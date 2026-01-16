Termina in pareggio la sfida tra Pisa e Atalanta. I toscani, nel secondo tempo, ai primi 45 minuti giocati mettendo in grossa difficoltà gli orobici. L'Atalanta gioca decisamente meglio nella seconda frazione e, soprattutto dopo i cambi, inizia a rendersi pericolosa. La partita la sblocca Krstovic con il tocco ravvicinato al minuto 83, il Pisa non molla e con in neo acquisto Durosinmi trova la rete del definitivo 1-1 all'87°.

Momento complicatissimo per il Pisa che non vince dall'11° giornata e da quel momento ha racimolato solamente 4 punti nelle seguenti 9 partite, scivolando in fondo alla classifica dove condivide l'ultimo mosto con l'Hellas Verona a quota 13 punti. I nerazzurri, guidati da Gilardino, hanno ottenuto un pareggio a Udinese grazie alle reti di Meister e Tramoni. Un solo gol segnato in casa dai toscani.21:50

Morale completamente opposto quello dell'Atalanta che ha ottenuto ben 5 successi nelle ultime 6 di campionato, perdendo solamente contro la capolista nell'altro derby nerazzurro della Serie A.3 vittorie consecutive per la Dea contro Roma, Bologna e Torino, sconfitto 2-0 a Bergamo con le reti di De Ketelaere e Pasalic. Dopo un avvio di stagione complicato, l'Atalanta ha scalato la classifica e ora si trova al 7° posto grazie ai 31 punti conquistati finora.16:49

I PRECEDENTI. Sono 22 gli incontri avvenuti in Serie A nel derby tutto nerazzuro tra Pisa e Atalanta. L'unico successo dei toscani contro la Dea in Serie A è datato 3 novembre 1968. La parita terminò 1-0 all'Arena Garibaldi con rete di Luigi Mascalaito. La statistica viene completata dai 6 pareggi e la 15 vittorie degli orobici.17:09

Le scelte di Gilardino. Scuffet confermato tra i pali con Calabresi, Canestrelli e Coppola a comporre la difesa a 3. Tourè e Angori larghi sulle fasce con Marin e Aebischer a dettare i tempi a centrocampo. Tramoni e Moreo supportano Meister. Il nuovo acquisto Durosinmi inizierà dalla panchina, pronto a colpire a partita in corso.20:44

Le scelte di Palladino. Carnesecchi come sempre titolare con Scalvini, Hien e Ahanor pronti a difenderlo. De Roon e Pasalic agiranno al centro del campo lasciando spazio sulle fasce a Musah e Bernasconi. Scamacca vince il ballottaggio con Kristovic e alle sue spalle giocheranno De Ketelaere e Zalewski. Raspadori, nuovo asso nella manica della Dea, partirà dalla panchina.20:44

ANCORA PISA!! Occasione monumentale. Aebischer viene servito sul vertice destro e si trova completamente solo. Ha l'occasione per calciare ma aspetta per servire rasoterra Meister al centro, lo trova e arriva la conclusione da posizione ottimale del danese. Tiro centrale respinto da Carnesecchi. La palla torna ad Aebischer che calcia forte ancora verso Meister che non riesce ad impattare.21:09

Palla messa al centro da destra dal Pisa. Meister è costretto ad arretrare e girasi per controllare questo pallone rasoterra, perdendo un tempo di gioco. Hien interviene e non gli permette di concludere.21:29

Primi 45 minuti veramente godibili che hanno visto un ottimo Pisa mettere in seria difficoltà la più blasonata Atalanta, che non è ancora riuscita a calciare verso la porta difesa da Scuffet. Un paio di occasioni importanti invece per i toscani che sono andati vicini al vantaggio con Tourè e Meister. 5-0 a favore del Pisa il conto dei corner, con la Dea che primeggia solo nel possesso palla.21:34

Dall'occasione avuta da Scalvini attorno all'ora di gioco, il Pisa ha abbassato notevolmente il baricentro e la formazione orobica sembra aver trovato coraggio.22:07

PREPARTITA

Pisa - Atalanta è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Atalanta sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 178 Fuorigioco 22 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 7.1 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1 27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3 07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2 16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1

Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 14 punti (frutto di 1 vittoria, 11 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 16 gol e ne ha subiti 31; l'Atalanta ha segnato 26 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Atalanta - Pisa si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Pisa ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Torino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Torino vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 5 gol.

Pisa e Atalanta si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, l'Atalanta ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Pisa-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa ha vinto due delle prime tre partite (1N) contro l'Atalanta in Serie A; nelle successive sei non ha ottenuto alcun successo, registrando due pareggi (incluso quello nella gara di andata) e quattro sconfitte.

Pisa e Atalanta si sono affrontate quattro volte in casa del Pisa in Serie A. I padroni di casa sono rimasti imbattuti nei primi due incroci (1V, 1N), ma hanno perso gli ultimi due di questa serie.

L'Atalanta non vince contro una squadra neopromossa in Serie A dal 25 gennaio 2025 (2-1 contro il Como) e da allora ha collezionato tre pareggi e due sconfitte; i bergamaschi non arrivano a sei gare senza successi contro squadre provenienti dalla Serie B dal 2009.

Con questa partita il Pisa diventerà la squadra ad aver disputato più partite di venerdì in questo campionato, essendo attualmente a quota tre (1V, 1N, 1P) come Milan, Lecce e Sassuolo; l'Atalanta, invece, non disputa una gara in questo giorno della settimana da più di un anno (ultima volta il 6 dicembre 2024 contro il Milan, 2-1 finale a favore dei bergamaschi).

Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A (4N, 5P). In questa stagione, prima dell'unica vittoria contro la Cremonese, la squadra non aveva ottenuto successi per 10 gare consecutive. Dopo aver registrato quattro clean sheet nelle prime 11 sfide, i toscani hanno subito almeno un gol in ciascuno degli ultimi nove incontri di campionato (1.8 in media a partita).

Il Pisa ha segnato solo una rete in casa in questa Serie A (1-0 contro la Cremonese); dall'introduzione del girone unico nel 1929/30, nessun'altra squadra aveva realizzato così pochi gol dopo 10 gare interne stagionali nel massimo campionato.

L'Atalanta ha vinto le ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (5N, 5P); tutti i tre successi sono arrivati senza subire gol e la squadra bergamasca non ha mai ottenuto quattro successi con clean sheet di fila in Serie A.

L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di Serie A, dopo che aveva collezionato un solo clean sheet nelle precedenti otto (1.5 gol subiti in media a incontro); la squadra bergamasca, inoltre, ha vinto le ultime due gare esterne, dopo che nelle precedenti cinque aveva ottenuto solo due punti (con tre sconfitte di fila).

Mattéo Tramoni ha segnato due gol nelle ultime quattro partite di Serie A, incluso uno nella gara precedente contro l'Udinese, dopo che nelle precedenti 14 di questo campionato era rimasto a secco. L'attaccante del Pisa, che non trova la rete in casa dal 16 marzo 2025, potrebbe tornare a segnare in due gare consecutive di campionato per la prima volta dallo scorso aprile in Serie B (contro Reggiana e Brescia, entrambe in trasferta).

Charles De Ketelaere, che ha segnato un gol e fornito un assist nelle ultime due gare di Serie A (un solo assist nelle 13 precedenti), ha realizzato solo due reti in 20 sfide di massimo campionato contro squadre neopromosse, l'ultima delle quali l'11 febbraio 2024, contro il Genoa allenato da Alberto Gilardino.

