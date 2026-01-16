Termina in pareggio la sfida tra Pisa e Atalanta. I toscani, nel secondo tempo, ai primi 45 minuti giocati mettendo in grossa difficoltà gli orobici. L'Atalanta gioca decisamente meglio nella seconda frazione e, soprattutto dopo i cambi, inizia a rendersi pericolosa. La partita la sblocca Krstovic con il tocco ravvicinato al minuto 83, il Pisa non molla e con in neo acquisto Durosinmi trova la rete del definitivo 1-1 all'87°.
Il Pisa trova finalmente il secondo gol casalingo della stagione e frena, con merito, la corsa dell'Atalanta. I toscani lasciano l'Hellas Verona solo all'ultimo posto in classifica raggiungendo la Fiorentina a quota 14 punti. Venerdì prossimo i nerazzurri di Gilardino saranno ospitati dai nerazzurri di Cristian Chivu.
Sfida più complicata del previsto per l'Atalanta che esce dalla Cetilar Arena con un solo punto salendo a 32, a -7 dal quarto posto. Doppio impegno settimanale per la squadra di Palladino che affronterà l'Athletic Bilbao in Champions League Mercoledì per poi ospitare il Parma nella prossima giornata di campionato.
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLA CETILAR ARENA! Pisa-Atalanta 1-122:37
90'+5'
Tocco di mano di Ahanor in area di rigore. Fischiato fallo però a Durosismi per una spinta ai danni del difensore.22:37
90'+5'
Fuorigioco Atalanta. Scuffet ha l'ultima occasione per mandare palla in avanti.22:36
90'+4'
Leris spara palla lontano per cercare la corsa di Durosinmi. Hien in controllo.22:36
90'+2'
VICINO ALLA RIMONTA IL PISA! 2 minuti al termine del recupero ed ennesimo calcio d'angolo per il Pisa. La palla stazione pericolosamente nell'area piccola con Carnesecchi che non esce e il Pisa che non riesce a trovare il colpo vincente. Allonta infine Ederson.22:35
90'+1'
5° sostituzione Pisa. Esce Arturo Calabresi ed entra Rosen Bozhinov.22:33
90'
4 minuti di recupero.22:32
90'
Ci prova ancora Krstovic. Colpo di testa da posizione centrale con il pallone che si alza e arriva docile tra i guantoni di Scuffet.22:32
89'
Zappacosta si accentra da destra e tenta il mancino. Murato.22:31
88'
Partita fantastica.22:31
87'
GOOL!! PISA-Atalanta 1-1!! Gol di Rafiu Durosinmi! Carnesecchi non ci arriva questa volta. Colpo di testa bellissimo in tuffo del neo acquisto nerazzuro che riceve un assist al bacio da Leris e manda la palla a fil di palo. Colpo imparabile.22:30
86'
Non molla il Pisa. Piccinini, entrato benissimo in campo, riceve a sinistra e prova la palla tesa verso il cuore dell'area di rigore. Palla respinta ancora sul suo destro che viene murato dalla difesa orobica.22:29
85'
Gol convalidato dopo un breve check per valutare una trattenuta reciproca tra Krstovic e Calabresi.22:27
83'
GOOL!! Pisa-ATALANTA 0-1!! Gol di Nikola Krstovic! Azione insistita della Dea. La palla arriva ad Ederson che da sinistra, dentro l'area di rigore, gira al centro con la palla che sbatte su Angori e finisce a Krstovic che colpisce da 2 passi battendo Scuffet.
5° sostituzione Atalanta. Esce Nicola Zalewski ed entra Kamaldeen Sulemana.22:23
81'
Coppola trattiene vistosamente Krstovic al limite dell'area di rigore. Punizione pericolosa e ammonizione.22:23
80'
Ripartenza fulminea del Pisa. Partita bellissima ora. Zalewski rischia l'autorete ma riesce a chiudere in angolo.22:21
79'
Cross dalla destra di Zappacosta. Ederson anticipato sul secondo palo.22:21
77'
Carnesecchi colpisce in tuffo con il pugno e allontana il pallone calciato dalla bandierina.22:19
76'
ANCORA CARNESECCH! Piccinini controlla fuori area defilato a destra, si accentra e colpisce col mancino. Una deviazione rende la traiettoria ancora più pericolosa obbligando Carnesecchi a gettarsi sulla sua sinistra e con la mano di richiamo spedire in corner. 22:20
75'
Rimessa laterale battuta in direzione di Tourè che controlla di petto all'interno dell'area di rigore e prova a girare verso il secondo palo. Pallone troppo lungo per Durosinmi.22:17
73'
Bella traccia di De Ketelaere per Krstovic che controlla e scarica per Raspadori, anticipato in maniera pulita da Piccinini. 22:15
70'
Atalanta a trazione anteriore con Krstovic che entra al posto di Scalvini e va a fare la prima punta. Raspadori scala alle spalle del montenegrino.22:13
70'
4° sostituzione Atalanta. Esce Giorgio Scalvini ed entra Nikola Krstovic.22:11
69'
Triplo cambio ordito anche da Gilardino. Ottima la prestazione di Meister che esce tra gli applausi della Cetilar Arena. Esordio in Serie A per Durosinmi, attaccante nigeriano classe 2003.22:11
68'
3° sostituzione Pisa. Esce Matteo Tramoni ed entra Gabriele Piccinini.22:10
68'
2° sostituzione Pisa. Esce Henrik Meister ed entra Rafiu Durosinmi.22:10
68'
1° sostituzione Pisa. Esce Marius Marin ed entra Mehdi Léris.22:09
66'
Scalvini abbatte, in scivolata, Tramoni lanciat a metà campo. Giallo per lui.22:09
65'
Dall'occasione avuta da Scalvini attorno all'ora di gioco, il Pisa ha abbassato notevolmente il baricentro e la formazione orobica sembra aver trovato coraggio.22:07
64'
Scalvini, servito all'interno dell'area da Zappacosta, non riesce a trovare spazio per liberare il destro.22:06
62'
ZALEWSKI DAL LIMITE! Zalewski si gira in un fazzoletto e va col mancino dal limite. Palla di poco a lato.22:04
61'
Sembra essere entrato in partita De Ketelaere che muove bene palla sulla destra e smista per Scalvini, il cui cross viene messo fuori da Tourè.22:03
60'
Va ancora dalla bandierina il Pisa. Tramoni trova Canestrelli che prova di testa a mettere nel cuore dell'area di rigore. Musah risolve entrando in possesso e prendendo fallo.22:02
57'
OCCASIONE ATALANTA! Prima tiro in porta della Dea. Scalvini colpisce a colpo sicuro sulla giocata dalla linea di fondo di De Ketelaere. Scuffet risponde a Carnesecchi con una parata da calcetto allungando la gamba.22:00
57'
Triplo cambio dunque per Palladino per provare a dare una chiave di svolta ad una partita finora complicatissima.21:59
56'
3° sostituzione Atalanta. Esce Yunus Musah ed entra Davide Zappacosta.21:58
56'
2° sostituzione Atalanta. Esce Mario Pasalic ed entra Éderson.21:58
56'
Prestazione opaca di Gianluca Scamacca che lascia posto a Raspadori.21:57
56'
1° sostituzione Atalanta. Esce Gianluca Scamacca ed entra Giacomo Raspadori.21:57
55'
Finta di corpo di Scavlini che salta secco Aebischer e guadagna un calcio piazzato sul vertice destro. Zalewski calcia malissimo, palla sul fondo.21:57
53'
Riscaldamento quasi ultimato per Giacomo Raspadori, pronto all'esordio con la maglia bergamasca.21:55
52'
CARNESECCHI SALVA L'ATALANTA! Angori calcia dalla bandierina trovando la testa di Moreo che schiacchia a terra angolando bene. Riflesso decisivo di Carnesecchi che si allunga alla sua destra respingendo la sfera.21:54
51'
Calabresi va profondo da Tourè sul binario di destra. Tentativo di cross e altro angolo conquistato dal Pisa.21:53
50'
Abbraccio vigoroso tra Scamacca e Canestrelli ed è la maglia dell'attaccante ad avere la peggio venendo completamente lacerata. Scamacca costretto a cambiarla.21:52
49'
Trova spazio sulla destra Scalvini che allarga per Musah che, dopo aver pasticciato con il controllo, perde palla in rimessa laterale.21:51
47'
Trivela di Tramoni a cercare Meister che cade non riesce a colpire dal limite dell'area piccola lottando con Hien.21:49
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo dell'Atalanta. Nessun cambio nel corso dell'intervallo.21:47
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:34
Primi 45 minuti veramente godibili che hanno visto un ottimo Pisa mettere in seria difficoltà la più blasonata Atalanta, che non è ancora riuscita a calciare verso la porta difesa da Scuffet. Un paio di occasioni importanti invece per i toscani che sono andati vicini al vantaggio con Tourè e Meister. 5-0 a favore del Pisa il conto dei corner, con la Dea che primeggia solo nel possesso palla.21:34
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Pisa-Atalanta 0-0 21:32
45'
1 minuto di recupero.21:30
43'
Palla messa al centro da destra dal Pisa. Meister è costretto ad arretrare e girasi per controllare questo pallone rasoterra, perdendo un tempo di gioco. Hien interviene e non gli permette di concludere.21:29
42'
Ancora bene in copertura il centrocampo del Pisa. Aebischer ripiega e ferma un passaggio diretto a Scamacca.21:28
40'
Pasalic entra duro in tackle su Moreo e prende la prima ammonizione della partita.21:25
39'
Uscita determinante di Scuffet che anticipa Bernasconi lanciato a rete da un gran pallone di Zalewski.21:25
39'
Possibile ripartenza sprecata dai padroni di casa. Spazio a sinistra per il Pisa ma Angori sbaglia il passaggio per Tramoni.21:24
38'
Si riprende a giocare.21:23
37'
Il gioco è fermo con Scalvini che ha chiesto, direttamente a Marchetti, di aspettare a riprendere l'azione toccandosi l'occhio sinistro.21:23
35'
Moreo appoggia di petto per Meister che cerca di saltare Hien, ultimo uomo. Intervento pulito del difensore orobico.21:21
33'
Scamacca lotta a centrocampo e subisce il fallo da parte di Canestrelli. Partita difficile finora per l'attaccante ex Sassuolo.21:18
31'
Prova a rendersi pericolosa la Dea. Musah, sul cross da sinistra di Zalewski, colpisce dalla linea di fondo rimettendo palla al centro. Grosso rischio per il Pisa ma l'Atalanta non colpisce.21:17
30'
Errore di Scalvini che colpisce, mandando direttamente in fallo laterale, sulla pressione asfissiante dei padroni di casa.21:15
28'
Quinto angolo per i toscani. Batte Angori sul secondo palo. La palla, dopo una sponda verso il centro, orbita pericolosamente nel cuore dell'area piccola bergamasca. La difesa allontana con qualche affanno.21:14
27'
Pisa perfetto anche nella propria metà campo. Verticalizzazione tentata da Musah, Tramoni recupera su De Ketelaere.21:12
25'
Il Pisa continua a spingere fortissimo. Angori conquista un altro corner. 4-0 il conto dei calci d'angolo.21:11
22'
ANCORA PISA!! Occasione monumentale. Aebischer viene servito sul vertice destro e si trova completamente solo. Ha l'occasione per calciare ma aspetta per servire rasoterra Meister al centro, lo trova e arriva la conclusione da posizione ottimale del danese. Tiro centrale respinto da Carnesecchi. La palla torna ad Aebischer che calcia forte ancora verso Meister che non riesce ad impattare.21:09
21'
OCCASIONE PISA!! Tourè riceve largo a destra in posizione avanzata ed entra in area di rigore saltando due avversari. Da posizione molto defilata cerca la conclusione di potenza sul primo palo; Carnesecchi protegge la posizione e devia in calcio d'angolo.21:07
20'
Buon avvio per il Pisa che si difende ordinatamente e mantiene una pressione costante sulla costruzione dal basso dell'Atalanta.21:06
18'
Brivido per l'Atalanta. Buonissima la ripartenza dei toscani guidata da Tramoni che conduce palla e va centralmente da Tourè. Tourè va a destra da Marin che crossa al centro sempre per il tedesco che viene anticipato al limite dell'area piccola.21:04
16'
Prova a rendersi pericoloso il Pisa. Angori riceve sulla sinistra e manda palla sulla verticale per Coppola andato in sovrapposizione. Il difensore cerca Meister al centro dell'area ma lo coglie contro-tempo. Palla sul fondo.21:02
14'
Controlla Zalewski nella propria metà campo. Marin in pressione ruba palla ma commette fallo sull'ex Roma e Inter.21:00
13'
Giro palla ordinato per la Dea. De Roon prova la verticale per Bernasconi sulla sinistra con la palla che viene intercettata dalla difesa toscana.20:58
11'
Cross di Musah dalla destra. Scamacca anticipa tutti sul primo palo e trova la deviazione che finisce larga.20:57
9'
Ripartenza sprecata dal Pisa. Troppo larga la verticalizzazione per Meister e palla che finisce in rimessa laterale.20:55
7'
Batte nuovamente Angori sul primo palo. Canestrelli colpisce di testa ma trova la deviazione di Ahanor che manda la palla nuovamente in corner.20:53
6'
Angori batte corto il corner e si fa ridare palla. Zalewski interviene in scivolata commettendo fallo. Altra occasione per il Pisa. Angori e Tramoni sul punto di battuta.20:52
5'
Primo calcio d'angolo della partita. Tourè tenta il cross dalla destra e trova la deviazione oltre la linea di fondo campo.20:51
4'
Azione prolungata, ma confusa, dell'Atalanta. Zalewski prova ad accentrarsi, da sinistra per cercare la conclusione col destro, ma viene fermato dalla difesa toscana.20:50
3'
Pressione alta del Pisa. Coppola blocca il tentativo di verticalizzazione di De Ketelaere.20:48
2'
Muove palla sulla corsia di destra l'Atalanta e parte il cross. Calabresi appoggia di petto per Scuffet.20:47
1'
Il Pisa cerca subito il lancio lungo in avvio di partita. Bernasconi controlla il pallone e guadagna rimessa laterale.20:46
INIZIA LA PARTIA! Fischia Marchetti e il Pisa muove il primo pallone della partita.20:45
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per l'inizio di Pisa-Atalanta!20:43
Le scelte di Palladino. Carnesecchi come sempre titolare con Scalvini, Hien e Ahanor pronti a difenderlo. De Roon e Pasalic agiranno al centro del campo lasciando spazio sulle fasce a Musah e Bernasconi. Scamacca vince il ballottaggio con Kristovic e alle sue spalle giocheranno De Ketelaere e Zalewski. Raspadori, nuovo asso nella manica della Dea, partirà dalla panchina.20:44
Le scelte di Gilardino. Scuffet confermato tra i pali con Calabresi, Canestrelli e Coppola a comporre la difesa a 3. Tourè e Angori larghi sulle fasce con Marin e Aebischer a dettare i tempi a centrocampo. Tramoni e Moreo supportano Meister. Il nuovo acquisto Durosinmi inizierà dalla panchina, pronto a colpire a partita in corso.20:44
FORMAZIONE UFFICIALE PISA. 3-4-2-1. Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.20:53
Djimsiti, Bellanova e Bakker non saranno a disposizione di Palladino per la sfida di questa sera. Unico diffidato De Roon.17:03
Lunga la lista degli indisponibili per Gilardino. Lo squalificato Caracciolo si aggiunge agli infortunati Mateus Lusuardi, Vural, Denoon, Cuadrado, Stengs e Albiol. Diffidati Calabresi e Aebischer.17:03
I PRECEDENTI. Sono 22 gli incontri avvenuti in Serie A nel derby tutto nerazzuro tra Pisa e Atalanta. L'unico successo dei toscani contro la Dea in Serie A è datato 3 novembre 1968. La parita terminò 1-0 all'Arena Garibaldi con rete di Luigi Mascalaito. La statistica viene completata dai 6 pareggi e la 15 vittorie degli orobici.17:09
L’arbitro designato per dirigere la partita è il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.16:58
Morale completamente opposto quello dell'Atalanta che ha ottenuto ben 5 successi nelle ultime 6 di campionato, perdendo solamente contro la capolista nell'altro derby nerazzurro della Serie A.3 vittorie consecutive per la Dea contro Roma, Bologna e Torino, sconfitto 2-0 a Bergamo con le reti di De Ketelaere e Pasalic. Dopo un avvio di stagione complicato, l'Atalanta ha scalato la classifica e ora si trova al 7° posto grazie ai 31 punti conquistati finora.16:49
Momento complicatissimo per il Pisa che non vince dall'11° giornata e da quel momento ha racimolato solamente 4 punti nelle seguenti 9 partite, scivolando in fondo alla classifica dove condivide l'ultimo mosto con l'Hellas Verona a quota 13 punti. I nerazzurri, guidati da Gilardino, hanno ottenuto un pareggio a Udinese grazie alle reti di Meister e Tramoni. Un solo gol segnato in casa dai toscani.21:50
Siamo alla Cetilar Garibaldi! Il Pisa di Alberto Gilardino ospita l'Atalanta di Raffaele Palladino.16:50
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Atalanta, gara valida per la 21° giornata di Serie A.16:36
Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 14 punti (frutto di 1 vittoria, 11 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte). Il Pisa ha segnato 16 gol e ne ha subiti 31; l'Atalanta ha segnato 26 gol e ne ha subiti 20. La partita di andata Atalanta - Pisa si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Pisa ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Torino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Torino vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 5 gol.
Pisa e Atalanta si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, l'Atalanta ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Pisa-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pisa ha vinto due delle prime tre partite (1N) contro l'Atalanta in Serie A; nelle successive sei non ha ottenuto alcun successo, registrando due pareggi (incluso quello nella gara di andata) e quattro sconfitte.
Pisa e Atalanta si sono affrontate quattro volte in casa del Pisa in Serie A. I padroni di casa sono rimasti imbattuti nei primi due incroci (1V, 1N), ma hanno perso gli ultimi due di questa serie.
L'Atalanta non vince contro una squadra neopromossa in Serie A dal 25 gennaio 2025 (2-1 contro il Como) e da allora ha collezionato tre pareggi e due sconfitte; i bergamaschi non arrivano a sei gare senza successi contro squadre provenienti dalla Serie B dal 2009.
Con questa partita il Pisa diventerà la squadra ad aver disputato più partite di venerdì in questo campionato, essendo attualmente a quota tre (1V, 1N, 1P) come Milan, Lecce e Sassuolo; l'Atalanta, invece, non disputa una gara in questo giorno della settimana da più di un anno (ultima volta il 6 dicembre 2024 contro il Milan, 2-1 finale a favore dei bergamaschi).
Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A (4N, 5P). In questa stagione, prima dell'unica vittoria contro la Cremonese, la squadra non aveva ottenuto successi per 10 gare consecutive. Dopo aver registrato quattro clean sheet nelle prime 11 sfide, i toscani hanno subito almeno un gol in ciascuno degli ultimi nove incontri di campionato (1.8 in media a partita).
Il Pisa ha segnato solo una rete in casa in questa Serie A (1-0 contro la Cremonese); dall'introduzione del girone unico nel 1929/30, nessun'altra squadra aveva realizzato così pochi gol dopo 10 gare interne stagionali nel massimo campionato.
L'Atalanta ha vinto le ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (5N, 5P); tutti i tre successi sono arrivati senza subire gol e la squadra bergamasca non ha mai ottenuto quattro successi con clean sheet di fila in Serie A.
L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di Serie A, dopo che aveva collezionato un solo clean sheet nelle precedenti otto (1.5 gol subiti in media a incontro); la squadra bergamasca, inoltre, ha vinto le ultime due gare esterne, dopo che nelle precedenti cinque aveva ottenuto solo due punti (con tre sconfitte di fila).
Mattéo Tramoni ha segnato due gol nelle ultime quattro partite di Serie A, incluso uno nella gara precedente contro l'Udinese, dopo che nelle precedenti 14 di questo campionato era rimasto a secco. L'attaccante del Pisa, che non trova la rete in casa dal 16 marzo 2025, potrebbe tornare a segnare in due gare consecutive di campionato per la prima volta dallo scorso aprile in Serie B (contro Reggiana e Brescia, entrambe in trasferta).
Charles De Ketelaere, che ha segnato un gol e fornito un assist nelle ultime due gare di Serie A (un solo assist nelle 13 precedenti), ha realizzato solo due reti in 20 sfide di massimo campionato contro squadre neopromosse, l'ultima delle quali l'11 febbraio 2024, contro il Genoa allenato da Alberto Gilardino.
