Il Frosinone avendo vinto questa partita è salito momentaneamente al quarto posto della classifica della Serie A Enilive con 13 punti, mentre il Sassuolo rimane in 11esima piazza a 8 punti. Nel prossimo turno i ciociari faranno visita all'Atalanta, gli emiliani saranno di scena in casa del Como.

Annullato un gol al Frosinone: Kvernadze era riuscito a trovare il modo di deviare in maniera vincente un cross proveniente da destra. La sua posizione di partenza però era di fuorigioco. Intervento VAR, conferma dell'offside e ripartenza del match.21:06

Masini non è stato ammonito per il contrasto con Berardi, che come detto è rimasto a terra: il Sassuolo ha giocato in 10 per sessanta secondi.21:12

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Frosinone - Sassuolo? La gara tra Frosinone e Sassuolo si giocherà venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Frosinone - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Frosinone - Sassuolo sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Frosinone - Sassuolo? La partita si gioca a Frosinone In che stadio si gioca Frosinone - Sassuolo? Stadio Benito Stirpe Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Sassuolo? La gara tra Frosinone e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 4-2 Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Sassuolo? I marcatori del Frosinone sono stati Giacomo Calò al 9', Antonio Raimondo al 26', 30' e 57' mentre i marcatori del Sassuolo sono stati Domenico Berardi al 15' e Kristian Thorstvedt al 37'

PREPARTITA

Frosinone - Sassuolo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Sassuolo sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 02-09-2026 Coppa Italia Udinese-Venezia 2-1 07-09-2026 Serie B Palermo-Sampdoria 3-1 19-09-2026 Serie B Ascoli-Avellino 3-1

Attualmente il Frosinone si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9; il Sassuolo ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Frosinone ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Como e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Monza e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 3-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Milan pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol.

Frosinone e Sassuolo si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, il Sassuolo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Frosinone-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A (3V, 2N); l'unico successo dei ciociari contro i neroverdi nel massimo campionato è arrivato il 17 settembre 2023 (4-2 allo Stirpe).

Nessun pareggio nelle tre gare disputate in casa dei ciociari tra Frosinone e Sassuolo in Serie A: due successi neroverdi con porta inviolata sono stati seguiti da una vittoria dei gialloblù.

Il Frosinone ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (contro Venezia e Como) e potrebbe ottenere tre successi interni di fila solo per la terza volta in Serie A, dopo il periodo tra ottobre e novembre 2023 e tra settembre e ottobre 2015.

Dopo il pareggio contro il Milan, il Sassuolo potrebbe impattare due match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 2025 e gennaio 2026 (contro Bologna e Parma in quel caso).

Il Sassuolo non ha vinto alcuna delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 6P); l'ultimo successo fuori casa dei neroverdi in Serie A risale allo scorso 15 febbraio contro l'Udinese (2-1 in rimonta grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti).

Il Sassuolo ha perso otto delle ultime 12 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (3V, 1N), subendo 22 reti nel periodo (1.8 di media) - inclusa la sconfitta nel campionato in corso contro il Monza (1-2 lo scorso 18 settembre).

Il Frosinone è una formazione dalla riaggressione alta: i ciociari (10.0) sono infatti la seconda squadra con il PPDA più basso in questa stagione di Serie A, dietro solo alla Juventus (9.9), dall'altra parte invece il Sassuolo (20.4) è ultimo in questa graduatoria (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva - un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa).

Il Sassuolo (56.5%) è la formazione con la più alta percentuale di tiri in porta nel campionato in corso; dall'altra parte il Frosinone (38.2%) è terzultimo in questa classifica, davanti solo a Bologna (36.8%) e Parma (36.4%).

Giacomo Calò è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni (24) in questa stagione di Serie A - ben 17 di queste sono arrivate da calcio piazzato: record in quest'ultima graduatoria nei Big-5 campionati europei 2026/27.

Cas Odenthal ha realizzato due gol nel campionato in corso e solo due difensori nella storia del Sassuolo hanno segnato più reti in una stagione di Serie A: Gian Marco Ferrari (quattro nel 2018/19) e Francesco Acerbi (in tre occasioni - quattro sia nel 2016/17 che nel 2015/16 e tre nel 2014/15).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: