Gli uomini di Alvini battono quelli di Aquilani al termine di una partita dove a brillare è stata la stella di Antonio Raimondo: l'attaccante del Frosinone sigla la prima tripletta di sempre di un giocatore dei ciociari nella Serie A Enilive. Il classe 2004 sale momentaneamente in testa alla classifica marcatori con 7 gol in altrettante partite. Ai neroverdi non bastano le reti di Berardi e Thorstvedt.
Il Frosinone avendo vinto questa partita è salito momentaneamente al quarto posto della classifica della Serie A Enilive con 13 punti, mentre il Sassuolo rimane in 11esima piazza a 8 punti. Nel prossimo turno i ciociari faranno visita all'Atalanta, gli emiliani saranno di scena in casa del Como.
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Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Frosinone-Sassuolo 4-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive.22:47
90'+4'
Finisce la partita! Nell'anticipo della 7a giornata della Serie A Enilive, il Frosinone batte 4-2 il Sassuolo.22:41
90'+4'
Bîrligea con spazio, si lancia in profondità: chance per un tiro, ma era tutto fermo per un offside dell'attaccante del Frosinone.22:39
90'+3'
Volpato cerca Obrador sulla corsia di sinistra: il pallone è impreciso per l'esterno basso, arriva Palmisani.22:39
90'+2'
Caleta-Car colpisce dopo la sponda di un compagno: Palmisani in presa sicura. 22:37
90'+1'
Ora spinge il Sassuolo: Bakola si inserisce nell'area di rigore del Sassuolo, viene arginato in corner.22:37
90'
Esce fra gli applausi Antonio Raimondo, autore di una storica tripletta per il Frosinone: al suo posto entra Daniel Bîrligea.22:36
90'
Saranno 4 i minuti di recupero di questo match.22:36
90'
Odenthal si alza e colpisce di testa! Palla fuori di pochissimo a Palmisani battuto.22:36
89'
Volpato e Dominguez duettano sulla destra: scarico dietro per Lipani. Il suo tiro viene deviato in angolo.22:35
88'
Subisce fallo da Raimondo, sulla fascia destra, Berardi: il capitano del Sassuolo prova a scodellare in mezzo un pallone che non trova alcun compagno.22:34
86'
Allontanano i neroverdi per un attimo. Attacca ancora il Frosinone che mette sotto pressione il Sassuolo: gli emiliani in qualche modo riescono a disinnescare il pericolo.22:33
85'
Ancora in attacco il Frosinone: Raimondo detta il passaggio, riceve palla, lo protegge dalla pressione avversaria. L'attaccante dei ciociari subisce fallo sul lato corto offensivo dell'area di rigore.22:31
85'
Riesce a evitare pericoli il Sassuolo.22:30
84'
Dalla rimessa Schmid riceve il pallone, se lo sistema col ginocchio e poi crossa in mezzo: Obrador è costretto a mettere in angolo.22:31
84'
Non abbassa l'intensità il Frosinone che continua nel suo pressing altissimo: soluzione che paga dividendi perché i ciociari rubano palla usufruendo di una rimessa laterale in zona offensiva.22:29
83'
Ultimo cambio per il Sassuolo: esce Armand Laurienté, torna in campo per i neroverdi Cristian Volpato che ha superato i problemi fisici dell'ultimo periodo dopo l'infortunio patito nella gara contro il Bologna.22:28
82'
Arriva l'ammonizione per Kieron Bowie: il centravanti del Sassuolo in mezzo al campo ferma con le cattive Amey.22:27
81'
Anche il Frosinone è arrivato ad aver utilizzato 4 cambi su 5, con uno slot ancora a disposizione.22:27
81'
Ghedjemis punta ancora verso la porta: Doig lo aspetta e riesce a fermarlo recuperando il pallone.22:26
80'
Viene sostituito nel Frosinone un applauditissimo Giacomo Calò: lo rileva in mezzo al campo Matteo Cichella.22:26
80'
Altri avvicendamenti nel Frosinone: esce Anthony Oyono, al suo posto Wisdom Amey.22:25
79'
Laurientè riceve da Bakola e calcia da posizione centrale intorno ai 25 metri: Palmisani respinge.22:25
77'
Viene anticipato Odenthal nel tentativo di girata volante: allontana il Frosinone.22:23
76'
Ora attacca il Sassuolo: batti e ribatti nell'area del Frosinone che è costretto a rifugiarsi in corner.22:22
75'
Sassuolo in attacco: imbucata di Berardi per Lipani. Si ricava uno spazio per calciare il centrocampista degli emiliani, ma il suo tiro si perde sul fondo.22:21
75'
Altro cambio nel Frosinone: esce Giorgi Kvernadze, al suo posto Alessio Zerbin.22:20
74'
Primo cambio nel Frosinone, nel pacchetto arretrato esce un centrale: fuori Ilario Monterisi, al suo posto Omar Fayed. 22:19
73'
Bowie cerca una giocata in profondità, ma termina in fuorigioco.22:19
73'
Masini di testa allontana un cross di Dominguez che era rivolto a Berardi.22:18
71'
Kvernadze e Schmid provano a combinare sulla destra: parte un cross che però si perde fra le braccia di Muric.22:17
70'
Sassuolo che ha utilizzato 4 delle 5 sostituzioni a disposizione conservando ancora uno slot per le operazioni di cambio.22:15
69'
Prova ad accendersi subito Dominguez sull'out di sinistra: mette un pallone in mezzo, allontanato dalla difesa del Frosinone.22:15
68'
Ultima sostituzione per Aquilani in questo blocca da tre cambi: out Josh Doig, al suo posto c'è Rafa Obrador.22:14
68'
Fra i neroverdi esce anche Nemanja Matic: al suo posto c'è Luca Lipani.22:14
67'
Altro avvicendamento nel Sassuolo: esce Sebastiano Esposito, entra Benja Domínguez.22:13
67'
Sebastiano Esposito prova a pressare Schmid: commette fallo.22:13
65'
Ancora Calò a calciare: alto sopra la traversa.22:11
65'
Calò riceve da Kvernadze al limite dell'area: destro debole il suo, Muric senza problema.22:10
64'
Esposito subisce fallo da Monterisi in mezzo al campo: Frosinone sempre in pressing.22:09
62'
Kvernadze con una serie di finte e controfinte su Van der Brempt: si crea lo spazio per il tiro che però termina alto.22:07
59'
Bowie appena entrato cerca la conclusione dal limite dell'area: Palmisani blocca in tuffo.22:06
58'
Primo cambio per il Sassuolo che prova ad aumentare il suo peso offensivo: fuori KristianThorstvedt, al suo posto Kieron Bowie.22:06
57'
GOL! Frosinone-Sassuolo 4-2! Rete di Antonio Raimondo! Cala il tris personale l'attaccante della squadra di Alvini, abile ad avventarsi sul pallone dopo un colpo di testa di Ghedjemis ispirato dal cross di Kvernadze. Parata iniziale di Muric, con nessuno dei neroverdi che protegge la zona vicina alla porta: il centravanti dei ciociari è al posto giusto nel momento giusto. Sale a 7 gol, ora è virtualmente capocannoniere, nella Serie A Enilive 2026-2027.
Si accende Kvernadze che trova un dribbling e poi trova spazio per il tiro a giro di mancino: Van der Brempt mette in angolo.22:02
55'
Rischia tantissimo Muric nel giocare con i piedi: un dribbling pericolosissimo davanti alla propria linea di porta, per poco Raimondo non gli porta via la palla.22:01
54'
Si sgancia Van der Brempt provando ad arrivare sino in fondo sul binario di destra: al suo ingresso in area c'è Cittadini ad anticiparlo. Il difensore del Frosinone subisce fallo.22:00
52'
Primo corner messo fuori in qualche modo da Matic. Ulteriore giro dalla bandierina per il Frosinone: la tocca un giocatore dei ciociari, la palla termina alta sopra la porta dei neroverdi.21:58
51'
Muric si fa trovare pronto mettendo in angolo! Gran tiro di Calò da fuori, con il sinistro: attento il portiere del Sassuolo che sta cercando di riscattarsi dopo un primo tempo molto difficile.21:57
49'
Calò va in verticale da Raimondo con un palla scucchiaiata: l'attaccante del Frosinone riesce a controllare in area, ma dopo l'arresto di petto Caleta-Car riesce ad allontare.21:55
47'
Ghedjemis prova a far partire un cross dalla destra: lo respinge la difesa del Sassuolo.21:53
46'
Si riparte nel secondo tempo:calcio d'avvio per il Frosinone!21:51
Ripresa aperta a tutti gli scenari: ritmo davvero elevato per entrambe le formazioni, vedremo se nel secondo tempo Alvini e Aquilani pescheranno dalle panchine per provare a risolvere un match fin qui molto godibile.21:36
Primo tempo incredibile al Benito Stirpe, ben 5 reti: botta e risposta sull'asse Calò-Berardi, poi i ciociari scappano sul 3-1 grazie alla doppietta di Raimondo, che sfrutta due errori di Muric, e infine gli emiliani riescono ad accorciare grazie all'inserimento di Thorstvedt.21:50
45'+1'
Si chiude qui il primo tempo: Frosinone-Sassuolo 3-2! Le squadre vanno negli spogliatoio dopo una frazione ricca di gol e di occasioni21:33
45'
Ci sarà un minuto di recupero.21:32
44'
Ripartenza velocissima del Sassuolo: palla in area per Esposito che crossa sul secondo palo, torre di Thorstvedt per Laurientè. Sponda che si rivela imprecisa, ci arriva Palmisani.21:32
43'
Il Frosinone cerca gli scatti continui di Raimondo: ora l'attaccante su un taglio profondo verso destra guadagna una rimessa laterale in zona offensiva.21:30
42'
Palla persa dal Frosinone in attacco: Sassuolo che ribalta l'azione mandando Berardi in profondità. Tentativo di imbucata del numero 10: Palmisani legge il passaggio e interviene facendo sua la palla.21:29
40'
Ora il Sassuolo prova a gestire il pallone per "raffreddare" il ritmo di una partita piena di gol e di occasioni.21:27
38'
Parata di Muric! Proiezione offensiva di Monterisi che col tacco serve Raimondo: conclusione secca sul primo palo, il portiere del Sassuolo è attento nella circostanza respingendo lateralmente.21:26
37'
GOL! Frosinone-Sassuolo 3-2! Rete di Kristian Thorstvedt! Accorciano le distanze i neroverdi: Esposito viene incontro a prendere la palla, si gira imbucando per il suo compagno che a tu per tu con Palmisani lo infila con un diagonale preciso.
Muric sbaglia un tracciante con i piedi regalando di fatto il possesso agli avversari: il portiere della squadra di Aquilani appare un po' in difficoltà a livello psicologico.21:23
34'
Punizione per il Frosinone: va Calò dai 30 metri. Palla che si spegne sul fondo.21:22
32'
Giro dalla bandierina per gli emilani, che però non trovano il modo di creare pericoli.21:20
32'
Sassuolo che per reagire si affida a un'accelerazione di Laurientè: tiro che viene deviato, ci sarà corner.21:20
30'
GOL! Frosinone-Sassuolo 3-1! Altro errore di Muric che non legge bene un campanile creato da Caleta-Car lasciando a disposizione il pallone: Raimondo fiuta la chance ruba il pallone e deposita nella porta vuota. Ora la squadra di Alvini può gestire un doppio vantaggio.
Giro dalla bandierina che non sortisce effetti per il Frosinone: il tiro di Masini si perde sul fondo.21:17
28'
Continua ad attaccare il Frosinone, che ora guadagna un angolo.21:16
26'
GOL! Frosinone-Sassuolo 2-1! Rete di Antonio Raimondo! Pasticcio di Muric che in uscita, su un cross proveniente da destra, si perde il pallone nel cuore dell'area di rigore: Raimondo è il più lesto di tutti a capire la situazione a timbrare il gol del nuovo vantaggio dei ciociari. Il suo quinto gol nella Serie A Enilive 2026-2027.
Progressione di Bakola che corre in diagonale da sinistra a destra riuscendo dalla trequarti ad arrivare sino in area del Frosinone: fa partire il tiro, Palmisani lo aspetta sul primo palo e blocca.21:13
25'
Masini non è stato ammonito per il contrasto con Berardi, che come detto è rimasto a terra: il Sassuolo ha giocato in 10 per sessanta secondi.21:12
23'
Gioco fermo per un contrasto fra Masini e Berardi, con il secondo ad essere rimasto a terra per qualche secondo.21:10
22'
Berardi in contropiede va fino in fondo: Palmisani gli dice di no! Il capitano del Sassuolo riceve un lancio lungo direttamente da Muric, prova a scappare dalla guardia di Bracaglia, che alla fine riesce a sbilanciarlo impedendogli un tiro potente. Si salva il Frosinone.21:10
19'
Padroni di casa nuovamente in avanti: tiro dalla media distanza di Masini: sul fondo.21:08
18'
Frosinone con ritmo altissimo: sviluppo dell'azione questa volta da sinistra, cross basso per coinvolgere Ghedjemis che in qualche modo riesce a girare verso la porta difesa da Muric, ma il suo tocco non avviene nel migliore dei modi perché in precedenza la deviazione di Doig era riuscita a far cambiare rotazione al pallone.21:07
17'
Annullato un gol al Frosinone: Kvernadze era riuscito a trovare il modo di deviare in maniera vincente un cross proveniente da destra. La sua posizione di partenza però era di fuorigioco. Intervento VAR, conferma dell'offside e ripartenza del match.21:06
15'
GOL! Frosinone-Sassuolo 1-1! Rete di Domenico Berardi! Sbilanciato in avanti il Frosinone si fa trovare scoperto sulla fascia destra: verticalizzazione immediata di Bakola che trova il capitano dei neroverdi: a tu per tu con Palmisani, qualche finta, il driibbling per saltarlo e poi il tocco finale a porta vuota vale il punto del pareggio.
Bracaglia ci prova dalla distanza sul ribaltamento di fronte: Muric respinge mettendoci i pugni. Ora è altissimo il ritmo tenuto dal Frosinone.21:00
13'
Reazione del Sassuolo che si traduce nel cross da destra di Van der Brempt: non c'è nessuno a riempire l'area di rigore del Frosinone.21:00
9'
GOL! Frosinone-Sassuolo1-0! Rete di Giacomo Calò! Bakola cerca la costruzione dal basso gestendo in maniera prolungata il pallone all'interno della propria area di rigore: il giocatore dei neroverdi sulla pressione del Frosinone perde palla in un contatto lasciandola a disposizione del centrocampista del Frosinone che a pochi metri dalla porta non sbaglia siglando il vantaggio dei padroni di casa.
La gara tra Frosinone e Sassuolo si giocherà venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Frosinone - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Sassuolo sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Frosinone - Sassuolo?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Sassuolo?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Sassuolo?
La gara tra Frosinone e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 4-2
Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Sassuolo?
I marcatori del Frosinone sono stati Giacomo Calò al 9', Antonio Raimondo al 26', 30' e 57' mentre i marcatori del Sassuolo sono stati Domenico Berardi al 15' e Kristian Thorstvedt al 37'
PREPARTITA
Frosinone - Sassuolo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 16 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Sassuolo sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
02-09-2026
Coppa Italia
Udinese-Venezia 2-1
07-09-2026
Serie B
Palermo-Sampdoria 3-1
19-09-2026
Serie B
Ascoli-Avellino 3-1
Attualmente il Frosinone si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 11° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9; il Sassuolo ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Frosinone ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Como e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Monza e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 3-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Milan pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol.
Frosinone e Sassuolo si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 1 volta, il Sassuolo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Frosinone-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A (3V, 2N); l'unico successo dei ciociari contro i neroverdi nel massimo campionato è arrivato il 17 settembre 2023 (4-2 allo Stirpe).
Nessun pareggio nelle tre gare disputate in casa dei ciociari tra Frosinone e Sassuolo in Serie A: due successi neroverdi con porta inviolata sono stati seguiti da una vittoria dei gialloblù.
Il Frosinone ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (contro Venezia e Como) e potrebbe ottenere tre successi interni di fila solo per la terza volta in Serie A, dopo il periodo tra ottobre e novembre 2023 e tra settembre e ottobre 2015.
Dopo il pareggio contro il Milan, il Sassuolo potrebbe impattare due match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 2025 e gennaio 2026 (contro Bologna e Parma in quel caso).
Il Sassuolo non ha vinto alcuna delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 6P); l'ultimo successo fuori casa dei neroverdi in Serie A risale allo scorso 15 febbraio contro l'Udinese (2-1 in rimonta grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti).
Il Sassuolo ha perso otto delle ultime 12 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (3V, 1N), subendo 22 reti nel periodo (1.8 di media) - inclusa la sconfitta nel campionato in corso contro il Monza (1-2 lo scorso 18 settembre).
Il Frosinone è una formazione dalla riaggressione alta: i ciociari (10.0) sono infatti la seconda squadra con il PPDA più basso in questa stagione di Serie A, dietro solo alla Juventus (9.9), dall'altra parte invece il Sassuolo (20.4) è ultimo in questa graduatoria (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva - un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa).
Il Sassuolo (56.5%) è la formazione con la più alta percentuale di tiri in porta nel campionato in corso; dall'altra parte il Frosinone (38.2%) è terzultimo in questa classifica, davanti solo a Bologna (36.8%) e Parma (36.4%).
Giacomo Calò è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni (24) in questa stagione di Serie A - ben 17 di queste sono arrivate da calcio piazzato: record in quest'ultima graduatoria nei Big-5 campionati europei 2026/27.
Cas Odenthal ha realizzato due gol nel campionato in corso e solo due difensori nella storia del Sassuolo hanno segnato più reti in una stagione di Serie A: Gian Marco Ferrari (quattro nel 2018/19) e Francesco Acerbi (in tre occasioni - quattro sia nel 2016/17 che nel 2015/16 e tre nel 2014/15).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: