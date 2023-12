Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:04

Torna alla vittoria il Lecce che supera proprio il Frosinone in classifica e si porta a 20 punti. Ciociari che continuano a faticare in trasferta, dove hanno racimolato solamente due punti.17:04

Partita piena di capovolgimenti di fronte e che vede il Lecce trovare il gol vittoria proprio allo scadere grazie ad una conclusione dalla distanza di Ramadani. Nel primo tempo è Piccoli ad aprire le marcature, ma Kaio Jorge trova il pareggio su rigore. L'equilibrio rimane fino al finale, quando i padroni di casa si regalano i tre punti.17:02

90'+6' Fine partita: LECCE - FROSINONE 2-1.17:00

90'+5' Cartellino giallo per Romagnoli per proteste.17:01

90'+3' Frosinone a trazione offensiva, il Lecce si difende.16:58

90'+1' Nel Lecce entra Rafia per Piccoli.16:56

90'+1' Kvernadze prende il posto di Gelli.16:56

90'+1' Doppio cambio nel Frosinone, entra Cheddira per Barrenechea.16:56

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.16:55

89' GOL! LECCE - Frosinone 2-1! Rete di Ramadani. Vantaggio Lecce proprio nei minuti finali. Gran botta dalla distanza di Ramadani deviata da Monterisi, Turati interviene male e la palla si infila all'angolo.



Guarda la scheda del giocatore Ylber Ramadani17:02

89' Sinistro di Piccoli dai venti metri, smanaccia Turati.16:54

86' Pressione del Lecce in questi ultimi minuti.16:54

83' Lecce che chiude con due punte, dentro Krstovic per Oudin.16:49

82' HARROUI! Ci prova subito il neo entrato, conclusione rasoterra dal limite, palla di un soffio alla destra di Falcone.16:47

80' Ancora Sansone che imbuca per Piccoli, controllo e conclusione di punta. Palla alta.16:45

78' Sansone dalla trequarti serve Piccoli in area, conclusione di prima da posizione defilata. Palla alta sopra la traversa.16:43

77' Nel Frosinone, Harroui prende il posto di Ibrahimovic.16:41

76' Entra Sansone per Strefezza.16:41

76' Parte la girandola di cambi, primi due nel Lecce, Kaba per Blin.16:41

73' Cartellino giallo per Blin, fallo sulla trequarti.16:38

72' Ci prova Soulé col il sinistro da fuori area, pallone rasoterra che finisce alla sinistra di Falcone.16:38

70' Incursione di Banda dalla sinistra, doppio dribbling e conclusione che si stampa sul legno, anche in questo caso Zufferli ferma tutto per fuorigioco.16:36

66' Assist di trivela di Oudin dalla destra, Baschirotto ci prova di testa, ma Zufferli ferma tutto per fuorigioco.16:31

62' SOULÉ! Mischia in area ep alla che finisce tra i piedi di Soulé, conclusione di prima ma pallone colpito male e palla che si spegne a lato.16:38

60' Un'ora di gioco, entrambe le squadre provano a spingere sull'acceleratore.16:29

55' Pallone morbido di Brescianini in area, Kaio Jorge impatta di testa ma centrale. Blocca Falcone.16:21

53' Ci prova ancora Strefezza dalla distanza, Questa volta la conclusione va alta sopra la traversa.16:18

50' Gran botta di Strefezza dai venti metri. Turati devia in angolo.16:14

46' Inizia il secondo tempo di LECCE - FROSINONE. Si riparte senza sostituzioni.16:10

Primo tempo con un buon ritmo e diverse occasioni da rete, è la squadra di casa a trovare il vantaggio con una conclusione insidiosa di Piccoli, il Frosinone cresce alla distanza e trova il pareggio con il rigore di Kaio Jorge, alla sua prima rete in Serie A.15:53

45'+5' Fine primo tempo: LECCE - FROSINONE 1-1.15:53

45'+4' Soulé pesca Ibrahimovic al limite dell'area, conclusione di prima ma palla alta sopra la traversa.15:51

45' Ci saranno 5 minuti di recupero.15:47

43' Cartellino giallo per Barrenechea, entrata in ritardo su Blin.15:45

42' BANDA! Oudin per Banda che trova spazio al limite e calcia forte di prima. Palla di poco alta sopra la traversa.15:44

40' Squadra di casa che prova chiudere in avanti questo finale di primo tempo.15:44

39' Ci prova Banda che viene servito al limite, entra in area e da posizione defilata prova a calciare con il mancino. Palla a lato.15:41

38' Cartellino giallo per Ibrahimovic per proteste.16:53

33' GOL! Lecce - FROSINONE 1-1! Rete di Kaio Jorge. Primo gol in Serie A per Kaio Jorge che calcia all'angolo alla destra di Falcone che intuisce ma non ci arriva.



Guarda la scheda del giocatore Kaio Jorge15:40

31' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Questa volta dopo un check al VAR, Zufferli concede il rigore. Fallo su Monterisi da parte di Blin.15:34

28' Incursione di Brescianini che riesce a trovare spazio e a far partire un tiro ad incrociare, Falcone è attento e palla poi spazzata in angolo.15:31

25' Ibrahimovic imbecca per Soulé che dal limite prova il tiro a giro, Falcone è attento.15:27

24' Cartellino giallo per Okoli, era diffidato.15:26

21' TRAVERSA DI BANDA! Conclusione a giro dal limite e palla che si stampa sulla traversa. Zufferli ferma tutto per un fuorigioco di Piccoli.15:24

19' NON È RIGORE! Dopo il check, Zufferli torna sui suoi passi.15:21

18' Zufferli richiamato al VAR, momenti di attesa!15:20

17' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Gendrey atterra Brescianini in area, per Zufferli non ci sono dubbi.15:19

15' Primo cambio obbligato nel Frosinone, non ce la fa Oyono, al suo posto Monterisi.15:17

11' GOL! LECCE - Frosinone 1-0! Rete di Piccoli. Banda punta la difesa del Frosinone e scarica su Piccoli, l'attaccante protegge il pallone e calcia di sinistro, Turati non interviene benissimo e non riesce a fermare il pallone.



Guarda la scheda del giocatore Roberto Piccoli15:17

9' Tiene palla il Frosinone che cerca con lunghi fraseggi di avvicinarsi alla porta di Falcone.15:11

5' Conclusione di Ramadani da fuori area, blocca senza patemi Turati.15:07

2' Interessante cross dalla destra del Lecce, palla in mezzo dove Piccoli non riesce a colpire al volo. Zufferli ferma tutto per fuorigioco.15:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI LECCE - FROSINONE. Arbitra Zufferli.15:01

Nel Lecce non sono della partita lo squalificato Gonzalez e l’infortunato Almqvist. A centrocampo torna Blin, con le conferme di Ramadani e Odini. Davanti torna titolare Strefezza, mentre Piccoli viene ancora preferito a Krstovic. Il Frosinone deve fare i conti con le assenze. In difesa giocano Okoli e Romagnoli con ai loro lati Lirola e Oyono. In attacco tridente con Soulé e Ibrahimovic sugli esterni e Kaio Jorge al centro. Parte dalla panchina Cheddira.14:35

Formazione FROSINONE (4-3-3): Turati - Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono - Brescianini, Barrenechea, Gelli - Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. A disposizione: Monterisi, Lusuardi, Bourabia, Harroui, Lulic, Garritano, Kvernadze, Baez, Cheddira, Caso, Cerofolini, Frattali.14:31

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Blin, Ramadani, Oudin - Strefezza, Piccoli, Banda. A disposizione: Smajlovic, Touba, Venuti, Dorgu Faticanti, Kaba, Berisha, Rafia, Sansone, Kristovic, Listkowski, Brancolini, Samooja.14:29

Dopo un ottimo inizio di stagione, il Lecce sta ora affrontando un periodo transitorio che li vede arrivare da ben quattro pareggi consecutivi. Frosinone che invece non vede una vittoria da tre turni, 2-1 casalingo al Genoa. Ultimo precedente una stagione fa nella serie cadetta, con la vittoria di misura dei salentini.13:36

Punti pesanti in palio tra Lecce e Frosinone, distanti solamente due lunghezze in favore dei ciociari. Con i tre punti oggi, entrambe le squadre allonatanerebbero la zona calda.13:33