22:54

Nel prossimo turno di campionato per il Torino impegno in casa con l'Udinese, l'Empoli affronterà in casa la Lazio.22:53

Il Torino supera 1-0 l'Empoli e ottiene la terza vittoria consecutiva in casa. Rete decisiva al 25' di Zapata su assist di Bellanova. Granata vicini al raddoppio con Ilic al 27'. Per gli ospiti un gol annullato a Ebuehi al 30' per un fuorigioco millimetrico e un'ccasione nel secondo tempo al 62' per Cancellieri. 22:51

90'+8' Fine partita! TORINO-EMPOLI 1-0 (25' Zapata).22:46

90'+6' Sostituzione TORINO: entra Pellegri esce Zapata.22:45

90'+3' L'Empoli chiude la gara in avanti alla ricerca della rete del pareggio.22:42

90' L'arbitro concede sei minuti di recupero, si giocherà fino al 96'.22:39

88' Ammonito LUPERTO per gioco scorretto su Sanabria.22:38

87' Fallo in attacco di Gyasi, nulla di fatto per l'Empoli.22:35

85' Sostituzione TORINO: entra Soppy esce Bellanova.22:35

85' Sostituzione EMPOLI: entra Gyasi esce Cambiaghi.22:35

85' Ammonito VLASIC per proteste.22:34

83' Opportunità in area per Vlasic, ma il croato è in posizione di fuorigioco.22:32

81' Ammonito CACACE per gioco scorretto su Ilic.22:33

80' Ammonito BUONGIORNO per gioco scorretto su Destro.22:31

78' Andreazzoli rompe gli indugi e inserisce anche Baldanzi alle spalle di Destro.22:29

76' Sostituzione EMPOLI: entra Baldanzi esce Maleh.22:25

76' Sostituzione EMPOLI: entra Ranocchia esce Grassi.22:25

75' Il Torino protesta per un tocco di braccio in area di Luperto, l'arbitro non interviene.22:24

73' Punizione battuta da Fazzini: tiro fuori misura, pallone alto.22:22

71' Ammonito BELLANOVA per gioco scorretto su Cancellieri.22:21

69' Zapata, defilato sulla sinistra, guadagna un calcio d'angolo.22:18

66' Sostituzione TORINO: entra Djidji esce Tameze.22:15

65' Sostituzione TORINO: entra Lazaro esce Vojvoda.22:15

62' OCCASIONE EMPOLI! Sponda di Destro, Cancellieri scatta alle spalle di Tameze ma in area trova l'opposizione in uscita bassa di Milinkovic-Savic.22:12

61' Sostituzione EMPOLI: entra Cancellieri esce Shpendi.22:10

61' Sostituzione EMPOLI: entra Destro esce Marin.22:10

58' Punizione dalla trequarti per il Torino, battuta senza esito.22:07

55' Cambiaghi prolunga sulla destra per Ebuehi, Vojvoda chiude in corner.22:05

52' Ci prova Cambiaghi da fuori area, pallone distante dalla porta.22:02

50' Linetty avanza, ma si allunga troppo il pallone e consente la chiusura a Ismajli.22:01

48' Sanabria in area perde l'equilibrio e non riesce ad andare al tiro, libera la difesa dell'Empoli.21:57

46' Inizio secondo tempo di TORINO-EMPOLI! Si riparte senza cambi.21:54

Possesso palla nettamente a favore del Torino nel corso della prima frazione: 60,9%.21:42

Il Torino conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 25', Zapata in gol di testa su cross di Bellanova. Ilic sfiora il raddoppio al 27'. L'Empoli trova la rete del pareggio al 30' con Ebuehi, ma viene annullata per una posizione millimetrica di fuorigioco. 21:39

45'+5' Fine primo tempo: TORINO-EMPOLI 1-0! Zapata al 25' sblocca il risultato.21:37

45'+4' Ammonito LINETTY per gioco scorretto su Fazzini.21:36

45'+3' Linetty conclude al volo dal limite dopo un passaggio morbido di Sanabria, pallone alto oltre la traversa.21:35

45' L'arbitro Marinelli concede quattro minuti di recupero.21:32

44' Cacace in gol di testa, ma il terzino dell'Empoli è in evidente posizione di fuorigioco sul cross di Marin.21:32

41' Fazzini dolorante dopo un contrasto sulla trequarti con Buongiorno, gioco fermo.21:28

38' Calcio d'angolo battuto da Ilic, colpo di testa impreciso di Bellanova.21:25

36' I due dietro la punta, Cambiaghi e Fazzini, spesso si scambiano la posizione per non dare punti di riferimento alla difesa granata.21:34

33' L'Empoli resta in attacco anche dopo la rete annullata a Ebuehi.21:22

30' GOL ANNULLATO! Ebuehi in rete sugli sviluppi di un corner, ma interviene il Var: il terzino dell'Empoli è in posizione millimetrica di fuorigioco.21:24

30' Reazione Empoli, conclusione dal limite di Marin deviata in corner.21:17

27' OCCASIONE TORINO! Granata a un passo dal raddoppio, Grassi salva su Ilic.21:15

25' GOL! TORINO-Empoli 1-0! Rete di Zapata. L'azione parte dai piedi di Sanabria, cross di Bellanova, Zapata insacca di testa.



24' Problema per Isamjli, nulla di serio, gioco fermo per qualche istante.21:11

21' Shpendi protegge il pallone e guadagna una punizione dalla trequarti, fallo di Buongiorno.21:08

18' Disimpegno elaborato del Torino, Rodriguez spazza in avanti.21:05

15' Vojvoda dalla bandierina, Luperto resta contuso dopo un contrasto con Sanabria.21:02

13' Pressing dell'Empoli, Milinkovic-Savic costretto al lungo rilancio verso le punte.21:01

10' Sanabria in gol con una fantastica rovesciata, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare di Vlasic.20:57

7' Torino pericoloso. Cross di Zapata deviato da Ismajli, Sanabria si avventa sul pallone e calcia verso la porta: blocca Berisha.20:56

6' Possesso prolungato del Torino, l'Empoli attende nella propria metà campo.20:53

3' Corner di Ilic, tocca Zapata, Bellanova non riesce a controllare la sfera.20:50

1' Inizio primo tempo di TORINO-EMPOLI. Dirige la sfida l'arbitro Marinelli.20:47

Il Torino è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro l’Empoli in Serie A.20:01

Le scelte di Andreazzoli: Shpendi al centro dell'attacco, Cambiaghi a supporto. Baldanzi e Cancellieri partono dalla panchina. Ebuehi e Cacace i terzini.19:57

Le scelte di Juric: in attacco Zapata e Sanabria, Vlasic trequartista. Linetty e Ilic in mediana, Vojvoda e Bellanova gli esterni, Tameze in difesa.19:56

Panchina EMPOLI: Perisian, Caprile, Ranocchia, Maldini, Walukiewicz, Bastoni, Cancellieri, Gyasi, Baldanzi, Destro.19:55

Panchina TORINO: Gemello, Popa, Zima, Sazanov, Djidji, Ricci, Lazaro, Soppy, Ginetis, Seck, Karamoh, Radonjic, Pellegri.19:54

Formazione EMPOLI (4-3-2-1): Berisha - Ebuehi, Isamajli, Luperto, Cacace - Marin, Grassi, Maleh - Fazzini, Cambiaghi - Shpendi.20:48

Formazione TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda - Vlasic - Sanabria, Zapata.19:52

Manca poco all'inizio di Torino-Empoli. Squadre reduci entrambe da un pareggio nello scorso turno di campionato.19:51

Benvenuti alla diretta della partita della 16^ giornata di Serie A, si affrontano Torino ed Empoli.19:51