FINISCE QUI! Colpaccio del Como che batte la Fiorentina per 2-0 in trasferta grazie ai gol di Diao e Nico Paz. Seconda sconfitta consecutiva per la Viola in campionato.14:31

90'+5' Altro fallo in attacco, questa volta di Richardson su Smolcic.14:29

90'+3' Fiorentina in avanti con Ndour e Beltran, ma quest'ultimo commette fallo in attacco. La partita non si riapre, per ora. Ma mancano ormai solo 3 minuti al termine del match.14:28

90'+2' Sono 6 i minuti di recupero in questo secondo tempo.14:25

90'+1' DENTRO FELIPE JACK! Ora Fabregas si difende sì, con l'ingresso del difensore brasiliano Felipe Jack che prende il posto di Diao.14:24

90' Engelhardt commette fallo su Folorunsho sulla trequarti. Fiorentina che crea poco, ma che ha questi calci piazzati che potrebbero aiutare la squadra di Palladino per riaprire il match.14:24

87' Niente di fatto con questo calcio di punizione, col Como che riparte subito veloce e con Ikoné che guadagna a sua volta una punizione per fallo di Richardson.14:20

86' Ndour per Folorunsho che si invola sulla sinistra e si prende il fallo di Goldaniga che va in tackle molto lontano dalla porta. Poteva evitare questo intervento che regala una punizione alla Fiorentina.14:20

85' Parisi cerca il sinistro da fuori area, c'è deviazione e la Fiorentina guadagna un angolo14:18

83' Perde sangue dal naso Smolcic che è costretto ad uscire per farsi medicare. Intanto riparte il gioco, Como momentaneamente in 1014:18

82' A terra Smolcic che ha preso un colpo in testa proprio da Folorunsho durante lo stacco aereo14:15

81' Colpo di testa di FOLORUNSHO sullo spiovente di Pongracic, ma ci arriva Butez senza troppi fronzoli.14:15

79' FUORI NICO PAZ! Esce anche lo spagnolo, autore del secondo gol. Fabregas punta sull'ex di turno Ikoné.14:12

78' FUORI CAQUERET! Partita straordinaria del francese che però si vedeva fosse molto stanco. Al suo posto entra Engelhardt.14:12

76' BELTRAN A TERRA IN AREA! Beltran servito da una gran palla di Fagioli e finisce in un sandwich tra Goldaniga e Kempf. Pallano a fondo campo, ma non c'è né rigore né angolo. Sicuro il sig. Piccinini.14:10

75' Buona punizione conquistata dalla Fiorentina per il fallo di Diao sulla propria trequarti. Fiorentina che però deve riorganizzare le proprie idee dopo essere andato sotto 2-0. E non c'è neanche più Gudmundsson che doveva dare quella spinta in più in questo secondo tempo.14:09

74' FUORI GUDMUNDSSON! Già fuori l'islandese per il colpo alla schiena subito. Al suo posto Ndour che fa il suo debutto con la maglia della Viola: è arrivato a gennaio dal PSG, dopo aver giocato col Besiktas nella prima parte della stagione.14:08

73' Colpo di testa di GOLDANIGA sugli sviluppi del corner, palla alta sopra la traversa.14:06

72' DE GEA SALVA TUTTO! Ancora Caqueret in profondità per Diao che si accentra sul destro e va con la conclusione che vede un grande intervento di de Gea. C'era comunque Nico Paz appostato a centro area.14:06

71' DENTRO PARISI! E Palladino butta nella mischia anche Parisi per avere più spinta sulla sinistra. Fuori Gosens che non si era praticamente visto in questa ripresa.14:05

71' DENTRO RICHARDSON! Cambia anche Palladino che inserisce Richardson per Mandragora che in questo secondo tempo non era riuscito ad esprimersi con le sue geometrie.14:04

70' DENTRO DOUVIKAS! E nonostante il 2-0 in trasferta, Fabregas inserisce un attaccante. Douvikas va a fare la prima tempo e va fuori un centrocampista: Perrone. Como che passa al 4-2-3-114:03

69' DENTRO KEMPF! Cambia Fabregas che non vuole cali di fensione e inserisce Kempf per gli ultimi 20 minuti. Lascia il posto Dossena che aveva rischiato qualcosa con qualche fallo di troppo in questo secondo tempo.14:03

67' A terra Gudmundsson dopo un contatto con Caqueret. Il sig. Piccinini chiama la punizione in favore della Fiorentina14:01

67' E sono 6 i gol di Nico Paz in questo campionato14:01

66' GOL! Fiorentina-COMO 0-2! Rete di Nico Paz. E arriva anche il bis dei lariani col fantastico gol di Nico Paz che se la porta sul sinistro e poi fa partire una conclusione dove de Gea non può arrivare.



65' Valle lancia Caqueret addirittura dalla rimessa laterale, il francese però non riesce a controllare e recupera in uscita de Gea. Il Como sa rendersi pericoloso in ogni modo.13:59

64' Resta anche a terra Strefezza dopo l'intervento. Si tocca la caviglia e Fabregas manda un po' di giocatori dalla panchina a scaldarsi.13:58

64' GIALLO PER GUDMUNDSSON! L'islandese va duro su Strefezza e si prende l'ammonizione.13:57

62' SUPER FAGIOLI! Da Cunha se ne va dopo aver rubato palla a Gudmundsson, il centrocampista del Como è pronto a battere a rete ma arriva la superlativa chiusura di Fagioli che salva tutto.13:56

61' VA VELOCE IL COMO! Veloce ripartenza della squadra ospite con la solita imbeccata di Caqueret, poi Nico Paz cerca Assane Diao in attacco ma lo spagnolo viene pescato in fuorigioco.13:54

60' Gudmundsson cerca l'apertura per Folorunsho, bella l'idea ma arriva l'ottima chiusura di Smolcic.13:54

58' Contropiede Como con Caqueret che serve Strefezza, ma l'ex SPAL non vede di nuovo il francese libero a destra e finisce per perdere palla.13:51

57' GIALLO PER PERRONE! Subito in movimento Gudmundsson che fa prendere il giallo a Perrone.13:51

56' DENTRO GUDMUNDSSON! Entra anche l'islandese che prende il posto di Cataldi. Palladino cambia tanto dopo non aver visto i miglioramenti che sperava di vedere in questo inizio secondo tempo.13:50

55' FUORI ZANIOLO! E finisce proprio la partita di Zaniolo che in questo secondo tempo l'ha giocata sulla pressione e sull'aggressività, ma forse ha un po' esagerato. Palladino vuole qualcosa di diverso e fa entrare Colpani. Beltran va a fare la prima punta.13:49

54' Gioco ancora fermo. Animi tesissimi tra Zaniolo e Dossena13:47

53' GIALLO PER FOLORUNSHO! Ecco che si rialza l'ex Napoli che si prende il giallo per il fallo di reazione13:47

53' Il sig. Piccinini richiama lo staff medico della Fiorentina perché Folorunsho è ancora a terra.13:46

53' Verrà ammonito anche per Folorunsho perché poi prima di cadere ha messo a terra Valle.13:46

52' GIALLO PER GOLDANIGA! Fallo su Folorunsho che resta anche a terra13:46

49' Grande pressione della Fiorentina sui portatori di palla del Como. Altro approccio della squadra di Palladino in questo secondo tempo.13:43

47' Resta a terra Caqueret dopo il fallo di Zaniolo, ma l'ex Lione dà comunque l'impressione di poter continuare13:40

47' Fiorentina subito aggressiva con Zaniolo che commette però fallo. Bene la pressione, ma occhio a non commettere questi falli.13:39

46' SI RIPARTE! Il sig. Piccinini fa riprendere il gioco al Franchi. Si riparte dal risultato di 1-0 per il Como grazie al gol di Diao.13:39

Partenza sprint della Fiorentina che ha subito due occasionissime con Zaniolo e Gosens, e poi un'altra occasione con Zaniolo al quarto d'ora. Poi la formazione Viola si è un po' sgonfiata, mentre il Como è uscito alla distanza col suo palleggio. I continui passaggi filtranti della squadra di Fabregas erano stati ben neutralizzati dalla difesa di casa, almeno fino al 40' col gol di Diao sull'apertura di Caqueret.13:25

Alla Fiorentina è mancata consistenza nel reparto di mezzo, col Como superiore a centrocampo. E dire che la Fiorentina è una squadra che palleggia molto, che tocca molti palloni a centrocampo prima di lanciare per Kean ma, quest'oggi, con l'assenza dell'azzurro non c'è neanche nessuno a dare quel tipo di profondità. Palladino potrebbe inserire un uomo in più in mezzo, per avere più idee. Dall'altro lato, il Como ha fatto un ottimo primo tempo ma, come al solito, ha concretizzato meno di quanto sia riuscito a creare.13:23

FINISCE IL 1° TEMPO! Il sig. Piccinini fischia la fine delle contese per i primi 45 minuti e manda tutti negli spogliatoi. Avanti il Como, in casa della Fiorentina, grazie al gol di Assane Diao.13:20

45'+1' Prova a scappare sulla sinistra Valle, grande intervento di Zaniolo che prova a rendersi utile in fase difensiva13:23

45' Un minuto di recupero in questo primo tempo.13:18

44' Proteste Como per il contatto Caqueret-Dodò sull'out di sinistra, ma per il sig. Piccinini è rimessa per la Fiorentina. Como, comunque, ancora affamato e che vorrebbe segnare anche il secondo gol prima del tramonto del primo tempo.13:17

42' E sono 4 i gol di Diao in Serie A da quando è arrivato nel mese di gennaio. E non parliamo comunque di una prima punta.13:15

41' GOL! Fiorentina-COMO 0-1! Rete di Assane Diao. Sulla punizione della Fiorentina, va invece in ripartenza il Como con Caqueret che lancia in profondità Diao, che brucia in velocità sia Ranieri che Cataldi, prima di battere de Gea in uscita.



40' Nuovo contatto Zaniolo-Dossena, con l'ex Atalanta che guadagna una punizione sulla trequarti. Prova a rifarsi vedere in avanti la Fiorentina in questo finale di tempo.13:12

36' Caqueret ruba palla a centrocampo e fa partire la transizione del Como: palla per Nico Paz, ma Ranieri recupera in velocità e si prende anche il fallo.13:09

35' Palladino vuole un centrocampo più coperto e chiede sia a Fagioli che a Folorunsho di giocare qualche metro più indietro perché sulla linea mediana il Como è in superiorità numerica e vince ogni duello13:09

33' Contatto in area tra Zaniolo e Dossena: tutto ok per il sig. Piccinini che lascia continuare il gioco13:06

33' Anche Caqueret prova ad inserirsi in area di rigore, ma c'è Pongracic a chiudere. L'ex Lione chiede il fallo, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco per il fuorigioco del francese.13:05

32' Dopo il grande avvio della Fiorentina, è uscito alla distanza il Como che tiene palla per il 62% dopo la prima mezz'ora di gioco13:03

28' ANCORA DIAO! Nico Paz serve in profondità per Diao che è pronto ad andare al tiro, ma c'è la doppia chiusura di Pongracic che salva tutto. Angolo per i lariani.13:01

28' Gosens protesta dicendo che non ha toccato il giocatore del Como. Tra l'altro era anche diffidato e salterà la prossima gara col Verona13:00

27' GIALLO PER GOSENS! Intervento irruento del tedesco su Strefezza e si prende il giallo12:59

24' Strefezza prova a lanciare per Diao, bella l'idea, ma Dodò con la diagonale riesce a chiudere sull'ex attaccante del Betis. Che rischio qui per la Fiorentina.12:57

23' Questa volta il cambio di gioco spesso utilizzato dal Como non è efficace. Caqueret aveva cercato Strefezza dall'altra parte ad occhi chiusi, ma il laterale non aveva fatto il movimento. Riparte la Fiorentina12:56

21' CHANCE COMO! Gran palla di Caqueret per Diao che controlla e va al tiro col mancino, ma non trova un attento de Gea che manda in angolo12:53

17' OCCHIO AL COMO! Diao col filtrante per Nico Paz che si inserisce sul primo palo: palla dentro, ma non c'è nessuno del Como pronto a colpire a centro area12:50

16' Gosens rischia qualcosa sul suo tackle su Strefezza. Rischia, ma è perfetto l'intervento dell'ex Atalanta che è pulito12:50

16' Non la possiamo considerare una vera occasione: l'arbitro aveva già fermato il gioco per il fuorigioco iniziale di Gosens12:49

15' ANCORA FIORENTINA! Gosens sulla sinistra produce lo scarico per Fagioli che va alla conclusione, ma è centrale e para Butez12:49

11' Brutta palla persa da Nico Paz nella propria metà campo, ma non ne approfitta la Fiorentina con Fagioli e Zaniolo che non si intendono12:44

8' Si vede il Como col cambio di gioco di Valle per Strefezza, l'ex SPAL si accentra col sinistro e fa partire il cross che viene deviato verso de Gea12:40

6' Caqueret vede il corridoio per da Cunha, ma capisce tutto Cataldi che intercetta. Bella l'idea, ancora meglio l'intervento difensivo del centrocampista Viola.12:39

5' Partenza fulminea della Fiorentina che ha messo paura alla difesa del Como già in diverse occasioni in questo avvio. Un po' come aveva fatto l'Inter sulla stessa Fiorentina nell'ultimo monday night12:38

5' CI PROVA ZANIOLO! Zaniolo elude la marcatura di Dossena, calcia col sinistro, ma capisce tutto Butez che blocca la conclusione dell'ex Atalanta12:37

4' ANCORA FIORENTINA! Gosens si inserisce in area sull'invito di Mandragora, ma la sua conclusione viene deviata. Completamente scoperta la retroguardia del Como12:39

2' La prima indicazione di giornata, però, è che sia Zaniolo il terminale offensivo della Fiorentina con Beltran che agisce a sinistra e Folorunsho a destra.12:34

2' SUBITO ZANIOLO! Chance della Fiorentina dopo neanche 15 secondi col sinistro di Zaniolo che finisce però alto sopra la traversa12:33

1' SI PARTE! Fischio del sig. Piccinini e primo possesso per la Fiorentina, in divisa completamente viola12:33

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto al Franchi. A dirigere questo incontro sarà il sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e D'Ascanio e dal quarto ufficiale Daniele Rutella. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Valerio Marini (VAR) e Gianluca Manganiello (AVAR).12:17

Sono 25 i precedenti in Serie A tra Fiorentina e Como, con un bilancio leggermente a favore della Viola con 10 vittorie oltre a 6 pareggi e 9 successi dei lariani. Una delle vittorie del Como, però, è arrivata a tavolino. Era l'aprile del 1976, con la Fiorentina che conquistò il match per 4-1. Dagli spalti fu lanciato però un bullone sulla testa del portiere Rigamonti e, successivamente, fu data la vittoria a tavolino al Como (0-2).12:13

Solo un cambio nel Como rispetto all'ultima partita contro la Juventus: fuori Cutrone e Fabregas gioca senza attaccanti. Diao farà il falso nueve, sostenuto da Strefezza e Nico Paz. Il tecnico dei lariani rinforza però il centrocampo, col ritorno di Caqueret che viene affiancato da Perrone e da Cunha.12:05

Palladino schiera per la prima volta Fagioli e Zaniolo dal 1', dopo averli fatti entrare solo nel finale della gara contro l'Inter. C'è Beltran come unica punta, considerando la squalifica di Moise Kean. Mandragora e Cataldi compongono la linea mediana, con Fagioli un po' più avanzato.12:03

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si dispone con un 4-3-3 in cui figurano Butez - Smolcic, Goldaniga, Dossena, Álex Valle - Caqueret, Perrone, da Cunha - Strefezza, Diao, Nico Paz. All. Cesc Fabregas. A disposizione: Vigorito, Reina - Lesjak, Kempf, Felipe Jack - Braunöder, Engelhardt, Iovine - Ikoné, Douvikas, Cutrone.12:02

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si dispone con un 4-2-3-1 in cui figurano de Gea - Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens - Cataldi, Mandragora - Zaniolo, Fagioli, Folorunsho - Beltran. All. Raffaele Palladino. A disposizione: P.Terracciano, Martinelli - Pablo Marí, M.Moreno, Comuzzo, Parisi - Ndour, Richardson, Gudmundsson - Colpani, Caprini.11:58

Il Como è una delle squadre più belle da vedere del campionato, ma la compagine di Cesc Fabregas è tutto fuorché efficace. Nelle ultime tre partite si contano altrettanto sconfitte. È vero che il Como affrontava Atalanta, Bologna e Juventus, squadre di Champions, ma è altrettanto vero che i lariani non concretizzano tutte le azioni offensive create e si buttano via nei momenti clou della partita. Un discorso da mettere a posto al più presto, considerando che il Como ha vinto solo una partita in questo 2025 e, ad oggi, conta solo 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.11:53

La Fiorentina arriva dal ko nel monday night contro l'Inter, col 2-1 del Meazza ad interrompere una striscia di tre vittorie consecutive per la squadra di Raffaele Palladino. La Viola si è comunque rilanciata in chiave Champions e nel trittico che dovrà ora affrontare, si capiranno le reali ambizioni della squadra toscana che giocherà contro Como, Verona e Lecce. La Fiorentina potrà tornare in Champions League?11:49

Benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Roma, gara valida per la Giornata 25 della Serie A Enilive 2024-2025. Si gioca allo stadio Franchi di Firenze.11:46

