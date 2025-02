Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Lecce e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:04

90'+5' FISCHIO FINALE: MONZA-LECCE 0-0. Pareggio all'U-Power Stadium.16:54

90'+3' Altra conclusione da fuori di Krstovic, che stavolta non trova la porta.16:52

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:49

90' Quinta sostituzione per il Monza. Kacper Urbański lascia spazio a Kevin Maussi Martins.16:49

89' Quarta sostituzione per il Lecce. Finisce la partita di Santiago Pierotti, al suo posto Konan N’Dri.16:48

89' Terza sostituzione per il Lecce. Esce Þórir Helgason, entra Ante Rebić.16:48

88' Krstovic riceve sulla trequarti, si sposta il pallone sul sinistro e calcia. Conclusione forte ma centrale, bloccata da Turati.16:47

85' PIEROTTI! L'argentino riceve da Helgason sulla destra, controlla e calcia forte sul primo palo. Turati respinge in corner.16:44

84' Carboni lancia il profondità alla ricerca di Keita, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Falcone.16:43

81' OCCASIONE PER KRSTOVIC! Contropiede pericoloso del Lecce, con il montenegrino che punta Brorsson, arriva al limite dell'area e calcia forte, ma trova la deviazione del difensore biancorosso.16:40

79' Quarta sostituzione per il Monza. Richiamato in panchina Silvere Ganvoula, minuti per Keita Baldé.16:38

78' Terza sostituzione per il Monza. Fuori Danilo D'Ambrosio, dentro Per Brorsson.16:40

76' Seconda sostituzione per il Lecce. Frédéric Guilbert lascia spazio a Danilo Veiga.16:35

75' CI PROVA HELGASON! Pierotti scarica all'indietro per l'islandese, che calcia di prima intenzione dall'interno dell'area, trovando l'ottima risposta di Turati.16:34

74' AMMONITO Ylber Ramadani per un fallo su Urbanski.16:32

71' GRAN PARATA DI FALCONE! Caprari riceve al limite dell'area, si sposta il pallone sul destro e calcia a giro sul secondo palo. Falcone si distende e allunga in corner con la mano di richiamo.16:31

69' Prima sostituzione per il Lecce. Finisce la partita di Balthazar Pierret, al suo posto Ylber Ramadani.16:28

68' Pereira riceve da Caprari, controlla e crossa sul secondo palo per Ganvoula, anticipato dall'ottimo intervento di Baschirotto.16:27

65' Seconda sostituzione per il Monza. Esce Dany Mota Carvalho, entra Gianluca Caprari.16:24

65' Prima sostituzione per il Monza. Fuori Patrick Ciurria, dentro Kevin Zeroli.16:24

64' Kyriakopoulos verticalizza per Mota, che sbaglia il controllo e perde il pallone.16:23

61' Conclusione da fuori di Kyriakopoulos, bloccata a terra da Falcone.16:20

58' Contrasto duro tra Izzo e Krstovic. Calcio di punizione per il Lecce.16:17

55' Gallo sfida D'Ambrosio, che lo chiude e riesce anche a guadagnare la rimessa laterale.16:14

52' Carboni riceve sulla trequarti, avanza e calcia da fuori con il sinistro, senza trovare la porta.16:11

49' Tante imprecisioni tecniche in questo avvio di ripresa.16:08

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Monza-Lecce. Nessun cambio all'intervallo.16:04

Nesta può essere soddisfatto della tenuta difensiva dei suoi, bravi a contenere il tridente del Lecce, ma il Monza si è visto pochissimo in fase offensiva, con Ciurria, Mota e Ganvoula davvero poco coinvolti. Più vivi, sicuramente, sia Tete Morente che Pierotti, i quali non sono però ancora riusciti a isolarsi in uno contro uno con i difensori biancorossi, mentre ottimo è stato il primo tempo di Helgason, bravo a fare da collante tra la mediana e Krstovic.15:59

Nessun gol nel primo tempo di Monza-Lecce, nel quale i salentini si rendono subito pericolosi con un calcio di punizione di Helgason, che finisce sulla traversa. La squadra di Giampaolo si fa vedere anche con il colpo di testa alto di Pierotti e la conclusione al volo di Krstovic, respinta da Turati. Una sola occasione, invece, per i padroni di casa, che al 38' sfiorano il gol con la conclusione di controbalzo di Pereira, terminata sul fondo.15:57

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: MONZA-LECCE 0-0. Non si sblocca il match dell'U-Power Stadium.15:48

44' Ci sarà un minuto di recupero.15:46

41' Guilbert crossa dalla destra per l'inserimento di Pierotti, che colpisce di testa, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione.15:42

38' CHE OCCASIONE PER PEREIRA! Traversone di Kyriakopoulos che attraversa tutta l'area del Lecce e finisce nella zona del portoghese, il quale calcia di controbalzo da ottima posizione, ma non trova la porta.15:40

37' AMMONITO Santiago Pierotti per un fallo su Mota.15:38

35' AMMONITO Pedro Pereira per simulazione.15:36

35' Altro cross dalla trequarti di Gallo e colpo di testa di Krstovic, che conclude sul fondo.15:36

33' AMMONITO Armando Izzo per una sbracciata ai danni di Tete Morente.15:34

31' CI PROVA KRSTOVIC! Il montenegrino si allarga per scappare alla marcatura di Izzo e viene servito con una palla alta da Helgason. Krstovic colpisce di destro al volo e impegna Turati, bravo a respingere.15:33

29' Match molto tattico in questa fase.15:30

26' OCCASIONE PER PIEROTTI! Gallo riceve sulla sinistra e crossa sul secondo palo per il numero 50, che prende il tempo a Carboni e gira di testa, ma alza troppo la conclusione.15:27

24' Giropalla prolungato del Lecce, che fatica a trovare spazi.15:25

21' Tete Morente riceve sulla sinistra, rientra sul destro e crossa sul secondo palo per Pierotti, anticipato da Kyriakopoulos.15:22

18' Regna l'equilibrio all'U-Power Stadium. Ritmo alto ma poche azioni offensive.15:19

15' Si riprende ora a giocare con Helgason regolarmente in campo.15:15

14' Problema fisico per Helgason, rimasto a terra dolorante dopo un contrasto con Bianco.15:15

12' Altra punizione di Helgason, che stavolta alza troppo la traiettoria e non trova la porta.15:13

11' Brutta palla persa sulla sua trequarti difensiva dal Monza, con Izzo che è costretto a fare fallo su Helgason.15:12

8' Helgason va via sulla destra e fa partire un traversone nella zona di Turati, che blocca in presa alta.15:09

5' Ciurria rientra sul sinistro e crossa in area alla ricerca di Mota, anticipato da Baschirotto, che mette in corner.15:06

2' TRAVERSA DI HELGASON! Calcio di punizione dai 30 metri che parte centrale ma potente e finisce sul legno.15:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Monza-Lecce. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.15:01

Quasi tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza. Tra pochi minuti l'arbitro Giuseppe Collu darà il via al match.14:56

Un solo cambio rispetto alla formazione schierata contro il Bologna, invece, per Giampaolo, che schiera Pierret e non Ramadani in cabina di regia, con Coulibaly e Helgason confermati ai suoi lati. In difesa Jean viene ancora una volta preferito a Gaspar, mentre Karlsson non riesce a vincere il ballottaggio a tre per due maglie con Tete Morente e Pierotti e partirà, dunque dalla panchina. Sempre out Gonzalez, Marchwinski e Banda.14:55

Cinque assenze importanti per Nesta, che deve fare a meno di Gagliardini, Pessina, Caldirola, Birindelli e Akpa Akpro. L'ex allenatore della Reggiana conferma il 3-4-2-1 già visto con Bocchetti, schierando Ciurria e Mota dietro Ganvoula in attacco. A sinistra si rivede Kyriakopoulos, mentre in difesa rientrano D'Ambrosio e Carboni. Panchina per Castrovilli, Caprari e Keita Balde, alla prima convocazione dopo essere arrivato da svincolato in settimana.14:52

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Lecce si schiera in campo con il 4-3-3: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Tete Morente, Krstovic, Pierotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Berisha, Rafia, Ramadani, Kaba, Sala, Rebic, N'Dri, Burnete, Karlsson.14:49

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con il 3-4-2-1: Turati; D'Ambrosio, Izzo, Carboni; Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Palacios, Castrovilli, Zeroli, Forson, Martins, Colombo, Vignato, Caprari, Keita Balde, Petagna.14:46

Vuole continuare il suo trend positivo, invece, il Lecce, visto che la squadra di Marco Giampaolo arriva all'U-Power Stadium dopo aver pareggiato con il Bologna e aver battuto il Parma. I salentini devono rispondere al pareggio del Cagliari e al successo del Como e, vincendo oggi, aggancerebbero momentaneamente il Genoa al dodicesimo posto con 27 punti, sette in più rispetto al Parma terzultimo.14:42

Scontro salvezza all'U-Power Stadium, dove il Monza deve necessariamente vincere per continuare a credere nella permanenza in Serie A. I biancorossi, che in settimana hanno richiamato in panchina Alessandro Nesta dopo l'esonero di Salvatore Bocchetti, sono infatti ultimi in classifica con 13 punti, otto in meno rispetto all'Empoli, ad oggi quartultimo. Il Monza è reduce da quattro sconfitte consecutive e, con Bocchetti in panchina, ha conquistato solo tre punti in sette partite.17:00

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Lecce, gara valida per la 25esima giornata di Serie A.14:35

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp