Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:59

Vittoria schiacciante dell'Udinese che con un netto 3-0 spazza via l'Empoli di D'Aversa. Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, conclusosi 1-0 la formazione di Runjaic ha premuto sull'acceleratore nel corso della ripresa riuscendo ad arginare le offensive della formazione toscana e capitalizzando le occasione avute. 16:56

90'+4' TRIPLICE FISCHIO AL BLUENERGY STADIUM! Udinese-Empoli 3-016:54

90'+3' NON SI ACCONTENTA THAUVIN! L'attaccante francese entra in area a suon di finte e lascia partire un destro potente diretto all'incrocio dei pali. Silvestri gli nega la doppietta con un grandissimo intervento.16:53

90' 4 minuti di recupero.16:51

90' GOL!! UDINESE-Empoli 3-0!! Grande cross dalla destra di Payero e incornata vincente da centro area di Florian Thauvin!



88' Ottima palla dalla destra per Payero che non controlla bene e permette alla difesa dell'Empoli di ripartire.16:48

85' Palla in profondità per Thauvin che prova a liberarsi sulla linea di fondocampo. Goglichidze riesce a mettere palla in angolo.16:45

85' Infine esce Liam Henderson ed entra Ismael Konate.16:44

85' D'Aversa muove le ultime pedine. Liberato Cacace lascia il campo in favore di Viktor Kovalenko.16:44

81' Sostituzione Lorenzo Lucca Simone Pafundi16:43

81' Infine fa il suo ingresso in campo Simone Pafundi al posto di Sandi Lovric.16:43

80' Sanchez prende palla e con una serie di finte si porta a spasso tutta la difesa dell'Empoli. Boato del Bluenergy Stadium.16:39

78' Solet si prende un altro rischio in fase di disimpegno ma questa volta perde il controllo del pallone. Esposito serve Kouamè all'interno dell'area che conclude di sinistro fuori misura. 16:38

75' Esce dal campo Youssef Maleh ed entra Szymon Piotr Żurkowski.16:35

75' Anche D'Aversa effettua una doppia sostituzione. Gyasi lascia spazio a Junior Sambia.16:35

74' Arriva anche il momento del "Nino Maravilla" Alexis Sánchez che prende il posto di Jurgen Ekkelenkamp, autore dei 2 gol che stanno decidendo il match.16:34

74' Doppio cambio per l'Udinese. Kingsley Ehizibue esce ed entra Rui Modesto.16:33

73' Azione prolungata dell'Empoli che si conclude con una conclusione di tacco di Gyasi sul fondo.16:33

71' Lovric con un tacco volante serve Lucca in profondità. Henderson riesce con la punta del piede ad anticiparlo e consegnare palla a Silvestri.16:30

69' Kouamé riceve palla e la tiene aspettando la sovrapposizione di Gyasi ma lo serve con una palla troppo lunga.16:28

65' 3 gol in 2 partite per il centrocampista olandese. Momento d'oro.16:26

65' GOL!! UDINESE-Empoli 2-0!! Ancora Ekkelenkamp, è il suo momento! Lucca dall'interno dell'area di rigore calcia forte di destro e trova la respinta di Silvestri. Ekkelenkamp si fa trovare ancora pronto e ribatte a rete!



64' Punizione da buona posizione per l'Empoli. Esposito colpisce la barriera.16:23

64' Primo cambio anche per Runjaic. Arthur Atta esce e fail suo ingresso in campo Martín Payero.16:22

62' Arriva il primo cambio della partita. D'Aversa richiama in panchina Lorenzo Colombo e si gioca la carta Sebastiano Esposito.16:21

61' SAVA DICE DI NO 2 VOLTE! Palla illuminante di Henderson che di tacco serve Colombo che si gira e incrocia di sinistro. Respinta di Sava sui piedi di Gyasi che tenta la deviazione vincente ma ancora una volta il portiere dell'Udinese si oppone. Solet risolve mettendo palla in angolo.16:22

59' LUCCA SUL PALO! Cross dalla destra con la palla che arriva a Lucca dopo una deviazione fortuita. Si gira in un lampo l'attaccante dell'Udinese e colpisce la parte esterna del palo.16:19

58' Thauvin riceve palla da Ekkelenkamp al limite e tenta subito la conclusione di sinistro che viene deviata dalla difesa in corner.16:18

57' Scintille tra Henderson e Ehizibue. Solo richiamo verbale da parte di Doveri.16:17

54' OCCASIONE EMPOLI! Kouamé riceve da Grassi e dopo una finta mette una gran palla sul secondo palo. Maleh praticamente sulla linea della porta avversaria schiaccia di testa senza mandare in avanti il pallone. Probabilmente è stato disturbato dalla luce del sole che gli ha impedito di vedere arrivare il pallone.16:16

54' Henderson si aggiusta il pallone sul sinistro e calcia da fuori area impattando su Ehizibue. Calcio d'angolo.16:13

53' Sta sbandando e non poco la difesa della formazione ospite in questo avvio di ripresa.16:12

52' Cross di Thauvin dalla sinistra in zona Silvestri. Il portiere dell'Empoli sbaglia il controllo e perde la palla a 2 passi dalla porta. Allontana la difesa.16:12

50' ANCORA UDINESE IN AVANTI! Grande scambio tra Thauvin e Atta. La palla torna al francese che deve solo depositare dentro la porta sguarnita ma viene fermato da un intervento miracoloso di De Sciglio!16:10

48' OCCASIONE UDINESE! Thauvin viene lanciato a rete in mezzo a 2 difensori dell'Empoli e punta verso Silvestri. Cacace sbilancia di astuzia l'attaccante dell'Udinese che reclama a gran voce un calcio di rigore. Lascia correre Doveri.16:08

47' Azione insistita dell'Empoli che si conclude con un fallo in attacco di Cacace.16:07

46' SI RIPARTE! Tocca all'Empoli battere dal dischetto di centrocampo. Nessun cambio all'intervallo.16:05

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme alla ripresa di questa partita.15:50

Partita vivace al Bluenergy Stadium. L'Udinese termina i primi 45 minuti in vantaggio grazie alla deviazione di Ekkelenkamp che beffa Silvestri. 15:50

45'+1' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Udinese-Empoli 1-015:48

45' 1 minuto di recupero.15:47

45' Solet allunga in calcio d'angolo una calcio di punizione calciato dall'Empoli dalla trequarti.15:46

42' Lancio di Henderson che trova perfettamente Maleh in profondità. Ehizibue ferma prima lui e in seconda battuta argina anche l'incursione di Pezzella.15:45

39' Ehizibue sbaglia il disimpegno e colpisce l'avversario con la palla che carambola nei pressi dell'area di rigore dove si avventa Kouamè. Doveri ferma tutto per la sua posizione di fuorigioco.15:42

37' UDINESE A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Corner battuto da Lovric. Dopo un rimpallo la palla arriva tra i piedi di Bijol all'interno dell'area piccola. Il difensore non se ne accorge subito e perde il tempo per realizzare la più facile delle reti.15:40

35' Doveri alza la voce con la difesa dell'Udinese indicando che recupererà 1 minuto in più a causa delle perdite di tempo da parte della formazione di casa.15:37

32' KOAUME' SPRECA NUOVAMENTE. Palla per Henderson che da sinistra lascia partire un cross sul secondo palo. Kamara salta a vuoto e mette fuori giri Solet che si fa anticipare di netto da Kouamè. L'attaccante ivoriano colpisce però malissimo e mette nuovamente palla a lato e manca l'appuntamento con il gol per la terza volta oggi.15:37

30' Passata la prima mezz'ora di gioco. Dopo il gol dell'Udinese e la reazione immediata della formazione ospite il ritmo della partita è notevolmente calato.15:32

28' Scontro duro tra Ekkelenkamp e De Sciglio con i due che rimangono a terra. Calcio di punizione per l'Udinese.15:30

24' Azione personale di Thauvin che lascia partire un cross sul secondo palo a cercare la testa di Lorenzo Lucca. Gyasi riesce ad anticiparlo e a mettere in corner.15:27

20' REAZIONE EMPOLI! Viene trovata una traccia centrale interessante per Kouamé che si trova a tu-per-tu con Sava. Conclusione centrale!15:24

19' GOL!! UDINESE-Empoli 1-0!! Sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla arriva ad Atta che conclude di destro verso la porta difesa da Silvestri. Ekkelenkamp tocca con la punta del piede e beffa il portiere dell'Empoli portando l'Udinese in vantaggio!



19' Secondo gol in Serie A per Ekkelenkamp dopo aver trovato il primo nella sfida contro il Napoli della scorsa giornata di campionato.15:25

18' LOVRIC!! Palla sistemata al limite per il centrocampista sloveno che lascia partire un sinistro violentissimo indirizzato all'incrocio dei pali. SILVESTRI VOLA e mette in angolo!15:21

17' Palla in profondità per Lovric con Lucca che si fionda al centro dell'area di rigore. Risulta troppo corto il cross dello sloveno con la difesa che respinge senza affanni.15:19

15' Fase di gioco molto rallentata a causa di numerosi falli a centrocampo che stanno spezzettando il ritmo della partita.15:17

12' SPRECA KOUAME'! Giocata di Henderson che riesce a mettere una palla rasoterra in direzione di Kouamé. L'attaccante ex-Fiorentina, alla prima da titolare con l'Empoli, calcia a lato di un soffio!15:14

11' Thauvin trova lo spazio per concludere di sinistro da fuori area. Silvestri respinge di pugno.15:13

8' Gyasi da posizione defilata trova il primo tiro nello specchio della porta della contesa. Nessun problema per Sava che blocca sul primo palo.15:10

7' Colombo riceve palla all'interno dell'area di rigore e si coordina per la conclusione. Solet fa muro e respinge la sfera.15:09

6' OCCASIONE UDINESE! Batte un colpo Lorenzo Lucca che raccoglie un cross di Atta e di destro al volo calcia alto sopra la traversa.15:08

5' Solet si prende un gran rischio in disimpegno ma riesce ad eludere il pressing di Colombo e a far partire l'azione dalle retrovie.15:07

3' Lungo assolo dell'Udinese che mantiene costantemente il possesso del pallone. La prima palla toccata dall'Empoli arriva su un cross della formazione friulana. Gyasi si impegna e riesce ad evitare il corner.15:05

1' Entrambe le formazioni giocano con la divisa casalinga. Udinese in bianco-nero ed Empoli in maglia e pantaloncini blu.15:04

INIZIA LA PARTITA! L'Udinese muove la prima palla del match.15:02

Le squadre stanno scendendo in campo guidati dal direttore di gara Doveri. E' tutto pronto per l'inizio di questa sfida.14:59

A disposizione Empoli. Vasquez, Seghetti, Zurkowski, Kovalenko, Bembnista, Tosto, Sambia, Esposito, Konatè.14:31

A disposizione Udinese. Padelli, Piana, Zarraga, Payero, Zemura, Sanchez, Kristensen, Kabasele, Rui Modesto, Giannetti, Iker Bravo, Pafundi.15:12

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI. 3-4-2-1. Silvestri; Pezzella, Goglichidze, De Sciglio; Cacace, Grassi, Henderson, Gyasi; Maleh, Kouamè; Colombo.14:30

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE. 4-4-2. Sava; Kamara, Solet, Bijol, Ehizibue; Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Atta; Lucca, Thauvin.14:27

Lunghissima invece la lista indisponibili dell'Empoli che deve rinunciare per problemi fisici a Ismajli, Viti, Ebuehi, Haas, Fazzini, Solbakken, Anjorin, Sazonov e Pellegri. Squalificato per 2 giornate Marianucci nel corso della sfida contro il Milan. Cacace e Gyasi sono diffidati.14:25

Runjaic non avrà a disposizione solamente i 2 lungo-degenti Okoye e Tourè. 3 i diffidati tra le fila dell'Udinese: Giannetti, Ehizibue e Kamara.14:22

I PRECEDENTI. Le 2 compagini si sono incrociate per 31 volte con il bilancio che pende a favore della formazione friulana che sono in vantaggio con 12 successi conquistati. 12 anche i pareggi mentre sono 7 le vittorie ottenute la formazione toscana. Sono 3 i pareggi maturati nelle ultime 3 sfide tra le 2 squadre.14:19

Sarà il signor Daniele Doveri a dirigere il match coadiuvati dagli assistenti Dei Giudici e Niedda. IV uomo designato è Giua. Da Lissone agiranno Ghersini e il suo assistente Guida.14:16

Periodo nero per la formazione di D'Aversa che non vince in Serie A dalla 15° giornata disputata l'8 Dicembre. Da quel momento solamente 2 punti conquistati grazie ai pareggi ottenuti contro Venezia e Bologna. L'Empoli gravita pericolosamente a ridosso della zona retrocessione trovandosi al 17° posto con 21 punti. Solo 1 punto divide l'Empoli dal Parma che occupa la 18° posizione con 20 punti.14:13

Grande risultato per l'Udinese che è riuscita a fermare la corsa della capolista Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona nel corso dell'ultima giornata di campionato. Ekkelenkamp risponde a McTominay per fissare il risultato sull'1-1. I friulani stazionano al 10° posto in classifica con 30 punti all'attivo.14:06

Ci troviamo al Bluenergy Stadium! L'Udinese di Kosta Runjaic ospita l'Empoli di Roberto D'Aversa.14:03

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese ed Empoli, gara valida per la 25a giornata di Serie A.14:00

