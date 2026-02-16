Sfida salvezza alla Unipol Domus, dove il Cagliari è reduce da due vittorie consecutive senza subire gol contro Juventus ed Hellas Verona. I sardi hanno 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sul terzultimo posto in classifica, occupato proprio dal Lecce, a pari punti con la Fiorentina.20:27

La squadra di Eusebio Di Francesco arriva dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l'Udinese, ma in trasferta ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei partite, collezionando cinque sconfitte e realizzando solo un gol.20:28

Tante assenze in casa Cagliari: Pisacane deve rinunciare a Gaetano, Deiola, Folorunsho, Felici e Belotti, mentre recupera in extremis ma solo per la panchina sia Mazzitelli che Kilicsoy. Al centro dell'attacco, allora, torna titolare in Serie A dopo 10 mesi Leonardo Pavoletti, mentre in difesa si rivede Mina e stringe i denti Ze Pedro, anche lui non al meglio.20:37

Squadra che vince non si cambia per Di Francesco, che schiera gli stessi undici visti dall'inizio nel successo contro l'Udinese. Cheddira viene ancora una volta preferito a Stulic, mentre, oltre allo squalificato Banda, sono sempre assenti sia Berisha che Camarda.20:39

Partita molto fisica ma, almeno finora, caratterizzata da un ritmo non altissimo. Pisacane potrebbe scegliere di affidarsi alla qualità di Mazzitelli e Kilicsoy, anche se entrambi sono acciaccati. Abbastanza scontata, invece, la staffetta nel Lecce tra Cheddira e Stulic.21:38

Dopo i cambi, il Cagliari si è risistemato con il 4-3-3 in fase offensiva: davanti a Caprile, gli esterni di difesa sono Ze Pedro e Idrissi, con Mina e Obert in mezzo; Sulemana si piazza in cabina di regia, mentre Mazzitelli e Adopo sono le due mezzali; davanti, Palestra a destra, Esposito a sinistra e Kilicsoy al centro.22:07

Cagliari - Lecce è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Lecce sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 243 Fuorigioco 38 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1 12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0 24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0 01-02-2026 Serie B Reggiana-Juve Stabia 1-1 16-02-2026 Serie A Cagliari-Lecce 0-2

Attualmente il Cagliari si trova 13° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 28 gol e ne ha subiti 35; il Lecce ha segnato 17 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Lecce - Cagliari si è giocata il 19 settembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Cagliari ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Roma e il Lecc ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 0-2 mentre Il Lecce ha incontrato l'Udinese vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Semih Kiliçsoy con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.

Cagliari e Lecce si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 9 volte, il Lecce ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Cagliari-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha vinto le ultime due sfide contro il Lecce in campionato e solo una volta ha ottenuto tre successi di fila contro i salentini in Serie A: tra il 1991 e il 1994.

Il Cagliari è rimasto imbattuto in 10 delle 11 partite casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 4N), l'unico successo dei giallorossi in trasferta contro i sardi nel massimo campionato risale al 26 febbraio 2012 (2-1 con Serse Cosmi allenatore con reti di Muriel e Bertolacci).

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite all'Unipol Domus contro Juventus ed Hellas Verona; i sardi non registrano almeno tre successi casalinghi di fila in Serie A dal periodo tra ottobre e dicembre 2019 (quattro in quel caso).

Dopo i due clean sheet interni consecutivi contro Juventus ed Hellas Verona, il Cagliari potrebbe non subire gol in tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2011 con Massimo Ficcadenti allenatore.

Il Cagliari ha guadagnato 28 punti in questo campionato e nelle precedenti 11 stagioni di Serie A solo nel 2019/20 (32) ne aveva ottenuti di più dopo 24 partite. L'ultimo torneo, invece, in cui i sardi hanno subito al massimo 33 gol dopo 20 gare stagionali in Serie A (come nel 2025/26) risale al 2011/12 (soltanto 24 in quel caso).

Dopo il successo per 2-1 contro l'Udinese nel match più recente, il Lecce potrebbe vincere due partite di fila per la prima volta in questo campionato - l'ultima volta risale infatti alle ultime due giornate dello scorso torneo (contro Torino e Lazio).

Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei trasferte di Serie A, realizzando soltanto una rete (1-1 contro la Juventus lo scorso 3 gennaio), dopo che invece aveva ottenuto sette punti nelle prime cinque gare fuori casa in questo campionato (2V, 1N, 2P).

Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Cagliari con calciatori subentrati in questo campionato (sette, al pari dell'Inter), dall'altra invece nessuna formazione ha subito più reti del Lecce da giocatori entrati a gara in corso (otto, come l'Hellas Verona).

Sebastiano Esposito è il giocatore del Cagliari che è stato coinvolto in più gol in questo campionato (sette - tre reti e quattro assist in 23 presenze), solo una partecipazione in meno della scorsa stagione di Serie A (otto, tutte reti in 33 match con l'Empoli).

Lameck Banda salterà questo match per squalifica; senza di lui in campo il Lecce ha perso tutte le cinque partite in questo campionato mentre con l'esterno zambiano i salentini hanno vinto il 26% delle gare (5/19) nella Serie A 2025/26, guadagnado 1.1 punti di media.

