Vittoria pesantissima per il Lecce, che trova il secondo successo consecutivo, stacca la Fiorentina (ora terzultima in classifica da sola a tre punti dai salentini) e raggiunge Cremonese e Genoa a quota 24. Seconda sconfitta di fila, invece, per il Cagliari, che conserva comunque sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
Il Lecce vince la partita nel secondo tempo con i gol di Gandelman e Ramadani. Poche emozioni nella prima frazione, in cui le due squadre ci provano più volte, senza però riuscire mai a impensierire realmente i due portieri. Nella ripresa il primo a provarci è Cheddira, il cui colpo di testa viene respinto da Caprile, che al 64' sceglie di non uscire sul calcio di punizione laterale di Sottil. Il pallone arriva nell'area piccola dove Gandelman, dimenticato da tutti, mette in porta il vantaggio salentino. Il Cagliari reagisce con il colpo di testa alto di Obert, ma al 76' arriva il raddoppio del Lecce con il tiro da fuori di Ramadani, che sorprende un disattento Caprile sul primo palo, fissando il risultato sullo 0-2 finale.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Cagliari-Lecce e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:52
90'+7'
FISCHIO FINALE: CAGLIARI-LECCE 0-2. Gandelman e Ramadani regalano tre punti ai salentini.22:41
90'+5'
Ultimi assalti del Cagliari.22:40
90'+2'
Quinta sostituzione per il Lecce. Finisce la partita di Lassana Coulibaly, al suo posto Sadik Fofana.22:37
90'
Segnalati cinque minuti di recupero.22:35
89'
SULEMANA A UN PASSO DAL GOL! Conclusione di controbalzo da fuori del numero 25, che non trova la porta per centimetri.22:34
86'
Quarta sostituzione per il Lecce. Esce Omri Gandelman, entra Oumar Ngom.22:31
86'
Terza sostituzione per il Lecce. Fuori Santiago Pierotti, dentro Jamil Siebert.22:31
84'
Gran chiusura di Ndaba su Trepy, lanciato in porta di prima intenzione da Esposito.22:28
83'
Corner a rientrare di Esposito e colpo di testa di Adopo, che non trova la porta.22:27
80'
Seconda sostituzione per il Lecce. Richiamato in panchina Walid Cheddira, minuti per Nikola Stulic.22:25
80'
Prima sostituzione per il Lecce. Riccardo Sottil lascia spazio a Corrie Ndaba.22:24
79'
Terza sostituzione per il Cagliari. Finisce la partita di Adam Obert, al suo posto Yael Trepy.22:24
76'
GOL! Cagliari-LECCE 0-2! Rete di Ylber Ramadani! Coulibaly vince un contrasto con Idrissi e allunga il pallone nella zona dell'albanese che calcia sul primo palo dal vertice destro dell'area di rigore e sorprende un disattento Caprile.22:22
74'
Pronti i primi cambi anche nel Lecce.22:20
71'
CHE OCCASIONE PER OBERT! Corner a rientrare sul primo palo di Esposito, spizzata di Ze Pedro e colpo di testa a colpo sicuro di Obert, che manda però alto.22:15
70'
Reazione del Cagliari, che spinge alla ricerca del pareggio.22:15
67'
Mazzitelli si defila sulla sinistra e crossa basso sul primo palo, direttamente tra le braccia di Falcone.22:11
64'
GOL! Cagliari-LECCE 0-1! Rete di Omri Gandelman! Calcio di punizione battuto dalla destra sul secondo palo da Sottil, che pesca Gandelman, perso dalla difesa rossoblù. L'israeliano colpisce di testa indisturbato e batte Caprile.22:10
61'
Dopo i cambi, il Cagliari si è risistemato con il 4-3-3 in fase offensiva: davanti a Caprile, gli esterni di difesa sono Ze Pedro e Idrissi, con Mina e Obert in mezzo; Sulemana si piazza in cabina di regia, mentre Mazzitelli e Adopo sono le due mezzali; davanti, Palestra a destra, Esposito a sinistra e Kilicsoy al centro.22:07
58'
CAPRILE SALVA SU CHEDDIRA! Coulibaly crossa dal fondo sul secondo palo per il colpo di testa dell'ex Sassuolo, respinto dal portiere del Cagliari.22:03
57'
Seconda sostituzione per il Cagliari. Esce Gabriele Zappa, entra Luca Mazzitelli.22:02
57'
Prima sostituzione per il Cagliari. Fuori Leonardo Pavoletti, dentro Semih Kiliçsoy.22:01
55'
Pronte le prime due sostituzioni in casa Cagliari.21:59
52'
Sulemana cerca il tocco in verticale per la corsa di Palestra, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce in fallo laterale.21:57
49'
Nessun cambio all'intervallo, né per Pisacane né per Di Francesco.21:54
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Cagliari-Lecce.21:53
Partita molto fisica ma, almeno finora, caratterizzata da un ritmo non altissimo. Pisacane potrebbe scegliere di affidarsi alla qualità di Mazzitelli e Kilicsoy, anche se entrambi sono acciaccati. Abbastanza scontata, invece, la staffetta nel Lecce tra Cheddira e Stulic.21:38
Nessun gol nel primo tempo di Cagliari-Lecce, ma diverse occasioni soprattutto nel finale. La prima, però, arriva al 12' con il colpo di testa di Pavoletti, che non trova la porta. Il Lecce risponde con due opportunità tra il 28' e il 30', ma né Sottil né Gandelman mettono paura a Caprile. Pochi minuti dopo torna a farsi vedere il Cagliari, due volte con Zappa e poi con il colpo di testa di Sulemana, ma le loro conclusioni finiscono tutte sul fondo.21:37
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: CAGLIARI-LECCE 0-0. Non si sblocca il match dell'Unipol Domus.21:35
45'+1'
Zappa resta a terra dopo un presunto contatto con Coulibaly nell'area del Lecce. Per Feliciani è tutto regolare.21:34
44'
Ci sarà un minuto di recupero.21:31
41'
SULEMANA IN TUFFO! Ennesimo cross dalla destra, stavolta di Zappa, che pesca l'inserimento sul secondo palo del centrocampista, il cui colpo di testa in tuffo finisce sul fondo.21:29
40'
ANCORA ZAPPA! Altro traversone messo in area da Palestra, sul quale Gaspar riesce ad anticipare Pavoletti. Palla di nuovo nella zona di Zappa, che ci riprova, ma anche stavolta senza trovare la porta.21:27
38'
ZAPPA! Cross al centro dell'area di Palestra sul quale Esposito riesce ad arrivare prima di Danilo Veiga. Il pallone finisce nella zona di Zappa, che calcia di controbalzo, ma alza troppo la conclusione.21:26
36'
Sottil sbaglia la misura del cross, che termina sul fondo.21:23
33'
Momento difficile per il Cagliari, che sta subendo la pressione offensiva del Lecce.21:21
30'
OCCASIONE PER GANDELMAN! Cheddira difende un pallone in area e lo fa arrivare nella zona dell'israeliano, che calcia a botta sicura dalla zona del dischetto del rigore, ma la sua conclusione viene ribattuta da un grande intervento di Ze Pedro.21:18
28'
CHE OCCASIONE PER SOTTIL! Esposito regala palla in uscita a Ramadani, che crossa basso al centro dell'area per l'esterno giallorosso, il quale calcia di controbalzo dall'interno dell'area, ma non trova la porta.21:16
26'
Gioco di nuovo fermo per un colpo subito da Esposito. Tante interruzioni finora all'Unipol Domus.21:13
23'
Conclusione debole di Cheddira, parata senza problemi da Caprile.21:10
21'
Si riprende a giocare con Sottil regolarmente in campo.21:08
20'
Colpo alla testa subito da Sottil, che resta a terra dolorante.21:07
18'
Indrissi ed Esposito raddoppiano su Danilo Veiga e riescono a recuperare il pallone in zona difensiva.21:06
15'
Tanti errori tecnici nei primi 15 minuti di partita.21:03
12'
OCCASIONE PER PAVOLETTI! Corner a rientrare di Esposito che trova il capitano sul primo palo. Colpo di testa in anticipo su Falcone e palla alta.20:59
10'
Ritmo basso in questo avvio di partita.20:58
7'
Esposito cerca il lancio profondo per la corsa di Palestra, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Falcone.20:54
4'
Possesso palla del Lecce, dopo un inizio aggressivo dei padroni di casa.20:51
CALCIO D'INIZIO! Comincia Cagliari-Lecce.20:47
Quasi tutto pronto alla Unipol Domus di Cagliari. Tra pochi minuti l'arbitro Ermanno Feliciani darà il via al match.20:39
Squadra che vince non si cambia per Di Francesco, che schiera gli stessi undici visti dall'inizio nel successo contro l'Udinese. Cheddira viene ancora una volta preferito a Stulic, mentre, oltre allo squalificato Banda, sono sempre assenti sia Berisha che Camarda.20:39
Tante assenze in casa Cagliari: Pisacane deve rinunciare a Gaetano, Deiola, Folorunsho, Felici e Belotti, mentre recupera in extremis ma solo per la panchina sia Mazzitelli che Kilicsoy. Al centro dell'attacco, allora, torna titolare in Serie A dopo 10 mesi Leonardo Pavoletti, mentre in difesa si rivede Mina e stringe i denti Ze Pedro, anche lui non al meglio.20:37
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Lecce si schiera in campo con il 4-2-3-1: Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovac.20:32
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Cagliari si schiera in campo con il 3-4-3: Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Zappa, Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Pavoletti, S. Esposito. A disposizione: Sherry, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni.20:30
La squadra di Eusebio Di Francesco arriva dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l'Udinese, ma in trasferta ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei partite, collezionando cinque sconfitte e realizzando solo un gol.20:28
Sfida salvezza alla Unipol Domus, dove il Cagliari è reduce da due vittorie consecutive senza subire gol contro Juventus ed Hellas Verona. I sardi hanno 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sul terzultimo posto in classifica, occupato proprio dal Lecce, a pari punti con la Fiorentina.20:27
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Lecce, gara valida per la 25^ giornata di Serie A.20:15
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori20:15
La gara tra Cagliari e Lecce si giocherà lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Lecce?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Lecce sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Cagliari - Lecce?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Lecce?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Semih Kiliçsoy con 4 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lameck Banda con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Lecce?
La gara tra Cagliari e Lecce si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Lecce?
I marcatori Lecce sono stati Omri Gandelman al 64' e Ylber Ramadani al 76'
PREPARTITA
Cagliari - Lecce è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Lecce sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
243
Fuorigioco
38
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
27
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.7
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025
Serie A
Roma-Como 1-0
20-12-2025
Serie B
Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026
Serie A
Juventus-Cremonese 5-0
24-01-2026
Serie A
Como-Torino 6-0
01-02-2026
Serie B
Reggiana-Juve Stabia 1-1
16-02-2026
Serie A
Cagliari-Lecce 0-2
Attualmente il Cagliari si trova 13° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 28 gol e ne ha subiti 35; il Lecce ha segnato 17 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Lecce - Cagliari si è giocata il 19 settembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Cagliari ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Roma e il Lecc ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 0-2 mentre Il Lecce ha incontrato l'Udinese vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Semih Kiliçsoy con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.
Cagliari e Lecce si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 9 volte, il Lecce ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Cagliari-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari ha vinto le ultime due sfide contro il Lecce in campionato e solo una volta ha ottenuto tre successi di fila contro i salentini in Serie A: tra il 1991 e il 1994.
Il Cagliari è rimasto imbattuto in 10 delle 11 partite casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 4N), l'unico successo dei giallorossi in trasferta contro i sardi nel massimo campionato risale al 26 febbraio 2012 (2-1 con Serse Cosmi allenatore con reti di Muriel e Bertolacci).
Il Cagliari ha vinto le ultime due partite all'Unipol Domus contro Juventus ed Hellas Verona; i sardi non registrano almeno tre successi casalinghi di fila in Serie A dal periodo tra ottobre e dicembre 2019 (quattro in quel caso).
Dopo i due clean sheet interni consecutivi contro Juventus ed Hellas Verona, il Cagliari potrebbe non subire gol in tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2011 con Massimo Ficcadenti allenatore.
Il Cagliari ha guadagnato 28 punti in questo campionato e nelle precedenti 11 stagioni di Serie A solo nel 2019/20 (32) ne aveva ottenuti di più dopo 24 partite. L'ultimo torneo, invece, in cui i sardi hanno subito al massimo 33 gol dopo 20 gare stagionali in Serie A (come nel 2025/26) risale al 2011/12 (soltanto 24 in quel caso).
Dopo il successo per 2-1 contro l'Udinese nel match più recente, il Lecce potrebbe vincere due partite di fila per la prima volta in questo campionato - l'ultima volta risale infatti alle ultime due giornate dello scorso torneo (contro Torino e Lazio).
Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei trasferte di Serie A, realizzando soltanto una rete (1-1 contro la Juventus lo scorso 3 gennaio), dopo che invece aveva ottenuto sette punti nelle prime cinque gare fuori casa in questo campionato (2V, 1N, 2P).
Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol del Cagliari con calciatori subentrati in questo campionato (sette, al pari dell'Inter), dall'altra invece nessuna formazione ha subito più reti del Lecce da giocatori entrati a gara in corso (otto, come l'Hellas Verona).
Sebastiano Esposito è il giocatore del Cagliari che è stato coinvolto in più gol in questo campionato (sette - tre reti e quattro assist in 23 presenze), solo una partecipazione in meno della scorsa stagione di Serie A (otto, tutte reti in 33 match con l'Empoli).
Lameck Banda salterà questo match per squalifica; senza di lui in campo il Lecce ha perso tutte le cinque partite in questo campionato mentre con l'esterno zambiano i salentini hanno vinto il 26% delle gare (5/19) nella Serie A 2025/26, guadagnado 1.1 punti di media.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: