Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Cagliari 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:08

Nel prossimo turno gli uomini di Palladino saranno impegnati fuori casa contro il Torino, per il Cagliari gara fondamentale in casa contro il Verona nel giorno di Pasquetta.17:07

Monza a quota 42 in classifica con un punto di vantaggio sul Torino, vincitore a Udine nell'altra gara delle 15. Il Cagliari rimane a 26 con due punti di vantaggio su Frosinone terz'ultimo. Per i sardi sono solo sette i punti ottenuti in trasferta in questo campionato, solo Lecce, sei, e Frosinone, tre, hanno fatto peggio fin qui.17:06

Il Monza si impone sul Cagliari e tiene vive le speranze di chiudere un campionato con qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Decide tutto Maldini con una punizione perfetta sul finire del primo tempo. Nella ripresa il Cagliari va vicinissimo al pareggio con Deiola ma anche il Monza crea un paio di ghiotte occasioni per raddoppiare, soprattutto con Colombo, subentrato a Djuric. Si ferma dunque a quattro la striscia positiva del Cagliari che si dimostra però una squadra viva e con tante chances da giocarsi da qui a fine campionato per la salvezza.17:02

90'+6' Triplice fischio di Marcenaro. Monza batte Cagliari 1-0 grazie alla perla di Maldini su punizione.16:57

90'+6' Mischia in area del Monza dopo un cross dalla sinistra, poi i biancorossi sprecano una ripartenza in campo aperto ma non c'è più tempo.16:56

90'+5' Mutandwa e Nandez non si capiscono lungo l'out di destra e regalano una rimessa al Monza.16:55

90'+5' Rimessa dal fondo per il Monza che vede ormai il traguardo. Sconforto sulla panchina ospite.16:55

90'+3' COLOMBO! Contrasto vinto dal numero nove biancorosso e sinistro sul primo palo dopo l'ingresso in area, Scuffet fa buona guardia e respinge in corner di pugno.16:53

90'+1' Lapadula appoggia per l'accorrente Prati, destro masticato e palla a fondo campo, lontana dalla porta biancorossa.16:52

90' Cronometro che scorre inesorabilmente per i sardi e Monza sempre più vicino alla vittoria numero 11 in campionato.16:50

88' Izzo a terra per un problema muscolare, Di Gregorio spedisce la palla in rimessa laterale per permettere l'assistenza medica al compagno.16:49

88' Sostituzione Cagliari: esce Alessandro Deiola, entra Nicolas Viola.16:48

88' Pablo Marì sbaglia lo stop sulla punizione messa in area da Zerbin. Palla sul fondo col rimpallo che sorride ai sardi.16:48

86' Gagliardini al tiro dalla distanza, Wieteska respinge col corpo, poi l'azione prosegue e viene chiusa dal fallo di Nandez su Valentin Carboni che consegna un calcio di punizione in zona offensiva al Monza.16:47

84' Sostituzione Cagliari: Eldor Shomurodov lascia il posto a Kingstone Mutandwa.16:45

84' Sostituzione Cagliari: esce Tommaso Augello, entra Paulo Azzi.16:44

83' COLOMBO SPRECA! L'attaccante biancorosso scatta sul filo del fuorigioco, si ritrova a tu per tu con Scuffet ma sbaglia completamente il tocco sotto col mancino, la palla non arriva nemmeno in porta e il Cagliari si salva.16:46

82' Sostituzione Monza: esce Milan Djuric, entra Lorenzo Colombo.16:44

81' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, poi Zappa spreca un extra possesso spedendo un traversone direttamente a fondo campo.16:41

80' Zappa pesca Nandez in area, Bondo lo chiude in corner.16:40

79' Torsione di Lapadula su cross dalla sinistra di Oristanio, palla lontana dalla porta di Di Gregorio. Poi scintille in area monzese tra Nandez e un paio di avversari. Si risolve tutto a parole.16:39

77' Biancorossi ancora in controllo delle operazioni, il Cagliari rimane in posizione di attesa nonostante lo svantaggio.16:37

75' Sostituzione Monza: fuori anche Samuele Birindelli, dentro Luca Caldirola.16:35

74' Sostituzione Monza: esce Andrea Colpani, sostituito da Valentin Carboni.21:17

74' Possesso palla del Monza che prova ad abbassare i ritmi e guadagnare secondi preziosi per evitare il rientro del Cagliari.16:34

72' Wieteska cerca Nandez in area con un lancio da metà campo, Di Gregorio fa sua la sfera in uscita alta.16:32

71' Zerbin al cross dalla sinistra, Colpani prova la girata mancina ma trova Prati sulla traiettoria a deviarla in corner.16:31

69' Si sono aperti gli spazi in questa ultima parte del match con occasioni su entrambi i fronti di gioco.16:29

68' GOL ANNULLATO! Corner per il Cagliari, Augello la rimette in mezzo di testa, Lapadula la gira in porta col sinistro ma Marcenaro annulla su segnalazione dell'assistente.16:28

67' PESSINA! Conclusione deviata di Zerbin, Pessina ci arriva di testa ma non riesce a dare forza alla conclusione. Scuffet la blocca a terra sulla linea.16:27

65' Oristanio viene fermato in ripartenza da Bondo. Giallo per il 38 biancorosso.16:25

65' Birindelli viene liberato al cross in area dall'ennesima invenzione di Colpani, la difesa ospite riesce però a respingere.16:26

64' OCCASIONE CAGLIARI! Lapadula fa la sponda per Deiola, il capitano ospite calcia in porta col destro ma sfiora la base del palo alla sinistra di un immobile Di Gregorio. Decisiva una leggera deviazione di Bondo.16:24

63' Sostituzione Monza: esce anche Dany Mota Carvalho, al suo posto dentro Roberto Gagliardini.16:23

63' Sostituzione Monza: fuori Daniel Maldini tra gli applausi, dentro Alessio Zerbin.16:23

61' OCCASIONE CAGLIARI! Lampo degli ospiti con Augello che crossa in area piccola dalla sinistra, Andrea Carboni anticipa di un soffio Oristanio sul secondo palo e salva i suoi mettendo la palla in corner.16:22

61' Wieteska verticalizza per Zappa, Pablo Marì ci mette il corpo e copre l'uscita della sfera in fallo di fondo.16:21

59' Deiola prova a dare una scossa ai suoi intervenendo in modo rude su Birindelli a 60 metri dalla propria porta. Giallo inevitabile per il capitano rossoblu.16:20

57' Gestione perfetta del vantaggio sinora per gli uomini di Palladino che stanno avendo un possesso palla pressoché totale nel secondo tempo.16:18

54' Attacca il Monza a caccia del raddoppio, rientro in campo davvero energico dei brianzoli. Il Cagliari per ora non sembra ancora in grado di reagire allo svantaggio maturato nel finale di prima frazione.16:15

51' ANCORA MONZA! Duetto meraviglioso Colpani-Maldini in area di rigore ospite col primo che si ritrova la palla sul destro e cerca la porta col rasoterra a incrociare. Palla fuori di un paio di metri.16:12

50' OCCASIONE MONZA! Colpani crossa a giro col mancino, Djuric non ci arriva di testa e Dany Mota non riesce nella deviazione vincente col ginocchio sinistro in area piccola. Senza il tocco del portoghese la palla si sarebbe probabilmente insaccata alle spalle di Scuffet.16:11

47' Proteste del Monza per un altro tocco sospetto in area cagliaritana, la palla finisce sul braccio di Deiola dopo una respinta di Dossena. Marcenaro lascia correre indicando il tocco involontario del capitano ospite.16:08

46' Si ricomincia!16:06

45' Sostituzione Cagliari: esce anche Jakub Jankto, entra Gaetano Pio Oristanio.16:06

45' Sostituzione Cagliari: fuori Antoine Makoumbou, dentro Matteo Prati.16:05

Primo tempo molto equilibrato all'U-Power Stadium dove però il Monza va al riposo in vantaggio grazie a Maldini che tira fuori il coniglio dal cilindro con una punizione perfetta che si insacca alle spalle di Scuffet. In precedenza era stato il Cagliari a rendersi maggiormente pericoloso con una punizione di Lapadula e un colpo di testa fuori di Dossena. Nel finale poi i biancorossi sfiorano il raddoppio con Dany Mota che non trova la porta di testa da due passi.15:50

45'+2' Duplice fischio di Marcenaro. Monza-Cagliari 1-0 dopo 45 minuti.15:48

45'+1' OCCASIONE MONZA! Pessina pennella in area dalla destra col mancino, Dany Mota ci arriva di testa ma non trova la porta da pochi passi!15:47

45' Un minuto di recupero.15:47

45' Bondo prova il destro dalla distanza ma trova un muro davanti a sé. Palla respinta.15:46

44' Prova a reagire il Cagliari con Shomurodov che prova il cross dalla destra per Lapadula, l'azione viene però fermata per fuorigioco dell'uzbeko.15:45

42' GOL! MONZA-Cagliari 1-0! Rete di Maldini. Punizione perfetta di Maldini che centra l'incrocio dei pali, la palla si insacca alle spalle di Scuffet dopo aver toccato la traversa. Secondo gol consecutivo e terzo in questo campionato per il giocatore crescito nel Milan.



41' Deiola perde palla centralmente e costringe Nandez allo sgambetto su Dany Mota per fermare l'azione offensiva del Monza. Marcenaro assegna il calcio di punizione ai padroni di casa che potranno cercare la porta da circa 25 metri. Sul pallone Maldini e Colpani.15:42

39' Non si chiude il triangolo tra Birindelli e Colpani sulla destra, la palla di ritorno del "Flaco" è troppo lunga per il compagno e termina a fondo campo.15:40

37' Sempre Colpani a inventare per Dany Mota, poi il portoghese imbuca in area per Djuric che non capisce le intenzioni del compagno e si ferma. Scuffet recupera palla per gli ospiti.15:39

35' OCCASIONE CAGLIARI! Dossena stacca di testa sul primo palo, la forza c'è ma non la direzione. Di Gregorio osserva il pallone uscire a lato della propria porta ma che rischio per il Monza.15:37

35' Calcio d'angolo per il Cagliari dopo un'ottimo fraseggio rasoterra sulla fascia destra.15:36

33' Apertura destra-sinistra meravigliosa di Colpani per Dany Mota, sul portoghese c'è però il recupero di quattro giocatori cagliaritani e l'azione si chiude con un fallo dello stesso su Nandez.15:34

31' OCCASIONE CAGLIARI! Lapadula calcia rasoterra sotto la barriera biancorossa e sfiora la base del palo alla sinistra di Di Gregorio. L'estremo difensore brianzolo non ci sarebbe mai arrivato.15:33

30' Ammonito Izzo per una trattenuta vistosa ai danni di Shomurodov al limite dell'area monzese.15:31

28' Ennesimo traversone di Colpani sul secondo palo, Maldini travolge Zappa e Marcenaro fischia fallo in attacco al giocatore biancorosso.15:30

26' Djuric lotta e tiene palla sulla trequarti offensiva, la serve a Colpani che scodella un esterno felpato in area, Birindelli non ci arriva per un soffio, anticipato da Scuffet in uscita.15:28

25' Fallo in attacco di Djuric su Deiola e pallone riconquistato dal Cagliari dopo una lunga fase di possesso degli uomini di Palladino.15:26

23' Non riesce lo schema monzese sul tiro dalla bandierina, poi nulla di fatto anche sulla rimessa laterale guadagnata in zona offensiva.15:25

23' Doppio passo di Dany Mota sulla corsia di sinistra e cross in mezzo, respinto in angolo da Zappa.15:24

22' Emozioni praticamente assenti finora, dopo un inizio molto intenso, entrambe le formazioni hanno abbassato i ritmi di gioco. Forse sta influendo anche il primo caldo stagionale.15:23

19' Si prosegue sul binario visto finora col Monza che prova a fare la partita e il Cagliari che cerca di approfittare degli spazi in ripartenza.15:20

17' Proteste del Monza per un presunto tocco di braccio di Deiola in area di rigore. Marcenaro lascia correre e non c'è nemmeno l'intervento del VAR.15:18

16' Altro cross di Colpani in area, la difesa ospite respinge poi Nandez la perde nel proprio campo il Monza rimane in pressione al limite dell'area ospite.15:18

14' Lancio lungo di Dossena che finisce direttamente tra le mani di Di Gregorio. Idee confuse per il Cagliari in questa fase della partita.15:15

12' Monza che fa girare palla nel campo avversario, poi Colpani la mette in area per Dany Mota che colpisce di testa troppo debolmente. Scuffet blocca a due mani con estrema calma.15:14

10' Colpani serve Birindelli col tacco, l'esterno destro crossa basso al centro ma la difesa ospite riesce a liberare l'area.15:11

10' Ancora poco coinvolto nel gioco Andrea Colpani, autore di due assist nella partita di settimana scorsa con il Genoa. Le azioni offensive del Monza finora si sono sviluppate tutte sul centro-sinistra.15:12

7' Augello crossa teso dalla sinistra, Carboni non riesce a intervenire ma inganna anche Nandez che non trova la coordinazione giusta per concludere nello specchio di prima intenzione.15:08

5' Grande intensità in questo avvio di match, con qualche errore tecnico di troppo da ambo le parti.15:06

4' Jankto ci prova da fuori col sinistro al volo dopo la respinta di Pablo Marì, palla lontanissima dalla porta di Di Gregorio.15:06

4' Risponde il Cagliari dopo un appoggio sbagliato di Carboni, Nandez va al cross sul secondo palo dove Shomurodov viene anticipato in corner da Pablo Marì.15:05

2' Subito Monza pericoloso con Dany Mota che vince un contrasto sulla trequarti offensiva, serve palla a Maldini che apre però troppo il piatto destro da dentro l'area e non trova la porta di Scuffet. Marcenaro assegna rimessa dal fondo tra le proteste dei padroni di casa che volevano il calcio d'angolo per una deviazione di Dossena.15:04

Si comincia!15:01

Ci siamo, Monza e Cagliari sono in campo, tra pochissimo il via alla gara dell'U-Power Stadium.14:59

Primavera piena a Monza dove ci sono circa 20 gradi, splende il sole e si attende solo l'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco.14:50

Viste le assenze di Petagna e Luvumbo, chance da titolare per Shomurodov dopo la doppietta alla Salernitana. L'uzbeko sarà nel trio alle spalle di Lapadula con Nandez e Jankto. Makoumbou e Deiola saranno la diga davanti alla difesa a quattro dove figurano Zappa e Augello sulle corsie esterne con Wieteska e Dossena al centro. Tra i pali sempre Scuffet.14:49

Palladino concede la prima maglia da titolare a Daniel Maldini mentre deve fare ancora a meno di Gagliardini che recupera solo per la panchina. Tra i pali c'è Di Gregorio difeso dalla linea a quattro formata da Birindelli, Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni. A Pessina e Bondo il compito di cucire il gioco con Colpani e Dany Mota insieme a Maldini a inventare per il terminale offensivo Djuric.14:46

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: 4-2-3-1 anche per Ranieri. Scuffet - Zappa, Wieteska, Dossena, Augello - Makoumbou, Deiola - Nandez, Shomurodov, Jankto - Lapadula. A disposizione: Radunovic, Aresti, Viola, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Sulemana, Obert, Mutandwa, Azzi, Di Pardo.14:45

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: Palladino sceglie il 4-2-3-1. Di Gregorio - Birindelli, Izzo, Marì, Andrea Carboni - Pessina, Bondo - Colpani, Maldini, Mota - Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Colombo, Pereira, Zerbin, Valentin Carboni.14:43

Dirige il match Marcenaro con Pagliardini e Di Giacinto assistenti. Il quarto ufficiale è Bonacina mentre in sala VAR ci sono Paterna e Aureliano.14:41

All'U-Power Stadium si affrontano due squadre in buona salute, entrambe reduci da una vittoria dell'ultimo turno e capaci di racimolare rispettivamente nove e otto punti nelle ultime quattro gare, bottini che hanno portato i brianzoli sulla soglia della zona europea, specialmente se dovessero esserci cinque squadre italiane in Champions nella prossima annata, e i sardi fuori dalla zona retrocessione ma comunque non in sicurezza visto che sono solo due i punti di vantaggio sul terz'ultimo posto. Fischio d'inizio alle ore 15.14:40

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Cagliari, gara valida per il 29esimo turno del campionato di Serie A.14:33