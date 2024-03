Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:02

Tre punti che danno ossigeno alla classifica del Lecce, ora a 28 lunghezze e momentaneamente a +4 dalla zona retrocessione. La Salernitana rimane ferma a 14 lunghezze e vede spegnersi sempre di più il lumicino della speranza di rimanere nella massima serie.20:01

Vittoria sofferta ma fondamentale per i salentini che si portano in vantaggio nel primo tempo grazie ad una sfortunata deviazione di Gyomber nella propria porta. La Salernitana sfiora il pareggio in più occasioni, ma non può nulla davanti all'ottima prestazione di Falcone che con più di un intervento riesce a salvare la propria squadra.20:01

90'+7' Cartellino giallo nel Lecce, ammonito Pongracic.20:00

90'+6' Fine partita: SALERNITANA - LECCE 0-1.20:00

90'+4' Giocata di Gonzalez sulla destra e pallone teso in area, Sansone non riesce ad arrivarci e palla che si spegne a lato.19:54

90'+2' Colpo di testa di Manolas, su calcio d'angolo di Candreva, palla alla sinistra di Falcone.19:51

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.19:51

90' Sostituzione nel Lecce, entra Venuti per Gendrey.19:50

87' Conclusione di Ramadani dalla distanza, blocca in due tempi Costil.19:46

86' La Salernitana prova a spingere ma oltre a sembrare stanca, sembra anche essere a corto di idee.19:46

82' Cartellino giallo per Zanoli, entrata in ritardo su Dorgu.19:41

78' Cambio nel Lecce, entra Gonzalez per Krstovic.19:39

76' Preme la Salernitana, il Lecce soffre.19:36

75' Conclusione insidiosa di Gomis dal limite, Falcone riesce a deviare in angolo.19:37

74' Gran palla di Zanoli dentro per Simy, il nigeriano a tu per tu con Falcone controlla e prova la conclusione ma si trova davanti il muro eretto dal portiere del Lecce.19:34

73' Cartellino giallo per Pirola, strattonata su Krstovic.19:39

71' Nella Salernitana entra Martegani per Maggiore.19:31

71' Nel Lecce entra Sansone per Gallo.19:30

69' Girata di Krstovic su cross dalla sinistra di Dorgu, palla alta sopra la traversa.19:39

67' Zanoli prende il posto di Gyomber.19:27

67' Due cambi nella Salernitana, entra Vignato per Tchaouna.19:27

62' Cross in area di Manolas, Candreva controlla e prova a calciare, Falcone blocca senza problemi.19:22

59' Momento della gara senza grandi occasione, si gioca maggiormente a metà campo.19:18

54' Cartellino giallo nel Lecce, ammonito Piccoli.19:14

53' Dentro Gomis per Coulibaly.19:14

53' Nella Salernitana entra Simy per Weissman.19:13

52' Lecce vicino al gol, cross di Gallo dalla sinistra, palla in area dove Piccoli prova a calciare, respinge Pirola con la palla che finisce sui piedi di Almqvist ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.19:13

49' Krstovic dentro per Piccoli, conclusione a incrociare. Blocca Costil.19:40

49' Cartellino giallo per Ramadani, fallo ai danni di Maggiore.19:15

47' Cross di Bradaric dalla sinistra, Tchaouna stacca alle spalle di Gallo. Palla alta sopra la traversa.19:40

46' Inizia il secondo tempo di SALERNITANA - LECCE.19:05

46' Nel Lecce entra Dorgu per Oudin.19:05

Primo tempo vivace che vede la Salernitana provare a fare la partita, con molto possesso palla, ma è il Lecce a trovare il gol con una sfortunata deviazione di Gyomber nella propria porta. La squadra di casa nel finale prova a buttarsi in avanti ma Falcone con dei grandi interventi chiude la saracinesca.18:48

45'+1' Fine primo tempo: SALERNITANA - LECCE 0-1.18:47

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.18:47

45' Cartellino giallo per Maggiore, intervento in ritardo a metà campo.18:46

42' FALCONE SALVA IL LECCE! Grande intervento dell'estremo difensore del Lecce, cha apre le ali e salva su una conclusione sotto porta di Maggiore su assist di Candreva.18:44

39' Lungo possesso palla della squadra di casa, senza però riuscire a trovare lo spunto giusto per impensierire la difesa leccese.18:39

34' Punizione dai venti metri per la Salernitana, parte Basic di potenza e palla di poco alta sopra la traversa.18:34

32' Controllo e conclusione a giro dalla distanza di Almqvist, Costil blocca sicuro.18:33

30' Cartellino giallo per Coulibaly, fallo su Blin.18:30

28' Conclusione di Oudin dalla distanza, palla alta sopra la traversa.18:29

24' ANCORA TCHAOUNA! Cross di Bradaric dalla sinistra, Tchaouna ci prova al volo, Falcone si stende e devia in angolo.18:27

21' Cross in area di Bradaric, è ancora Pirola il primo ad arrivarci. Palla alta sopra la traversa.18:21

17' GOL! Salernitana - LECCE 0-1! Autogol di Gyomber. Al primo vero affondo passa il Lecce, Almqvist intercetta un cross dalla destra di Gendrey e prova la conclusione, la palla finisce nei paraggi di Krstovic, ma è Gyomber a intervenire per primo e a deviare la sfera involontariamente rete.



14' PIROLA! Colpo di testa su assist di Candreva del centrale, Falcone ci mette i pugni.18:15

11' Cross basso di Tchaouna, ci prova Candreva di tacco ma Falcone è attento.18:11

9' Tchaouna prova ad approfittare di un pallone vacante in area, conclusione potente ma alta sopra la traversa.18:11

7' Giro palla della Salernitana in mezzo al campo, il Lecce ordinato dietro non lascia alcun varco.18:07

3' Si studiano le due squadre in questi primi istanti di gara.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI SALERNITANA - LECCE. Arbitra Maresca.18:01

Sopresa nella Salernitana tra i pali dove ci sarà Costil con Ochoa relegato in panchina. In avanti tandem formato da Tchaouna e Weissman, con Candreva sulla trequarti. Nel Lecce ci sono le due punte quindi ecco Krstovic e Piccoli insieme con Almqvist alle loro spalle, in difesa il duo formato da Baschirotto e Pongracic con Gallo e Gendrey ai lati.17:22

Formazione LECCE (4-3-1-2): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Blin, Ramadani, Oudin - Almqvist - Krstovic, Piccoli. A disposizione: Dorgu, Venuti, Touba, Rafia, Berisha, Gonzalez, Sansone, Pierotti, Brancolini, Samooja.17:20

Formazione SALERNITANA (4-3-1-2): Costil - Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric - Maggiore, Coulibaly, Basic - Candreva - Tchaouna, Weissman. A disposizione: Pellegrino, Zanoli, Boateng, Fazio, Pasalidis, Sfait, Legowski, Sambia, Martegani, Gomis, Vignato, Ikwuemesi, Simy, Allocca, Ochoa.17:18

Un momento di forma non ottimale per le due compagini, con un solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate per entrambe. La Salernitana ha poi la grana Dia ancora da risolvere, mentre i salentini dopo l'esonero di D'Aversa, provano a cambiare ritmo.12:52

Salernitana all'ultima spiaggia, il tempo per la rimonta stringe e serve la vittoria per sperare ancora nella salvezza, di fronte si troverà un Lecce in affanno e con una nuova faccia in panchina, Gotti.12:47