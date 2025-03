Da Atalanta - Inter é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:48

90'+12' FINISCE ATALANTA - INTER! 0-2 il finale!22:46

90'+10' Ci prova anche Zappacosta, palla alta sopra la traversa.22:45

90'+8' MALDINI! Tiro a giro del neo entrato, blocca Sommer.22:42

90'+6' Si torna 10 contro 10, molto nervosismo in questo finale.22:39

90'+5' ESPULSO Alessandro Bastoni! Secondo giallo per il difensore, somma di falli per lui.22:39

90'+3' BASTONI! Conclusione da ottima posizione del difensore, palla alta!22:36

90'+2' Saranno ben 11 i minuti di recupero.22:35

90'+1' Sostituzione INTER: esce Marcus Lilian Thuram-Ulien, entra Mehdi Taremi.22:34

90'+1' Sostituzione INTER: esce Lautaro Javier Martínez, entra Carlos Joaquín Correa.22:34

90'+1' Sostituzione INTER: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Kristjan Asllani.22:34

90' COSA SBAGLIA FRATTESI! Il centrocampista, solo davanti a Carnesecchi, si fa respingere in angolo la conclusione dal portiere!22:33

88' ESPULSO Gasperini. Rosso per il tecnico per proteste.22:32

87' GOL! Atalanta - INTER 0-2! Rete di Lautaro Martínez. Inserimento e conclusione potente da posizione defiltata: non puó nulla Carnesecchi.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez22:31

87' Atalanta che, anche in dieci, continua a spingere, concedendo peró molti spazi all'Inter.22:30

86' AMMONITO Benjamin Pavard. Fallo su Maldini, ora Massa molto fiscale. 22:29

83' Sostituzione ATALANTA: esce Ademola Lookman, entra Marco Brescianini.22:26

82' Atalanta che si trova dunque in dieci contro undici: ora clima molto teso in campo.22:26

81' ESPULSO Éderson! Secondo giallo per il centrocampista sempre per proteste!22:25

81' AMMONITO Éderson. Giallo al mediano per proteste. 22:25

80' Samardžić controlla in area e conclude, para Sommer: azione comunque ferma per fuorigioco.22:24

79' AMMONITO Alessandro Bastoni. Fallo tattico del difensore che prende il giallo. 22:22

79' Check del VAR per l'intervento di Acerbi su Maldini, si continua a giocare.22:21

78' Acerbi ferma in scivolata in area Maldini, proteste dell'Atalanta.22:21

77' Gasperini che sembra essere passato a quattro, con fantasia e tanto movimento nel tridente offensivo.22:20

75' Sostituzione INTER: esce Henrikh Hamlet Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.22:18

74' Sostituzione ATALANTA: esce Berat Djimsiti, entra Lazar Vujadin Samardžić.22:17

74' Sostituzione ATALANTA: esce Mateo Retegui, entra Daniel Maldin.22:17

73' Inter sempre molto pericolosa in contropiede e sulle palle da fermo: cross teso di Thuram palla che non trova compagni.22:17

71' ANNULLATO IL GOL A LAUTARO MARTINEZ! Il Toro realizza in spaccata da due passi, gioco precedentemente fermo per un fallo su Djimsiti.22:15

69' Atalanta molto sbilanciata in avanti, piú spazio sporattutto per Calhanoglu che non ha piú la marcatura stretta di Pasalic.22:14

66' Sostituzione INTER: esce Denzel Dumfries, entra Yann Bisseck.22:12

65' Problemi per Dumfries, cambio obbligato per Inzaghi.22:08

64' CALHANOGLU! Finta e tiro del turco, Carnesecchi respinge con i pugni!22:07

62' Assalto ora dell'Atalanta, Inter chiusa nella sua metá campo.22:05

61' Ci prova Ederson dalla distanza, palla ampiamente a lato.22:03

59' Sostituzione ATALANTA: esce Raoul Bellanova, entra Matteo Ruggeri.22:02

59' Sostituzione ATALANTA: esce Mario Pašalić, entra Charles De Ketelaere.22:02

57' Altro corner per l'Inter, Carnesecchi non ci arriva, Thuram sul secondo palo sfiora il pallone del raddoppio.22:00

56' Inter che passa in vantaggio con una calcio da fermo, dopo almeno sei minuti di gioco fermo. Ci sará molto da recuperare.21:59

54' GOL! Atalanta - INTER 0-1! Rete di Carlos Augusto. Corner perfetto di Calhanoglu, colpo di testa dell'ex Monza che insacca all spalle di Carnesecchi!



Guarda la scheda del giocatore Carlos Augusto21:58

53' Si riorende a giocare: angolo per l'Inter.21:57

53' Gioco ancora fermo, ovviamente la prioritá é per la salute del tifoso che deve essere accompagnato fuori dallo stadio.21:56

50' Gioco fermo per un problema nelle tribune per un tifoso che ha bisogno di una barella.21:54

48' Zappacosta ferma Dumfires in angolo, spinge l'Inter in questo inizio di secondo tempo.21:51

47' Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 che hanno finito il primo tempo.21:49

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:48

Ritmi alti ma poche occasioni, con le due squadre che stanno concedendo pochissimo: spettacolo soprattutto negli spalti.21:34

Primo tempo combattuto e molto equilibrato tra Atalanta e Inter: palo di Thuram, Pasalic impegna Sommer con un colpo di testa.21:33

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Atalanta - Inter 0-0!21:32

45' Un minuto di recupero.21:32

44' Thuram dentro per Barella, pallone troppo lungo per la mezzala. Occasione persa in contropiede per l'Inter.21:31

41' BASTONI! Sugli sviluppi della punizione, conclusione potente del difensore che finisce. lato.21:27

39' AMMONITO Raoul Bellanova. Proteste del terzino dopo un fischio contro, primo giallo del match. 21:25

37' Kolasinac ferma con il fisico Thuram: la punta rimane a terra, per Massa si puó peró continuare a giocare.21:23

35' Cross teso di Lookman, attento Acerbi in chiusura. Tantissima attenzione da parte delle due squadre in fase difensiva.21:22

33' Ritmi alti, due squadre che stanno spingendo per passare in vantaggio.21:19

30' Lautaro prende il tempo alla difesa e conclude dalla distanza, palla alta.21:16

28' Angolo di Calhanoglu, respinge Hien.21:15

27' Cross di Bastoni per Thuram, Carnesecchi non riesce a salvare il pallone prima dell'uscita dopo una deviazione di Kolasinac.21:14

25' Atalanta che sta guadagnando metri, con l'Inter costretta nella sua metá campo.21:12

22' EDERSON! Conclusione potente dalla distanza, palla di poco a lato!21:08

20' Colpo di testa di Kolasinac su angolo di Lookman, palla alta.21:06

19' PASALIC! Colpo di testa del trequartista, gran riflesso di Sommer che mette in angolo!21:05

18' Gran chiusura di Hien su Thuram, sfida decisamente fisica tra i due.21:04

17' Inter che sta prendendo metri, Atalanta che fatica nel suo solito pressing.21:02

16' Tiro cross di Dumfires, attento Carnesecchi in presa.21:01

14' Conclusione sporca di de Roon, allontan Pavard.21:00

13' Scintille tra Lookman e Pavard, i due poi si chiariscono.20:59

11' Ancora gran difesa di palla di Thuram, la punta poi prova la conclusione, ma é chiuso da Hein.20:58

9' Problemi per Carnesecchi, gioco feermo.20:55

8' PALO DI THURAM! Lautaro per la punta che, solo contro Carnesecchi, prende il legno interno!20:54

7' Barella entra in area e scarica su Thuram, dopo molti secondi si alza la bandierina del fuorigioco.20:53

5' Atalanta che pressa altissimo, Inter che invece aspetta nella sua metá campo.20:50

4' Gran giocata di Thuram per andarsene in solitaria, chiude Kolasinac.20:50

2' Conclusione di Thuram, palla altissima sopra la traversa.20:48

2' Primo pallone per la Dea, in nerazzurro: Inter in completo bianco.20:47

1' INIZIA ATALANTA - INTER!20:46

Dirige il match l'arbitro Massa.20:45

Inzaghi con la coppia Thuram - Lautaro Martinez in avanti, Carlos Augusto da quinto di sinistra, Pavard terzo di difesa.20:13

Gasperini opta per Pasalic dietro alle due punte, con Retegui e Lookman in avanti. Bellanova sulla destra, Djimsiti con Hien e Kolasinac in difesa.20:13

La formazione dell'INTER (3-5-2), Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Lautaro, Thuram20:10

Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-2-1), Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - Pasalic - Retegui, Lookman.20:09

Al Gewiss Stadium di Bergamo si chiude questa domenica di Serie A con il big match che vede l'Atalanta affrontare l'Imter, con in palio tre punti fondamentali per la corsa alla vetta.20:08

