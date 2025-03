Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:58

90'+2' Fine partita: FIORENTINA - JUVENTUS 3-0.19:56

90' Ci saranno 2 minuti di recupero.19:54

89' Adli prende il posto di Cataldi.19:52

89' Nella Fiorentina entra Zaniolo per Kean.19:52

88' Tiene palla la Fiorentina per guadagnare secondi.19:51

86' Problemi alla caviglia per Cambiaso, al suo posto entra Mbangula.19:50

85' Sostituzione nella Fiorentina, entra Folorunsho per Fagioli.19:49

82' Cartellino giallo per Thuram, fallo su Cataldi.19:45

79' Finisce la partita di Gudmundsson, entra Beltran.19:42

78' Due cambi nella Fiorentina, entra Comuzzo per Ranieri.19:41

77' Ci prova Thuram dalla distanza, blocca senza problemi De Gea.19:40

74' Ci prova Kean al volo dopo una sponda di testa di Mandragora, palla alla sinistra di Di Gregorio.19:39

74' Dentro anche Gatti per Kelly.19:37

74' Nella Juventus entra Conceicao per Weah.19:37

73' Cartellino giallo anche per Weah.19:36

73' Cartellino giallo per Ranieri per un battibecco con Weah.19:36

68' Azione in velocità della Juventus, Koopmeiners serve in mezzo, Gosens salva prima dell'arrivo di Kolo Muani.19:31

63' Cross di Weah dalla destra, Kolo Muani ci arriva di testa ma manda sul fondo.19:26

59' Dentro Cambiaso per Nico Gonzalez.19:23

59' Due cambi nella Juventus, entra Alberto Costa per Viega.19:23

58' Gol della Fiorentina ma è fuorigioco! Kean ruba palla a Kalulu, parte solo in contropiede e solo davanti a Di Gregorio lo supera e mette la palla in rete, ma è tutto fermo.19:22

53' GOL! FIORENTINA - Juventus 3-0! Rete di Gudmundsson. Fagioli serve Gudmundsson sulla trequarti, l'islandese fa partire un gran destro che si infila a fil di palo alla sinistra di Di Gregorio.



52' Ripartenza della Fiorentina, Kean si mette il pallone sul destro e prova la conclusione da fuori area. Palla alla sinistra di Di Gregorio.19:15

48' Cross teso di Dodo dalla destra sul primo palo, esce sicuro Di Gregorio.19:11

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - JUVENTUS. Si riparte senza sostituzioni.19:08

Un uno due micidiale della Fiorentina, targato Gosens, Mandragora, mette in ginocchio una Juventus che era partita con un buon ritmo, ma dopo i due gol non è più riuscita a rendersi pericolosa in avanti.19:07

45'+1' Fine primo tempo: FIORENTINA - JUVENTUS 2-0.18:50

45'+1' Cartellino giallo per Locatelli, fallo su Kean.18:49

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.18:50

43' Calcio di punizione per la Juventus dalla trequarti, Koopmeiners crossa in area, serie di deviazioni in area e palla spazzata via.18:46

41' La Juventus prova ad impostare partendo con un possesso palla da dietro, ma non trova spazi.18:44

39' Giro palla Fiorentina, palla per Kean in area che cerca di superare Kalulu ma gli sbatte contro.18:42

34' Percussione di Dodo sulla destra e tiro cross insidioso che si spegne sul fondo.18:37

29' Kolo Muani per Koopmeiners che prova la conclusione dal limite. Palla alta sopra la traversa.18:32

27' Punizione dai venti metri per la Fiorentina, ci prova Mandragora ma sbatte sulla barriera.18:31

24' Punizione dalla trequarti per la Juventus, Koopmeiners crossa in area, Veiga prova a calciare di prima, Cataldi spazza.18:27

22' La Juventus scossa dall'uno due viola si spinge in avanti e prova a reagire.18:25

18' GOL! FIORENTINA - Juventus 2-0! Rete di Mandragora. Trova subito il raddoppio la Fiorentina, Fagioli imbuca per Mandragora di esterno, il centrocampista con il sinistro calcia in diagonale e batte Di Gregorio.



15' GOL! FIORENTINA - Juventus 1-0! Rete di Gosens. Calcio d'angolo per la Fiorentina, Cataldi crossa in area, nel mucchio Gosens trova la palla e trafigge Di Gregorio.



13' Cartellino giallo per Marí, fallo su Kolo Muani.18:16

12' Tiene palla la Juventus sulla trequarti, la Fiorentina sembra soffrire la velocità bianconera.18:15

7' Ritmi alti in questo avvio di gara, con la Juventus che prova a fare la partita.18:10

3' Juventus partita all'attacco, la Fiorentina si chiude compatta.18:07

1' FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - JUVENTUS. Arbitra Fabbri.18:04

Nella Fiorentina spazio in avanti a Kean con a sostegno Gudmundsson. Esterni confermati Dodo e Gosens, mentre in mezzo al campo assieme all'ex Fagioli ci sono Cataldi e Mandragora. Parte dalla panchina Folorunsho. Nella Juventus difesa a tre formata da Kalulu, Kelly e Veiga. Con Kolo Muani in attacco gioca Nico Gonzalez. Partono fuori Vlahovic e Yildiz.17:22

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio - Kalulu, Kelly, Veiga - Weah, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie - Nico Gonzalez, Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Gatti, Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula.17:20

Formazione FIORENTINA (3-5-2): De Gea - Pongracic, Mari, Ranieri - Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens - Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Parisi, Folorunsho.17:19

La Fiorentina arriva alla partita dopo aver strappato la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, dopo aver battuto il Panathinaikos. La Juventus è reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta per 0-4.12:11

Nella corsa ad un posto in Champions League, l'incrocio di oggi al Franchi potrebbe risultare una delle tappe cruciali. Le due squadre sono distanziate 7 lunghezze, con la Juventus che al momento occupa la quarta piazza.12:07

