Partita sudata della Roma contro un Cagliari che ci ha provato fino all'ultimo. Dopo un primo tempo senza particolari emozioni e neanche un tiro in porta dei giallorossi, la sblocca Dovbyk sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Diverse le occasioni della squadra di Davide Nicola che però ha trovato davanti una grande prestazione del portiere Svilar, migliore in campo. Solo un tiro in porta dei giallorossi - quello del gol - ben 5 quelli del Cagliari. Sul finale poi Ranieri finisce i cambi ma l'infortunio di Rensch obbliga i suoi compagni a rimanere in 10. L'olandese così rientra zoppicando per non concedere l'inferiorità numerica. Nota negativa l'infortunio di Dybala che lascia il campo dopo appena 10 minuti.

Reagisce così la Roma dopo l'eliminazione dall'Europa League di giovedì, conquistando il sesto successo consecutivo in campionato e tornando sopra il Milan in classifica. Il Cagliari invece non riesce nell'intento di agganciare il Verona reduce da una vittoria.

La Serie A torna in campo dopo la pausa nazionali: la Roma sfiderà il Lecce in trasferta sabato 29 alle ore 20:45, per il Cagliari c'è la sfida salvezza con il Monza.