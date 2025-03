Raspadori, McTominay, Lukaku, Simeone: sono state diverse le occasioni per il Napoli in questa gara, soprattutto nel primo tempo, ma la squadra di Conte non è riuscita a superare la resistenza di Radu. Quinto pareggio nelle ultime sette per il Napoli che raggiunge l'Inter in vetta, ma con una partita in più. Quarto risultato utile consecutivo per il Venezia di Di Francesco, ma anche i lagunari hanno avuto diverse occasioni nel match. Chissà se Di Francesco sarà contento dopo questo 0-0.

La situazione è questa: il Napoli raggiunge l'Inter a quota 61 punti. Se l'Inter dovesse vincere stasera con l'Atalanta si ritroverebbe da solo in vetta a +3 sul Napoli e +6 sull'Atalanta. Dovesse vincere la squadra di Gasperini, ci sarebbero tre squadre appaiate a quota 61 punti. Intanto il Venezia raggiunge quota 20 punti, ma resta a -5 dalla zona salvezza.

Settimana prossima non si giocherà per la “pausa per le Nazionali”, con l'Italia che tornerà in campo per i quarti di finale di Nations League contro la Germania. La Serie A ripartirà invece dal 29 marzo, data in cui il Venezia affronterà in casa il Bologna (alle 15 al Penzo). Il Napoli giocherà invece il 30 marzo, alle 20.45, in casa col Milan.