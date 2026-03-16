Scontro diretto per la salvezza allo Stadio Giovanni Zini, dove si sfidano la Cremonese terzultima in classifica con 24 punti e la Fiorentina quartultima con 25 punti. La squadra di Davide Nicola ha collezionato soltanto 4 punti nelle ultime 14 partite, in cui non ha mai vinto. L'ultimo successo, infatti risale al 7 dicembre 2025, contro il Lecce.21:49

Dopo due vittorie consecutive, la Fiorentina ha messo insieme un solo punto nelle ultime due partite, nelle quali non ha segnato alcun gol. Nel 2026, la Viola ha comunque migliorato il suo rendimento rispetto ai primi mesi di stagione, cominciando a trovare punti dalla nuova gara del nuovo anno, proprio contro la Cremonese, battuta 1-0 con un gol allo scadere di Kean.20:14

Nicola perde Vardy e deve ancora una volta rinunciare a Baschirotto e Collocolo, oltre allo squalificato Pezzella. Ceccherini e Folino vengono preferiti a Terracciano e Bianchetti in difesa, mentre Barbieri e Floriani vincono il ballottaggio a tre per due maglie con Zerbin. Si rivede Bondo, mentre vanno in panchina Vandeputte e Payero. Djuric affianca Bonazzoli.20:21

Due gol in sette minuti per la Fiorentina, all'intervallo con un vantaggio importante sulla Cremonese. A creare la prima occasione, però, sono i padroni di casa, che vanno vicini al gol con l'esterno sinistro al volo da ottima posizione di Bonazzoli, respinto da De Gea. Poi la partita si spegne un po' finché, al 25', Parisi riceve da Mandragora e batte Audero, calciandogli sotto le gambe con il destro. La Cremonese non riesce a reagire e al 32' arriva anche il raddoppio viola con il taglio di Piccoli su assist perfetto di Gosens: il numero 91 supera il portiere grigiorosso in uscita e fa 2-0 per la Fiorentina.21:38

Davide Nicola sceglierà probabilmente di cambiare qualcosa per provare a riaccendere una Cremonese colpita dai due gol subiti. Possibile anche un passaggio alla difesa a quattro, magari con l'inserimento di Okereke e/o Zerbin. Stanno facendo la differenza in positivo, invece, le scelte di Vanoli, visto il gol di Parisi (schierato esterno alto a destra) e l'assist di Gosens, confermato sulla fascia sinistra di difesa.21:41

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cremonese - Fiorentina? La gara tra Cremonese e Fiorentina si giocherà lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Cremonese - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Marco Di Bello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cremonese - Fiorentina sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Cremonese - Fiorentina? La partita si gioca a Cremona In che stadio si gioca Cremonese - Fiorentina? Stadio Giovanni Zini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 6 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 8 gol Quale è stato il risultato finale di Cremonese - Fiorentina? La gara tra Cremonese e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 1-4 Chi sono stati i marcatori della partita Cremonese - Fiorentina? Il marcatore Cremonese è stato David Okereke al 57' mentre i marcatori della Fiorentina sono stati Fabiano Parisi al 25', Roberto Piccoli al 32', Dodô al 49' e Albert Gudmundsson al 70'

PREPARTITA

Cremonese - Fiorentina è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 20:45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Fiorentina sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 275 Fuorigioco 35 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 25 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 10.5 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1 06-12-2025 Serie A Inter-Como 4-0 29-12-2025 Serie A Roma-Genoa 3-1 07-01-2026 Serie A Bologna-Atalanta 0-2 17-01-2026 Serie A Udinese-Inter 0-1 31-01-2026 Serie B Sampdoria-Spezia 1-0 22-02-2026 Serie A Roma-Cremonese 3-0 03-03-2026 Coppa Italia Como-Inter 0-0 16-03-2026 Serie A Cremonese-Fiorentina 1-4

Attualmente la Cremonese si trova 18° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 16° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 23 gol e ne ha subiti 44; la Fiorentina ha segnato 34 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Fiorentina - Cremonese si è giocata il 4 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.

In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Lecce e la Fiorentina ottenendo 0 punti.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 1-4 mentre La Fiorentina ha incontrato il Parma pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.

Cremonese e Fiorentina si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese non ha mai vinto, la Fiorentina ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Cremonese-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è rimasta imbattuta in tutte le 13 sfide di Serie A contro la Cremonese, con un bilancio di sette successi e sei pareggi. La Viola ha all'attivo più gare nel torneo senza mai perdere solo contro Varese, Catanzaro e Reggina (tutte a 14).

La Cremonese non ha trovato la rete nelle ultime tre sfide interne contro la Fiorentina in Serie A, dopo che nelle tre precedenti aveva sempre realizzato esattamente un gol; contro nessuna avversaria ha mai giocato quattro partite interne consecutive senza riuscire a segnare nella competizione.

Nonostante la Fiorentina non abbia trovato il successo in cinque delle sette sfide contro avversarie neopromose disputate dal 2025 in Serie A (2N, 3P), ha vinto le due più recenti, entrambe per 1-0, una delle quali proprio contro la Cremonese (lo scorso 4 gennaio).

La Cremonese è la squadra che ha collezionato meno punti in Serie A nelle ultime 14 giornate, appena quattro (4N, 10P); dall'altra parte, la Fiorentina era la formazione che ne aveva ottenuti meno nelle 14 precedenti (sei).

Nonostante la Fiorentina sia imbattuta in quattro delle ultime cinque gare di campionato (2V, 2N), non ha trovato la rete nelle due più recenti (contro Udinese e Parma) e rischia di mancare il bersaglio in tre incontri di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2023.

La Cremonese non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare interne in Serie A (due pareggi per 0-0 e due sconfitte nel parziale) e mai nella sua storia nella competizione ha giocato più incontri casalinghi senza segnare almeno un gol.

La Cremonese ha vinto solo una delle 12 partite di Serie A giocate di lunedì, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte; dall'altra parte, la Fiorentina ha perso ben cinque degli ultimi sei incontri di campionato disputati in questo giorno della settimana (1V).

Da un lato, la Cremonese è la squadra che ha segnato meno gol da fuori area in questa Serie A (uno), dall'altro la Fiorentina è la formazione che ha subito più reti dalla distanza nel torneo in corso (nove).

Federico Bonazzoli, che ha all'attivo due reti contro la Fiorentina in Serie A (nel settembre 2019 e nell'aprile 2022), ha realizzato sei centri nel torneo in corso e solo nel 2021/22 (10 con la Salernitana) ha fatto meglio in una singola stagione nel massimo campionato.

Rolando Mandragora è andato a segno in due delle sue tre presenze in Serie A contro la Cremonese e contro nessuna avversaria ha realizzato più gol nella competizione (due, come contro altre cinque squadre); tuttavia, il centrocampista della Fiorentina ha trovato solo un centro nelle sue ultime 11 gare nel torneo, dopo che ne aveva realizzati tre nelle cinque precedenti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: