Tre punti fondamentali per la Fiorentina, che stacca proprio la Cremonese terzultima, ora distante quattro punti. La squadra di Vanoli supera anche il Lecce e sale al sedicesimo posto in classifica con 28 punti. Quindicesima partita di fila senza vittorie, invece, per la formazione di Nicola, che resta terzultima, ora a 3 punti dalla salvezza.
Vittoria netta della Fiorentina, che allo Zini va in vantaggio al 25' con il destro sotto le gambe di Audero di Parisi e raddoppia sette minuti più tardi con il tocco vincente di Piccoli su assist perfetto di Gosens. A inizio ripresa arriva anche il terzo gol viola con il contropiede perfetto di Dodo, ma al 57' la Cremonese prova a rientrare in partita con il piattone del neoentrato Okereke. È solo un'illusione per i grigiorossi, che a venti minuti dalla fine subiscono il gol del definitivo 1-4, firmato da Gudmundsson.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Cremonese-Fiorentina e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:53
90'+5'
FISCHIO FINALE: CREMONESE-FIORENTINA 1-4. La squadra di Vanoli vince lo scontro salvezza.22:39
90'+3'
Vandeputte cerca la testa di Djuric, che colpisce male.22:36
90'
Segnalati cinque minuti di recupero.22:34
89'
Quinta sostituzione per la Fiorentina. Non ce la fa Luca Ranieri, spazio a Giovanni Fabbian.22:32
87'
Tutto ok per Ranieri. Gioco ripreso.22:30
84'
Problema fisico per Ranieri. Gioco fermo allo Zini.22:28
81'
Quarta sostituzione per la Fiorentina. Infortunio per Robin Gosens, dolorante alla schiena per un colpo fortuito al palo. Minuti per Daniele Rugani.22:26
81'
Terza sostituzione per la Fiorentina. Finisce la partita di Fabiano Parisi, al suo posto Jacopo Fazzini.22:25
80'
Quinta sostituzione per la Cremonese. Esce Federico Ceccherini, entra Filippo Terracciano.22:23
78'
Cross sul secondo palo di Vandeputte per il colpo di testa di Okereke. Conclusione larga.22:21
76'
Seconda sostituzione per la Fiorentina. Fuori Albert Gudmundsson, dentro Jack Harrison.22:19
75'
Prima sostituzione per la Fiorentina. Richiamato in panchina Rolando Mandragora, minuti per Cher Ndour.22:18
73'
Pronti i primi cambi per la Fiorentina.22:17
70'
GOL! Cremonese-FIORENTINA 1-4! Rete di Albert Gudmundsson! Gosens va in verticale per Brescianini, che lascia il pallone in area toccandolo con il tacco. Fa lo stesso Piccoli, che lo accomoda per il tiro sul secondo palo di Gundmundsson. Audero battuto e Fiorentina di nuovo a più tre.
Quarta sostituzione per la Cremonese. Romano Floriani lascia spazio ad Alessio Zerbin.22:12
68'
OCCASIONE PER GRASSI! Sponda aerea di Djuric e conclusione di controbalzo con il sinistro di Grassi, che non trova la porta.22:12
67'
CREMONESE A UN PASSO DAL GOL! Corner a rientrare sul primo palo di Vandeputte e colpo di testa a botta sicura di Okereke, respinto sulla linea da Fagioli.22:11
65'
Floriani crossa al centro dell'area per Djuric, il cui colpo di testa finisce sul fondo.22:08
62'
Terza sostituzione per la Cremonese. Finisce la partita di Youssef Maleh, al suo posto Jari Vandeputte.22:05
61'
GRAN PARATA DI AUDERO! Mandragora prova la conclusione a giro dal limite, ma il portiere grigiorosso riesce ad opporsi con la mano di richiamo.22:04
60'
Pressato da Parisi, Audero rischia di perdere il pallone, ma se la cava calciando in fallo laterale.22:03
57'
GOL! CREMONESE-Fiorentina 1-3! Rete di David Okereke! Azione insistita della squadra di Nicola, con Grassi che allarga per Ceccherini. Il difensore crossa basso al centro per Okereke, che riapre la partita calciando di prima con l'interno sinistro.
Bonazzoli crossa sul secondo palo per l'inserimento di Grassi, il cui colpo di testa termina sul fondo.21:58
51'
Fiorentina ora in totale controllo del match.21:58
49'
GOL! Cremonese-FIORENTINA 0-3! Rete di Dodo! Contropiede perfetto della viola, con Gudmundsson che lancia in campo aperto il brasiliano. Dodo va via a Floriani (che scivola), entra in area, salta Audero con una suolata e deposita nella porta vuota.
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Cremonese-Fiorentina.21:58
46'
Seconda sostituzione per la Cremonese. Esce Morten Thorsby, entra David Okereke.21:58
46'
Prima sostituzione per la Cremonese. Fuori Warren Bondo, dentro Alberto Grassi.21:50
Davide Nicola sceglierà probabilmente di cambiare qualcosa per provare a riaccendere una Cremonese colpita dai due gol subiti. Possibile anche un passaggio alla difesa a quattro, magari con l'inserimento di Okereke e/o Zerbin. Stanno facendo la differenza in positivo, invece, le scelte di Vanoli, visto il gol di Parisi (schierato esterno alto a destra) e l'assist di Gosens, confermato sulla fascia sinistra di difesa.21:41
Due gol in sette minuti per la Fiorentina, all'intervallo con un vantaggio importante sulla Cremonese. A creare la prima occasione, però, sono i padroni di casa, che vanno vicini al gol con l'esterno sinistro al volo da ottima posizione di Bonazzoli, respinto da De Gea. Poi la partita si spegne un po' finché, al 25', Parisi riceve da Mandragora e batte Audero, calciandogli sotto le gambe con il destro. La Cremonese non riesce a reagire e al 32' arriva anche il raddoppio viola con il taglio di Piccoli su assist perfetto di Gosens: il numero 91 supera il portiere grigiorosso in uscita e fa 2-0 per la Fiorentina.21:38
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: CREMONESE-FIORENTINA 0-2. Viola avanti con i gol di Parisi e Piccoli.21:33
44'
Saranno due i minuti di recupero.21:29
41'
Fagioli prova a sorprendere Audero direttamente dalla bandierina, ma il suo tentativo si ferma sull'esterno della rete.21:27
38'
Conclusione estemporanea di Barbieri, che calcia altissimo con il sinistro.21:24
35'
Problema fisico per Mandragora, rimasto a terra dolorante.21:22
32'
GOL! Cremonese-FIORENTINA 0-2! Rete di Roberto Piccoli! Splendida verticalizzazione di Gosens per il taglio del numero 91, che va via alle spalle della difesa grigiorossa e batte Audero in uscita.
Gestione prolungata del possesso da parte della Fiorentina, interrotta da un fallo di Brescianini su Barbieri.21:16
27'
AMMONITO Warren Bondo per una trattenuta ai danni di Fagioli.21:13
25'
GOL! Cremonese-FIORENTINA 0-1! Rete di Fabiano Parisi! Mandragora allarga per il numero 65, che sfida Floriani, va via spostandosi il pallone sul destro e calcia. L'esterno della Cremonese devia leggermente il pallone, che passa poi sotto le gambe di Audero.
Dopo un inizio promettente, la partita si è un po' appiattita. Poche emozioni, finora, allo Zini.21:11
19'
Barbieri spinge Gosens: calcio di punizione per la Fiorentina.21:05
16'
Gudmundsson riesce ad arrivare su un pallone che sembrava lungo e cerca lo scarico per Piccoli, chiuso da Folino.21:02
13'
Parisi cerca l'imbucata per Dodo, ma sbaglia la misura del passaggio.20:59
10'
Ritmo alto in questo avvio di partita.20:56
7'
Azione offensiva prolungata della Fiorentina, conclusa dal destro deviato di Parisi, che finisce in corner.20:53
6'
Lancio profondo di Folino, che non trova i centimetri di Djuric.20:52
3'
OCCASIONE PER BONAZZOLI! L'attaccante della Cremonese si ritrova un pallone nell'area piccola, controlla e calcia al volo con l'esterno sinistro. De Gea resta in piedi e respinge.20:49
CALCIO D'INIZIO! Comincia Cremonese-Fiorentina.20:46
Quasi tutto pronto allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Ancora qualche minuto e poi l'arbitro Marco Di Bello darà il via al match.20:24
Kean recupera, ma solo per la panchina: attacco viola anche oggi affidato a Piccoli. Gosens confermato in difesa, con Parisi esterno alto a destra e Harrison in panchina. Brescianini viene preferito a Ndour e Fabbian. Sempre out Solomon.20:22
Nicola perde Vardy e deve ancora una volta rinunciare a Baschirotto e Collocolo, oltre allo squalificato Pezzella. Ceccherini e Folino vengono preferiti a Terracciano e Bianchetti in difesa, mentre Barbieri e Floriani vincono il ballottaggio a tre per due maglie con Zerbin. Si rivede Bondo, mentre vanno in panchina Vandeputte e Payero. Djuric affianca Bonazzoli.20:21
FORMAZIONI UFFICIALI - La Fiorentina si schiera in campo con il 4-1-4-1: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Christensen, Leonardelli, Rugani, Comuzzo, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.20:19
FORMAZIONI UFFICIALI - La Cremonese si schiera in campo con il 3-5-2: Audero; Checcherini, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Bondo, Floriani; Djuric, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Moumbagna, Bianchetti, Terracciano, Vandeputte, Faye, Payero, Grassi, Okereke, Sanabria.20:18
Dopo due vittorie consecutive, la Fiorentina ha messo insieme un solo punto nelle ultime due partite, nelle quali non ha segnato alcun gol. Nel 2026, la Viola ha comunque migliorato il suo rendimento rispetto ai primi mesi di stagione, cominciando a trovare punti dalla nuova gara del nuovo anno, proprio contro la Cremonese, battuta 1-0 con un gol allo scadere di Kean.20:14
Scontro diretto per la salvezza allo Stadio Giovanni Zini, dove si sfidano la Cremonese terzultima in classifica con 24 punti e la Fiorentina quartultima con 25 punti. La squadra di Davide Nicola ha collezionato soltanto 4 punti nelle ultime 14 partite, in cui non ha mai vinto. L'ultimo successo, infatti risale al 7 dicembre 2025, contro il Lecce.21:49
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Fiorentina, gara valida per la 29^ giornata di Serie A.20:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giovanni Zini Città: Cremona Capienza: 14834 spettatori20:07
La gara tra Cremonese e Fiorentina si giocherà lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cremonese - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Fiorentina sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Cremonese - Fiorentina?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Fiorentina?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 6 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 8 gol
Quale è stato il risultato finale di Cremonese - Fiorentina?
La gara tra Cremonese e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 1-4
Chi sono stati i marcatori della partita Cremonese - Fiorentina?
Il marcatore Cremonese è stato David Okereke al 57' mentre i marcatori della Fiorentina sono stati Fabiano Parisi al 25', Roberto Piccoli al 32', Dodô al 49' e Albert Gudmundsson al 70'
PREPARTITA
Cremonese - Fiorentina è valevole per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 20:45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Fiorentina sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Marco Di Bello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
275
Fuorigioco
35
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
25
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
10.5
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Palermo-Frosinone 0-0
21-09-2025
Serie B
Pescara-Empoli 4-0
27-09-2025
Serie A
Como-Cremonese 1-1
17-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
29-10-2025
Serie A
Juventus-Udinese 3-1
08-11-2025
Serie A
Parma-Milan 2-2
22-11-2025
Serie A
Napoli-Atalanta 3-1
06-12-2025
Serie A
Inter-Como 4-0
29-12-2025
Serie A
Roma-Genoa 3-1
07-01-2026
Serie A
Bologna-Atalanta 0-2
17-01-2026
Serie A
Udinese-Inter 0-1
31-01-2026
Serie B
Sampdoria-Spezia 1-0
22-02-2026
Serie A
Roma-Cremonese 3-0
03-03-2026
Coppa Italia
Como-Inter 0-0
16-03-2026
Serie A
Cremonese-Fiorentina 1-4
Attualmente la Cremonese si trova 18° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 16° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte). La Cremonese ha segnato 23 gol e ne ha subiti 44; la Fiorentina ha segnato 34 gol e ne ha subiti 43. La partita di andata Fiorentina - Cremonese si è giocata il 4 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.
In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Lecce e la Fiorentina ottenendo 0 punti. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 1-4 mentre La Fiorentina ha incontrato il Parma pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.
Cremonese e Fiorentina si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese non ha mai vinto, la Fiorentina ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Cremonese-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è rimasta imbattuta in tutte le 13 sfide di Serie A contro la Cremonese, con un bilancio di sette successi e sei pareggi. La Viola ha all'attivo più gare nel torneo senza mai perdere solo contro Varese, Catanzaro e Reggina (tutte a 14).
La Cremonese non ha trovato la rete nelle ultime tre sfide interne contro la Fiorentina in Serie A, dopo che nelle tre precedenti aveva sempre realizzato esattamente un gol; contro nessuna avversaria ha mai giocato quattro partite interne consecutive senza riuscire a segnare nella competizione.
Nonostante la Fiorentina non abbia trovato il successo in cinque delle sette sfide contro avversarie neopromose disputate dal 2025 in Serie A (2N, 3P), ha vinto le due più recenti, entrambe per 1-0, una delle quali proprio contro la Cremonese (lo scorso 4 gennaio).
La Cremonese è la squadra che ha collezionato meno punti in Serie A nelle ultime 14 giornate, appena quattro (4N, 10P); dall'altra parte, la Fiorentina era la formazione che ne aveva ottenuti meno nelle 14 precedenti (sei).
Nonostante la Fiorentina sia imbattuta in quattro delle ultime cinque gare di campionato (2V, 2N), non ha trovato la rete nelle due più recenti (contro Udinese e Parma) e rischia di mancare il bersaglio in tre incontri di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2023.
La Cremonese non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare interne in Serie A (due pareggi per 0-0 e due sconfitte nel parziale) e mai nella sua storia nella competizione ha giocato più incontri casalinghi senza segnare almeno un gol.
La Cremonese ha vinto solo una delle 12 partite di Serie A giocate di lunedì, a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte; dall'altra parte, la Fiorentina ha perso ben cinque degli ultimi sei incontri di campionato disputati in questo giorno della settimana (1V).
Da un lato, la Cremonese è la squadra che ha segnato meno gol da fuori area in questa Serie A (uno), dall'altro la Fiorentina è la formazione che ha subito più reti dalla distanza nel torneo in corso (nove).
Federico Bonazzoli, che ha all'attivo due reti contro la Fiorentina in Serie A (nel settembre 2019 e nell'aprile 2022), ha realizzato sei centri nel torneo in corso e solo nel 2021/22 (10 con la Salernitana) ha fatto meglio in una singola stagione nel massimo campionato.
Rolando Mandragora è andato a segno in due delle sue tre presenze in Serie A contro la Cremonese e contro nessuna avversaria ha realizzato più gol nella competizione (due, come contro altre cinque squadre); tuttavia, il centrocampista della Fiorentina ha trovato solo un centro nelle sue ultime 11 gare nel torneo, dopo che ne aveva realizzati tre nelle cinque precedenti.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: