Il Lecce per allontanarsi dal Verona terzultimo, la Sampdoria per continuare a coltivare le residue speranze di salvezza. Sono questi gli obiettivi delle due squadre oggi in campo al Via del Mare. I salentini sono reduci da sei sconfitte consecutive, che hanno fatto perdere loro tutto il vantaggio accumulato nella prima parte di campionato sulla zona retrocessione, ora distante soltanto 4 punti. La squadra di Marco Baroni, inoltre, non vince in casa dalla prima partita del 2023, il 4 gennaio contro la Lazio.12:11