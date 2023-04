Grazie per aver seguito la diretta di Lecce-Sampdoria e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:34

Il Lecce passa in vantaggio nel primo tempo, la Sampdoria pareggia nel secondo. È questo il riassunto di una partita che ha visto i salentini dominare per lunghi tratti, senza però riuscire a trovare il gol del raddoppio, e poi farsi riprendere in occasione dell'unica vera palla gol creata dagli ospiti. Nella prima frazione, la squadra di Baroni crea tantissime occasioni da rete, sfiorando l'1-0 con un colpo di testa di Umtiti e con un paio di conclusioni ravvicinate di Blin e Oudin. Il gol che porta avanti i salentini arriva al 31', quando Ceesay riceve l'assist di Strefezza e batte Ravaglia con un sinistro di controbalzo. La Sampdoria non reagisce e il Lecce sfiora anche il raddoppio con Gallo, ma nella ripresa i salentini creano molto meno e cercano di gestire il vantaggio. Al 75', però, il neoentrato Jesé apre per Gabbiadini, che gli restituisce il pallone in area. Lo spagnolo riceve e supera Falcone con un pallonetto di prima, trovando il pareggio blucerchiato. Il Lecce non ci sta e sette minuti più tardi troverebbe anche il gol partita con Di Francesco, che batte Ravaglia da distanza ravvicinata, ma Mariani annulla per fuorigioco. Nel finale ci provano anche Colombo da una parte e Murillo dall'altra, ma il risultato non si smuove dall'1-1.14:36

Si chiude tra i fischi dei tifosi del Lecce il match del Via Del Mare. I salentini sprecano un'occasione per distanziarsi dal Verona terzultimo, ora distante cinque punti, e restano coinvolti nella lotta per non retrocedere, ma interrompono la striscia di sei sconfitte consecutive tornando a fare punti. Muove leggermente la classifica anche la Sampdoria, che guadagna un punto dopo due ko di fila, ma resta a 10 punti dalla zona salvezza.14:27

90'+5' FISCHIO FINALE: LECCE-SAMPDORIA 1-1. Al gol di Ceesay ha risposto quello di Jesé Rodriguez.14:25

90'+4' Espulso un componente della panchina della Sampdoria, colpevole di aver buttato in campo un secondo pallone.14:24

90'+3' Banda prende il fondo e cerca il cross, ma trova l'opposizione di Leris, che respinge in corner.14:23

90' Quinta sostituzione per il Lecce. Richiamato in panchina Valentin Gendrey, qualche minuto anche per Simone Romagnoli.14:21

90' Quarta sostituzione per il Lecce. Gabriel Strefezza lascia spazio a Lameck Banda.14:21

90' Quattro minuti di recupero.14:21

90' BASCHIROTTO SALVA SULLA LINEA! Sul corner di Sabiri il pallone resta all'interno dell'area, dove Murillo anticipa l'uscita di Falcone, colpendo di testa verso la porta difesa dall'ex difensore dell'Ascoli, che allontana la minaccia.14:20

88' PILLOLA STATISTICA: Dejan Stankovic é il primo allenatore ad effettuare 4 cambi all'intervallo di un match di Serie A da Claudio Ranieri, che lo fece proprio alla guida della Sampdoria contro l'Inter l'8 maggio 2021 (5-1 il finale per i nerazzurri).14:18

85' AMMONITO Tommaso Augello per una trattenuta ai danni di Gonzalez.14:16

85' CHE PARATA DI RAVAGLIA! Strefezza serve in verticale Colombo, che controlla e calcia sul primo palo. Il portiere della Sampdoria risponde mettendo in corner.14:16

83' AMMONITO Tomás Rincón per un intervento in gioco pericoloso.18:38

82' GOL ANNULLATO AL LECCE! Strefezza serve Gonzalez che, in area di rigore, conclude verso il secondo palo. Ravaglia respinge ma lascia lì il pallone, sul quale si avventa Di Francesco, che mette in porta, trovandosi però in posizione irregolare.14:13

81' Terza sostituzione per il Lecce. Finisce la partita di Assan Ceesay, al suo posto Lorenzo Colombo.14:12

81' Seconda sostituzione per il Lecce. Esce Alexis Blin, entra Joan Gonzàlez.14:11

78' Clamorosa occasione per il Lecce sprecata da Di Francesco che, servito in profondità da Strefezza, sbaglia il tocco in mezzo per Ceesay, il quale avrebbe colpito a botta sicura.14:08

76' Quinta sostituzione per la Sampdoria. Fuori Manolo Gabbiadini, dentro Fabio Quagliarella.14:06

75' GOL! Lecce-SAMPDORIA 1-1! Rete di Jesé Rodríguez! L'ex Real Madrid apre per Gabbiadini e si butta nello spazio in area. Il numero 23 blucerchiato gli restituisce il pallone e Jesé supera Falcone con un pallonetto di prima intenzione.14:06

73' AMMONITO Federico Di Francesco, in ritardo su Rincon.14:04

73' Prima sostituzione per il Lecce. Richiamato in panchina Rémi Oudin, inizia la partita di Youssef Maleh.14:03

72' RAVAGLIA EVITA IL 2-0! Strefezza crossa sul secondo palo per Di Francesco che viene anticipato da Leris. Nel tentativo di rinviare, però, il difensore della Sampdoria calcia addosso all'ex Bologna, che rischia di sorprendere Ravaglia, il quale riesce a smanacciare in corner.14:03

69' Strefezza si libera in area e cerca un tiro-cross che finisce direttamente tra le braccia di Ravaglia.14:00

67' AMMONITO Abdelhamid Sabiri, duro su Strefezza.13:57

66' Blin colpito in pieno volto dalla punizione di Sabiri. Dopo qualche secondo a terra, il francese si rialza e sembra essere in buone condizioni.13:57

63' Blin cambia gioco per Di Francesco, che controlla con il petto verso l'interno dell'area e calcia con il destro. Conclusione centrale, bloccata da Ravaglia.13:54

62' Lecce più basso in questa fase del match. La Samp fa girare il pallone alla ricerca di un varco.13:52

59' PILLOLA STATISTICA: Il Lecce ha effettuato 21 tiri nel 1° tempo vs la Samp: record per una squadra in un match di questa Serie A nei primi 45 minuti e record assoluto per i salentini in una prima frazione di massimo campionato da quando Opta raccoglie il dato (2004/05).13:49

56' SABIRI DA LONTANO! Calcio di punizione da 30 metri del marocchino, che esce di poco, anche a causa di una deviazione della barriera salentina.13:47

54' STREFEZZA! L'italo-brasiliano riceve al limite dell'area, salta Amione e calcia a incrociare, ma non trova la porta per centimetri.13:44

52' AMMONITO Mehdi Léris, in ritardo su Di Francesco.13:42

51' Problema fisico per Umtiti, che si rialza adesso, dopo essere rimasto a terra per qualche secondo.13:41

48' Samp ora in campo con una sorta di 4-2-3-1: Murillo ha preso il posto di Nuytinck al centro della difesa, con Leris abbassato nella posizione di terzino destro. Cuisance si piazza davanti a lui, con Jesé Rodriguez sull'altra fascia. Sabiri agisce alle spalle di Gabbiadini.13:39

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lecce-Sampdoria. Ben quattro cambi per Stankovic.13:36

46' Quarta sostituzione per la Sampdoria. Alessandro Zanoli lascia spazio a Michaël Cuisance.13:36

46' Terza sostituzione per la Sampdoria. Finisce la partita di Filip Đuričić, al suo posto Abdelhamid Sabiri.13:35

46' Seconda sostituzione per la Sampdoria. Esce Sam Lammers, entra Jesé Rodríguez.13:35

46' Prima sostituzione per la Sampdoria. Fuori Bram Nuytinck, dentro Jeison Murillo.13:35

Primi 45 minuti dominati dal Lecce, che ha però concretizzato la sua supremazia segnando soltanto un gol. La squadra di Baroni dovrà cercare la rete del raddoppio per mettersi a riparo da eventuali sorprese. La Sampdoria, infatti, dovrà inevitabilmente alzare il suo baricentro e aumentare la propria spinta offensiva, finora quasi nulla. I blucerchiati, infatti, hanno faticato moltissimo sia a trovare i due attaccanti che Djuricic, trovando sbocchi soltanto con i due terzini.13:34

Il Lecce chiude il primo tempo in vantaggio di un gol della Sampdoria, grazie alla marcatura di Ceesay. La squadra di Baroni crea tantissime occasioni da rete, sfiorando l'1-0 con un colpo di testa di Umtiti e con un paio di conclusioni ravvicinate di Blin e Oudin. Il gol che porta avanti i salentini arriva, però, al 31', quando Ceesay riceve l'assist di Strefezza e batte Ravaglia con un sinistro di controbalzo. La Sampdoria non reagisce e non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Falcone, mentre nel finale il Lecce sfiora anche il raddoppio con Gallo.13:26

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: LECCE-SAMPDORIA 1-0. Salentini avanti con il gol di Ceesay.13:19

45' Concesso un minuto di recupero.13:18

45' CHE OCCASIONE PER GALLO! Dal calcio d'angolo per la Samp nasce un contropiede per il Lecce, con Ceesay che porta palla e serve Gallo, il quale, a tu per tu con Ravaglia, cerca di superarlo con l'esterno sinistro, ma non trova la porta.13:18

44' Zanoli sfida Gallo in un uno contro uno e guadagna un corner.13:16

41' Bella azione dei salentini, con Strefezza che manda in profondità Gendrey, il quale crossa basso sul primo palo per Ceesay. Il numero 77 colpisce di prima con il sinistro, senza trovare la porta.13:13

39' Dopo la rete di Ceesay, il Lecce ha diminuito la sua spinta offensiva, concedendo alla Samp di muovere il pallone con più tempo e spazio.13:12

36' Traversone insidioso di Zanoli, che Falcone è bravo a tenere fuori dalla sua porta, bloccando il pallone.13:08

34' Cross dalla destra di Strefezza sul quale arriva Zanoli, che colpisce male di testa nel tentativo di liberare, concedendo un corner al Lecce.13:07

31' GOL! LECCE-Sampdoria 1-0! Rete di Assan Ceesay! Il numero 77 vince un duello aereo con Nuytinck e apre per Strefezza, che sfrutta il movimento di Di Francesco e serve il pallone di ritorno a Ceesay, che, tutto solo davanti a Ravaglia, lo batte con un sinistro di controbalzo.



28' RAVAGLIA SU CEESAY! Gallo prende il fondo e mette palla a rimorchio per Strefezza, la cui conclusione di prima diventa un assist per il numero 77 giallorosso, che gira di testa senza riuscire a dare forza e consentendo a Ravaglia di respingere.13:00

26' GRANDE INTERVENTO DI RAVAGLIA! Imbucata illuminante di Strefezza per l'inserimento di Di Francesco, che infila Leris, ma viene anticipato dal portiere della Samp, che esce e blocca in due tempi in presa bassa.12:59

23' Si riprende ora dopo un paio di minuti di gioco fermo per un problema fisico a Ceesay, rimasto a terra dopo un colpo subito da Nuytinck.12:55

20' Altra conclusione da fuori di Oudin, stavolta deviata: corner per il Lecce.12:53

17' INCREDIBILE OCCASIONE PER IL LECCE! Oudin scappa sulla sinistra, entra in area e crossa basso in mezzo. Ravaglia respinge corto e il pallone resta nella zona di Blin, che calcia da due passi a botta sicura, trovando l'opposizione di Amione. Il pallone resta ancora in area, ci riprovano sia Blin che Oudin, ma la conclusione di quest'ultimo finisce sul fondo.12:51

14' Tentativo al volo di Di Francesco, che riceve da Strefezza, controlla il pallone con il destro e calcia con il sinistro girandosi, mandando alto.12:46

13' Ritmo non altissimo in questa fase. Dopo la sfuriata iniziale, il Lecce fatica a tenere palla.12:46

10' Bella idea di Djuricic, che scodella un pallone verso l'area alla ricerca di Lammers, ma sbaglia leggermente la misura del passaggio e Umtiti riesce a intervenire.12:42

7' OUDIN DA FUORI! Il numero 28 riceve al limite dell'area, si sposta la palla sul sinistro e calcia forte a incrociare, andando molto vicino ai pali di Ravaglia.12:40

4' Samp schierata con il 4-4-2 in questo avvio: Nuytinck e Amione sono i due centrali difensivi, con Zanoli e Augello sulle fasce. Davanti a loro si piazzano Leris e Djuricic, con Rincon e Winks in mezzo al campo. Lammers e Gabbiadini sono le due punte.12:37

2' UMTITI VICINO AL GOL! Corner a uscire di Oudin, che trova il francese sul secondo palo. L'ex Barcellona colpisce di testa sfiorando il palo e sulla sua conclusione non riesce a intervenire Ceesay per centimetri.12:35

CALCIO D'INIZIO! Comincia Lecce-Sampdoria. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.12:32

Quasi tutto pronto allo Stadio Via del Mare di Lecce. Tra pochi minuti l'arbitro Maurizio Mariani darà il via al match.12:23

Ancora difesa a tre per Stankovic, formata da Zanoli, Nuytinck e Amione, con Gunter e Murillo che si accomodano in panchina. Conferme anche sugli esterni e in mezzo al campo, mentre la novità viene rappresentata dal reparto offensivo, in cui torna titolare Lammers, in gol contro la Cremonese. L'ex attaccante dell'Atalanta sarà affiancato da Gabbiadini e i due saranno supportati da Djuricic, che agirà da trequartista. Panchina per Cuisance.12:22

Nonostante i tanti ko consecutivi, Baroni conferma il suo pacchetto arretrato titolare, con Gallo che vince il solito ballottaggio con Pezzella. La novità tattica è in mezzo al campo, dove insieme a Blin e Hjulmand gioca Oudin, finora sempre schierato nel tridente offensivo. Panchina sia per Gonzalez che per Maleh. In attacco ancora spazio a Strefezza, che sarà affiancato da Ceesay, preferito a Colombo, e Di Francesco, scelto da titolare rispetto a Banda, che parte inizialmente fuori.12:19

FORMAZIONI UFFICIALI - La Sampdoria si schiera in campo con un 3-4-1-2: Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. A disposizione: Turk, Zorzi, Gunter, Oikonomou, Murillo, Murru, Sabiri, Ilkhan, Paoletti, Cuisance, Quagliarella, Jesé Rodriguez.12:16

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Lecce si schiera in campo con un 4-3-3: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Pezzella, Askildsen, Helgason, Gonzalez, Maleh, Colombo, Banda, Voelkerling Persson.12:15

Sono undici i punti che separano i blucerchiati da una salvezza che appare sempre più complicata, soprattutto dopo lo scontro diretto perso con la Cremonese nello scorso turno. La formazione di Dejan Stankovic arriva al match del Via del Mare dopo due sconfitte consecutive e la sua ultima vittoria lontano da Marassi coincide con l'ultima in casa del Lecce: sempre il 4 gennaio, sul campo del Sassuolo.12:14

Il Lecce per allontanarsi dal Verona terzultimo, la Sampdoria per continuare a coltivare le residue speranze di salvezza. Sono questi gli obiettivi delle due squadre oggi in campo al Via del Mare. I salentini sono reduci da sei sconfitte consecutive, che hanno fatto perdere loro tutto il vantaggio accumulato nella prima parte di campionato sulla zona retrocessione, ora distante soltanto 4 punti. La squadra di Marco Baroni, inoltre, non vince in casa dalla prima partita del 2023, il 4 gennaio contro la Lazio.12:11

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Sampdoria, gara valida per la 30esima giornata di Serie A.12:07