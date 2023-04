Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Udinese 3-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:54

La Roma agguanta il terzo posto solitario con cinque punti di vantaggio sul quinto posto occupato dall'Inter, l'Udinese perde invece la seconda trasferta consecutiva per 3-0 e rimane a quota 39. Per i giallorossi il prossimo impegno è giovedì contro il Feyenoord, a caccia della semifinale di Europa League, poi ci sarà la trasferta di Bergamo in campionato, gara fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. L'Udinese sarà invece di scena alla Dacia Arena contro la Cremonese domenica 23.22:54

Vittoria larga per la Roma che dilaga dopo l'1-0 del primo tempo. Belotti inventa per Pellegrini che fa 2-0, poi Pereyra si fa parare da Rui Patricio il rigore che avrebbe riaperto la partita. Nel finale arriva il tris di Abraham, di testa su assist di Spinazzola, che fa partire la festa all'Olimpico.22:50

90'+6' Triplice fischio all'Olimpico. Roma-Udinese termina 3-0.22:43

90'+5' Non rinuncia a giocare l'Udinese che però potrà andare a caccia solamente del gol della bandiera in questo finale.22:42

90'+4' Canta l'Olimpico che attende solo il fischio finale di Giua.22:41

90'+1' GOL! ROMA-Udinese 3-0! Rete di Abraham! Spinazzola crossa col destro dalla sinistra per Abraham che batte Silvestri di testa! Settimo sigillo in campionato per l'attaccante inglese.



90' Entrataccia di Thauvin su Zalewski e cartellino giallo per il francese.22:38

90' Sostituzione Roma: esce capitan Pellegrini, entra Tahirovic.22:37

89' Ebosele prova il destro dalla distanza, palla in curva Nord.22:36

89' Corner per l'Udinese dopo il tocco di testa di Cristante. Ultime chances per i friulani.22:36

88' Pafundi ruba palla a Pellgrini e guadagna un calcio di punizione dopo il fallo di Bove.22:35

86' Sostituzione Udinese: fuori Udogie, dentro Masina.22:41

85' Silvestri blocca senza problemi il tiro dalla bandierina di Pellegrini.22:34

84' Spinazzola arriva al cross dalla sinistra, Bove fa velo per Abraham che viene però anticipato in calcio d'angolo.22:32

83' La Roma si limita a gestire il doppio vantaggio in questa fase, in attesa dello spazio giusto per chiudere definitivamente la gara.22:31

81' Nonostante il rigore sbagliato, gli ospiti sembrano avere maggiori energie psico-fisiche in questo finale. La Roma sembra pagare l'impegno di Europa League di giovedì.22:29

80' Udogie entra in area dalla sinistra, poi dopo una serie di rimpalli si ritrova la palla sul mancino ma non riesce ad essere efficace col tocco di punta. La difesa giallorossa respinge.22:28

79' Sostituzione Udinese: fuori Success, dentro Thauvin.22:27

78' Sostituzione Udinese: esce Samardzic, entra Pafundi.22:27

78' Sostituzione Udinese: esce Lovric, entra Nestorovski.22:26

78' Success ha spazio al limite dell'area ma calcia altissimo col mancino. Poi si alza anche la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco del nigeriano.22:25

76' Bove crossa a rimorchio dalla sinistra, Becao anticipa Pellegrini in spaccata.22:24

75' Sostituzione Roma: fuori Celik, dentro Spinazzola.22:22

74' Sostituzione Roma: esce Belotti, entra Abraham.22:22

74' Sostituzione Roma: El Shaarawy lascia il posto a Zalewski.22:22

73' Becao pesca Pereyra in area, l'argentino cerca la porta col destro ma trova la respinta di Mancini in fallo laterale. Poi storie tese tra lo stesso difensore giallorosso e Success con Giua che li richiama verbalmente.22:23

71' Sostituzione Udinese: fuori Ehizibue, dentro Ebosele.22:19

69' RIGORE PARATO! Rui Patricio si distende alla propria destra e respinge la conclusione a incrociare di Pereyra!22:20

67' Ammonito Mancini per il fallo di mano precedente.22:15

67' RIGORE PER L'UDINESE! Lovric calcia in porta col destro da dentro l'area, Mancini respinge di braccio.22:15

67' Punizione per l'Udinese a ridosso dell'area giallorossa, Lovric calcia in mezzo a rientrare ma Rui Patricio respinge coi pugni.22:14

64' Aumentano gli spazi nel campo avversario per la Roma che sembra poter affondare il colpo a ogni azione offensiva.22:12

62' Udogie prova a sfondare dal lato corto dell'area di rigore avversaria, Celik ci mette il fisico e guadagna rimessa dal fondo.22:10

61' Sostituzione Roma: fuori Wijnaldum per un problema fisico, dentro Matic.22:08

59' OCCASIONE ROMA! Azione travolgente dei giallorossi che entrano in area dalla destra, Wijnaldum tocca al centro per Bove che la gira a sua volta per Belotti. L'ex Torino è però troppo avanti rispetto alla palla e non riesce a dare forza alla conclusione da pochi passi. Silvestri la blocca a terra. 22:10

58' Non arriva la reazione dell'Udinese che sembra tramortita dal 2-0 romanista.22:06

55' GOL! ROMA-Udinese 2-0! Rete di Pellegrini! Belotti porta palla nel campo bianconero e imbuca alla perfezione per il taglio di Pellegrini. Il capitano giallorosso batte Silvestri col piatto destro e fa impazzire l'Olimpico.



54' Pellegrini pesca Bove dalla bandierina, l'autore del gol la rimette in mezzo di testa ma Pereyra è ben posizionato e anticipa Mancini sul secondo palo.22:02

53' Si gioca. Nessun tocco di mano e Roma che conquista un calcio d'angolo.22:01

53' Becao riesce a colpire di testa in area, poi protesta con Giua per un, a suo giudizio, fallo di mano avversario in area di rigore.22:00

52' Gioco molto spezzettato in questo avvio di secondo tempo. Punizione per l'Udinese dopo un fallo di Bove su Lovric a centrocampo.21:59

51' Pellegrini scodella in area dalla destra, la difesa bianconera respinge. C'era Smalling in agguato.21:58

50' Riprende il gioco ma si ferma subito per un fallo di Bijol su Belotti.21:58

49' Scontro aereo tra Perez e Wijnaldum. I due rimangono a terra e Giua ferma il gioco.21:57

48' Niente da fare per l'Udinese con Smalling che svetta di testa a liberare l'area sul pallone messo al centro da Samardzic.21:56

48' Success prova a superare Mancini sull'out di sinistra e guadagna un calcio di punizione nei pressi dell'area avversaria.21:55

47' In campo gli stessi 11 della prima frazione.21:53

46' Si ricomincia!21:53

Roma avanti all'intervallo grazie al gol di Bove, reattivo nel ribadire in rete il calcio di rigore calciato sul palo da Cristante al 37'. Situazione ideale per la squadra di Mourinho che non ha praticamente mai subito l'iniziativa bianconera e, nella seconda frazione, potrà speculare sul vantaggio ottenuto. L'Udinese, priva di Beto, è apparsa incapace di costruire azioni davvero pericolose dalle parti di Rui Patricio e ha sofferto tantissimo il pressing a tutto campo degli avversari.21:41

45'+6' Fine primo tempo. Roma-Udinese 1-0.21:36

45'+5' SILVESTRI! Pellegrini calcia col destro basso sul palo del portiere, Silvestri è reattivo e toglie la palla dall'angolino con la mano aperta.21:35

45'+5' Pellegrini sul pallone a venti metri dalla porta avversaria.21:35

45'+4' Giua estrae anche il giallo per Ehizibue.21:34

45'+4' Pellegrini apre a sinistra per El Shaarawy che rientra sul destro, punta Ehizibue e viene steso al limite dell'area di rigore.21:34

45'+2' L'Udinese non riesce a reagire anche per via della presenza costante dei giallorossi in tutte le linee di passaggio.21:33

45' Cinque minuti di recupero.21:30

43' Schema dalla bandierina ben confezionato dagli ospiti con Becao che arriva a girare col mancino da buona posizione ma calcia altissimo.21:29

43' Destro dalla distanza di Walace, deviato in corner.21:28

42' Non rinuncia al pressing a tutto campo la Roma nonostante l'inerzia della gara a proprio favore.21:27

40' Ammonito Success per un fallo in ritardo su Pellegrini.21:25

38' Qualche protesta dei giocatori bianconeri per la posizione di Bove sul calcio di rigore precedente ma il giovane giallorosso sembrava non essere già in area al momento della battuta.21:24

37' GOL! ROMA-Udinese 1-0! Rete di Bove! Dopo l'errore di Cristante, Bove è il più lesto di tutti ad arrivare sulla sfera e a insaccare a porta vuota col destro. Roma in vantaggio!



37' RIGORE SBAGLIATO! Cristante centra il palo!21:23

36' PILLOLA STATISTICA: con quello di stasera sono ben nove i rigori ottenuti dalla Roma in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra di A.21:32

35' Arriva anche il giallo per Pereyra dopo il tocco di mano in area anche se la conclusione di Belotti non era indirizzata verso la porta avversaria.21:20

34' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Giua assegna la massima punizione per i giallorossi dopo on-field review.21:20

33' Grandi proteste dei giallorossi per un probabile tocco di mano di Pereyra dopo il colpo di testa di Belotti. VAR al lavoro.21:18

33' WIJNALDUM! Destro violento sul primo palo dell'olandese, Silvestri risponde presente e devia in corner.21:18

32' Anche Perez spazza in fallo laterale, stavolta senza troppa pressione degli avversari.21:17

31' Ehizibue e Becao in difficoltà sul pressing altissimo dei giallorossi, il brasiliano risolve tutto spazzando in fallo laterale.21:16

30' Pellegrini calcia a rientrare verso la porta, Silvestri respinge coi pugni.21:15

30' Corner per la Roma dalla sinistra, sul pallone Pellegrini.21:14

29' Non sembra nulla di grave per Belotti che si rialza. Riprende il gioco all'Olimpico dove ci sarà un cospicuo recupero al termine dei 45 minuti regolamentari.21:14

28' Corsa verticale palla al piede di Belotti che punta Bijol in area ma perde palla. Il Gallo rimane anche a terra nei 16 metri avversari e il gioco si ferma di nuovo.21:13

27' Applausi per Cristante che si rialza e rientra in campo al pari di Success, entrambi con vistose fasciature alla testa.21:12

24' Medici in campo anche per Success, mentre Cristante sembra costretto al cambio per un taglio all'arcata sopraccigliare. Matic sta accelerando il riscaldamento a bordo campo.21:09

23' Gioco fermo per permettere i soccorsi a Cristante, rimasto a terra dopo un violento colpo al volto subito nell'occasione precedente.21:08

22' OCCASIONE ROMA! Sponda di Smalling, tocco di Llorente, altra sponda di Cristante e colpo di testa, forte ma centrale, di Mancini. Silvestri non si fa sorprendere e respinge la conclusione del difensore giallorosso.21:10

21' Calcio di punizione per la Roma dalla parte opposta per un fallo di Bijol su Belotti. Salgono tutti i saltatori giallorossi in area.21:06

21' Samardzic calcia direttamente in porta col mancino, Rui Patricio blocca in due tempi senza scomporsi.21:06

19' Veronica di Success che viene steso da Smalling e Bove sulla trequarti offensiva bianconera. Calcio di punizione con Lovric e Samardzic sul pallone.21:05

18' Lancio lungo per El Shaarawy, Ehizibue copre il pallone che termina a fondo campo.21:03

17' Imbucata di Samardzic per Success, Llorente ci arriva con la punta ed evita l'ingresso in area degli avversari.21:02

16' Silvestri recupera comodamente la palla dopo il calcio piazzato dei padroni di casa e l'Udinese ricomincia a far girare la palla.21:01

15' Pellegrini atterrato da Walace sotto gli occhi di Giua. Punizione per la Roma nel campo bianconero.21:00

13' Altro cross di Wijnaldum dalla destra, Cristante ci arriva con la testa ma non riesce a trovare la porta. Poi l'azione si chiude con un fallo dello stesso Cristante su Pereyra.20:59

13' Silvestri respinge di pugno il corner di Pellegrini ma la Roma resta a ridosso dell'area avversaria.20:58

12' Spunto di Wijnaldum che arriva sul fondo, alza la testa e crossa al centro dalla destra. Ehizibue tocca la palla in corner.20:57

11' Ritmo di gioco molto blando in questa fase, con la Roma che fa spesso girare palla tra i suoi difensori.20:57

10' Udinese momentaneamente in dieci, Ehizibue è rimasto a terra fuori dal campo dopo il cross precedente, toccato duro da El Shaarawy.20:55

9' Ehizibue arriva al cross dal fondo, Samardzic si avventa sulla respinta corta della difesa giallorossa e cerca, senza trovarlo, l'incrocio dei pali con un sinistro a giro. Palla fuori e rimessa dal fondo.20:54

8' Nulla di fatto sul calcio piazzato scodellato in area dallo stesso Pellegrini, Samardzic rinvia lungo riconsegnando la palla ai giallorossi.20:53

7' Ripartenza Roma, fermata dal fallo di Becao su Pellegrini. Calcio di punizione in zona offensiva per i padroni di casa.20:52

6' Azione in verticale dei friulani con Pereyra che, dopo una finta di troppo, perde palla al limite dell'area avversaria.20:51

6' Ora è l'Udinese a gestire il possesso del pallone, senza però fare metri nel campo giallorosso.20:50

4' Flipper in area dopo il pallone calciato in area da Samardzic, la difesa romanista riesce ad allontanare.20:49

3' Prima incursione bianconera nel campo avversario e calcio di punizione sullo spigolo dell'area conquistato da Ehizibue.20:48

2' Avvio di gara con possesso palla totalmente giallorosso, l'Udinese per ora attende nella propria metà campo.20:47

Si comincia!20:45

Tutto pronto all'Olimpico dove si attende solo il fischio d'inizio.20:35

Sottil deve rinunciare in extremis a Beto e Arslan, colpiti da una sindrome influenzale, e si presenta all'Olimpico con soli sette giocatori di movimento in panchina. Nonostante la situazione di emergenza, il tecnico dei friulani opera un solo cambio rispetto al pareggio col Monza: Pereyra prende infatti il posto di Beto e agirà alle spalle dell'unica punta Success. Nessun problema per Udogie, regolarmente in campo dal 1' nonostante l'incidente d'auto capitatogli in settimana.20:29

Mourinho deve rinunciare a Dybala, infortunato, ma recupera Abraham e Solbakken che vanno in panchina. In avanti spazio dunque a Belotti, supportato da Wijnaldum e Pellegrini. A centrocampo trovano spazio anche Celik, schierato a destra al posto di Zalewski, e Bove che farò coppia al centro con Cristante. A El Shaarawy è affidato il compito di presidiare la fascia sinistra. Pacchetto arretrato confermato per tre quarti rispetto alla sconfitta di Rotterdam con Llorente che prende il posto di Ibanez.20:46

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-5-1-1 per l'Udinese. Silvestri - Becao, Bijol, Perez - Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie - Pereyra, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Zeegelaar, Ebosse, Thauvin, Nestorovski, Pafundi.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-4-2-1 per la Roma. Rui Patricio - Mancini, Smalling, Llorente - Celik, Cristante, Bove, El Shaarawy - Wijnaldum, Pellegrini - Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Ibanez, Matic, Abraham, Solbakken, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Darboe, Zalewski, Volpato, Tahirovic, Majchrzak.20:30

Dirige il match Giua con Preti e Lombardo ad assisterlo. Quarto uomo Sacchi. In sala VAR Banti e Manganiello.20:15

L'Olimpico ospita un match chiave per le speranze giallorosse di qualificazione alla prossima Champions League. I passi falsi di Milan e Inter rilanciano infatti le quotazioni degli uomini di Mourinho che, con una vittoria, si porterebbero a +5 sui nerazzurri e +3 sui rossoneri. L'avversario di stasera non è però da sottovalutare visto che i bianconeri rifilarono ai capitolini un sonoro 4-0 nella gara di andata giocata a settembre. C'è però da dire che in quel frangente i friulani godevano di uno stato di forma eccellente, mentre oggi arrivano a Roma reduci da un solo punto nelle ultime due gare, a fronte delle due vittorie consecutive dei padroni di casa in campionato, arrivate prima della sconfitta di Rotterdam in Europa League. Fischio d'inizio alle ore 20.45.20:16

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Udinese, gara valida per la 30esima giornata di Serie A.20:05