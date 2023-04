Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori14:28

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino-Salernitana, gara valida per la 30a giornata del campionato di Serie A.14:28

Nel match odierno si affrontano il Torino di Juric, in cerca di punti per ottenere la matematica salvezza e per non perdere di vista il treno verso l’Europa, e la Salernitana di Sousa, che si trova a sole 6 lunghezze dall’Hellas Verona posizionato alla terz’ultima posizione.14:28

Il Torino si presenta alla sfida con un solo punto ottenuto nelle ultime tre partite, in seguito alle sconfitte con Napoli e Roma e al pareggio esterno con il Sassuolo. Oggi i granata dovranno anche fare a meno del difensore Schuurs (fuori per squalifica), giocatore che si è rivelato fondamentale per la stagione del Torino.14:28

La Salernitana con Sousa ha trovato una maggiore stabilità difensiva, merito anche del portiere messicano Ochoa che con le sue parate ha salvato più e più volte la squadra campana. La squadra granata si presenta alla sfida con un filone di 5 pareggi consecutivi, maturati con Sampdoria, Milan, Bologna, Spezia e Inter.14:29

Torino e Salernitana si affrontano per la 18esima volta nella loro storia tra Serie A e Serie B. I padroni di casa hanno strappato la vittoria 9 volte, contro le 5 della squadra campana. Il match di andata si è concluso con il risultato di 1-1, con le reti di Sanabria e Vilhena.14:29

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic – Djidji, Buongiorno, Rodriguez – Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda – Miranchuk, Radonjic – Sanabria.14:29

Juric sceglie Milinkovic-Savic tra i pali e Djidji, Buongiorno e Rodriguez in difesa. A centrocampo ci saranno Ricci e Ilic nella zona centrale, mentre Singo e Vojvoda si occuperanno delle corsie esterne. Miranchuk e Radonjic agiranno alle spalle di Sanabria.14:31

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana scende in campo con un 3-4-2-1: Ochoa – Gyomber, Pirola, Daniliuc – Candreva, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Bradaric – Kastanos, Dia - Piatek.14:31

Sousa conferma Ochoa tra i pali, con Gyomber, Pirola e Daniliuc davanti al portiere messicano. Sulle fasce ci saranno Candreva e Bradaric, mentre Vilhena e Nicolussi Caviglia si occuperanno della zona centrale. Sulla trequarti Kastanos e Dia a supportare Piatek.14:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Prenna di Molfetta e Dei Giudici di Latina. Il quarto uomo Perenzoni di Rovereto. Al Var, invece, ci sarà Maresca di Napoli mentre l’AVar sarà Muto di Torre Annunziata.14:31

Il match inizia ora. Primo pallone giocato dalla Salernitana.15:01

2' Singo recupera palla nella zona del centrocampo e viene travolto da Piatek: punizione per il Torino.15:03

3' Imbucata di Sanabria per Radonjic, Daniliuc è in anticipo ma ci mette troppa leggerezza e si fa anticipare dal trequartista dal Torino che crossa al centro e guadagna calcio d'angolo trovando la deviazione del difensore della Salernitana.15:04

4' Sugli sviluppi del corner colpisce di testa Buongiorno che sul primo palo anticipa tutti ma manda ampiamente sul fondo.15:04

4' Prima della battuta del calcio d'angolo è avvenuto un brevissimo check al VAR per un possibile tocco di mano in area proprio di Daniliuc, con Aureliano che ha confermato la decisione presa assegnando il corner.15:07

6' Piatek fa sponda in area per Dia che prova la conclusione ad incrociare, trovando però la respinta in scivolata di Rodriguez.15:07

9' GOL! Torino-SALERNITANA 0-1! Rete di Vilhena! Grande palla recuperata da Nicolussi Caviglia in pressing avanzato, con il centrocampista che serve in fascia Bradaric che a sua volta pesca di tacco Candreva: il numero 87 crossa al centro per Piatek, il quale scarica a rimorchio per Vilhena, posizionato al limite dell'area, che conclude di mancino e la insacca sotto l'incrocio verso il palo di destra.



15' Intervento a gamba alta di Singo ai danni di Bradaric lungo la corsia mancina della Salernitana, Aureliano fischia fallo.15:16

15' Palo di Candreva! L'esterno della Salernitana attraversa l'area palla al piede e conclude con il sinistro, sulla traiettoria sbuca Piatek che non colpisce ma manda fuorigiri Milinkovic-Savic, con la palla che si stampa sul palo di destra.15:18