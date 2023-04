Grazie per aver seguito la diretta di Torino-Salernitana 1-1 valida per la 30° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:02

Nella prossima giornata il Torino affronterà in trasferta la Lazio di Maurizio Sarri, mentre la Salernitana se la vedrà in casa con il Sassuolo di Dionisi.17:02

Un gol per tempo decretano il pareggio tra le squadre granata di Juric e Paolo Sousa. Al nono minuto trova il vantaggio la Salernitana con Vilhena che raccoglie al limite la sponda di Piatek e la trasforma nella rete del vantaggio. Nel secondo tempo, precisamente al 57esimo, arriva il gol del pareggio: Miranchuk riceve al limite dell'area, non viene pressato dalla difesa campana e imbuca per Sanabria che stoppa con il sinistro e conclude con il destro ad incrociare, battendo l'incolpevole Ochoa. Nel finale poche occasioni da entrambe le parti, con le squadre che si accontentano del pareggio.17:01

Il Torino non riesce a ritrovare la vittoria casalinga e la Salernitana si aggiudica il sesto pareggio consecutivo.16:58

90'+4' Finisce qui! Torino-Salernitana 1-1.16:56

90'+3' Ripartenza del Torino che viene però interrotta da un fallo in attacco di Karamoh che a palla distante travolge Kastanos.16:56

90'+2' Cross di Lazaro dalla destra verso il secondo palo dove stacca Vojvoda che di testa non trova la porta e manda fuori alla sinistra del palo.16:53

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.16:51

84' Salva tutto Rodriguez! Cross dalla sinistra di Bradaric per Kastanos che si coordina per colpire al volo dalla zona del dischetto, ma Rodriguez la tocca di testa poco prima che il trequartista concluda a rete.16:47

82' Entra Yann Karamoh, esce Nemanja Radonjić. Quarta sostituzione per il Torino.16:44

82' Entra Demba Seck, esce Aleksey Miranchuk. Terza sostituzione per il Torino.16:44

80' Entra Erik Botheim, esce Boulaye Dia. Quinta e ultima sostituzione per la Salernitana.16:42

80' Sanabria riceve al limite dell'area e prova a concludere con il destro, regalando però la sfera alla curva posizionata dietro la porta di Ochoa.16:41

79' Ancora Radonjic! Trequartista del Torino incontenibile, va via ben due volte a Lovato e, una volta entrato in area, conclude con il sinistro ad incrociare, trovando la risposta di Ochoa che manda in calcio d'angolo.16:40

77' Entra Matteo Lovato, esce Norbert Gyömbér. Quarta sostituzione per la Salernitana.16:38

75' Vlasic prova a verticalizzare in area per l'inserimento di Miranchuk ma non trova il compagno e il pallone finisce tra le mani di Ochoa.16:36

72' Bella imbucata di Vojvoda per Radonjic che questa volta non tenta il dribbling ma conclude subito di mancino ad incrociare, senza trovare lo specchio difeso da Ochoa.16:34

71' Bradaric crossa dalla sinistra verso il centro dove stacca Bohinen che colpisce di testa e consegna la sfera a Milinkovic-Savic.16:32

69' Miranchuk viene servito sulla trequarti e non vedendo movimenti dei compagni prova una conclusione dalla distanza ma spara alle stelle.16:31

68' Cartellino giallo per Gyömbér per aver travolto Sanabria. Primo ammonito del match.16:30

65' Palla verticale di Candreva per Bohinen, esce con sicurezza Milinkovic-Savic che arriva sulla traiettoria e con un pugno la manda in rimessa laterale.16:26

60' Gyomber dice no a Radonjic! Il numero 49 del Torino è scatenato e arriva in area, tenta un dribbling e viene anticipato dal compagno Vojvoda che prova la conclusione, ma la palla termina di nuovo sui piedi di Radonjic che conclude verso il secondo palo ma trova la respinta di Gyomber che manda in calcio'angolo.16:23

58' Entra Federico Bonazzoli, esce Krzysztof Piątek. Terza sostituzione per la Salernitana.16:20

58' Entra Emil Bohinen, esce Hans Nicolussi Caviglia. Seconda sostituzione per la Salernitana.16:20

58' Entra Paul Troost-Ekong, esce David Daniliuc. Prima sostituzione per la Salernitana.16:20

57' GOL! TORINO-Salernitana 1-1! Rete di Sanabria! Miranchuk raccoglie un pallone al limite dell'area, non viene pressato e imbuca per Sanabria che tutto solo davanti ad Ochoa la stoppa e insacca ad incrociare.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Sanabria16:19

56' Entra Valentino Lazaro, esce Wilfried Singo. Seconda sostituzione per il Torino.16:16

55' Palla larga per Radonjic che si accentra e calcia con il destro, ma la conclusione è centrale e Ochoa la fa sua.16:16

52' Radonjic punta Daniliuc sulla sinistra, lo salta e crossa verso il secondo palo, ma sbaglia le misure e manda sul fondo.16:13

50' Ci prova Radonjic di testa! Cross a rientrare dalla sinistra di Vojovoda che trova Radonjic al centro dell'area, il quale prova a spizzarla di testa ma trova la respinta di Ochoa che è ben posizionato e blocca.16:12

47' Grandissima occasione per Vojovoda che si trova a tu-per-tu con Ochoa dopo un gran numero di Radonjic, sprecata dall'esterno che calcia fuori: tutto inutile però in quanto c'era posizione di off-side di Sanabria ad inizio azione.16:10

46' Si riparte. Possesso per il Torino.16:06

Juric costretto ad un cambio a causa dell'infortunio di Ricci, che al 38esimo viene sostituito da Vlasic.15:51

Partita fin qui molto equilibrata ma che vede la Salernitana in vantaggio: al nono minuto la squadra campana recupera palla in fase offensiva e arriva al cross con Candreva che serve Piatek, il quale tocca a rimorchio per Vilhena che colpisce di prima intenzione con il mancino e la insacca sotto il "sette" di destra. Al 36esimo occasione per il Torino con Radonjic che va via a Daniliuc e crossa a rimorchio, trovando la deviazione di Gyomber che spedisce sulla traversa.15:50

45'+1' Finisce qui il primo tempo. Salernitana avanti grazie al gol di Vilhena.15:48

45' Viene segnalato un minuto di recupero.15:46

44' Come successo poco fa nell'episodio tra Sanabria e Pirola, viene fischiato un fallo per una sbracciata di Piatek ai danni di Buongiorno.15:45

43' Palla profonda di Milinkovic-Savic per Sanabria che però nello stacco allarga troppo il gomito, colpendo Pirola. Fallo fischiato per la Salernitana.15:44

38' Entra Nikola Vlašić, esce Samuele Ricci. Prima sostituzione per il Torino.15:39

37' Resta a terra Ricci che non ce la fa a continuare e chiede il cambio.15:38

36' Traversa del Torino! Grandissima giocata di Radonjic che va via a Daniliuc in area, arriva sul fondo e crossa forte a rimorchio trovando la deviazione di Gyomber che è fortunato e stampa la palla sulla traversa, con Ochoa battuto.15:38

35' Miranchuk prova a premiare l'inserimento di Ricci alle spalle della difesa, ma sbaglia le misure e consegna ad Ochoa.15:36

33' Fase di stallo del match con il Torino che gestisce il pallone e con la Salernitana che prova a ripartire in contropiede.15:34

28' Sugli sviluppi della punizione la palla arriva sul secondo palo dove si trova Singo che però colpisce male e permette la presa facile ad Ochoa.15:30

27' Altro dribbling vincente di Radonjic ai danni di Kastanos, con quest'ultimo che lo stende ad altezza trequarti. Sembra essere entrato in partita il numero 49 del Torino.15:28

24' Radonjic riceve sulla sinistra, affronta nell'uno contro uno Kastanos, lo salta verso l'interno e prova un tiro-cross, Gyomber è bravo a metterci la gamba e ad alzare la conclusione in calcio d'angolo.15:26

22' Ripartenza per il Torino gestita da Radonjic che avanza palla al piede fino alla trequarti, poi serve in area Vojvoda il quale viene anticipato in scivolata da Kastanos un attimo prima della conclusione.15:23

19' Cross pericoloso dalla sinistra di Rodriguez con Miranchuk al centro che non impatta il pallone, dunque allontana la difesa della Salernitana.15:20

15' Palo di Candreva! L'esterno della Salernitana attraversa l'area palla al piede e conclude con il sinistro, sulla traiettoria sbuca Piatek che non colpisce ma manda fuorigiri Milinkovic-Savic, con la palla che si stampa sul palo di destra.15:18

15' Intervento a gamba alta di Singo ai danni di Bradaric lungo la corsia mancina della Salernitana, Aureliano fischia fallo.15:16

9' GOL! Torino-SALERNITANA 0-1! Rete di Vilhena! Grande palla recuperata da Nicolussi Caviglia in pressing avanzato, con il centrocampista che serve in fascia Bradaric che a sua volta pesca di tacco Candreva: il numero 87 crossa al centro per Piatek, il quale scarica a rimorchio per Vilhena, posizionato al limite dell'area, che conclude di mancino e la insacca sotto l'incrocio verso il palo di destra.



Guarda la scheda del giocatore Tonny Vilhena15:13

6' Piatek fa sponda in area per Dia che prova la conclusione ad incrociare, trovando però la respinta in scivolata di Rodriguez.15:07

4' Prima della battuta del calcio d'angolo è avvenuto un brevissimo check al VAR per un possibile tocco di mano in area proprio di Daniliuc, con Aureliano che ha confermato la decisione presa assegnando il corner.15:07

4' Sugli sviluppi del corner colpisce di testa Buongiorno che sul primo palo anticipa tutti ma manda ampiamente sul fondo.15:04

3' Imbucata di Sanabria per Radonjic, Daniliuc è in anticipo ma ci mette troppa leggerezza e si fa anticipare dal trequartista dal Torino che crossa al centro e guadagna calcio d'angolo trovando la deviazione del difensore della Salernitana.15:04

2' Singo recupera palla nella zona del centrocampo e viene travolto da Piatek: punizione per il Torino.15:03

Il match inizia ora. Primo pallone giocato dalla Salernitana.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Prenna di Molfetta e Dei Giudici di Latina. Il quarto uomo Perenzoni di Rovereto. Al Var, invece, ci sarà Maresca di Napoli mentre l’AVar sarà Muto di Torre Annunziata.14:31

Sousa conferma Ochoa tra i pali, con Gyomber, Pirola e Daniliuc davanti al portiere messicano. Sulle fasce ci saranno Candreva e Bradaric, mentre Vilhena e Nicolussi Caviglia si occuperanno della zona centrale. Sulla trequarti Kastanos e Dia a supportare Piatek.14:31

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana scende in campo con un 3-4-2-1: Ochoa – Gyomber, Pirola, Daniliuc – Candreva, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Bradaric – Kastanos, Dia - Piatek.14:31

Juric sceglie Milinkovic-Savic tra i pali e Djidji, Buongiorno e Rodriguez in difesa. A centrocampo ci saranno Ricci e Ilic nella zona centrale, mentre Singo e Vojvoda si occuperanno delle corsie esterne. Miranchuk e Radonjic agiranno alle spalle di Sanabria.14:31

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic – Djidji, Buongiorno, Rodriguez – Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda – Miranchuk, Radonjic – Sanabria.14:29

Torino e Salernitana si affrontano per la 18esima volta nella loro storia tra Serie A e Serie B. I padroni di casa hanno strappato la vittoria 9 volte, contro le 5 della squadra campana. Il match di andata si è concluso con il risultato di 1-1, con le reti di Sanabria e Vilhena.14:29

La Salernitana con Sousa ha trovato una maggiore stabilità difensiva, merito anche del portiere messicano Ochoa che con le sue parate ha salvato più e più volte la squadra campana. La squadra granata si presenta alla sfida con un filone di 5 pareggi consecutivi, maturati con Sampdoria, Milan, Bologna, Spezia e Inter.14:29

Il Torino si presenta alla sfida con un solo punto ottenuto nelle ultime tre partite, in seguito alle sconfitte con Napoli e Roma e al pareggio esterno con il Sassuolo. Oggi i granata dovranno anche fare a meno del difensore Schuurs (fuori per squalifica), giocatore che si è rivelato fondamentale per la stagione del Torino.14:28

Nel match odierno si affrontano il Torino di Juric, in cerca di punti per ottenere la matematica salvezza e per non perdere di vista il treno verso l’Europa, e la Salernitana di Sousa, che si trova a sole 6 lunghezze dall’Hellas Verona posizionato alla terz’ultima posizione.14:28

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino-Salernitana, gara valida per la 30a giornata del campionato di Serie A.14:28