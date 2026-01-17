Il Cagliari torna a battere la Juventus dopo piú di cinque anni grazie alla rete di Mazzitelli nel secondo tempo. Bianconeri che hanno spinto e gestito il pallone ma che si sono infranti spesso contro il muro sardo.

PREPARTITA

Cagliari - Juventus è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Juventus sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente il Cagliari si trova 15° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 22 gol e ne ha subiti 30; la Juventus ha segnato 32 gol e ne ha subiti 17.

La partita di andata Juventus - Cagliari si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Cagliari ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Genoa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 1-0 mentre La Juventus ha incontrato la Cremonese vincendo 5-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 7 gol.

Cagliari e Juventus si sono affrontate 87 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 12 volte, la Juventus ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 28.

Cagliari-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha vinto 22 dei 28 incontri di Serie A contro il Cagliari dal 2010 in avanti (5N, 1P); in questo periodo, ha ottenuto più successi solamente contro l'Udinese (23 su 32 confronti).

Il Cagliari ha perso 20 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (10V, 13N), come contro Inter e Milan; contro nessuna squadra i sardi hanno subito più sconfitte interne nella competizione.

Il Cagliari ha mancato l'appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di campionato (1N, 2P), tante volte quante nelle precedenti 10; i sardi, inoltre, hanno perso la partita più recente di Serie A, contro il Genoa, e in questa stagione hanno già subito due sconfitte di fila, tra ottobre e novembre contro Lazio e Sassuolo.

Il Cagliari ha pareggiato due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1V, 1P), tanti pareggi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 sfide interne disputate nella competizione (6V, 9P); inoltre, i sardi non hanno segnato nell'ultima gara interna (0-1 contro il Milan) e in questa stagione hanno già mancato l'appuntamento con il gol in due gare consecutive tra le mura amiche (contro Inter e Bologna).

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite in tutte le competizioni (6V, 1N), mantenendo la porta inviolata in ben cinque occasioni, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 24 gare di questa stagione (Mondiale per Club incluso).

La Juventus ha vinto senza subire gol le ultime tre trasferte di Serie A (tanti successi quanti nelle precedenti 13 uscite) e non arriva a quattro successi esterni con annesso clean sheet da gennaio 2023 (quattro 1-0 di fila con Massimiliano Allegri in panchina).

Con Luciano Spalletti in panchina, la media punti della Juventus è di 2.2, contro l'1.5 che i bianconeri avevano registrato con Igor Tudor in questa Serie A; inoltre, i bianconeri hanno subito meno gol (sette) in 11 gare di campionato con il tecnico toscano che in otto con l'allenatore croato (otto).

Gianluca Gaetano ha partecipato a due gol (una rete e un assist) nelle sue ultime tre gare interne di Serie A con il Cagliari, una partecipazione attiva in più rispetto a quella collezionata nelle precedenti nove partite casalinghe nel massimo campionato (un assist). In caso di gol, la Juventus diventerebbe solo la seconda squadra in Serie A a subire più di una rete da Gaetano, dopo il Lecce.

Kenan Yildiz ha segnato sette gol in 19 presenze in questo campionato e con una rete potrebbe superare il suo record in una singola stagione di Serie A (sette 2024/25, ma in 35 partite); l'attaccante bianconero, a segno nell'ultima gara all'età di 20 anni e 253 giorni, è diventato il quinto più giovane calciatore della Juventus a superare i 15 gol realizzati nella competizione, dopo Felice Placido Borel, Giampiero Boniperti, Bruno Nicole e Guglielmo Gabetto.

Dopo aver interrotto una serie di 16 partite senza gol in Serie A, Jonathan David ha segnato in due presenze consecutive di campionato per la prima volta da marzo 2025, quando giocava nel Lille; l'attaccante bianconero non segna in tre presenze consecutive in campionato dall'anno precedente, da marzo 2024.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: