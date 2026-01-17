Il Cagliari torna a battere la Juventus dopo piú di cinque anni grazie alla rete di Mazzitelli nel secondo tempo. Bianconeri che hanno spinto e gestito il pallone ma che si sono infranti spesso contro il muro sardo.
Protagonista Caprile ma tutto il Cagliari con una prova difensiva da incorniciare. Si ferma la squadra di Spalletti dopo sette risultati utili consecutivi.
Da Cagliari - Juventus é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie A!
Altra conclusione a giro di Miretti, pallone alto sopra il sette.21:57
51'
Cross dalla trequarti di Kalulu, Luperto allontana.21:57
50'
ESPOSITO! Kilicsoy difende bene un pallone e serve il compagno che, da posizione decisamente defilata, calcia sul primo palo: Perin in angolo.21:55
48'
Ennesimo corner Juventus, ennesimo pallone respinto dal Cagliari.21:53
47'
Palestra se ne va a Cambiaso, il suo cross potente é respinto da Kelly.21:51
47'
Nessun cambio nell'intervallo, Pisacane ha fatto scaldare i suoi, ma ha deciso di attendere per le prime sostituzioni.21:51
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:50
Juventus in forcing per tutto il primo tempo, regge il muro del Cagliari. Bianconeri vicini al gol con Miretti, alla squadra di Spalletti fischiano anche un rigore poi annullato dal VAR.21:50
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CAGLIARI - JUVENTUS! Risultato ancora fermo sullo 0-0.21:34
45'+1'
Due cross di Kalulu, due volte il Cagliari allontana.21:32
45'
Due i minuti di recupero.21:30
44'
Sugli sviluppi del corner, conclusione di Locatelli che termina mestamente sul fondo.21:30
43'
Juventus che colleziona angoli, i bianconeri stanno peró faticando a creare problemi da palla da fermo.21:29
42'
Palestra di potenza entra in area ma non trova il momento per il cross, toccando alla fine il pallone con la mano.21:27
40'
Bel cross di Mazzitelli, Kelly anticipa Adopo che si era ben inserito.21:26
38'
Angolo Juventus: Koop mette al centro, Bremer ci prova ma Mina mette ancora sul fondo.21:25
37'
Primo giro palla del Cagliari che arriva dopo piú di mezzora, Juventus che torna subito ad alzare il pressing.21:23
36'
Adopo perde un pallone sanguinoso al limite della sua area, Gaetano mette una pezza su Miretti.21:22
34'
Mazzitelli ancora in chiusura su Miretti, che aveva provato un potente destro dal limite.21:19
33'
Esposito rischia molto per cercare un retropassaggio a Caprile, angolo per la Juventus.21:19
32'
80% di possesso palla juventino, 216 passaggi a 32.21:18
31'
AMMONITO Kenan Yildiz. Giallo per simulazione. 21:17
30'
Prima mezzora di assolo juventino, Cagliari che sta faticando a ripartire.21:16
28'
Koopmeiners calcia sulla barriera, parte il contropiede del Cagliari, con Adopo che sbaglia il tocco per Esposito.21:14
27'
Intervento di Luperto su David, punizione dal limite per la Juventus.21:13
25'
MIRETTI! David difende palla e trova la sponda per il centrocampista: conclusione potente, attento Caprile con un grande riflesso.21:11
23'
Miretti prova da centrocampo a sorprendere Caprile, palla a lato.21:10
21'
Sta funzionando il pressing bianconero, con Locatelli protagonista nel recupero palla.21:08
19'
Cross di Cambiaso, Bremer tocca di testa ma non trova la porta.21:05
18'
Duello molto fisico tra Mina e David, con il colombiano ex Barcellona a controllare la pria punta bianconera.21:04
17'
NON É RIGORE LA JUVENTUS! Mazzitelli era in anticipo su Miretti, non é dunque fallo del giocatore del Cagliari.21:03
16'
Massa viene richiamato al Monitor: controllo VAR in corso.21:02
15'
CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Miretti al tiro in area viene steso da Mazzitelli in recupero.21:02
13'
Luperto anticipa McKennie, che commette fallo. Respira il Cagliari.20:59
12'
Errore di Miretti, forse il primo per una Juventus ben entrata in campo.20:58
10'
David prova a scappare in velocitá, Mina lo accompagna sul fondo. Rimessa per Caprile.20:56
9'
Punizione Cagliari: Esposito manda un pallone altissimo sopra la traversa.20:55
8'
Che discesa palla al piede di Palestra, che viene steso al limite da Koopmeiners.20:54
7'
Juventus che ha fatto suo il ritmo del gioco, Cagliari costretto sulla sua trequarti.20:53
6'
Numero pazzesco di Yldiz in area, doppio dribbling e scarico per Koopmeiners, fallo in attacco per l'ex Atalanta.20:52
4'
Locatelli con una bella verticale per Cambiaso, scarico per Miretti che non trova peró il tiro.20:50
3'
Subito un angolo per la Juventus: schema per il cross di Kalulu, fallo in attacco di Kelly.20:48
2'
Cagliari con la classica maglia rossoblu, Juventus con la maglia bianca e azzurra.20:47
1'
INIZIA CAGLIARI - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri.20:46
Dirige il match l'arbitro Massa di Imperia.20:09
Spalletti sceglie Perin in porta, spazio a Koopmeiners a centrocampo con Locatelli, Yldiz che la fa e si schiera con Miretti e McKennie alle spalle di David.20:09
Pisacane con la coppia Esposito - Kilicsoy, a centrocampo spazio per Gaetano, Zé Pedro in difesa. Confermatissimo Palestra sulla fascia.20:08
La formazione della JUVENTUS (4-2-3-1): Perin - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Koopmeiners - McKennie, Miretti, Yildiz - David. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram20:52
Sono ufficiali le formazioni del match: CAGLIARI (3-5-2): Caprile - Zé Pedro, Mina, Luperto - Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert - Esposito, Kilicsoy. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Litea.20:04
Juventus che vuole i tre punti per non perdere lasciare scappare le prime, con l'Inter che ora si trova a dieci punti. Cagliari che vuole tenere a distanza le ultime, soprattutto una Fiorentina che é tornata a fare punti.19:42
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida Cagliari - Juventus, valevole per la ventunesima giornata di Serie A.19:41
PREPARTITA
Cagliari - Juventus è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Juventus sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
255
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
38
Espulsioni
4
Cartellini per partita
4.7
Falli per cartellino
5.9
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 1 partite
Attualmente il Cagliari si trova 15° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 22 gol e ne ha subiti 30; la Juventus ha segnato 32 gol e ne ha subiti 17. La partita di andata Juventus - Cagliari si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Cagliari ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Genoa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 1-0 mentre La Juventus ha incontrato la Cremonese vincendo 5-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 7 gol.
Cagliari e Juventus si sono affrontate 87 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 12 volte, la Juventus ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 28.
Cagliari-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus ha vinto 22 dei 28 incontri di Serie A contro il Cagliari dal 2010 in avanti (5N, 1P); in questo periodo, ha ottenuto più successi solamente contro l'Udinese (23 su 32 confronti).
Il Cagliari ha perso 20 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (10V, 13N), come contro Inter e Milan; contro nessuna squadra i sardi hanno subito più sconfitte interne nella competizione.
Il Cagliari ha mancato l'appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di campionato (1N, 2P), tante volte quante nelle precedenti 10; i sardi, inoltre, hanno perso la partita più recente di Serie A, contro il Genoa, e in questa stagione hanno già subito due sconfitte di fila, tra ottobre e novembre contro Lazio e Sassuolo.
Il Cagliari ha pareggiato due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1V, 1P), tanti pareggi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 sfide interne disputate nella competizione (6V, 9P); inoltre, i sardi non hanno segnato nell'ultima gara interna (0-1 contro il Milan) e in questa stagione hanno già mancato l'appuntamento con il gol in due gare consecutive tra le mura amiche (contro Inter e Bologna).
La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite in tutte le competizioni (6V, 1N), mantenendo la porta inviolata in ben cinque occasioni, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 24 gare di questa stagione (Mondiale per Club incluso).
La Juventus ha vinto senza subire gol le ultime tre trasferte di Serie A (tanti successi quanti nelle precedenti 13 uscite) e non arriva a quattro successi esterni con annesso clean sheet da gennaio 2023 (quattro 1-0 di fila con Massimiliano Allegri in panchina).
Con Luciano Spalletti in panchina, la media punti della Juventus è di 2.2, contro l'1.5 che i bianconeri avevano registrato con Igor Tudor in questa Serie A; inoltre, i bianconeri hanno subito meno gol (sette) in 11 gare di campionato con il tecnico toscano che in otto con l'allenatore croato (otto).
Gianluca Gaetano ha partecipato a due gol (una rete e un assist) nelle sue ultime tre gare interne di Serie A con il Cagliari, una partecipazione attiva in più rispetto a quella collezionata nelle precedenti nove partite casalinghe nel massimo campionato (un assist). In caso di gol, la Juventus diventerebbe solo la seconda squadra in Serie A a subire più di una rete da Gaetano, dopo il Lecce.
Kenan Yildiz ha segnato sette gol in 19 presenze in questo campionato e con una rete potrebbe superare il suo record in una singola stagione di Serie A (sette 2024/25, ma in 35 partite); l'attaccante bianconero, a segno nell'ultima gara all'età di 20 anni e 253 giorni, è diventato il quinto più giovane calciatore della Juventus a superare i 15 gol realizzati nella competizione, dopo Felice Placido Borel, Giampiero Boniperti, Bruno Nicole e Guglielmo Gabetto.
Dopo aver interrotto una serie di 16 partite senza gol in Serie A, Jonathan David ha segnato in due presenze consecutive di campionato per la prima volta da marzo 2025, quando giocava nel Lille; l'attaccante bianconero non segna in tre presenze consecutive in campionato dall'anno precedente, da marzo 2024.
