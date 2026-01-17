Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Cagliari-Juventus: 1-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Unipol Domus di Cagliari
17 Gennaio 2026 ore 20:45
Cagliari
1
Juventus
0
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 65' 1-0 Luca Mazzitelli
0'
45'
90'
90'
97'

Il Cagliari torna a battere la Juventus dopo piú di cinque anni grazie alla rete di Mazzitelli nel secondo tempo. Bianconeri che hanno spinto e gestito il pallone ma che si sono infranti spesso contro il muro sardo.

Protagonista Caprile ma tutto il Cagliari con una prova difensiva da incorniciare. Si ferma la squadra di Spalletti dopo sette risultati utili consecutivi.

Da Cagliari - Juventus é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie A!

Le Pagelle

  1. 90'+7'

    FINISCE CAGLIAR - JUVENTUS! 1-0 IL RISULTATO FINALE!22:42

  2. 90'+6'

    Mina anticipa sul secondo palo Thuram, svanisce l'ultima occasione per la Juventus.22:41

  3. 90'+6'

    Un minuto in piú di recupero.22:41

  4. 90'+5'

    Kelly non trova la torre, esplode in festa la curva sarda.22:40

  6. 90'+4'

    Adzic con un destro potente su assist di Yildiz, respinge la difesa cagliaritana.22:39

  7. 90'+3'

    Pallone dentro di Yildiz, Bremer a terra per uno scontro con Ze Pedro. A lato, principi di rissa tra Zhegrova, Thuram e Mina.22:38

  8. 90'+2'

    Crampi per Gaetano, Cagliari che prende tempo.22:37

  9. 90'+1'

    Cinque i minuti di recupero.22:35

  10. 90'

    Cross di Conceicao deviato, Openda prova il colpo di testa ma sfiora solo il pallone.22:35

  12. 89'

    Caprile attento sulla spizzata di Koopmeiners, che era volato in cielo per prendere di testa la sfera.22:34

  13. 88'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Jonathan David, entra Vasilije Adzic.22:33

  14. 86'

    Triangolo Thuram - David, il mediano sbaglia peró l'ultimo controllo.22:30

  15. 84'

    PALO DI YILDIZ! Conclusione del talento deviata da Luperto, la sfera si stampa sul legno!22:29

  16. 83'

    Cross di Zhegrova, ben tre giocatori della Juventus sul secondo palo, ma Mina ha la meglio.22:28

  18. 82'

    Cross velenoso di Conceicao, Kelly sul secondo palo non ci arriva.22:26

  19. 81'

    All in di Spalletti che mette tutte le sue punte in un 3-2-4-1 decisamente offensivo.22:26

  20. 80'

    Sostituzione.JUVENTUS: esce Andrea Cambiaso, entra Francisco Conceição.22:25

  21. 80'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Weston McKennie, entra Khéphren Thuram.22:25

  22. 79'

    YILDIZ! Doppio dribbling e conclusione potente dal limite, Caprile con i pugni!22:24

  24. 77'

    Borrelli difende un bel pallone, subendo fallo. Puó respirare il Cagliari.22:23

  25. 76'

    Crampi per Ze Pedro, che ha dato veramente tanto in questa partita.22:21

  26. 75'

    Altro spunto di Zhegrova, ben entrato in campo: il suo cross é respinto da Luperto.22:20

  27. 73'

    CHE OCCASIIONE PER LA JUVENTUS! Caprile indeciso non va su un pallone vagante in area, David non ne approfitta!22:18

  28. 71'

    KALULU! Tiro cross dell'ex Milan, Caprile con il pugno!22:16

  30. 70'

    Zhegrova ci prova dalla distanza ma scivola al momento del tiro: facile per Caprile.22:14

  31. 69'

    4-2-4 per la Juventus, con McKennie che si é messo in mediana al fianco di Koopmeiners.22:13

  32. 67'

    Cagliari che trova il vantaggio con un bel schema su punizione, Spalletti che risponde subito con Openda e Zhegrova.22:12

  33. 66'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Manuel Locatelli, entra Edon Zhegrova.22:13

  34. 66'

    Sostituzione JUVENTUS: esce Fabio Miretti, entra Loïs Openda.22:11

  36. 65'

    GOL! CAGLIARI - Juventus 1-0! Rete di Luca Mazzitelli. Punizione alla trequarti di Gaetano per la mezzala che, con una conclusione al volo in girata, batte Perin.

    Guarda la scheda del giocatore Luca Mazzitelli22:11

    Luca Mazzitelli
  37. 64'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Sebastiano Esposito, entra Riyad Idrissi.22:09

  38. 63'

    MIRETTI! Sponda di Koopmeiners, girata del fantasista, ancora attento Caprile.22:08

  39. 61'

    YILDIZ! Altro pallone perso di Adopo, il telento si inserisce in area e calcia a giro: palla di poco alta.22:07

  40. 59'

    Ci prova anche Kelly dalla distanza: palla fuori. Cagliari che concede pochissimo in area.22:05

  42. 57'

    Angolo di Miretti, Caprile riesce solo ad allungare ancora in angolo. Forcing ora della Juventus.22:02

  43. 56'

    CAMBIASO! Conclusione a giro di sinistro, Caprile si distende e mette in angolo.22:01

  44. 54'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Semih Kiliçsoy, entra Gennaro Borrelli.21:59

  45. 52'

    Altra conclusione a giro di Miretti, pallone alto sopra il sette.21:57

  46. 51'

    Cross dalla trequarti di Kalulu, Luperto allontana.21:57

  48. 50'

    ESPOSITO! Kilicsoy difende bene un pallone e serve il compagno che, da posizione decisamente defilata, calcia sul primo palo: Perin in angolo.21:55

  49. 48'

    Ennesimo corner Juventus, ennesimo pallone respinto dal Cagliari.21:53

  50. 47'

    Palestra se ne va a Cambiaso, il suo cross potente é respinto da Kelly.21:51

  51. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, Pisacane ha fatto scaldare i suoi, ma ha deciso di attendere per le prime sostituzioni.21:51

  52. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:50

  54. Juventus in forcing per tutto il primo tempo, regge il muro del Cagliari. Bianconeri vicini al gol con Miretti, alla squadra di Spalletti fischiano anche un rigore poi annullato dal VAR.21:50

  55. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CAGLIARI - JUVENTUS! Risultato ancora fermo sullo 0-0.21:34

  56. 45'+1'

    Due cross di Kalulu, due volte il Cagliari allontana.21:32

  57. 45'

    Due i minuti di recupero.21:30

  58. 44'

    Sugli sviluppi del corner, conclusione di Locatelli che termina mestamente sul fondo.21:30

  60. 43'

    Juventus che colleziona angoli, i bianconeri stanno peró faticando a creare problemi da palla da fermo.21:29

  61. 42'

    Palestra di potenza entra in area ma non trova il momento per il cross, toccando alla fine il pallone con la mano.21:27

  62. 40'

    Bel cross di Mazzitelli, Kelly anticipa Adopo che si era ben inserito.21:26

  63. 38'

    Angolo Juventus: Koop mette al centro, Bremer ci prova ma Mina mette ancora sul fondo.21:25

  64. 37'

    Primo giro palla del Cagliari che arriva dopo piú di mezzora, Juventus che torna subito ad alzare il pressing.21:23

  66. 36'

    Adopo perde un pallone sanguinoso al limite della sua area, Gaetano mette una pezza su Miretti.21:22

  67. 34'

    Mazzitelli ancora in chiusura su Miretti, che aveva provato un potente destro dal limite.21:19

  68. 33'

    Esposito rischia molto per cercare un retropassaggio a Caprile, angolo per la Juventus.21:19

  69. 32'

    80% di possesso palla juventino, 216 passaggi a 32.21:18

  70. 31'

    AMMONITO Kenan Yildiz. Giallo per simulazione. 21:17

  72. 30'

    Prima mezzora di assolo juventino, Cagliari che sta faticando a ripartire.21:16

  73. 28'

    Koopmeiners calcia sulla barriera, parte il contropiede del Cagliari, con Adopo che sbaglia il tocco per Esposito.21:14

  74. 27'

    Intervento di Luperto su David, punizione dal limite per la Juventus.21:13

  75. 25'

    MIRETTI! David difende palla e trova la sponda per il centrocampista: conclusione potente, attento Caprile con un grande riflesso.21:11

  76. 23'

    Miretti prova da centrocampo a sorprendere Caprile, palla a lato.21:10

  78. 21'

    Sta funzionando il pressing bianconero, con Locatelli protagonista nel recupero palla.21:08

  79. 19'

    Cross di Cambiaso, Bremer tocca di testa ma non trova la porta.21:05

  80. 18'

    Duello molto fisico tra Mina e David, con il colombiano ex Barcellona a controllare la pria punta bianconera.21:04

  81. 17'

    NON É RIGORE LA JUVENTUS! Mazzitelli era in anticipo su Miretti, non é dunque fallo del giocatore del Cagliari.21:03

  82. 16'

    Massa viene richiamato al Monitor: controllo VAR in corso.21:02

  84. 15'

    CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Miretti al tiro in area viene steso da Mazzitelli in recupero.21:02

  85. 13'

    Luperto anticipa McKennie, che commette fallo. Respira il Cagliari.20:59

  86. 12'

    Errore di Miretti, forse il primo per una Juventus ben entrata in campo.20:58

  87. 10'

    David prova a scappare in velocitá, Mina lo accompagna sul fondo. Rimessa per Caprile.20:56

  88. 9'

    Punizione Cagliari: Esposito manda un pallone altissimo sopra la traversa.20:55

  90. 8'

    Che discesa palla al piede di Palestra, che viene steso al limite da Koopmeiners.20:54

  91. 7'

    Juventus che ha fatto suo il ritmo del gioco, Cagliari costretto sulla sua trequarti.20:53

  92. 6'

    Numero pazzesco di Yldiz in area, doppio dribbling e scarico per Koopmeiners, fallo in attacco per l'ex Atalanta.20:52

  93. 4'

    Locatelli con una bella verticale per Cambiaso, scarico per Miretti che non trova peró il tiro.20:50

  94. 3'

    Subito un angolo per la Juventus: schema per il cross di Kalulu, fallo in attacco di Kelly.20:48

  96. 2'

    Cagliari con la classica maglia rossoblu, Juventus con la maglia bianca e azzurra.20:47

  97. 1'

    INIZIA CAGLIARI - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri.20:46

  98. Dirige il match l'arbitro Massa di Imperia.20:09

  99. Spalletti sceglie Perin in porta, spazio a Koopmeiners a centrocampo con Locatelli, Yldiz che la fa e si schiera con Miretti e McKennie alle spalle di David.20:09

  100. Pisacane con la coppia Esposito - Kilicsoy, a centrocampo spazio per Gaetano, Zé Pedro in difesa. Confermatissimo Palestra sulla fascia.20:08

  102. La formazione della JUVENTUS (4-2-3-1): Perin - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Koopmeiners - McKennie, Miretti, Yildiz - David. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram20:52

  103. Sono ufficiali le formazioni del match: CAGLIARI (3-5-2): Caprile - Zé Pedro, Mina, Luperto - Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert - Esposito, Kilicsoy. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Litea.20:04

  104. Juventus che vuole i tre punti per non perdere lasciare scappare le prime, con l'Inter che ora si trova a dieci punti. Cagliari che vuole tenere a distanza le ultime, soprattutto una Fiorentina che é tornata a fare punti.19:42

  105. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida Cagliari - Juventus, valevole per la ventunesima giornata di Serie A.19:41

  107. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Unipol Domus
    Città: Cagliari
    Capienza: 16233 spettatori19:41

    Unipol Domus Fonte: Gettyimages

Formazioni Cagliari - Juventus

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Cagliari - Juventus?
La gara tra Cagliari e Juventus si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Juventus?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Juventus sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Cagliari - Juventus?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Juventus?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Juventus?
La gara tra Cagliari e Juventus si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Juventus?
Il marcatore del Cagliari è stato Luca Mazzitelli al 65'
PREPARTITA

Cagliari - Juventus è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.
Arbitro di Cagliari - Juventus sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette9
Falli fischiati255
Fuorigioco16
Rigori assegnati0
Ammonizioni38
Espulsioni4
Cartellini per partita4.7
Falli per cartellino5.9

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 9 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1
30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1
14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0

Attualmente il Cagliari si trova 15° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).
Il Cagliari ha segnato 22 gol e ne ha subiti 30; la Juventus ha segnato 32 gol e ne ha subiti 17.
La partita di andata Juventus - Cagliari si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Cagliari ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Genoa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 1-0 mentre La Juventus ha incontrato la Cremonese vincendo 5-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 7 gol.

Cagliari e Juventus si sono affrontate 87 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 12 volte, la Juventus ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 28.

Cagliari-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Juventus ha vinto 22 dei 28 incontri di Serie A contro il Cagliari dal 2010 in avanti (5N, 1P); in questo periodo, ha ottenuto più successi solamente contro l'Udinese (23 su 32 confronti).
  • Il Cagliari ha perso 20 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (10V, 13N), come contro Inter e Milan; contro nessuna squadra i sardi hanno subito più sconfitte interne nella competizione.
  • Il Cagliari ha mancato l'appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite di campionato (1N, 2P), tante volte quante nelle precedenti 10; i sardi, inoltre, hanno perso la partita più recente di Serie A, contro il Genoa, e in questa stagione hanno già subito due sconfitte di fila, tra ottobre e novembre contro Lazio e Sassuolo.
  • Il Cagliari ha pareggiato due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1V, 1P), tanti pareggi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 sfide interne disputate nella competizione (6V, 9P); inoltre, i sardi non hanno segnato nell'ultima gara interna (0-1 contro il Milan) e in questa stagione hanno già mancato l'appuntamento con il gol in due gare consecutive tra le mura amiche (contro Inter e Bologna).
  • La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite in tutte le competizioni (6V, 1N), mantenendo la porta inviolata in ben cinque occasioni, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 24 gare di questa stagione (Mondiale per Club incluso).
  • La Juventus ha vinto senza subire gol le ultime tre trasferte di Serie A (tanti successi quanti nelle precedenti 13 uscite) e non arriva a quattro successi esterni con annesso clean sheet da gennaio 2023 (quattro 1-0 di fila con Massimiliano Allegri in panchina).
  • Con Luciano Spalletti in panchina, la media punti della Juventus è di 2.2, contro l'1.5 che i bianconeri avevano registrato con Igor Tudor in questa Serie A; inoltre, i bianconeri hanno subito meno gol (sette) in 11 gare di campionato con il tecnico toscano che in otto con l'allenatore croato (otto).
  • Gianluca Gaetano ha partecipato a due gol (una rete e un assist) nelle sue ultime tre gare interne di Serie A con il Cagliari, una partecipazione attiva in più rispetto a quella collezionata nelle precedenti nove partite casalinghe nel massimo campionato (un assist). In caso di gol, la Juventus diventerebbe solo la seconda squadra in Serie A a subire più di una rete da Gaetano, dopo il Lecce.
  • Kenan Yildiz ha segnato sette gol in 19 presenze in questo campionato e con una rete potrebbe superare il suo record in una singola stagione di Serie A (sette 2024/25, ma in 35 partite); l'attaccante bianconero, a segno nell'ultima gara all'età di 20 anni e 253 giorni, è diventato il quinto più giovane calciatore della Juventus a superare i 15 gol realizzati nella competizione, dopo Felice Placido Borel, Giampiero Boniperti, Bruno Nicole e Guglielmo Gabetto.
  • Dopo aver interrotto una serie di 16 partite senza gol in Serie A, Jonathan David ha segnato in due presenze consecutive di campionato per la prima volta da marzo 2025, quando giocava nel Lille; l'attaccante bianconero non segna in tre presenze consecutive in campionato dall'anno precedente, da marzo 2024.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CagliariJuventus
Partite giocate2020
Numero di partite vinte411
Numero di partite perse93
Numero di partite pareggiate76
Gol totali segnati2132
Gol totali subiti3016
Media gol subiti per partita1.50.8
Percentuale possesso palla46.357.3
Numero totale di passaggi777110434
Numero totale di passaggi riusciti63069063
Tiri nello specchio della porta69119
Percentuale di tiri in porta44.252.0
Numero totale di cross288388
Numero medio di cross riusciti7687
Duelli per partita vinti959908
Duelli per partita persi988877
Corner subiti10184
Corner guadagnati6999
Numero di punizioni a favore294199
Numero di punizioni concesse314257
Tackle totali319308
Percentuale di successo nei tackle57.159.1
Fuorigiochi totali3231
Numero totale di cartellini gialli5025
Numero totale di cartellini rossi01

Cagliari - Juventus Live

Classifica SERIE A

  1. Inter49
  2. Milan43
  3. Napoli43
  4. Roma39
  5. Juventus39
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez11
  2. Christian Pulisic8
  3. Riccardo Orsolini7
  4. Kenan Yildiz7
  5. Rafael Leão7
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio