Il Napoli torna alla vittoria dopo una partita non semplice dove i padroni di casa passano subito in vantaggio con Lobotka. Il Sassuolo cresce con il passare dei minuti, ma inizia a rendersi pericoloso nella ripresa con un Milinkovic Savic reattivo. Nel finale i partenopei si difendono compatti e con ordine, ma sono da verificare le condizioni di Elmas, Rrahmani e Politano.
Il Napoli vince e si riporta a 43 lunghezze agganciando il Milan in classifica. Il Sassuolo rimane fermo a 23 punti.
90'+7'
Fine partita: NAPOLI- SASSUOLO 1-0.19:57
90'+4'
Conclusione di Idzes da fuori area, palla alta sopra la traversa.19:54
90'+2'
Problemi anche per Politano ma il Napoli ha finito i cambi.19:53
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.19:51
89'
Moro prende il posto di Lipani.19:50
89'
Altri due cambi per il Sassuolo che inserisce Cheddira per Pinamonti.19:50
86'
Spinge il Sassuolo, il Napoli si difende ma sembra essere stanco.19:46
84'
Cartellino giallo per Iannoni, fallo su Lang.19:45
81'
Dentro anche Skjellerup per Fadera.19:42
81'
Due cambi nel Sassuolo, entra Coulibaly per Doig.19:42
78'
Ci prova al volo Mazzocchi, che si coordina bene dal limite dell'area, Muric blocca sicuro.19:39
74'
MCTOMINAY! Lo scozzese recupera palla a metà campo, accellera, se la mette sul destro e prova a calciare angolato, palla di poco alla destra di Muric.19:36
72'
Interessante movimento di Pinamonti in area che prova a spizzare un cross di Walukiewicz, Buongiorno è sulla traiettoria.19:33
67'
Buongiorno prende il posto di Rrahmani.19:28
66'
Problemi muscolari anche per Rrahmani, gioco fermo.19:26
62'
Sostituzione nel Napoli, entra Mazzocchi per Vergara.19:23
61'
Ritmi un po' calati in questa fase di gioco, il Napoli controlla senza accelerare.19:22
57'
Dentro anche Lang per Beukema.19:17
56'
Problemi per Elmas, al suo posto entra Politano.19:17
54'
Cambio nel Sassuolo, finisce la partita di Vranckx, al suo posto entra Iannoni.19:14
53'
Cartellino giallo Vranckx, stop on foot su Di Lorenzo.19:14
49'
MILINKOVIC SAVIC! Laurienté serve Lipani al limite, conclusione angolata, ma il portiere del Napoli si distende e manda a lato.19:10
46'
Inizia il secondo tempo di NAPOLI - SASSUOLO. Si riparte senza sostituzioni.19:06
Parte subito molto forte il Napoli che trova dopo pochi minuti la rete con Lobotka, il Sassuolo viene fuori alla distanza e cerca di rendersi pericoloso con le incursioni di Laurienté, senza però mai trovare la porta.18:49
45'+1'
Fine primo tempo: NAPOLI - SASSUOLO 1-0.18:48
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.18:47
42'
Punizione anche per il Napoli ma dal limite dell'area, McTominay calcia rasoterra, palla alla destra di Muric.18:44
40'
Punizione per il Sassuolo dai 30 metri, Lauritenté ci prova ma calcia alto sopra la traversa.18:42
34'
Laurienté per Fadera, gran botta da posizione defilata che colpisce l'esterno della rete.18:36
31'
Lautienté riceve palla da Fadera al limite dell'area e prova a piazzarla, nessun problema per Milinkovic Savic.18:33
29'
Il Napoli dopo l'ottimo avvio, sta ora cominciando a cedere un po' di campo, il Sassuolo con un ispirato Laurienté, prova ad approfittarne.18:31
24'
Si porta in avanti il Sassuolo con un'azione confusa, Doig alla fine ci prova da fuori area ma colpisce male la sfera.18:26
19'
Pericoloso il Sassuolo con Lipani che riceve palla da Laurienté e prova la conclusione angolata dal limite. Palla alla destra di Milinkovic Savic.18:21
17'
Cross di Spinazzola in area, Di Lorenzo attacca l'area di rigore e colpisce di testa. Palla sul fondo.18:19
15'
Palleggia il Napoli in mezzo al campo e prova a controllare il gioco.18:18
10'
Reazione del Sassuolo con Laurienté che si accentra e calcia angolato dal limite, Milinkovic Savic smanaccia.18:13
7'
GOL! NAPOLI- Sassuolo 1-0! Rete di Lobotka. Scappa Spinazzola sulla sinistra e serve Elmas in area, l'esterno controlla e calcia di potenza trovando l'opposizione di Muric, la palla finisce a Lobotka che di prima insacca.
Preme il Napoli, accelera Vergara che mette un pallone in area, Hojlund viene anticipato.18:06
2'
Calcio d'angolo per il Napoli, ci prova Di Lorenzo con una spizzata di testa, palla sul fondo.18:04
1'
FISCHIO D’INIZIO DI NAPOLI - SASSUOLO. Arbitra Fourneau.18:02
Nel Napoli in avanti conferma per Hojlund che avrà alle sue spalle l'inedito duo formato da Vergara e Elmas. Neres, a scopo precauzionale, non farà parte del match. Stesso discorso anche per Konè nel Sassuolo che non viene rischiato. In mezzo al campo con Matic ci sono Vranckx e Lipani. Nel tridente giocano Fadera, Pinamonti e Laurienté.17:33
Formazione NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic - Beukema, Rrahmani, Juan Jesus - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Vergara, Elmas - Hojlund. A disposizione: Olivera, Marianucci, Buongiorno, Gutierrez, Mazzocchi, Ambrosino, Lang, Politano, Lucca, Ferrante, Contini.17:27
Precedenti positivi per il Napoli che viene da sei vittorie consecutive contro gli emiliani e con una media di 3,7 gol a partita. Il Sassuolo, nonostante il non ottimo momento di forma, si trova a metà classifica, frutto dell'ottima prima parte di stagione.15:10
Il Napoli, dopo lo stop casalingo contro il Parma, cerca di tornare alla vittoria ospitando il Sassuolo. Gli emiliani vengono da due sconfitte consecutive e non vincono da inizio dicembre.15:05
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori15:05
La gara tra Napoli e Sassuolo si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Napoli - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Sassuolo sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Napoli - Sassuolo?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Sassuolo?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Sassuolo?
La gara tra Napoli e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Sassuolo?
Il marcatore del Napoli è stato Stanislav Lobotka al 7'
PREPARTITA
Napoli - Sassuolo è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Sassuolo sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
151
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
23
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.6
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2025
Serie B
Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025
Serie A
Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025
Serie A
Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025
Serie A
Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025
Serie B
Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025
Serie B
Bari-Cesena 1-0
22-11-2025
Serie B
Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025
Coppa Italia
Juventus-Udinese 2-0
21-12-2025
Serie A
Cagliari-Pisa 2-2
10-01-2026
Serie A
Atalanta-Torino 2-0
Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 43 punti (frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 12° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte). Il Napoli ha segnato 31 gol e ne ha subiti 17; il Sassuolo ha segnato 23 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Sassuolo - Napoli si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa il Napoli ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Inter e il Parma ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Juventus e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Roma perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol.
Napoli e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 14 volte, il Sassuolo ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Napoli-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Sassuolo, con 3.7 gol di media a partita; i partenopei hanno una striscia aperta di successi più lunga solamente contro la Sampdoria (nove) - sei vittorie di fila anche contro il Crotone.
Dopo aver mantenuto la porta inviolata solamente in una delle prime cinque gare interne contro il Sassuolo in Serie A (3V, 2N), il Napoli ha collezionato quattro clean sheet nelle sei più recenti (5V, 1P).
Il Napoli ha vinto le prime tre partite contro squadre neopromosse in questa Serie A, come nello scorso campionato, quando poi nel girone di ritorno ottenne solo due punti in tre incroci; i partenopei non vincono quattro sfide consecutive in una singola stagione contro avversarie provenienti dalla Serie B dal 2018/19, con Carlo Ancelotti in panchina.
In questo campionato, il Sassuolo non ha mai vinto contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata, con un solo punto conquistato in cinque incontri (2-2 contro il Milan), rimanendo anche a secco di gol nei due più recenti (0-3 vs Juventus, 0-2 vs Roma); i neroverdi, infatti, non vincono contro una squadra tra le top-5 dal 4 maggio 2024 (1-0 contro l'Inter).
Il Napoli ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 24 gare disputate nella competizione (17V, 4P), e non arriva ad almeno quattro pari da febbraio-marzo 2013; da inizio novembre in avanti i partenopei hanno guadagnato 19 punti (5V, 4N, 2P), ben nove in meno della capolista Inter che si trova ora a +6 sugli azzurri.
Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024, contro la Lazio, e da allora ha conquistato 14 vittorie e sei pareggi, inclusi i due nelle due gare interne più recenti; è da marzo-maggio 2024 con Francesco Calzona in panchina che gli azzurri non rimangono per più sfide casalinghe senza successi (4N, 2P).
Il Sassuolo non vince in campionato dal 6 dicembre scorso contro la Fiorentina e da allora ha collezionato tre pareggi e subito tre sconfitte; nel periodo, dalla giornata 15 in avanti, solo la Cremonese e Pisa, oltre ai neroverdi, sono rimasti a secco di successi in Serie A.
Il Sassuolo non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime quattro trasferte di Serie A (2N, 2P), dopo che aveva vinto tre delle precedenti quattro (1N); inoltre, i neroverdi hanno subito gol in tutte queste ultime gare esterne, mentre avevano concesso una sola rete nel periodo precedente preso a riferimento.
Il Sassuolo è la squadra contro cui Amir Rrahmani ha partecipato attivamente a più gol in Serie A: tre, frutto di due reti e un assist vincente, tutti racchiusi nelle ultime cinque presenze nella competizione contro i neroverdi.
Da inizio 2022/23 in campionato (Serie A e Serie B), Armand Laurienté ha realizzato 33 gol con la maglia del Sassuolo, più di ogni altro suo compagno di squadra, e fornito 18 assist, meno solo di Domenico Berardi (26). Il Napoli è una delle tre squadre contro cui l'attaccante neroverde non ha ancora collezionato nemmeno una partecipazione attiva (gol o assist) con almeno cinque sfide in Serie A (cinque anche contro Lazio e Torino).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: