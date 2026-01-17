Il Napoli torna alla vittoria dopo una partita non semplice dove i padroni di casa passano subito in vantaggio con Lobotka. Il Sassuolo cresce con il passare dei minuti, ma inizia a rendersi pericoloso nella ripresa con un Milinkovic Savic reattivo. Nel finale i partenopei si difendono compatti e con ordine, ma sono da verificare le condizioni di Elmas, Rrahmani e Politano.

Nel Napoli in avanti conferma per Hojlund che avrà alle sue spalle l'inedito duo formato da Vergara e Elmas. Neres, a scopo precauzionale, non farà parte del match. Stesso discorso anche per Konè nel Sassuolo che non viene rischiato. In mezzo al campo con Matic ci sono Vranckx e Lipani. Nel tridente giocano Fadera, Pinamonti e Laurienté.17:33

PREPARTITA

Napoli - Sassuolo è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Sassuolo sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 151 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2 10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0

Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 43 punti (frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 12° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 31 gol e ne ha subiti 17; il Sassuolo ha segnato 23 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Sassuolo - Napoli si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa il Napoli ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Inter e il Parma ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Juventus e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Roma perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol.

Napoli e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 14 volte, il Sassuolo ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Napoli-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Sassuolo, con 3.7 gol di media a partita; i partenopei hanno una striscia aperta di successi più lunga solamente contro la Sampdoria (nove) - sei vittorie di fila anche contro il Crotone.

Dopo aver mantenuto la porta inviolata solamente in una delle prime cinque gare interne contro il Sassuolo in Serie A (3V, 2N), il Napoli ha collezionato quattro clean sheet nelle sei più recenti (5V, 1P).

Il Napoli ha vinto le prime tre partite contro squadre neopromosse in questa Serie A, come nello scorso campionato, quando poi nel girone di ritorno ottenne solo due punti in tre incroci; i partenopei non vincono quattro sfide consecutive in una singola stagione contro avversarie provenienti dalla Serie B dal 2018/19, con Carlo Ancelotti in panchina.

In questo campionato, il Sassuolo non ha mai vinto contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata, con un solo punto conquistato in cinque incontri (2-2 contro il Milan), rimanendo anche a secco di gol nei due più recenti (0-3 vs Juventus, 0-2 vs Roma); i neroverdi, infatti, non vincono contro una squadra tra le top-5 dal 4 maggio 2024 (1-0 contro l'Inter).

Il Napoli ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 24 gare disputate nella competizione (17V, 4P), e non arriva ad almeno quattro pari da febbraio-marzo 2013; da inizio novembre in avanti i partenopei hanno guadagnato 19 punti (5V, 4N, 2P), ben nove in meno della capolista Inter che si trova ora a +6 sugli azzurri.

Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024, contro la Lazio, e da allora ha conquistato 14 vittorie e sei pareggi, inclusi i due nelle due gare interne più recenti; è da marzo-maggio 2024 con Francesco Calzona in panchina che gli azzurri non rimangono per più sfide casalinghe senza successi (4N, 2P).

Il Sassuolo non vince in campionato dal 6 dicembre scorso contro la Fiorentina e da allora ha collezionato tre pareggi e subito tre sconfitte; nel periodo, dalla giornata 15 in avanti, solo la Cremonese e Pisa, oltre ai neroverdi, sono rimasti a secco di successi in Serie A.

Il Sassuolo non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime quattro trasferte di Serie A (2N, 2P), dopo che aveva vinto tre delle precedenti quattro (1N); inoltre, i neroverdi hanno subito gol in tutte queste ultime gare esterne, mentre avevano concesso una sola rete nel periodo precedente preso a riferimento.

Il Sassuolo è la squadra contro cui Amir Rrahmani ha partecipato attivamente a più gol in Serie A: tre, frutto di due reti e un assist vincente, tutti racchiusi nelle ultime cinque presenze nella competizione contro i neroverdi.

Da inizio 2022/23 in campionato (Serie A e Serie B), Armand Laurienté ha realizzato 33 gol con la maglia del Sassuolo, più di ogni altro suo compagno di squadra, e fornito 18 assist, meno solo di Domenico Berardi (26). Il Napoli è una delle tre squadre contro cui l'attaccante neroverde non ha ancora collezionato nemmeno una partecipazione attiva (gol o assist) con almeno cinque sfide in Serie A (cinque anche contro Lazio e Torino).

