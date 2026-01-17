La capolista si vendica della sconfitta dell'andata e porta, momentaneamente, a +6 il proprio vantaggio sul Milan, impegnato domani col Lecce a San Siro, e +9 sul Napoli, tra poco in campo contro il Sassuolo. L'Udinese non riesce invece ad accorciare il distacco dalla zona Europa e rimane al decimo posto con 26 lunghezze.

Dirige il match Di Bello, con Bercigli e Zingarelli ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Feliciani mentre in sala VAR ci sono Mazzoleni e La Penna.14:50

Runjaic ne cambia tre rispetto al pareggio interno con il Pisa, uno per reparto. Davanti Atta prende il posto dello squalificato Zaniolo a supporto di Davis, in mezzo c'è Piotrowski per Miller mentre in difesa trova posto Kristensen per Bertola. Okoye confermato tra i pali così come Kabasele e Solet nel trio davanti a lui. Sugli esterni altra chance da titolari per Zanoli e Kamara, così come per Ekkelenkamp e Karlstrom in mediana.14:57

Chivu mescola ancora le carte in attacco dove partono Pio Esposito e Lautaro Martinez dal 1', panchina quindi per Thuram e Bonny. Sulla sinistra si rivede Dimarco mentre a destra torna Luis Henrique. Ancora assente Calhanoglu per infortunio, Zielinski, Barella e Mkhitaryan partiranno titolari in mediana, come contro il Lecce. In difesa non c'è Bastoni ma Carlos Augusto, confermato Akanji mentre Acerbi lascia il posto a Bisseck.15:00

Subito un duello fisico tra Kabasele e Pio Esposito, l'interista va a terra ma Di Bello lascia correre, facendo capire subito quale sarà il metro di giudizio del match.15:04

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Inter? La gara tra Udinese e Inter si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Udinese - Inter? L'arbitro del match sarà Marco Di Bello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Udinese - Inter? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Inter? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 10 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Inter? La gara tra Udinese e Inter si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Inter? Il marcatore dell'Inter è stato Lautaro Martínez al 20'

PREPARTITA

Udinese - Inter è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Inter sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 191 Fuorigioco 29 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 21 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.1 Falli per cartellino 8.6 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1 06-12-2025 Serie A Inter-Como 4-0 29-12-2025 Serie A Roma-Genoa 3-1 07-01-2026 Serie A Bologna-Atalanta 0-2

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 49 punti (frutto di 16 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 22 gol e ne ha subiti 33; l'Inter ha segnato 44 gol e ne ha subiti 17.

La partita di andata Inter - Udinese si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa l'Udinese ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Torino e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Napoli e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 2-2 mentre L'Inter ha incontrato il Lecce vincendo 1-0.

Udinese e Inter si sono affrontate 105 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 23 volte, l'Inter ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 27.

Udinese-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l'Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ottengono due vittorie andata-ritorno contro gli avversari di giornata dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina.

Dopo quattro gare casalinghe senza reti contro l'Inter in Serie A, tra il 2018 e il 2021, l'Udinese ha segnato in tutte le ultime quattro e non è mai arrivato a cinque incontri interni consecutivi con almeno un gol contro i nerazzurri.

Nelle ultime nove partite di campionato l'Udinese (3V, 2N, 4P) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con un pareggio contro il Pisa nella più recente. I bianconeri, inoltre, hanno segnato due gol nelle ultime due partite e non arrivano a tre gare di fila con più di una rete da settembre-ottobre 2022 (cinque in quel caso).

L'Udinese ha pareggiato le ultime due partite casalinghe di Serie A (contro Lazio e Pisa), dopo che aveva ottenuto altrettanti pareggi nelle precedenti 10 (3V, 5P); i bianconeri non arrivano a tre pareggi interni di fila nella competizione da febbraio-marzo 2024 contro Monza, Cagliari e Salernitana.

Dopo aver subito gol per tre partite di Serie A consecutive tra la seconda e la quarta giornata (contro Udinese, Juventus e Sassuolo), l'Inter non ha mai concesso una rete per due gare di fila in questo campionato, collezionando ben nove clean sheet dalla quinta giornata in avanti, in 16 partite giocate (incluso l'ultimo contro il Lecce); nel periodo, dal 27 settembre in poi, nei maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata (nove anche la Lazio).

L'Inter ha vinto le ultime cinque trasferte di Serie A, subendo solo due gol e mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti. I nerazzurri non ottengono tre vittorie esterne consecutive con annesso clean sheet da ottobre 2024-gennaio 2025 (sette di fila). L'Inter, che non pareggia in trasferta da aprile 2025, ha collezionato sette successi e due sconfitte fuori casa in questa Serie A, e potrebbe non pareggiare nelle prime 10 trasferte stagionali per la prima volta dal 2012/13 (unica volta nella sua storia nella massima serie).

L'Inter ha collezionato 46 punti finora in questo campionato e nelle precedenti 10 occasioni in cui ha guadagnato almeno 49 punti dopo 21 partite ha terminato poi la stagione nelle prime due posizioni: sette volte al primo posto, tre al secondo (incluse due delle ultime tre stagioni in cui è capitato, cioè 2021/22 e 2024/25).

L'Inter potrebbe raggiungere o superare le 16 vittorie dopo 21 partite di Serie A (attualmente 15 successi in 20 incontri) per la sesta volta nella sua storia in Serie A: nelle precedenti cinque occasioni in cui ci è riuscita, ha sempre poi vinto lo Scudetto a fine stagione (l'ultima nel 2023/24).

Keinan Davis ha segnato sei gol in 19 presenze in questo campionato, il doppio di quanto fatto in 31 gare tra il 2023/24 e il 2024/25; l'attaccante dell'Udinese, a segno nell'ultima partita di Serie A, non ha mai trovato la rete per due gare consecutive tra campionato italiano e Premier League.

Lautaro Martínez ha trovato sei gol in contro l'Udinese in Serie A, andando a segno in cinque diversi incontri; solo contro quattro squadre ha realizzato almeno una rete in più gare: Lazio, Torino (sei), Atalanta (otto) e Cagliari (10). L'attaccante dell'Inter, attualmente a quota cinque reti in trasferta, potrebbe diventare il terzo calciatore, dopo Harry Kane e Kylian Mbappé, a superare i cinque gol esterni in tutte le ultime sette stagioni dei maggiori cinque campionati europei (dal 2019/20).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: