Vittoria preziosa per l'Inter che batte di misura l'Udinese con una partita di grande sostanza, iniziata dopo i primi 30 minuti di dominio che avevano toccato il proprio culmine con la rete, risultata poi decisiva, di Lautaro Martinez. I bianconeri alzano pressione e baricentro ma, oltre all'occasione di Piotroswki nella prima frazione, non riescono mai a rendersi pericolosi dalle parti di Sommer.
La capolista si vendica della sconfitta dell'andata e porta, momentaneamente, a +6 il proprio vantaggio sul Milan, impegnato domani col Lecce a San Siro, e +9 sul Napoli, tra poco in campo contro il Sassuolo. L'Udinese non riesce invece ad accorciare il distacco dalla zona Europa e rimane al decimo posto con 26 lunghezze.
Nel prossimo turno, l'Udinese sarà impegnato nel derby del Triveneto col Verona, per l'Inter c'è invece il Pisa venerdì 23, due giorni dopo l'impegno di Champions con l'Arsenal.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Inter 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:30
90'+4'
Triplice fischio al Bluenergy Stadium. L'Udinese non riesce a riacciuffare l'Inter che vince la partita grazie alla rete di Lautaro Martinez nel primo tempo.16:56
90'+4'
Recupera palla l'Inter e la calcia lontana con Bisseck.16:55
90'+4'
Fallo di Akanji su Ehizibue e punizione per l'Udinese sulla destra. Salgono tutti i bianconeri in area nerazzurra.16:54
90'+3'
Acerbi controlla Gueye col fisico e guadagna una rimessa laterale nei pressi della propria area di rigore. Altri secondi preziosi per i nerazzurri.16:53
90'+2'
Miller prova la palla alta in area di rigore, bloccata da Sommer in sicurezza.16:52
90'
Quattro minuti di recupero.16:51
90'
Ripartenza nerazzurra, Sucic corre sulla destra e trova Frattesi in area, un rimpallo lo sfavorisce poi Bonny non riesce a concludere col destro in caduta.16:52
90'
Due rimesse laterali consecutive in zona offensiva per l'Inter che guadagna secondi preziosi.16:50
89'
Chivu manda in campo tutti i propri difensori centrali, Akanji agirà da schermo davanti alla difesa a tre formata da Bisseck, De Vrij e Acerbi.16:50
88'
Sostituzione Inter: esce anche Lautaro Martinez, entra Stefan de Vrij.16:49
88'
Sostituzione Inter: fuori Piotr Zielinski, dentro Petar Sucic.16:49
87'
Cross teso di Kamara dalla sinistra, Akanji libera la propria area di testa, poi Kristensen commette fallo su Dimarco.16:48
87'
Non riesce più a uscire l'Inter, l'Udinese continua a premere.16:47
86'
Davis si allaccia con Acerbi nel tentativo di tenerlo a distanza, Di Bello fischia fallo all'attaccante bianconero.16:46
85'
Carambola in area nerazzurra, Bayo ci prova al volo col mancino colpendo in pieno Luis Henrique.16:48
85'
Muro nerazzurro sul corner bianconero, Zielinski respinge col corpo la conclusione insidiosa di Gueye.16:45
84'
Runjaic si sbilancia definitivamente con l'inserimento di Bayo e tre punte di peso in campo contemporaneamente.16:45
Kamara al cross dalla destra, Luis Henrique è in traiettoria e devia la palla in calcio d'angolo.16:44
82'
Udinese che ora attacca con convinzione e tanti uomini nella metà campo nerazzurra.16:43
81'
Palla a rimorchio di Ehizibue dalla sinistra, capisce tutto Zielinski che la intercetta e fa ripartire, seppur per poco, la manovra nerazzurra.16:42
80'
Davis lotta ancora con Frattesi ma commette fallo di mano. Sembra mancare un po' di lucidità da ambo le parti al momento, le energie non sono chiaramente le stesse di inizio partita.16:41
79'
Acerbi anticipa Davis che poi commette fallo su Frattesi. Grande agonismo in campo in questo finale di gara.16:39
78'
Sostituzione Inter: esce anche Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.16:38
77'
Sostituzione Inter: fuori Carlos Augusto, dentro Francesco Acerbi.16:38
77'
Kamara va via a Luis Henrique e crossa in area, la palla carambola sui piedi di Karlstrom che calcia però male col sinistro da fuori. Poi Di Bello ferma tutto per fuorigioco di Davis.16:38
75'
Sostituzione Udinese: termina anche la partita di Arthur Atta, inizia quella di Idrissa Gueye.16:35
75'
Sostituzione Udinese: fuori anche Alessandro Zanoli, dentro Kingsley Ehizibue.16:35
74'
Sostituzione Udinese: esce Christian Kabasele, entra Nicolò Bertola.16:35
74'
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina nerazzurra, chiuso da un controcross di Mkhitaryan che termina sul fondo.16:35
73'
Cross di Dimarco dalla sinistra, Kamara lo tocca in corner per evitare guai peggiori.16:34
72'
Proteste da entrambe le parti con i nerazzurri per il fallo fischiato e i bianconeri che volevano il rosso per Carlos Augusto.16:33
70'
Ripartenza dell'Udinese, Carlos Augusto atterra Davis e viene ammonito da Di Bello.16:32
70'
Dimarco ci prova di forza col sinistro su punizione, centrando la barriera.16:32
68'
Ripartenza nerazzurra, Bonny finisce in fuorigioco e Bisseck sceglie l'assist centrale a mezz'altezza per Mkhitaryan, sul quale arriva un tocco di braccio di Kabasele. Per Di Bello è calcio di punizione.16:30
68'
Sostituzione Inter: fuori Francesco Pio Esposito, entra Ange-Yoan Bonny.16:28
65'
Azione prolungata dell'Inter che non trova però spazi tra le linee avversarie, chiusa da un fallo di Mkhitaryan 16:26
63'
Inter che fa girare palla a ridosso dell'area bianconera, Udinese tutta chiusa a schermare la porta di Okoye.16:24
61'
GOL ANNULLATO! Esposito riceve palla oltre la linea difensiva friulana e manda in porta Dimarco che trafigge Okoye col sinistro. Si alza però la bandierina dell'assistente e Di Bello annulla.16:22
59'
Veronica di Lautaro su Miller e tocco in area per Barella, un filo troppo lungo per il compagno e recuperato da Okoye.16:20
58'
Kristensen prova il destro da distanza siderale, completamente sballato e dritto in curva.16:18
57'
Esposito prova a difendere palla su Solet, il francese gliela sradica e viene fermato fallosamente da Mkhitaryan.16:18
55'
Anticipo netto di Akanji su Miller in area nerazzurra, intervento decisivo dello svizzero che vanifica una buona opportunità per i friulani.16:16
53'
OCCASIONE INTER! Kristensen perde palla in uscita dalla propria area, Pio Esposito serve subito Mkhitaryan che inquadra lo specchio da posizione defilata, trovando la risposta di Okoye.16:14
51'
Akanji stacca quasi in solitaria sul secondo palo ma non inquadra lo specchio sul tiro dalla bandierina di Dimarco.16:12
51'
Akanji pesca Mkhitaryan tra le linee, l'armeno manda al cross Dimarco, respinto in corner.16:11
50'
Esposito serve Lautaro sulla corsa, il capitano dell'Inter entra in area e prova il sinistro, murato dal rientro di Kabasele.16:10
48'
Atta si porta dietro quattro nerazzurri sull'out di sinistra, poi scarica all'indietro per Kamara. Il fantasista francese è stato tra i migliori dei suoi nella prima frazione, servono le sue giocate nella seconda per innescare Davis.16:10
47'
Fallo di Kristensen su Mkhitaryan, l'Inter gioca veloce e si mette a manovrare nel campo bianconero.16:07
46'
Si ricomincia!16:06
Mezz'ora sontuosa dell'Inter che crea subito un paio di occasioni, poi passa al 20' ancora grazie a una combinazione tra Pio Esposito e Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter trafigge Okoye con un esterno preciso all'angolino. Al 28' Dimarco sfiora il raddoppio con una rasoiata mancina, ma a quel punto cresce l'Udinese che va vicino al pareggio con la conclusione di Piotroswki, poi uscito per infortunio nel finale di tempo.15:52
45'+2'
Fine primo tempo. Per ora decide tutto il gol di Lautaro Martinez al 20'.15:49
45'+2'
Luis Henrique cerca spazio nell'area friulana ma viene chiuso in fallo laterale da Miller.15:48
45'
Due minuti di recupero.15:47
45'
Sostituzione Udinese: fuori Jakub Piotrowski, dentro Lennon Miller.15:46
44'
Scontro in volo tra Kamara e Mkhitaryan, l'armeno rimane a terra dopo il colpo subito al capo.15:46
44'
Si gioca con l'Udinese in dieci. C'è Miller pronto all'ingresso in campo.15:45
43'
Problema al ginocchio per il polacco che non sembra in grado di proseguire.15:44
42'
Gioco fermo. Piotrowski è a terra dopo un fallo, parso non così violento, da parte di Luis Henrique.15:44
40'
Zanoli tenta il cross dalla destra ma è sfortunato nel rimpallo con Carlos Augusto, la palla gli torna addosso e finisce a fondo campo.15:42
39'
Errore di Sommer sulla pressione alta friulana, prendono coraggio i padroni di casa che hanno decisamente alzato il proprio baricentro rispetto alla prima metà della frazione.15:41
38'
Mkhitaryan calcia malissimo dal cuore dell'area su un cross di Barella deviato da Solet. Azione pericolosa sprecata dai nerazzurri.15:40
37'
Entrambi i tecnici in piedi davanti alle rispettive panchine, Chivu sta cercando di alzare l'attenzione dei suoi, Runjaic cerca invece di dare la scossa.15:39
35'
Fallo di Kristensen, uscito altissimo su Pio Esposito, torna a ragionare ora l'Inter dopo una lunga fase di possesso friulana.15:38
34'
OCCASIONE UDINESE! Barella si fa soffiare il pallone da Davis all'interno della propria area, Ekkelenkamp serve Piotrowski che centra lo specchio dal limite col sinistro, Sommer respinge in tuffo alla propria destra.15:43
33'
Lob di Ekkelenkamp in area a cercare Davis, fa buona guardia Sommer che recupera palla in anticipo sull'attaccante avversario.15:34
32'
Rifiata per un paio di minuti l'Inter che lascia il possesso ai padroni di casa, lontano però dalla porta di Sommer.15:34
30'
C'è addirittura Davis a spazzare la propria area, sintomo dell'enorme difficoltà dell'Udinese in questa prima mezz'ora di gioco.15:32
30'
Due corner dell'Inter in serie, la palla viene spedita in fallo laterale dalla difesa bianconera ma si rimane a ridosso dell'area friulana.15:32
28'
OCCASIONE INTER! Mkhitaryan apre a sinistra per Lautaro che serve poi Dimarco in orizzontale, il mancino sul palo lungo dell'esterno nerazzurro viene deviato in corner da Okoye. Grande intervento del portiere bianconero.15:31
27'
Azione quasi perfetta dell'Inter che attacca in forze nel campo avversario mandando Barella al cross da destra da dentro l'area, la sua palla arretrata non raggiunge però Pio Esposito che avrebbe avuto lo specchio aperto davanti a sé per la battuta a rete.15:29
25'
Akanji salta più alto di tutti sul corner a uscire di Dimarco, la palla finisce però debolmente a lato.15:28
25'
Cross basso di Dimarco dalla sinistra, Kristensen lo tocca in corner un attimo prima della conclusione di Lautaro Martinez.15:26
24'
Nessuna reazione da parte finora da parte dell'Udinese che sta lasciando ancora il possesso agli avversari.15:26
22'
Inter ancora in possesso nella metà campo friulana, non si esaurisce la spinta dei nerazzurri nonostante il vantaggio.15:24
20'
GOL! Udinese-INTER 0-1! Rete di Lautaro Martinez. Sponda di Esposito per il proprio capitano che dribbla Kristensen, resiste al rientro di Karlstrom e infila Okoye con un esterno destro preciso all'angolino basso. Okoye non può nulla e l'Inter passa in vantaggio.
Cross di Luis Henrique e cross morbido per Lautaro che viene anticipato da Kristensen al limite dell'area piccola. Ultimo tocco del nerazzurro e rimessa dal fondo per l'Udinese.15:20
18'
Mkhitaryan cerca Lautaro in verticale, palla troppo forte per il capitano nerazurro e recuperata da Okoye.15:20
16'
Numero di Atta che cerca Davis dopo un dribbling su Akanji, Carlos Augusto chiude in diagonale facendo poi carambolare la palla sul braccio dello stesso Atta.15:18
15'
Bisseck interviene su un filtrante di Zielinski per Lautaro e calcia in porta col mancino dopo una finta. Conclusione debole, controllata da Okoye senza problemi.15:17
15'
Inter che manovra nel campo friuliano, senza però trovare spazi a ridosso dell'area avversaria.15:17
13'
Altro recupero offensivo dell'Inter, Mkhitaryan cerca Lautaro in area piccola ma la deviazione di Kristensen favorisce l'intervento di Okoye a bloccare la palla.15:15
12'
Lautaro a terra dopo un contatto con Kamara nei pressi dell'area friulana. Di Bello lascia correre come già visto in precedenza per un contatto simile tra Kabasele ed Esposito.15:14
10'
Non riesce lo schema friulano dalla bandierina, Kamara spedisce il pallone direttamente a fondo campo.15:12
10'
Zanoli conquista un corner sulla destra, il suo cross viene toccato fuori da Dimarco.15:11
9'
Esposito riceve palla sulla trequarti, apre a sinistra per Mkhitaryan che non riesce a trovare Dimarco al limite, poi l'esterno sinistro nerazzurro commette fallo di mano.15:11
7'
Solet indovina un corridoio verticale per la corsa di Kamara, l'esterno bianconero arriva al cross ma consegna il pallone direttamente a Sommer.15:09
5'
DIMARCO! Cross di Bisseck sul secondo palo, Dimarco ci prova al volo col mancino ma non inquadra lo specchio.15:07
5'
Luis Henrique arriva al cross col sinistro dalla destra, respinto dalla difesa bianconera.15:07
4'
OCCASIONE INTER! Recupero offensivo di Dimarco, palla in area per Lautaro che sterza su Kristensen ma calcia debolmente col destro. Okoye para a terra.15:06
3'
Pressing a tutto campo dell'Udinese che non sta lasciando respirare l'Inter. La manovra della squadra di Chivu è molto rallentata.15:05
2'
Subito un duello fisico tra Kabasele e Pio Esposito, l'interista va a terra ma Di Bello lascia correre, facendo capire subito quale sarà il metro di giudizio del match.15:04
Si comincia!15:02
Minuto di silenzio al Bluenergy Stadium per commemorare Rocco Commisso, scomparso stanotte.15:00
Chivu mescola ancora le carte in attacco dove partono Pio Esposito e Lautaro Martinez dal 1', panchina quindi per Thuram e Bonny. Sulla sinistra si rivede Dimarco mentre a destra torna Luis Henrique. Ancora assente Calhanoglu per infortunio, Zielinski, Barella e Mkhitaryan partiranno titolari in mediana, come contro il Lecce. In difesa non c'è Bastoni ma Carlos Augusto, confermato Akanji mentre Acerbi lascia il posto a Bisseck.15:00
Runjaic ne cambia tre rispetto al pareggio interno con il Pisa, uno per reparto. Davanti Atta prende il posto dello squalificato Zaniolo a supporto di Davis, in mezzo c'è Piotrowski per Miller mentre in difesa trova posto Kristensen per Bertola. Okoye confermato tra i pali così come Kabasele e Solet nel trio davanti a lui. Sugli esterni altra chance da titolari per Zanoli e Kamara, così come per Ekkelenkamp e Karlstrom in mediana.14:57
FORMAZIONE UFFICIALE INTER: consueto 3-5-2 per i nerazzurri. Sommer - Bisseck, Akanji, Carlos Augusto - Luis Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Esposito, Martinez. A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Cocchi, Bovo, Bastoni.14:54
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: 3-5-1-1 per i padroni di casa. Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara - Atta - Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Ehizibue, Camara, Zemura, Miller, Rui Modesto.14:53
Dirige il match Di Bello, con Bercigli e Zingarelli ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Feliciani mentre in sala VAR ci sono Mazzoleni e La Penna.14:50
Dopo la vittoria nel recupero sul Lecce ottenuta mercoledì sera, la capolista Inter torna subito in campo al Bluenergy Stadium per affrontare l'Udinese, una delle quattro squadre capaci di battere i nerazzurri in questo campionato. I friuliani cercheranno di ripetere la gara dell'andata per avvicinarsi alla zona Europa e ottenere un altro scalpo di prestigio in questa stagione. Fischio d'inizio alle ore 15.14:38
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Inter, gara valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.14:18
La gara tra Udinese e Inter si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Inter?
L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Udinese - Inter?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Inter?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 10 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Inter?
La gara tra Udinese e Inter si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Inter?
Il marcatore dell'Inter è stato Lautaro Martínez al 20'
PREPARTITA
Udinese - Inter è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Inter sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 49 punti (frutto di 16 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). L'Udinese ha segnato 22 gol e ne ha subiti 33; l'Inter ha segnato 44 gol e ne ha subiti 17. La partita di andata Inter - Udinese si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa l'Udinese ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Torino e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Napoli e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 2-2 mentre L'Inter ha incontrato il Lecce vincendo 1-0.
Udinese e Inter si sono affrontate 105 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 23 volte, l'Inter ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 27.
Udinese-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l'Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ottengono due vittorie andata-ritorno contro gli avversari di giornata dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina.
Dopo quattro gare casalinghe senza reti contro l'Inter in Serie A, tra il 2018 e il 2021, l'Udinese ha segnato in tutte le ultime quattro e non è mai arrivato a cinque incontri interni consecutivi con almeno un gol contro i nerazzurri.
Nelle ultime nove partite di campionato l'Udinese (3V, 2N, 4P) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con un pareggio contro il Pisa nella più recente. I bianconeri, inoltre, hanno segnato due gol nelle ultime due partite e non arrivano a tre gare di fila con più di una rete da settembre-ottobre 2022 (cinque in quel caso).
L'Udinese ha pareggiato le ultime due partite casalinghe di Serie A (contro Lazio e Pisa), dopo che aveva ottenuto altrettanti pareggi nelle precedenti 10 (3V, 5P); i bianconeri non arrivano a tre pareggi interni di fila nella competizione da febbraio-marzo 2024 contro Monza, Cagliari e Salernitana.
Dopo aver subito gol per tre partite di Serie A consecutive tra la seconda e la quarta giornata (contro Udinese, Juventus e Sassuolo), l'Inter non ha mai concesso una rete per due gare di fila in questo campionato, collezionando ben nove clean sheet dalla quinta giornata in avanti, in 16 partite giocate (incluso l'ultimo contro il Lecce); nel periodo, dal 27 settembre in poi, nei maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata (nove anche la Lazio).
L'Inter ha vinto le ultime cinque trasferte di Serie A, subendo solo due gol e mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti. I nerazzurri non ottengono tre vittorie esterne consecutive con annesso clean sheet da ottobre 2024-gennaio 2025 (sette di fila). L'Inter, che non pareggia in trasferta da aprile 2025, ha collezionato sette successi e due sconfitte fuori casa in questa Serie A, e potrebbe non pareggiare nelle prime 10 trasferte stagionali per la prima volta dal 2012/13 (unica volta nella sua storia nella massima serie).
L'Inter ha collezionato 46 punti finora in questo campionato e nelle precedenti 10 occasioni in cui ha guadagnato almeno 49 punti dopo 21 partite ha terminato poi la stagione nelle prime due posizioni: sette volte al primo posto, tre al secondo (incluse due delle ultime tre stagioni in cui è capitato, cioè 2021/22 e 2024/25).
L'Inter potrebbe raggiungere o superare le 16 vittorie dopo 21 partite di Serie A (attualmente 15 successi in 20 incontri) per la sesta volta nella sua storia in Serie A: nelle precedenti cinque occasioni in cui ci è riuscita, ha sempre poi vinto lo Scudetto a fine stagione (l'ultima nel 2023/24).
Keinan Davis ha segnato sei gol in 19 presenze in questo campionato, il doppio di quanto fatto in 31 gare tra il 2023/24 e il 2024/25; l'attaccante dell'Udinese, a segno nell'ultima partita di Serie A, non ha mai trovato la rete per due gare consecutive tra campionato italiano e Premier League.
Lautaro Martínez ha trovato sei gol in contro l'Udinese in Serie A, andando a segno in cinque diversi incontri; solo contro quattro squadre ha realizzato almeno una rete in più gare: Lazio, Torino (sei), Atalanta (otto) e Cagliari (10). L'attaccante dell'Inter, attualmente a quota cinque reti in trasferta, potrebbe diventare il terzo calciatore, dopo Harry Kane e Kylian Mbappé, a superare i cinque gol esterni in tutte le ultime sette stagioni dei maggiori cinque campionati europei (dal 2019/20).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: