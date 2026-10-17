Serve ancora una rimonta all'Inter per avere la meglio del Bologna, stavolta gli uomini di Chivu ci riescono con un secondo tempo di spessore e grazie ai cambi. Dopo l'1-1 della prima frazione, Carlos Augusto porta in vantaggio i suoi dopo nemmeno un minuto dall'ingresso in campo, poi Sucic si divora il 3-1 a porta vuota ma è Bonny a chiudere la pratica nel finale. Bologna non pervenuto nella ripresa, sopraffatto dall'intensità degli avversari e incapace di creare qualcosa in zona offensiva.

La capolista Inter, in coabitazione con la Lazio, è chiamata a un esame importante su un campo che nelle ultime stagioni le ha riservato più dolori che gioie. Ad attendere i nerazzurri al Dall'Ara c'è infatti un Bologna che, dopo l'esonero di Tedesco, ha rialzato la testa grazie a Palladino e ora punta allo scalpo importante contro la squadra di Chivu, reduce dal passo falso di Champions contro il Club Brugge. Fischio d'inizio alle ore 18.17:35

Dirige il match Doveri con Zingarelli e Bercigli ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Di Marco mentre in sala VAR ci sono Gariglio e Piccinini.17:37

Senza Orsolini, Palladino si affida a Bernardeschi per completare il tridente offensivo con Cambiaghi e Piccoli. A centrocampo nessun cambiamento rispetto alla vittoria di Lecce con Miranda e Zortea sugli esterni, Ferguson e Pobega al centro. Nella difesa a tre trova ancora spazio Darmian, oggi ex di turno, con Casale e Theate e che prende il posto di Heggem. Tra i pali torna Skorupski, Pessina va in panchina.17:46

Con Jones, Stones, Pavard e Lautaro infortunati, Chivu è sceglie Esposito e Thuram dal 1' in attacco ma la vera novità è Luis Henrique sulla destra con Diouf inizialmente a riposto. In mezzo al campo rifiata, almeno inizialmente, anche Calhanoglu con Zielinski in cabina di regia, Barella e Sucic da interni. Tra i pali c'è la conferma di Martinez, con Bisseck, Akanji e Bastoni a sua difesa.17:48

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Inter? La gara tra Bologna e Inter si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Bologna - Inter? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Inter sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Bologna - Inter? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Inter? Stadio Renato Dall'Ara Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Bologna - Inter? La gara tra Bologna e Inter si è conclusa con il risultato di 1-3 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Inter? Il marcatore del Bologna è stato Tommaso Pobega al 10' mentre i marcatori dell'Inter sono stati Marcus Thuram al 44', Carlos Augusto al 69' e Ange-Yoan Bonny al 83'

PREPARTITA

Bologna - Inter è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Inter sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 43 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 10.7 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Atalanta-Bologna 1-0 13-09-2026 Serie B Avellino-Palermo 1-1 20-09-2026 Serie A Fiorentina-Napoli 1-1

Attualmente il Bologna si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10; l'Inter ha segnato 21 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Bologna ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Torino e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Roma e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 1-2 mentre L'Inter ha incontrato il Parma vincendo 3-0.

Bologna e Inter si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 44 volte, l'Inter ha vinto 76 volte mentre i pareggi sono stati 38.

Bologna-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi - incluso il 3-3 nel confronto più recente dello scorso 23 maggio al Dall'Ara.

Dopo il 3-3 nella gara più recente dello scorso 23 maggio, Bologna e Inter potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2013 e aprile 2014.

Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro l'Inter in campionato (3V, 1N), dopo che invece aveva perso ben 12 delle precedenti 15 gare casalinghe contro i nerazzurri in Serie A (3N).

A partire dallo scorso dicembre, il Bologna è la formazione che ha subito più gol in gare casalinghe in Serie A (26); nello stesso periodo, escludendo neopromosse e retrocesse, gli emiliani (2V, 5N, 10P) sono la squadra che ha guadagnato meno punti in partite interne nel torneo (11 in 17 match, almeno cinque in meno di qualsiasi altra).

Il Bologna ha pareggiato quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1P), tra cui i due più recenti; gli emiliani potrebbero registrare almeno tre pareggi interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e ottobre 2024 (sette in quel caso).

L'Inter ha guadagnato 16 punti in questo campionato; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 con Luciano Spalletti (19), il 2002/03 con Héctor Cúper (19) e il 1997/98 con Luigi Simoni (19) - nei precedenti tre casi il club meneghino non ha però mai vinto lo Scudetto a fine stagione.

L'Inter ha alternato un pareggio ad una vittoria in tutte le ultime sette trasferte di campionato - pareggiando 2-2 quella più recente contro la Roma; i nerazzurri non registrano due pareggi consecutivi fuori casa in Serie A dal periodo tra maggio e settembre 2024 (tre in quel caso).

Soltanto la Juventus (2.9) ha registrato un valore più basso di Expected Goals contro rispetto al Bologna (5.8) nel campionato in corso; l'Inter è quinta in questa graduatoria (7.0).

Le cinque reti del Bologna in questo campionato sono state realizzate da cinque giocatori diversi: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ed Enem. Più nel dettaglio, nell'anno solare 2026, Federico Bernardeschi è il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti in Serie A: sei (4G+2A).

Lautaro Martínez ha realizzato cinque gol contro il Bologna in campionato, tutti al Meazza però. Il Dall'Ara è infatti lo stadio in cui l'argentino ha disputato più minuti senza segnare in carriera in Serie A: 483 minuti - gli altri due stadi in cui non ha segnato nel torneo sono il Paolo Mazza di Ferrara (103 minuti) e l'Ezio Scida di Crotone (65 minuti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: