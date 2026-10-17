Serve ancora una rimonta all'Inter per avere la meglio del Bologna, stavolta gli uomini di Chivu ci riescono con un secondo tempo di spessore e grazie ai cambi. Dopo l'1-1 della prima frazione, Carlos Augusto porta in vantaggio i suoi dopo nemmeno un minuto dall'ingresso in campo, poi Sucic si divora il 3-1 a porta vuota ma è Bonny a chiudere la pratica nel finale. Bologna non pervenuto nella ripresa, sopraffatto dall'intensità degli avversari e incapace di creare qualcosa in zona offensiva.
L'Inter tocca quota 19 punti con la quarta vittoria da situazione di svantaggio in questo campionato, il Bologna rimane a cinque punti e, soprattutto, preoccupano le zero vittorie ottenute finora davanti al proprio pubblico.
Nel prossimo turno il Bologna sarà di scena a Cagliari, per l'Inter ci sarà invece la Fiorentina al Meazza, con l'intermezzo settimanale dello Shakhtar Donetsk in Champions League.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bologna-Inter 1-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2026/27.20:05
90'+5'
Triplice fischio di Doveri. Bologna-Inter termina 1-3, dopo l'1-1 del primo tempo firmato Pobega e Thuram, l'Inter allunga con Carlos Augusto e chiude il discorso con Bonny.19:55
90'+4'
Scorre inesorabilmente il cronometro per gli uomini di Palladino che, nella seconda frazione, non sono mai riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Martinez.19:54
90'+2'
Fuorigioco di Bonny che interrompe il possesso interista. Il Bologna recupera palla ma non riesce a trovare spazi nel 5-4-1 disegnato da Chivu dopo l'uscita di Thuram.19:52
90'+1'
Inter in gestione del possesso nel campo avversario, prende sempre più corpo la sesta vittoria in campionato per i nerazzurri.19:51
90'
Quattro minuti di recupero.19:50
89'
Ultimi sforzi offensivi per il Bologna che non sembra però averne più per provare a riaprire la gara.19:49
86'
Ancora un calcio d'angolo per la squadra di Chivu che però spreca tutto con un traversone di Bastoni direttamente sul fondo.19:47
86'
Corner per l'Inter che ora fa scorrere secondi preziosi per portare a casa i tre punti.19:46
83'
GOL! Bologna-INTER 1-3! Rete di Bonny. Controllo sontuoso di Mkhitaryan e apertura a sinistra per Carlos Augusto, palla sul secondo palo per Bonny che insacca col piatto destro. L'Inter cala il tris!
Sostituzione Bologna: fuori Tommaso Pobega, dentro Nikola Moro.19:36
76'
OCCASIONE INTER! Barella illumina per Bonny che non riesce a battere Skorupski in uscita, la palla arriva a Sucic che, a porta vuota, calcia incredibilmente a lato col destro.20:05
73'
Animi accesi in campo, soprattutto in casa Bologna. Doveri e il quarto ufficiale hanno il loro da fare per tranquillizzare tutti.19:34
72'
Proteste di Bernardeschi che viene ammonito da Doveri. L'ex Juve rischia il rosso continuando a inveire contro il direttore di gara.19:32
71'
Ammonito Miranda per proteste.19:31
69'
GOL! Bologna-INTER 1-2! Rete di Carlos Augusto. Zielinski crossa rasoterra in area piccola dalla destra, Carlos Augusto, appostato sul secondo palo, insacca a porta vuota col mancino. Inter in vantaggio!
Sostituzione Inter: esce anche Federico Dimarco, dentro Carlos Augusto.19:29
69'
Sostituzione Inter: fuori Luis Henrique, dentro Andy Diouf.19:28
68'
Mischia in area bolognese, Bonny prova il destro che viene murato dalla difesa avversaria.19:28
68'
Preme ancora l'Inter che guadagna un altro corner sull'asse Bisseck-Luis Henrique.19:28
66'
OCCASIONE INTER! Doppio dribbling di Luis Henrique, Bonny crossa in mezzo per Zielinski che viene murato col colpo di tacco, a rimorchio arriva Sucic che apre il piatto destro, deviato in corner da Ferguson.19:26
63'
Sostituzione Bologna: esce Arthur Theate, entra Eivind Helland.19:22
62'
Tocco di Barella in area per Bonny, pescato in fuorigioco dall'assistente.19:22
61'
Thuram a terra in area rossoblu. Doveri lo ammonisce per simulazione.19:21
60'
Fallo in attacco di Dimarco su Ferguson. Punizione per il Bologna che riesce quindi a spezzare il ritmo dell'Inter dopo una lunga fase di possesso nerazzurra.19:20
59'
Subito uno spunto di Bonny che prova a saltare Casale ma l'ex Lazio tiene e guadagna rimessa dal fondo.19:19
58'
Sostituzione Inter: fuori Francesco Pio Esposito, dentro Ange-Yoan Bonny.19:18
57'
Fallo di Pobega su Sucic, Doveri estrae il giallo per l'autore del gol rossoblu.19:17
57'
Bernardeschi si accentra dalla destra e calcia col sinistro. Conclusione smorzata che termina lenta tra le braccia di Martinez.19:17
56'
Tocco orizzontale di Zielinski per Sucic, il croato ci prova col sinistro rasoterra dal limite, senza impensierire Skorupski.19:16
54'
Skorupski perfetto nell'uscita bassa su Esposito, liberato in area da un lancio di Bastoni.19:14
52'
Momento di confusione in campo con diversi errori tecnici da ambo le parti. C'è sicuramente più energia in questo secondo tempo rispetto al primo, sta mancando però la precisione.19:12
49'
Bastoni ruba palla a Bernardeschi sulla trequarti offensiva, Sucic la apre a sinistra per Dimarco, il cui cross termina tra le braccia di Skorupski.19:09
48'
Luis Henrique pesca Esposito in area ma l'attaccante nerazzurro viene contenuto alla perfezione da Darmian, bravo nel guadagnare una rimessa dal fondo.19:10
46'
Si ricomincia!19:06
Chivu con tante carte a disposizione dalla panchina, diventano probabili gli ingressi di Diouf, Calhanoglu e Bonny per provare a portare a casa i tre punti. Palladino si è invece già giocato il cambio Piccoli-Enem ma potrebbe pensare anche a Dovbyk o Odgaard per il secondo tempo.19:01
Il lampo di Pobega al 10' squarcia il primo tempo del Dall'Ara ma non arrivano altre emozioni fino al finale di tempo dove è lo stesso centrocampista rossoblu a centrare una traversa clamorosa al 40'. Quattro minuti dopo Barella crossa perfettamente dalla destra per Thuram che realizza il pareggio con un gran colpo di testa, imparabile per Skorupski. Subito dopo arrivano due occasioni per il Bologna che però, in pieno recupero, deve ringraziare il proprio portiere, perfetto nel salvare i suoi su un colpo di testa ravvicinato di Esposito.18:54
45'+3'
Fine primo tempo. Bologna-Inter è 1-1 all'intervallo, reti di Pobega al 10' e Thuram al 44'.18:51
45'+3'
OCCASIONE INTER! Sponda di Akanji, Esposito ci prova di testa dal limite dell'area piccola ma Skorupski salva tutto con un gran riflesso!18:54
45'+2'
Si aprono spazi per l'Inter con Dimarco al cross dalla sinistra, Theate si salva in corner con Thuram alle proprie spalle.18:49
45'+1'
ANCORA BOLOGNA! Zortea calcia col destro ancora da dentro l'area, Martinez si oppone col corpo!18:48
45'
Due minuti di recupero.18:48
45'
OCCASIONE BOLOGNA! Rossoblu in area nerazzura con Zortea che sbuccia col destro, la palla rimane in area piccola ma il rimpallo premia l'Inter!18:47
44'
GOL! Bologna-INTER 1-1! Rete di Thuram. Manovra elaborata dell'Inter che riesce però a liberare Barella al cross dalla destra, Thuram stacca perfettamente di testa e insacca la palla alle spalle di Skorupski.
Barella lotta con Miranda per tenere in campo un pallone ma lo spagnolo riesce a farglielo carambolare addosso. Rimessa dal fondo per il Bologna.18:45
40'
TRAVERSA DI POBEGA! Corner per il Bologna, respinta corta della difesa interista, Cambiaghi calcia col destro al volo, deviato da Akanji nei pressi di Pobega che scheggia la traversa col destro dal cuore dell'area! Bologna a centimetri dal raddoppio.18:43
39'
Destro forte ma centrale di Bastoni, parato in due tempi da Skorupski. Doveri ferma però tutto per un fallo in attacco di Esposito.18:41
38'
OCCASIONE BOLOGNA! Recupero alto di Pobega che scambia con Enem e calcia forte al volo col sinistro, sfiorando il palo alla sinistra di Martinez.18:40
38'
Bologna che cerca subito i propri attaccanti ad ogni recupero palla, mettendo molta pressione sui difensori avversari.18:39
35'
Trattenuta vistosa di Esposito su Pobega, giallo anche per l'attaccante nerazzurro.18:37
34'
Ammonito Theate per un fallo precedente su Barella, Doveri aveva concesso il vantaggio.18:36
34'
Sponda di Esposito per Luis Henrique che centra la porta col destro ma non impegna Skorupski.18:36
33'
Palla dentro per Esposito che non riesce a girarsi, arriva Barella a rimorchio che calcia però addosso a un avversario col destro.18:35
33'
Inter che continua a faticare nel velocizzare il proprio gioco ma mantiene il possesso palla.18:34
31'
Subito un duello fisico per Enem che guadagna una rimessa laterale sulla pressione di Akanji.18:33
30'
Sostituzione Bologna: fuori Roberto Piccoli, dentro Jay Enem.18:32
30'
Problema fisico per Piccoli che non sembra farcela. Si scaldano Enem e Dovbyk.18:31
29'
Cross di Bernardeschi dalla destra col mancino, palla direttamente sul fondo.18:30
28'
THURAM! Dimarco calcia in mezzo la punizione, Thuram sbuca alle spalle dei difensori bolognesi ma non riesce a inquadrare la porta col destro al volo!18:30
27'
Fallo di Darmian su Esposito, grande fair-play tra i due che si abbracciano. Punizione per l'Inter in posizione centrale a circa 25 metri dalla porta avversaria.18:29
24'
Cambiaghi entra in area dalla destra e calcia forte verso la porta. Palla altissima.18:26
22'
Doppio triangolo tra Luis Henrique e Dimarco, l'esterno italiano arriva alla conclusione col mancino senza però inquadrare lo specchio.18:24
21'
Ritmo sempre molto basso che favorisce così il Bologna, abile nel gestire il vantaggio senza correre rischi particolari.18:23
18'
Ripartenza dell'Inter, fermata da un rimpallo favorevole a Theate, il Bologna ha spazio ma sceglie di gestire palla con Cambiaghi anziché provare ad affondare.18:20
17'
BERNARDESCHI! Schema del Bologna che manda al tiro l'ex Juve, Martinez è però attento sul primo palo, alzando la palla sopra la traversa.18:18
16'
Zortea porta palla sulla destra e guadagna un fallo sull'intervento di Sucic in ritardo. Punizione per il Bologna sul lato corto dell'area interista.18:17
14'
Manovra lenta e prevedibile da parte dell'Inter, il Bologna si sta difendendo senza troppo sforzo.18:16
12'
Prova a reagire l'Inter con il cross di Sucic dalla sinistra, troppo alto però per Esposito sul secondo palo.18:14
10'
GOL! BOLOGNA-Inter 1-0! Rete di Pobega. Luis Henrique perde palla sulla pressione di Miranda, lo spagnolo serve Pobega che penetra in area e calcia secco col mancino sul primo palo. Martinez può solo raccogliere la palla in fondo al sacco.
Lancio di Pobega a cercare Miranda lungo l'out di sinistra, finito a fondo campo.18:12
9'
Bologna che rischia qualcosa giocando palla a terra ma, per ora, l'Inter non è riuscita ad approfittarne.18:11
6'
Luis Henrique si ritrova tutto solo in area sul corner nerazzurro, sbaglia però l'impatto col destro al volo. Palla a fondo campo.18:38
6'
Destro in diagonale di Barella dalla distanza, Skorupski non si fida della presa e devia la palla in corner.18:08
5'
Ritmo molto basso in questo avvio di match, squadre molto prudenti sin qui.18:07
3'
Possesso palla prolungato dell'Inter con il Bologna che, per ora, sta badando esclusivamente a occupare al meglio tutti gli spazi.18:05
2'
Barella in verticale per Esposito, palla che finisce tra le mani di Skorupski.18:03
Subito un'azione pericolosa del Bologna con Poberga che doma un pallone al limite dell'area nerazzurra, si butta dentro e taglia rasoterra sul secondo palo dove però non arriva alcun compagno all'appuntamento con il pallone.18:03
Si comincia!18:02
Squadre in campo, mancano pochi istanti al fischio iniziale.17:58
Con Jones, Stones, Pavard e Lautaro infortunati, Chivu è sceglie Esposito e Thuram dal 1' in attacco ma la vera novità è Luis Henrique sulla destra con Diouf inizialmente a riposto. In mezzo al campo rifiata, almeno inizialmente, anche Calhanoglu con Zielinski in cabina di regia, Barella e Sucic da interni. Tra i pali c'è la conferma di Martinez, con Bisseck, Akanji e Bastoni a sua difesa.17:48
Senza Orsolini, Palladino si affida a Bernardeschi per completare il tridente offensivo con Cambiaghi e Piccoli. A centrocampo nessun cambiamento rispetto alla vittoria di Lecce con Miranda e Zortea sugli esterni, Ferguson e Pobega al centro. Nella difesa a tre trova ancora spazio Darmian, oggi ex di turno, con Casale e Theate e che prende il posto di Heggem. Tra i pali torna Skorupski, Pessina va in panchina.17:46
FORMAZIONE UFFICIALE INTER: 3-5-2 per gli ospiti. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Thuram, Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Bonny, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Spence.17:42
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: 3-4-3 per i padroni di casa. Skorupski - Darmian, Casale, Theate - Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda - Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. A disposizione: Pessina, Happonen, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Mbangula, Heggem, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Enem, Alhassane, De Silvestri, Vitik.17:40
Dirige il match Doveri con Zingarelli e Bercigli ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Di Marco mentre in sala VAR ci sono Gariglio e Piccinini.17:37
La capolista Inter, in coabitazione con la Lazio, è chiamata a un esame importante su un campo che nelle ultime stagioni le ha riservato più dolori che gioie. Ad attendere i nerazzurri al Dall'Ara c'è infatti un Bologna che, dopo l'esonero di Tedesco, ha rialzato la testa grazie a Palladino e ora punta allo scalpo importante contro la squadra di Chivu, reduce dal passo falso di Champions contro il Club Brugge. Fischio d'inizio alle ore 18.17:35
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Inter, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026/27.17:33
La gara tra Bologna e Inter si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Bologna - Inter?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Inter sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Bologna - Inter?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Inter?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Bologna - Inter?
La gara tra Bologna e Inter si è conclusa con il risultato di 1-3
Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Inter?
Il marcatore del Bologna è stato Tommaso Pobega al 10' mentre i marcatori dell'Inter sono stati Marcus Thuram al 44', Carlos Augusto al 69' e Ange-Yoan Bonny al 83'
PREPARTITA
Bologna - Inter è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Inter sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
43
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
10.7
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2026
Serie A
Atalanta-Bologna 1-0
13-09-2026
Serie B
Avellino-Palermo 1-1
20-09-2026
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-1
Attualmente il Bologna si trova 14° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Bologna ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10; l'Inter ha segnato 21 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Bologna ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Torino e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Roma e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 1-2 mentre L'Inter ha incontrato il Parma vincendo 3-0.
Bologna e Inter si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 44 volte, l'Inter ha vinto 76 volte mentre i pareggi sono stati 38.
Bologna-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi - incluso il 3-3 nel confronto più recente dello scorso 23 maggio al Dall'Ara.
Dopo il 3-3 nella gara più recente dello scorso 23 maggio, Bologna e Inter potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2013 e aprile 2014.
Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro l'Inter in campionato (3V, 1N), dopo che invece aveva perso ben 12 delle precedenti 15 gare casalinghe contro i nerazzurri in Serie A (3N).
A partire dallo scorso dicembre, il Bologna è la formazione che ha subito più gol in gare casalinghe in Serie A (26); nello stesso periodo, escludendo neopromosse e retrocesse, gli emiliani (2V, 5N, 10P) sono la squadra che ha guadagnato meno punti in partite interne nel torneo (11 in 17 match, almeno cinque in meno di qualsiasi altra).
Il Bologna ha pareggiato quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1P), tra cui i due più recenti; gli emiliani potrebbero registrare almeno tre pareggi interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e ottobre 2024 (sette in quel caso).
L'Inter ha guadagnato 16 punti in questo campionato; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 con Luciano Spalletti (19), il 2002/03 con Héctor Cúper (19) e il 1997/98 con Luigi Simoni (19) - nei precedenti tre casi il club meneghino non ha però mai vinto lo Scudetto a fine stagione.
L'Inter ha alternato un pareggio ad una vittoria in tutte le ultime sette trasferte di campionato - pareggiando 2-2 quella più recente contro la Roma; i nerazzurri non registrano due pareggi consecutivi fuori casa in Serie A dal periodo tra maggio e settembre 2024 (tre in quel caso).
Soltanto la Juventus (2.9) ha registrato un valore più basso di Expected Goals contro rispetto al Bologna (5.8) nel campionato in corso; l'Inter è quinta in questa graduatoria (7.0).
Le cinque reti del Bologna in questo campionato sono state realizzate da cinque giocatori diversi: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ed Enem. Più nel dettaglio, nell'anno solare 2026, Federico Bernardeschi è il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti in Serie A: sei (4G+2A).
Lautaro Martínez ha realizzato cinque gol contro il Bologna in campionato, tutti al Meazza però. Il Dall'Ara è infatti lo stadio in cui l'argentino ha disputato più minuti senza segnare in carriera in Serie A: 483 minuti - gli altri due stadi in cui non ha segnato nel torneo sono il Paolo Mazza di Ferrara (103 minuti) e l'Ezio Scida di Crotone (65 minuti).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: