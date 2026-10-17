Dopo un primo tempo in equilibrio, la Roma sblocca la gara nella ripresa con la magia di Castro, abile a battere Bijlow con un audace pallonetto sugli svilippi di un calcio d'angolo. Il Genoa non produce pericoli nella ripresa, i giallorossi allora ne approfittano e raddoppiano con il primo gol in A di Emanuele Lulli, che ribatte in rete dopo una grande azione di Soulè.La Roma raggiunge quindi l'Inter al primo posto, non riesce a risollevarsi il Genoa di De Rossi
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:38
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO! La Roma batte il Genoa 2-0!22:38
90'+3'
Chiude in avanti la Roma, il Genoa attende solo il triplice fischio22:37
90'+1'
Quattro minuti di recupero22:34
90'
Castro carica il destro a giro dal limite, palla alta22:33
89'
Esordio in Serie A per Alessandro Di Nunzio, capitano della Primavera giallorossa22:32
88'
Quinto cambio nella Roma: esce Pisilli, entra Di Nunzio22:32
88'
Quarto cambio nella Roma: esce Rensch, entra Ghilardi22:31
87'
Soulè imbuca per Castro che conclude di prima, Ostigard ci mette il piede e intercetta22:31
83'
Terzo cambio nel Genoa: esce Frendrup, entra Amorim22:27
83'
Secondo cambio nel Genoa: esce Messias, entra Robinho Junior22:26
81'
Ammonito Ellertsson, fallo in ritardo su Rensch22:24
80'
OSMAJIC! Tiro improvviso con poco angolo, respinge Gollini22:23
79'
Grandi applausi dall'Olimpico per Emanuele Lulli22:21
78'
Terzo cambio nella Roma: esce Lulli, entra Wesley22:21
76'
Fallo su Messias, ammonito Pisilli22:20
73'
Puczka cerca la porta direttamente su una punizione dalla distanza, palla alle stelle22:17
71'
Cross morbido di Lulli per Pellegrini, che si stava coordinando per il tiro al volo ma viene anticipato sul più bello22:15
69'
Primo gol in Serie A per Emanuele Lulli, che dopo il gol è corso in panchina ad abbracciare Gasperini22:14
68'
GOL! ROMA-Genoa 2-0! Rete di Lulli! Azione strepitosa di Soulè che salta due avversari, scambia con Pellegrini, e calcia verso la porta. Sfera che dopo una deviazione della difesa rossoblù diventa poi buona per Lulli che mette in rete ben appostato sul secondo palo.
Ammonito Østigård, spinta su Castro a gioco fermo22:09
65'
Primo cambio nel Genoa: esce El Shaarawy, entra Vitinha22:08
63'
Secondo cambio nella Roma: esce Koulierakis, entra Hermoso22:06
63'
Primo cambio nella Roma: esce Rodrigo Mora, entra Pellegrini22:06
60'
Prova ad alzarsi il Genoa, alla ricerca del pareggio22:05
58'
Iniziativa di Messias che da destra si accentra e conclude a lato22:02
55'
Cross di Ellertsson a cercare El Shaarawy sul secondo palo, ripiegamento efficace di Lulli21:58
51'
Ammonito per proteste Vásquez21:55
50'
GOL! ROMA-Genoa 1-0! Rete di Castro! Magia dell'argentino che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, controlla la sfera dopo una serie di rimpalli e si inventa da fermo un pallonetto delizioso che batte Bijlow!
Spinge subito la Roma, Mora cerca Castro in area, chiude la difesa del Genoa21:50
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:48
Primo tempo in chiaroscuro per la Roma, troppo lenta e prevedibile per gran parte dei primi 45 minuti. La prima occasione dei giallorossi arriva da palla inattiva con la traversa di Balerdi, il Genoa risponde prontamente a sua volta con la traversa colpita dell'ex El Shaarawy. Poco nel vivo Castro, in ombra Soulè: è Rodrigo Mora il più attivo dell'attacco della Roma. Tanto lavoro sporco per Osmajic dalla parte opposta, il centravanti del Genoa è una costante spina nel fianco per Ndicka e compagni21:41
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo!21:31
45'
Un minuto di recupero 21:29
43'
Ammonito Soulé 21:28
42'
Mora si coordina sul cross deviato di Lulli, coordinazione difficile e palla fuori21:28
38'
Cross di Messias a cercare Puczka, intervento in anticipo di Lulli21:25
35'
Si sta accendendo la sfida dopo un avvio a rilento21:23
33'
TRAVERSA ANCHE DEL GENOA! Osmajic prova a concludere ma viene murato da N'Dicka, sulla respinta arriva El Shaarawy che si coordina splendiamente centrando in pieno il montante!21:19
31'
ANCORA ROMA! Cross di Lulli e colpo di testa a centro area di Mora, gran riflesso di Bijlow a respingere! Poi la palla sbatte su Castro e termina fuori, ma l'ex Bologna era in offside21:18
30'
TRAVERSA ROMA! Corner di Pisilli, Balerdi gira di testa sul primo palo e colpisce in pieno il legno!21:16
28'
Pisilli impatta di testa sul cross di Lulli, Bijlow si fa trovare pronto21:14
26'
Lulli prova a puntare Vasquez sulla destra, chiusura ruvida ma regolare del difensore genoano21:12
22'
Sta aumentando il ritmo la Roma21:07
19'
Ci prova anche Mora, conclusione sporcata in angolo21:05
18'
Primo tiro della Roma. Rensch mette un pallone orizzontale per Castro, il cui velo favorisce Soule che conclude dal limite trovando la parata di Bijlow21:04
15'
Un po' imprecisa la squadra di Gasperini in questo primo quarto d'ora21:01
13'
Giro palla della Roma, che fino a questo momento non è riusicta a trovare i suoi uomini offensivi20:59
10'
Ancora Genoa in avanti, Osmajic controlla spalle alla porta e cerca spazio per il tiro, mura N'Dicka20:56
9'
ATTENZIONE AL GENOA! El Shaarawy sfrutta un rimpallo per portarsi al tiro da dentro l'area, la conclusione viene sporcata da Pisilli e termina sull'esterno della rete!20:55
6'
Ritmi non altissimi in questo avvio di gara, la sfida si gioca prevalentemente a centrocampo20:52
3'
Subito in avanti la Roma, con Castro che si sta muovendo molto20:50
SI PARTE! Inizia ROMA-GENOA!20:46
Le scelte di De Rossi: confermatissimo Osmajic nel reparto offensivo, dove c'è anche il grande ex El Shaarawy oltre a Junior Messias. Ellertsson e Puzcka sugli esterni, mentre Wiafe e Frendrup compongono le mediana. Dietro tocca a Marcandalli, Ostigard e Vasquez proteggere la porta di Bijlow20:00
Le scelte di Gasperini: diverse novità nello schieramento giallorosso, complice la Champions dove la Roma tornerà in campo già martedì. Riposa Mancini, ci sono Balerdi, N'Dicka e Koulierakis a comporre il terzetto davanti a Gollini, mentre Lulli e Rensch agiranno sugli esterni. Pesano le assenze di Kone e Dybala, a centrocampo ecco allora l'inedita coppia formata da De Roon e Pisilli, mentre davanti chance dal 1' per Mora in coppia con Soulè alle spalle di Castro. Squalificato Malen19:58
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i rossoblù rispondono con un 3-4-1-2: Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puzcka - Messias - El Shaarawy, Osmajic19:54
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi si schierano con un 3-4-2-1: Gollini - Balerdi, N'Dicka, Koulierakis - Lulli, Pisilli, De Roon, Rensch - Mora, Soulè - Castro19:55
La gara sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo, gli assistenti sono Tegoni e Miniutti, mentre Collu è il quarto ufficiale. Al Var ci sono Pairetto e Massimi19:49
Serata speciale per Daniele De Rossi, che torna da avversario in quello stadio che è stato la sua casa per l'intera carriera da calciatore, oltre che per la parentesi in panchina. Questa sera però non c'è spazio per i sentimenti, il suo Genoa deve portare a casa punti per risollevare una classifica fino a qui deficitaria, con una sola vittoria e un pareggio in sei gare19:47
Metabolizzata la rocambolesca sconfitta in Champions contro il Real Madrid, la Roma riparte dal campionato dove torna all'inseguimento dell'Inter, che ha vinto l'anticipo delle 18 contro il Bologna. I giallorossi in campionato hanno conquistato cinque vittorie e un pareggio, proprio contro i nerazzurri, e questa sera puntano ad allungare la striscia positiva19:48
Benvenuti alla diretta di ROMA-GENOA, gara valida per la 7' giornata del campionato di Serie A!19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori19:48
La gara tra Roma e Genoa si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Roma - Genoa?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Genoa sarà Luca Pairetto
Dove si gioca Roma - Genoa?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Genoa?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Roma - Genoa?
La gara tra Roma e Genoa si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Genoa?
I marcatori della Roma sono stati Santiago Castro al 50' e Emanuele Lulli al 68'
PREPARTITA
Roma - Genoa è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Genoa sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
12-09-2026
Serie B
Vicenza-Juve Stabia 1-1
19-09-2026
Serie B
Carrarese-Benevento 0-1
Attualmente la Roma si trova 2° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Genoa si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte). La Roma ha segnato 16 gol e ne ha subiti 3; il Genoa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Roma ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Inter e il Como ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Parma e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Como pareggiando 0-0 mentre Il Genoa ha incontrato la Fiorentina vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 3 gol.
Roma e Genoa si sono affrontate 116 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 56 volte, il Genoa ha vinto 34 volte mentre i pareggi sono stati 26.
Roma-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa ha vinto l'ultima sfida contro la Roma in campionato (2-1 lo scorso 8 marzo al Ferraris); il Grifone non ottiene due successi di fila contro i giallorossi in Serie A dal periodo tra febbraio e ottobre 2011.
La Roma è rimasta imbattuta in 39 delle ultime 40 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (33V, 6N), incluse tutte le 23 gare interne più recenti (19V, 4N) - l'ultimo successo dei liguri in trasferta contro i giallorossi nel massimo campionato risale al 17 gennaio 1990 (1-0 con gol di Carlos Aguilera allo stadio Flaminio).
La Roma ha guadagnato 14 punti in questo campionato e nella scorsa stagione dopo i primi sei match aveva raccolto 15 punti; i giallorossi potrebbero invece raccogliere almeno 17 punti dopo le prime sette gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (18 in quel caso).
La Roma ha pareggiato le ultime due partite di campionato contro Inter e Como; i giallorossi potrebbero registrare tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 con José Mourinho allenatore (il primo di quei tre segni "X" fu proprio contro il Genoa).
La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 15 gare casalinghe di campionato (11V, 4N), con l'ultimo ko interno che risale al 30 novembre 2025 contro il Napoli; l'ultima volta che i giallorossi hanno evitato la sconfitta in 16 match interni consecutivi in Serie A risale al periodo tra luglio 2020 e febbraio 2021.
Dopo una striscia di 10 match consecutivi senza successi (3N, 7P), il Genoa ha vinto la gara più recente contro la Fiorentina; il Grifone potrebbe ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (contro Sassuolo e Pisa in quel caso).
Daniele De Rossi, oltre ad aver allenato la Roma in 30 match tra gennaio e settembre 2024 (13V, 10N, 7P), ha collezionato ben 616 presenze da calciatore, condite da 63 gol con i giallorossi, classificandosi al 2° posto tra i giocatori della Roma con più presenze ufficiali nella storia, dietro solo a Francesco Totti (786).
Da una parte la Roma è una delle squadre ad aver segnato più gol (13, al pari dell'Inter) su azione in questo campionato - dall'altra parte, solo Fiorentina e Venezia (entrambe 12) hanno subito più reti del Genoa su azione (11, al pari dell'Udinese).
Paulo Dybala (496) è il giocatore della Roma con il minutaggio più alto nel campionato in corso. La Joya ha realizzato nove gol contro il Genoa in Serie A e solo contro Udinese (12) e Torino (10) ha segnato più reti in carriera nel massimo campionato (a quota nove anche Sassuolo e Sampdoria) - contro il Grifone è arrivata anche la prima delle sue quattro triplette nel torneo, il 26 agosto 2017 con la Juventus.
Milutin Osmajic ha realizzato tre gol in cinque presenze con il Genoa in campionato: solo tre calciatori hanno segnato almeno quattro reti nelle loro prime sei partite con il Grifone nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95): Krzysztof Piatek (otto), Diego Milito (cinque) e Marco Borriello (cinque).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: