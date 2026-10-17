Metabolizzata la rocambolesca sconfitta in Champions contro il Real Madrid, la Roma riparte dal campionato dove torna all'inseguimento dell'Inter, che ha vinto l'anticipo delle 18 contro il Bologna. I giallorossi in campionato hanno conquistato cinque vittorie e un pareggio, proprio contro i nerazzurri, e questa sera puntano ad allungare la striscia positiva19:48

Serata speciale per Daniele De Rossi, che torna da avversario in quello stadio che è stato la sua casa per l'intera carriera da calciatore, oltre che per la parentesi in panchina. Questa sera però non c'è spazio per i sentimenti, il suo Genoa deve portare a casa punti per risollevare una classifica fino a qui deficitaria, con una sola vittoria e un pareggio in sei gare19:47

La gara sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo, gli assistenti sono Tegoni e Miniutti, mentre Collu è il quarto ufficiale. Al Var ci sono Pairetto e Massimi19:49

Le scelte di Gasperini: diverse novità nello schieramento giallorosso, complice la Champions dove la Roma tornerà in campo già martedì. Riposa Mancini, ci sono Balerdi, N'Dicka e Koulierakis a comporre il terzetto davanti a Gollini, mentre Lulli e Rensch agiranno sugli esterni. Pesano le assenze di Kone e Dybala, a centrocampo ecco allora l'inedita coppia formata da De Roon e Pisilli, mentre davanti chance dal 1' per Mora in coppia con Soulè alle spalle di Castro. Squalificato Malen19:58

Le scelte di De Rossi: confermatissimo Osmajic nel reparto offensivo, dove c'è anche il grande ex El Shaarawy oltre a Junior Messias. Ellertsson e Puzcka sugli esterni, mentre Wiafe e Frendrup compongono le mediana. Dietro tocca a Marcandalli, Ostigard e Vasquez proteggere la porta di Bijlow20:00

ANCORA ROMA! Cross di Lulli e colpo di testa a centro area di Mora, gran riflesso di Bijlow a respingere! Poi la palla sbatte su Castro e termina fuori, ma l'ex Bologna era in offside21:18

Primo tempo in chiaroscuro per la Roma, troppo lenta e prevedibile per gran parte dei primi 45 minuti. La prima occasione dei giallorossi arriva da palla inattiva con la traversa di Balerdi, il Genoa risponde prontamente a sua volta con la traversa colpita dell'ex El Shaarawy. Poco nel vivo Castro, in ombra Soulè: è Rodrigo Mora il più attivo dell'attacco della Roma. Tanto lavoro sporco per Osmajic dalla parte opposta, il centravanti del Genoa è una costante spina nel fianco per Ndicka e compagni21:41

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Genoa? La gara tra Roma e Genoa si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Roma - Genoa? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Genoa sarà Luca Pairetto Dove si gioca Roma - Genoa? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Genoa? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Roma - Genoa? La gara tra Roma e Genoa si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Genoa? I marcatori della Roma sono stati Santiago Castro al 50' e Emanuele Lulli al 68'

PREPARTITA

Roma - Genoa è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Genoa sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 12-09-2026 Serie B Vicenza-Juve Stabia 1-1 19-09-2026 Serie B Carrarese-Benevento 0-1

Attualmente la Roma si trova 2° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Genoa si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).

La Roma ha segnato 16 gol e ne ha subiti 3; il Genoa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13.

In casa la Roma ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Inter e il Como ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Parma e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Como pareggiando 0-0 mentre Il Genoa ha incontrato la Fiorentina vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 3 gol.

Roma e Genoa si sono affrontate 116 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 56 volte, il Genoa ha vinto 34 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Roma-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha vinto l'ultima sfida contro la Roma in campionato (2-1 lo scorso 8 marzo al Ferraris); il Grifone non ottiene due successi di fila contro i giallorossi in Serie A dal periodo tra febbraio e ottobre 2011.

La Roma è rimasta imbattuta in 39 delle ultime 40 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (33V, 6N), incluse tutte le 23 gare interne più recenti (19V, 4N) - l'ultimo successo dei liguri in trasferta contro i giallorossi nel massimo campionato risale al 17 gennaio 1990 (1-0 con gol di Carlos Aguilera allo stadio Flaminio).

La Roma ha guadagnato 14 punti in questo campionato e nella scorsa stagione dopo i primi sei match aveva raccolto 15 punti; i giallorossi potrebbero invece raccogliere almeno 17 punti dopo le prime sette gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (18 in quel caso).

La Roma ha pareggiato le ultime due partite di campionato contro Inter e Como; i giallorossi potrebbero registrare tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 con José Mourinho allenatore (il primo di quei tre segni "X" fu proprio contro il Genoa).

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 15 gare casalinghe di campionato (11V, 4N), con l'ultimo ko interno che risale al 30 novembre 2025 contro il Napoli; l'ultima volta che i giallorossi hanno evitato la sconfitta in 16 match interni consecutivi in Serie A risale al periodo tra luglio 2020 e febbraio 2021.

Dopo una striscia di 10 match consecutivi senza successi (3N, 7P), il Genoa ha vinto la gara più recente contro la Fiorentina; il Grifone potrebbe ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (contro Sassuolo e Pisa in quel caso).

Daniele De Rossi, oltre ad aver allenato la Roma in 30 match tra gennaio e settembre 2024 (13V, 10N, 7P), ha collezionato ben 616 presenze da calciatore, condite da 63 gol con i giallorossi, classificandosi al 2° posto tra i giocatori della Roma con più presenze ufficiali nella storia, dietro solo a Francesco Totti (786).

Da una parte la Roma è una delle squadre ad aver segnato più gol (13, al pari dell'Inter) su azione in questo campionato - dall'altra parte, solo Fiorentina e Venezia (entrambe 12) hanno subito più reti del Genoa su azione (11, al pari dell'Udinese).

Paulo Dybala (496) è il giocatore della Roma con il minutaggio più alto nel campionato in corso. La Joya ha realizzato nove gol contro il Genoa in Serie A e solo contro Udinese (12) e Torino (10) ha segnato più reti in carriera nel massimo campionato (a quota nove anche Sassuolo e Sampdoria) - contro il Grifone è arrivata anche la prima delle sue quattro triplette nel torneo, il 26 agosto 2017 con la Juventus.

Milutin Osmajic ha realizzato tre gol in cinque presenze con il Genoa in campionato: solo tre calciatori hanno segnato almeno quattro reti nelle loro prime sei partite con il Grifone nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95): Krzysztof Piatek (otto), Diego Milito (cinque) e Marco Borriello (cinque).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: