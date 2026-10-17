Il Napoli affonda a Venezia nonostante un secondo tempo in cui la squadra partenopea ha prodotto comunque una notevole mole di occasioni ma ha dovuto fare i conti con la giornata di grazia del portiere avversario. Decisivo l’errore dal dischetto di De Bruyne che avrebbe raddrizzato la gara. Martedì la squadra di Allegri affronterà il Bodo Glimt in Champions League, mentre nel prossimo turno di campionato i partenopeiv ospiteranno la Roma al Maradona.

Il Venezia è ancora a quota zero punti e ultimo in classifica. Dopo la sesta sconfitta consecutiva (3-1 in casa dell’Atalanta), in settimana c’è stato l’esonero di Giovanni Stroppa e l’arrivo sulla panchina lagunare di Davide Nicola.14:09

Il Napoli deve rinunciare agli indisponibili Buongiorno, Favasuli, Vergara e Neres. Allegri cambia a centrocampo e schiera i due registi Gilmour e Lobotka con McTominay più avanzato. Esordio stagionale in campionato per Beukema, mentre a Lucca vengono affidate le chiavi dell’attacco.14:35

Arbitra la sfida Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Vecchi e dal quarto uomo Crezzini. Fabbri e Santoro rispettivamente al Var e Avar.14:47

Zero a zero e poche emozioni dopo i primi quarantacinque minuti. Nessuna occasione eclatante, ci ha provato di più il Napoli che si è reso pericoloso con gli spunti di Giovane e McTominay e con un tiro di Rrahmani murato dalla difesa lagunare.16:03

Il Napoli non ha rischiato quasi nulla ed ha raccolto un possesso palla del 62% ma sta faticando a scardinare il fortino avversario. Buon primo tempo di Giovane, apparso pimpante e autore di qualche giocata che ha messo in difficoltà la difesa lagunare, mentre non sono arrivati palloni giocabili a Lucca.16:01

TRIPLA SOSTITUZIONE NAPOLI Allegri corre ai ripari e toglie Lucca, Gilmour e Giovane e mette Højlund, De Bruyne e Alisson.16:14

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Venezia - Napoli? La gara tra Venezia e Napoli si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Venezia - Napoli? L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Venezia - Napoli sarà Michael Fabbri Dove si gioca Venezia - Napoli? La partita si gioca a Venezia In che stadio si gioca Venezia - Napoli? Stadio Pier Luigi Penzo Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Antoine Hainaut con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Venezia - Napoli? La gara tra Venezia e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Venezia - Napoli? Il marcatore del Venezia è stato Akor Adams al 49'

PREPARTITA

Venezia - Napoli è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Napoli sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 43 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Cesena-Sampdoria 1-1 07-09-2026 Serie A Cagliari-Lecce 1-0 13-09-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 3-2 09-10-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 4-1

Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 16; il Napoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Venezia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Lazio e l'Atalanta ottenendo 0 punti.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Fiorentina e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 3-1 mentre Il Napoli ha incontrato il Frosinone vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Akor Adams con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 3 gol.

Venezia e Napoli si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 2 volte, il Napoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Venezia-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro il Venezia in Serie A (7V, 7N), evitando la sconfitta in tutte le 10 più recenti (6V, 4N) - l'ultimo successo dei lagunari contro i partenopei nel massimo campionato risale all'8 marzo 1942 (4-1 al Penzo).

Il Venezia non ha segnato alcun gol in tutte le ultime sette sfide contro il Napoli in Serie A; i partenopei solo contro l'Avellino (otto) vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi nel massimo campionato.

Grande equilibrio nelle otto partite disputate al Penzo tra Venezia e Napoli in Serie A: due vittorie per parte e ben quattro pareggi - tra cui quello nella gara più recente (0-0 il 16 marzo 2025).

Il Venezia ha perso tutte le prime sei partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1949/50. Fin qui, solo tre formazioni hanno perso tutte le prime sette partite in un singolo campionato nella storia della competizione: il Benevento nel 2017/18, il Legnano nel 1951/52 e proprio il Venezia nel 1949/50 - i veneti potrebbero diventare infatti la prima squadra a registrare questo record negativo per ben due volte.

Il Venezia ha perso le ultime quattro gare al Penzo in Serie A e solo una volta ha registrato più sconfitte casalinghe di fila nella sua storia nel massimo campionato: sei tra giugno 1947 e ottobre 1949.

Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle ultime due trasferte di campionato (sconfitta contro l'Inter e pareggio contro la Fiorentina); l'ultima volta che ha infilato una striscia di almeno tre match fuori casa senza vittoria in Serie A risale al periodo tra febbraio e aprile 2025 (4N, 1P in quel caso, incluso uno 0-0 vs Venezia).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite contro squadre neopromosse in Serie A, con uno score di 18-2. I partenopei hanno anche registrato ben otto clean sheet nelle ultime nove sfide contro queste formazioni, mantenendo la porta inviolata in tutte le cinque gare più recenti.

Il Venezia è la squadra che ha ricevuto più cartellini gialli (18) in questo campionato; più nel dettaglio, i lagunari sono anche la formazione con il rapporto più basso tra falli commessi e ammonizioni (un cartellino giallo ogni 3.6 falli di media).

Nessun difensore è stato coinvolto in più gol di Antoine Hainaut (2G+1A) in questa stagione di Serie A: tre, al pari di Hassane Kamara, Nuno Tavares e Ricardo Mangas. Il classe 2002 del Venezia è anche il giocatore che ha effettuato il maggior numero di cross su azione (35, almeno 11 in più di qualsiasi altro) nel campionato in corso.

Dopo la doppietta contro il Frosinone, Kevin De Bruyne potrebbe segnare in due presenze di fila in campionato per la prima volta dopo quattro anni, ovvero dall'ottobre 2022 (in quel caso in Premier League con il Manchester City contro Brighton e Leicester). Più nel dettaglio, il belga ha preso parte a sette gol in 10 presenze (5G+2A) da inizio agosto tra club e nazionale considerando tutte le competizioni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: