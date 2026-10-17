Venezia in estasi con i primi tre punti della stagione conquistati grazie alla rete in apertura di ripresa firmata da Akor Adams, che lanciato da Sohm difende palla e batte Meret anche grazie ad una leggera deviazione di Amir Rrahmani. Il Napoli ci prova in tutti modi ma trova uno Stankovic in giornata di grazia che para tutto, compreso un rigore calciato in maniera non impeccabile da De Bruyne.
Buona la prima sulla panchina lagunare per Davide Nicola che schiera una formazione ordinata e compatta, capace di soffrire dopo il vantaggio arrivando così a conquistare la prima vittoria in campionato. Protagonista Stankovic che dopo aver intercettato il penalty di De Bruyne è stato decisivo in almeno altre due occasioni. Nel prossimo turno i lagunari affronteranno il Genoa a Marassi.
Il Napoli affonda a Venezia nonostante un secondo tempo in cui la squadra partenopea ha prodotto comunque una notevole mole di occasioni ma ha dovuto fare i conti con la giornata di grazia del portiere avversario. Decisivo l’errore dal dischetto di De Bruyne che avrebbe raddrizzato la gara. Martedì la squadra di Allegri affronterà il Bodo Glimt in Champions League, mentre nel prossimo turno di campionato i partenopeiv ospiteranno la Roma al Maradona.
OCCASIONE NAPOLI! Bella azione dei partenopei con Di Lorenzo che appoggia per Lucca, sponda del centravanti per l'inserimento in area di Beukema che quasi sul fondo mette in mezzo per Giovane che non ci arriva!16:08
45'
Inizia il secondo tempo! VENEZIA-NAPOLI 0-0!16:04
Le squadre stanno rientrando in campo.16:03
Il Napoli non ha rischiato quasi nulla ed ha raccolto un possesso palla del 62% ma sta faticando a scardinare il fortino avversario. Buon primo tempo di Giovane, apparso pimpante e autore di qualche giocata che ha messo in difficoltà la difesa lagunare, mentre non sono arrivati palloni giocabili a Lucca.16:01
Il Venezia appare più accorto e ordinato in fase difensiva perdendo tuttavia imprevedibilità in quella offensiva, con il gioco che si sviluppa più centralmente sacrificando gli spunti sulle fasce di Haps e Hainaut, chiamati ad una maggiore copertura.16:01
Zero a zero e poche emozioni dopo i primi quarantacinque minuti. Nessuna occasione eclatante, ci ha provato di più il Napoli che si è reso pericoloso con gli spunti di Giovane e McTominay e con un tiro di Rrahmani murato dalla difesa lagunare.16:03
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. VENEZIA-NAPOLI 0-0!15:49
45'
Tre minuti di recupero.15:45
40'
Cinque minuti più recupero al termine del primo tempo.15:41
39'
Cross da sinistra di Haps per Adams che colpisce di testa disturbato dal proprio marcatore. Palla sul fondo.15:40
36'
A terra Moreno dopo una botta alla testa. Il giocatore si rialza dopo i soccorsi ed esce dal campo per un minuto come da regolamento.15:38
35'
Pericoloso il Napoli con Giovane che tutto solo a sinistra mette in mezzo una bella palla, Lucca non ci arriva, poi il pallone arriva a McTominay che calcia forte: tiro deviato in angolo.15:36
30'
RRAHMANI! Il centrale del Napoli calcia in mischia dopo un corner, tiro murato a pochi metri dalla linea di porta!15:31
28'
Scintille tra Giovane e Halhal, Sacchi riporta l'ordine in campo.15:29
26'
GIOVANE! Botta da fuori area del brasiliano, sinistro che finisce a lato di poco!15:27
24'
Traversone di Hainaut da destra, Akor Adams si allarga sul secondo palo ma non riesce ad impattare bene di testa e la palla finisce sul fondo.15:25
22'
Contropiede di McTominay lanciato a destra da Di Lorenzo, lo scozzese mette in mezzo una bella palla che la difesa del Venezia allontana.15:23
21'
Riprende il gioco.15:22
19'
Gioco interrotto per un fumogeno dalle parti di Meret.15:20
18'
Tentativo da fuori area di Yeboah che però calcia male e la palla finisce sul fondo.15:19
16'
Venezia che negli ultimi minuti sta cencando di alzare il ritmo.15:17
13'
Bella giocata sula trequarti di Yeboah che prova a lanciare Adams, ma il passaggio viene intercettato dai difensori avversari.15:14
9'
Occasione per Akor Adams dopo un pallone rimpallante in area napoletana, tiro sul primo palo controllato da Meret.15:11
7'
Cross dalla trequarti di Spinazzola per la testa di Lucca, girata debole parata da Stankovic.15:08
7'
Possesso palla in favore della squadra ospite in questi primi minuti.15:07
5'
Due ex giocatori del Napoli sono approdati in laguna quest'anno: Juan Jesus e Pasquale Mazzocchi.15:06
4'
Primo calcio d'angolo della gara a favore del Napoli.15:04
Primo pallone giocato dal Venezia.15:01
Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia è tutto pronto. Comincia la sfida VENEZIA-NAPOLI!15:01
Le due squadre entrano in campo in questo momento.14:56
Arbitra la sfida Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Vecchi e dal quarto uomo Crezzini. Fabbri e Santoro rispettivamente al Var e Avar.14:47
Il Napoli deve rinunciare agli indisponibili Buongiorno, Favasuli, Vergara e Neres. Allegri cambia a centrocampo e schiera i due registi Gilmour e Lobotka con McTominay più avanzato. Esordio stagionale in campionato per Beukema, mentre a Lucca vengono affidate le chiavi dell’attacco.14:35
Il Venezia deve fare a meno degli infortunati Sverko, Franjic, Adorante, Busio, Bella-Kotchap e Correia. Davide Nicola cambia un solo uomo rispetto alla squadra sconfitta a Bergamo: Haps sulla fascia sinistra al posto di Correia.14:34
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli si schiera con il 3-4-2-1: Meret – Beukema, Rrahmani, Badiashile – Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola – Giovane, McTominay – Lucca. A disposizione: Milinkovic Savic, Contini, Marin, Olivera, Marianucci, De Bruyne, Anguissa, Politano, Lang, Hojlund, Alisson. All. Allegri.14:23
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con il 3-5-2: Stankovic – Halhal, Juan Jesus, Moreno – Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps – Adams, Yeboah. A disposizione: Montipò, Schingtienne, Mohammed, Sagrado, Gomes, Fanne, Dagasso, Helgason, Berardi, Panada, Rrahmani, Lauberbach, Lisman, Fernandez, Mazzocchi. All. Nicola.14:22
Il Napoli si trova invece in nona posizione con dieci punti. La squadra partenopea è reduce dal netto successo per 3 a 0 in campionato contro il Frosinone, anche se in settimana c’è stata la pesante sconfitta in Champions League sul campo del Villareal (3-1).14:15
Il Venezia è ancora a quota zero punti e ultimo in classifica. Dopo la sesta sconfitta consecutiva (3-1 in casa dell’Atalanta), in settimana c’è stato l’esonero di Giovanni Stroppa e l’arrivo sulla panchina lagunare di Davide Nicola.14:09
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia e Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di serie A 2026/2027.12:06
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori12:06
La gara tra Venezia e Napoli si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Venezia - Napoli?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Napoli sarà Michael Fabbri
Dove si gioca Venezia - Napoli?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Napoli?
Stadio Pier Luigi Penzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Antoine Hainaut con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Venezia - Napoli?
La gara tra Venezia e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Venezia - Napoli?
Il marcatore del Venezia è stato Akor Adams al 49'
PREPARTITA
Venezia - Napoli è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Napoli sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
43
Fuorigioco
11
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
8
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.3
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie B
Cesena-Sampdoria 1-1
07-09-2026
Serie A
Cagliari-Lecce 1-0
13-09-2026
Serie A
Sassuolo-Juventus 3-2
09-10-2026
Serie B
Avellino-Sampdoria 4-1
Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 16; il Napoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Venezia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Lazio e l'Atalanta ottenendo 0 punti. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Fiorentina e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 3-1 mentre Il Napoli ha incontrato il Frosinone vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Akor Adams con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 3 gol.
Venezia e Napoli si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 2 volte, il Napoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Venezia-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro il Venezia in Serie A (7V, 7N), evitando la sconfitta in tutte le 10 più recenti (6V, 4N) - l'ultimo successo dei lagunari contro i partenopei nel massimo campionato risale all'8 marzo 1942 (4-1 al Penzo).
Il Venezia non ha segnato alcun gol in tutte le ultime sette sfide contro il Napoli in Serie A; i partenopei solo contro l'Avellino (otto) vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi nel massimo campionato.
Grande equilibrio nelle otto partite disputate al Penzo tra Venezia e Napoli in Serie A: due vittorie per parte e ben quattro pareggi - tra cui quello nella gara più recente (0-0 il 16 marzo 2025).
Il Venezia ha perso tutte le prime sei partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1949/50. Fin qui, solo tre formazioni hanno perso tutte le prime sette partite in un singolo campionato nella storia della competizione: il Benevento nel 2017/18, il Legnano nel 1951/52 e proprio il Venezia nel 1949/50 - i veneti potrebbero diventare infatti la prima squadra a registrare questo record negativo per ben due volte.
Il Venezia ha perso le ultime quattro gare al Penzo in Serie A e solo una volta ha registrato più sconfitte casalinghe di fila nella sua storia nel massimo campionato: sei tra giugno 1947 e ottobre 1949.
Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle ultime due trasferte di campionato (sconfitta contro l'Inter e pareggio contro la Fiorentina); l'ultima volta che ha infilato una striscia di almeno tre match fuori casa senza vittoria in Serie A risale al periodo tra febbraio e aprile 2025 (4N, 1P in quel caso, incluso uno 0-0 vs Venezia).
Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite contro squadre neopromosse in Serie A, con uno score di 18-2. I partenopei hanno anche registrato ben otto clean sheet nelle ultime nove sfide contro queste formazioni, mantenendo la porta inviolata in tutte le cinque gare più recenti.
Il Venezia è la squadra che ha ricevuto più cartellini gialli (18) in questo campionato; più nel dettaglio, i lagunari sono anche la formazione con il rapporto più basso tra falli commessi e ammonizioni (un cartellino giallo ogni 3.6 falli di media).
Nessun difensore è stato coinvolto in più gol di Antoine Hainaut (2G+1A) in questa stagione di Serie A: tre, al pari di Hassane Kamara, Nuno Tavares e Ricardo Mangas. Il classe 2002 del Venezia è anche il giocatore che ha effettuato il maggior numero di cross su azione (35, almeno 11 in più di qualsiasi altro) nel campionato in corso.
Dopo la doppietta contro il Frosinone, Kevin De Bruyne potrebbe segnare in due presenze di fila in campionato per la prima volta dopo quattro anni, ovvero dall'ottobre 2022 (in quel caso in Premier League con il Manchester City contro Brighton e Leicester). Più nel dettaglio, il belga ha preso parte a sette gol in 10 presenze (5G+2A) da inizio agosto tra club e nazionale considerando tutte le competizioni.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: