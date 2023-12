Grazie per aver seguito la diretta di Lazio-Inter e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:56

Alla squadra di Simone Inzaghi basta un gol per tempo dei suoi due attaccanti per vincere il match dell'Olimpico. Dopo 40 minuti aridi di emozioni, Lautaro Martinez è glaciale nel trovare la rete del vantaggio nerazzurro, arrivata sfruttando un retropassaggio sbagliato di Marusic per Provedel, poi dribblato dallo stesso attaccante di Bahia Blanca. Nella ripresa la Lazio parte bene e si fa vedere dalle parti di Sommer con Rovella, ma al 66' Thuram riceve l'invito di Barella, si sposta il pallone sul sinistro e trova la rete del definitivo 2-0 incrociando la conclusione. Nel finale i biancocelesti restano in dieci per l'espulsione di Lazzari, reo di aver insultato l'arbitro Maresca, e rischiano anche di subire il terzo gol, ma Provedel si supera su Mkhitaryan.22:55

L'Inter continua a vincere in campionato e consolida il primo posto in classifica, portandosi a 41 punti, quattro in più rispetto alla Juventus seconda. Cade ancora, invece, la Lazio, che incassa la settima sconfitta stagionale in Serie A e chiude la giornata all'undicesimo posto, restando a sette punti dalla zona Champions.22:52

90'+7' FISCHIO FINALE: LAZIO-INTER 0-2: I nerazzurri allungano a +4 sulla Juventus grazie ai gol di Lautaro e Thuram.22:43

90'+4' Buona occasione per Frattesi, che riceve da Arnautovic, si infila nell'area della Lazio e prova a cercare il secondo palo incrociando la conclusione. Palla larga.22:40

90'+1' CHE PARATA DI PROVEDEL! Carlos Augusto riceve sulla sinistra e crossa basso in mezzo per Mkhitaryan, che gira in porta di prima intenzione, ma viene fermato dalla gran parata del portiere della Lazio.22:56

90' Segnalati sei minuti di recupero.22:36

89' Quinta sostituzione per l'Inter. Hakan Çalhanoğlu lascia spazio a Kristjan Asllani.22:35

89' Quarta sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Lautaro Martínez, al suo posto Davy Klaassen.22:34

86' ESPULSO Manuel Lazzari per una parola di troppo nei confronti di Maresca.22:33

85' Forcing della Lazio, che in questo finale sta provando a riaprire la partita.22:31

82' Sarri risistema i suoi con un 4-4-2 in questo finale: Guendouzi e Pedro sono i due esterno, Immobile e Castellanos le due punte.22:28

81' AMMONITO Nicolò Casale per una trattenuta ai danni di Lautaro Martinez.22:27

80' Quarta sostituzione per la Lazio. Esce Felipe Anderson, entra Valentín Castellanos.22:27

78' Terza sostituzione per l'Inter. Fuori Marcus Thuram, dentro Marko Arnautović.22:24

75' Terza sostituzione per la Lazio. Richiamato in panchina Mattia Zaccagni, minuti per Pedro.22:21

75' Seconda sostituzione per la Lazio. Nicolò Rovella lascia spazio a Danilo Cataldi.22:20

73' L'Inter gestisce il doppio vantaggio consolidando il palleggio.22:19

70' Seconda sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Nicolò Barella, al suo posto Davide Frattesi.22:17

70' Prima sostituzione per l'Inter. Esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.22:16

69' Pronti due cambi nell'Inter.22:16

66' GOL! Lazio-INTER 0-2! Rete di Marcus Thuram! Barella cerca l'imbucata per Lautaro, che viene intercettata da Gila. Il pallone torna, però, nella disponibilità del centrocampista nerazzurro, che aspetta l'arrivo alla sua sinistra di Thuram e lo serve. Il francese controlla con il destro e calcia con il sinistro a incrociare, trovando il raddoppio.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram22:14

65' Prima sostituzione per la Lazio. Fuori Daichi Kamada, dentro Luis Alberto.22:12

63' Tentativo al volo dall'interno dell'area di Immobile. Conclusione alta.22:09

61' AMMONITO Nicolò Barella per un intervento in ritardo su Kamada.22:07

59' Buon momento per la Lazio, che tiene palla alla ricerca di un varco nella difesa interista.22:06

56' Buona occasione per Kamada, che riceve il rimorchio al limite dell'area di Immobile e prova a calciare di prima intenzione con il sinistro, ma non è preciso. Conclusione sul fondo.22:02

54' Il pubblico biancoceleste canta e prova a spingere la squadra di Sarri verso il pareggio.22:01

51' PILLOLA STATISTICA - Lautaro Martínez ha segnato nove reti in trasferta in questa Serie A, non ha mai fatto meglio in una singola stagione nel massimo campionato italiano fuori casa (nove anche nel 2021/22 e nel 2022/23).21:58

48' OCCASIONE PER ROVELLA! L'ex Genoa ruba palla a Calhanoglu sulla trequarti e parte in azione personale arrivando fin dentro l'area e provando la conclusione sul primo palo. Sommer è ben piazzato e respinge.21:54

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lazio-Inter. Nessun cambio all'intervallo.21:51

Una leggerezza costa alla Lazio la possibilità di chiudere sul pareggio i primi 45 minuti, disputati sullo stesso livello dell'Inter. Lecito, dunque, aspettarsi l'ingresso in campo di Luis Alberto, per dare più qualità a una squadra che ha faticato a mettere in movimento i due esterni. Può essere soddisfatto, invece, Simone Inzaghi, che ora potrà gestire il vantaggio sfruttando in contropiede gli spazi che la Lazio lascerà.21:48

Inter cinica nel primo tempo del match dell'Olimpico, visto che la squadra di Simone Inzaghi sfrutta alla perfezione l'unica occasione avuta, con il solito Lautaro Martinez, che al 40' raccoglie il retropassaggio sbagliato di Marusic per Provedel, salta lo stesso portiere biancoceleste e mette in porta il vantaggio nerazzurro. Lazio mai realmente pericolosa, se non con un colpo di testa di Immobile, che non ha inquadrato lo specchio da ottima posizione.21:46

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-INTER 0-1. Nerazzurri in vantaggio con il gol di Lautaro Martinez.21:35

45'+3' Rientra ora Bisseck. Ristabilita la partià numerica.21:34

45'+2' Pallonata al volto per Bisseck, che perde sangue dal naso. Gioco fermo all'Olimpico.21:33

45' Concessi tre minuti di recupero.21:32

43' Grande azione dell'Inter, con Lautaro che imbuca benissimo per Thuram. Il francese sfida Gila, prende il fondo e prova a crossare, ma trova l'interdizione del numero 34 e guadagna soltanto un corner.21:30

40' GOL! Lazio-INTER 0-1! Rete di Lautaro Martínez! Retropassaggio errato verso Provedel da parte di Marusic, che non si accorge della presenza di Lautaro e serve involontariamente l'argentino. Il capitano dell'Inter dribbla il portiere biancoceleste e deposita nella porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez21:27

39' Schema su calcio di punizione da parte dell'Inter, con Dimarco che da posizione defilata appoggia all'indietro per Calhanoglu. Il turco calcia di prima, non trovando la porta.21:25

37' Tutto ok per Zaccagni. Si riprende a giocare.21:23

35' Problema fisico per Zaccagni, rimasto a terra dolorante.21:21

33' Cross profondo di Calhanoglu alla ricerca di Thuram, che anticipa Marusic, ma non riesce a direzionare il suo colpo di testa né verso la porta né verso i compagni.21:19

30' Thuram si ritrova un pallone inaspettato in area e prova a soprendere Provedel calciando di prima da posizione defilata, ma conclude sul fondo.21:16

28' Occasione per Immobile, che riceve un cross di Zaccagni sfilandosi alle spalle di Bastoni e colpisce di testa in direzione del primo palo, ma non trova la porta.21:14

26' AMMONITO Marcus Thuram per un intervento pericoloso ai danni di Gila.21:12

23' Cross molto pericoloso di Guendouzi, che fa passare il pallone tra difesa e portiere alla ricerca di Immobile. Il capitano della Lazio non trova l'impatto con la sfera, che finisce tra le braccia di Sommer.21:09

22' Immobile riceve sul fondo, in area di rigore, e cerca il pallone forte all'indietro per Zaccagni. Ottimo posizionamento di Darmian, che respinge.21:08

20' Proteste da parte di Zaccagni per un fischio di Maresca a favore di Bisseck. Si riprende con il calcio di punizione per l'Inter.21:06

17' Azione confusa nell'area dell'Inter conclusa da un tiro improvviso di Kamada, bloccato senza troppi problemi da Sommer.21:03

14' Felipe Anderson recupera palla sulla trequarti e cerca subito Immobile con un cross basso in area. Acerbi è ben piazzato e allontana.21:01

11' Kamada raccoglie un pallone al limite dell'area e lo calcia al volo, trovando la deviazione di Bastoni, che manda il pallone in calcio d'angolo.20:57

10' Baricentro molto alto per la squadra di Sarri, che sta tenendo quella di Inzaghi nella propria metà campo.20:56

7' Giropalla prolungato della Lazio. L'Inter attende.20:53

4' Gran palla in verticale di Darmian per lo scatto di Thuram, che controlla al volo, sposta il pallone sul destro e prova a calciare, ma viene murato da un intervento in scivolata perfetto di Casale.20:51

CALCIO D'INIZIO! Comincia Lazio-Inter. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:46

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti l'arbitro Fabio Maresca darà il via al match.20:39

Tutto confermato, invece, per Simone Inzaghi, che colma la lacuna sulla fascia destra lasciata dagli infortuni di Dumfries e Cuadrado alzando la posizione di Darmian, con Bisseck che prende il suo posto nel terzetto difensivo. Solo panchina per Pavard, mentre non è nemmeno convocato Sanchez.20:39

Novità di formazione importante in casa Lazio, visto che Maurizio Sarri decide di lasciare in panchina Luis Alberto in favore di Kamada, perché, come dichiarato dallo stesso allenatore nel prepartita, lo spagnolo non è in grandissima condizione. Parte fuori anche Patric, che rientra dopo un'influenza e lascia spazio a Gila, vista anche l'assenza di Romagnoli. Out anche Isaksen, mentre Rovella vince il ballottaggio con Cataldi.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Agoumè, Stabile.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Patric, Hysaj, Pellegrini, Ruggeri, Cataldi, Luis Alberto, Vecino, Basic, Pedro, Castellanos.20:32

Superare l'amarezza per il pareggio contro la Real Sociedad che è costato loro il primo posto nel girone di Champions e continuare la propria corsa in testa alla classifica. È questo, invece, l'obiettivo dei ragazzi di Simone Inzaghi, che vincendo oggi sul campo della Lazio si porterebbero a +4 sulla Juventus seconda.20:31

L'Inter per allungare sulla Juventus, la Lazio per rientrare in corsa per l'Europa. Big match all'Olimpico, dove la squadra di Maurizio Sarri cerca di ritrovare continuità in campionato, necessaria per riavvicinarsi alla zona Champions, distante sette punti dopo la vittoria del Bologna sulla Roma.20:29

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Inter, gara valida per la 16^ giornata di Serie A.20:24