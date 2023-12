Grazie per aver seguito con noi la diretta di Udinese-Sassuolo, arrivederci al prossimo turno di Serie A.17:00

Nella prossima giornata l'Udinese affronterà il Torino, mentre il Sassuolo dovrà vedersela con il Genoa.16:59

Partita incredibile alla Dacia Arena. Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, animato soltanto dalla rete di Lucca, nella seconda frazione è accaduto davvero di tutto. In apertura arriva il raddoppio dell'Udinese con Pereyra, con la partita che sembrava essersi incanalata ormai sui binari bianconeri. A mischiare però totalmente le carte ci ha pensato il cartellino rosso di Payero, colpevole di aver caricato il Sassuolo. I neroverdi hanno iniziato ad attaccare con continuità, colpendo due palli, ma allo stesso tempo conquistando due rigori: dal dischetto, in entrambi i casi, Domenico Berardi e in tutte e due le occasioni il risultato è stato lo stesso. Doppietta per il neroverde e match terminato con il punteggio di 2-2.16:59

90'+6' Fine partita: UDINESE-SASSUOLO 2-2 (36' Lucca, 55' Pereyra, 76', 88' Berardi)16:55

90'+2' Cartellino giallo per Roberto Pereyra.16:52

90'+1' Sostituzione Udinese: esce Lorenzo Lucca, entra Isaac Success.16:51

90'+1' Sostituzione Udinese: esce Walace, entra Oier Zarraga.16:50

90' Cartellino giallo per Adam Masina.16:50

89' Sostituzione Sassuolo: esce Armand Laurienté, entra Emil Ceïde.16:50

88' GOL! Udinese-SASSUOLO 2-2! Rete di Domenico BERARDI! Ancora una volta l'esterno dei neroverdi risulta decisivo dagli undici metri.



87' Nuovo calcio di rigore per il Sassuolo, questa volta a causa di un fallo di Kabasele su Mulattieri.16:49

85' Ancora pericolosissimo il Sassuolo, questa volta con Ferrari e con un nuovo palo colpito. Si salva l'Udinese che continua a difendersi con le unghie e con i denti.16:44

83' Grandissima occasione per il Sassuolo che colpisce la traversa con un colpo di testa preciso di Mulattieri.16:42

77' Sostituzione Udinese: esce Festy Ebosele, entra Adam Masina.19:32

77' Cartellino giallo per Festy Ebosele.16:37

76' GOL! Udinese-SASSUOLO 1-2! Rete di Domenico BERARDI! L'esterno dei neroverdi spiazza Silvestri con un tiro dal dischetto che si insacca preciso all'angolino.



75' Calcio di rigore assegnato al Sassuolo per fallo di Ebosele su Pinamonti.16:34

71' Sostituzione Udinese: esce Hassane Kamara, entra Kingsley Ehizibue.16:32

71' Sostituzione Sassuolo: esce Marcus Pedersen, entra Samuele Mulattieri.16:30

70' Grandissima opportunità per il Sassuolo che sfiora la rete con Ferrari: bravissimo Silvestri a respingere e ad evitare il gol del 2-1.16:28

67' Occasione per il Sassuolo con Lauriente che si incarica di una puniziono molto golosa al limite dell'area di rigore: la barriera però ribatte e la difesa dell'Udinese libera senza troppi problemi.16:27

63' Con l'uomo in più prende campo il Sassuolo che sfiora la rete con Thorstvedt: splendido il cross di Berardi per il norvegese che impatta male e sbaglia da distanza ravvicinatissima.16:22

59' Cartellino rosso per Martín Payero dopo una brutta entrata su Erlic.16:18

57' Sostituzione Sassuolo: esce Daniel Boloca, entra Cristian Volpato.16:16

55' GOL! UDINESE-Sassuolo 2-0! Rete di Roberto PEREYRA! Azione insistita di Pereyra che, anche grazie ad un rimpallo, si presenta a tu per tu con Consigli: l'uruguayano non sbaglia e raddoppia per i bianconeri.



53' Ci prova Laurientè su punizione da lontanissimo: la palla termina però di parecchio fuori a lato, alla sinistra della porta difesa da Silvestri.16:13

50' Problemi fisici per Pedersen che costringe lo staff medico del Sassuolo all'ingresso in campo per le cure di rito.16:09

46' Inizia il secondo tempo di UDINESE-SASSUOLO!16:04

Urge una scossa in casa Sassuolo, con Castillejo e Bajrami che potrebbero senza dubbio fare al caso di Dionisi vista la sterilità offensiva espressa dal Sassuolo nella prima frazione. In casa Udinese invece scalpita Samardzic dalla panchina.15:50

Prima frazione non proprio divertente. Il match è molto fisico, intrinseco di nervosismo e di aggressività, a tratti anche troppa. Le due squadre si giocano punti importanti e la tensione si sente. I ritmi non sono altissimi, mentre i falli invece sono molteplici e il gioco risulta spezzettato. Nonostante ciò il gol arriva ed è dell'Udinese, in particolare grazie ad un colpo di testa preciso di Lucca che manda l'Udinese all'intervallo in vantaggio di un gol.15:49

45'+2' Finisce il primo tempo di UDINESE-SASSUOLO, in rete Lucca!15:49

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.15:47

44' La reazione del Sassuolo non arriva. In campo c'è tanto nervosisimo e di certo non ne beneficia lo spettacolo. Diversi falli e match molto spezzettato.15:46

39' Problemi fisici per Andrea Pinamonti: costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Sassuolo per le cure del caso.15:40

36' GOL! UDINESE-Sassuolo 1-0! Rete di Lorenzo LUCCA! Splendido cross di Pereyra che pesca in maniera precisa l'attaccante dell'Udinese: Lucca, senza neanche saltare, riesce ad anticipare Ferrari e a battere Consigli per la rete dl vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Lucca15:39

32' Pericoloso il Sassuolo che nel giro di due minuti arriva al tiro con Laurientè prima e con Pinamonti: bravo in entrambi i casi Perez a chiudere con precisione e ad evitare ulteriori grattacapi.15:33

29' Match completamente bloccato alla mezz'ora. Tanti errori nella gestione del possesso e soprattutto tanta fatica nel creare occasione realmente degne di nota.15:31

25' Dopo 25 minuti il conto totale dei tiri in porta è di 3: 2 per il Sassuolo, 1 per l'Udinese.15:27

20' Cartellino giallo per Marcus Pedersen.15:21

17' Dopo i primi 10 minuti, il ritmo è calato in maniera esponenziale. Tanti falli e di conseguenza un gioco molto spezzettato, con due squadre in piena fase di studio.15:19

13' Arriva la reazione dell'Udinese: ottimo spunto di Kamara che lascia partire un cross perfetto su cui Lucca non arriva davvero per pochissimi centimetri.15:14

8' Primo squillo concreto del Sassuolo con Laurientè che serve Thorstvedt in area: il norvegese anticipa Perez, ma non riesce ad impensierire più di tanto Silvestri.15:08

5' Partita subito aperta: le due squadre si sfidano senza esclusione di colpi, giocando a ritmi alti fin dai primi minuti. Da una parte Lauriente e dall'altra Lovric, sembrerebbero loro i più in palla.15:06

1' Inizia il primo tempo di UDINESE-SASSULO!15:01

È dal 17 marzo 2018 (1-2 in Friuli con le reti di Fofana, Sensi e autogol di Adnan) che il Sassuolo non batte l’Udinese in Serie A: da allora in 10 sfide cinque vittorie friulane e cinque pareggi.14:15

Prima di questa stagione, solo una volta nella sua storia in Serie A l’Udinese aveva ottenuto una o meno vittorie nelle prime 15 partite stagionali di massimo campionato: nel 1961/62, annata chiusa in 18ª posizione (ultimo posto) con la conseguente retrocessione in Serie B.14:15

Le scelte Dionisi: c'è Thorstvedt sulla trequarti, mentre in difesa gioca Pedersen sulla corsia di sinistra con Toljan a destra ed Erlic e Ferrari centrali. In mediana confermato Boloca al fianco di Henrique.14:14

Le scelte di Cioffi: a sorpresa va in panchina Samardzic, con Lovric che torna titolare in mediana. In attacco confermato invece Lucca dal 1', supportato da Pereyra. Sulla corsia di sinistra spazio per Kamara, in panchina Zemura.14:11

Panchina Sassuolo: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Castillejo, Volpato, Falasca, Loeffen, Lipari.14:09

Panchina Udinese: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Samardzic, Thauvin, Pafundi.14:09

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen - Henrique, Boloca - Berardi, Thorstvedt, Laurienté - Pinamonti.14:08

Formazione UDINESE (3-5-1-1): Silvestri - Kabasele, Kristensen, Perez - Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara - Pereyra - Lucca.14:07

L'Udinese arriva dalla pesante sconfitta esterna contro l'Inter per 4-0, anche il Sassuolo è reduce da una sconfitta esterna, contro il Cagliari, maturata con il risultato di 2-1 per i sardi.14:02

Benvenuti alla diretta della partita della 16^ giornata di Serie A, si affrontano Udinese e Sassuolo.14:00