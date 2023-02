Il Napoli con due gol nel primo tempo, Kvaratskhelia e Oshimen, prova a mettere in ghiaccio la partita. Il Sassuolo cerca di riaprirla, ma si vede annullare dal VAR un gol di Laurienté. Nella ripresa Oshimen sfiora in più occasioni la terza rete e Simeone nel finale la realizza, ma il VAR gli nega la gioia.22:50

ANCORA OSHIMEN! Lobotka per l'attaccante che taglia tra i due difensori e calcia sotto la traversa, Consigli devia in angolo.21:58

Doppio vantaggio del Napoli con la ditta Kvaratskhelia, Oshimen. Ospiti vicini al terzo gol in diverse occasioni, con l'attaccante nigeriano che colpisce anche un palo. Il Sassuolo rimane in partita e si vede annullare un gol di Laurienté nel finale.21:33

Cartellino giallo per Laurienté, entrata in ritard su Di Lorenzo.21:28

GOL ANNULLATO AL SASSUOLO! Frattesi al limite vede Laurienté sbucare tra le linee e gli serve un ottimo pallone che il francese, a tu per tu con Meret, deposita in rete.21:29

PALO DI OSHIMEN! Il nigeriano vince un duello sulla trequarti e parte in velocità, in area salta Zortea e calcia angolato ma colpisce il palo.21:12

Interessante pallone morbido in area di Laurienté, la difesa del Napoli ben messa, non lascia spazi.21:10

Nel Sassuolo tra i pali c'è Consigli, difesa a quattro con Zortea, Ruan, Erlic e Rogerio. A centrocampo, Frattesi, Maxime Lopez ed Henrique. In avanti parte dalla panchina Berardi, al suo posto spazio per Bajrami nel tridente con Defrel e Laurienté. Nel Napoli poco turnover nonostante l'imminente ottavo di finale di Champions League. Meret in porta, difesa con Kim e Rrahmani centrali e Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo, Elmas, Lobotka e Zambo Anguissa. In attacco con Osimhen e Kvaratskhelia, c'è Politano dal primo minuto.20:11