Vieira vince la partita con i cambi: partita equilibrata fino a 15 minuti dalla fine. Diverse le occasioni del Venezia specie nel primo tempo con Nicolussi Caviglia e Kike Perez, ma l'ingresso di Ekuban e Cornet decidono la partita. Due assist del calciatore italo-ghanese, prima per Pinamonti poi proprio per Cornet.

Secondo risultato utile consecutivo per il Genoa che riesce così a effettuare il sorpasso sul Torino in classifica (granata a -2) e terza vittoria consecutiva in casa. Terza sconfitta di fila invece per il Venezia per il quale la situazione in classifica si fa sempre più dura.

Il Genoa torna in campo sabato alle ore 20:45 per la sfida contro l'Inter a San Siro. Il Venezia invece ospiterà al Penzo la Lazio, poi ci sarà un'altra sfida difficile contro l'Atalanta.