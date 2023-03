Grazie per aver seguito la diretta scritta di Atalanta-Empoli 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:50

L'Atalanta ritrova dunque i tre punti e sale a quota 45 punti con tre sole lunghezze di ritardo dal quarto posto. L'Empoli allunga la propria striscia negativa a otto partite e rimane a 28 punti in classifica, nove sopra il Verona terzultimo che ha però una gara in meno rispetto ai toscani.22:49

L'Atalanta interrompe il proprio digiuno e trova una vittoria che mancava dall'11 febbraio. Le reti di De Roon e Hojlund, subentrato a Zapata, ribaltano lo svantaggio del primo tempo (gol di Ebuehi) e fanno impazzire il pubblico di casa che non assisteva a una vittoria casalinga dal 2-0 alla Samp di gennaio. L'Empoli, troppo rinunciatario, si deve arrendere allo strapotere degli uomini di Gasperini che hanno fatto registrare 27 tiri verso la porta e 55 cross in area avversaria, entrambi dati record per gli uomini di Gasperini in questo campionato.23:00

90'+6' Triplice fischio al Gewiss. Atalanta batte Empoli 2-1 in rimonta.22:42

90'+6' Lookman spreca tutto in campo aperto nel tentativo di servire Hojlund a centro area.22:41

90'+6' Satriano prova la sponda per Luperto in area ma consegna la palla ai difensori atalantini.22:41

90'+5' Boga prova a pescare il jolly col destro a giro dal limite ma colpisce male e non trova la porta avversaria.22:40

90'+4' ANCORA PERISAN! Altro miracolo del portiere ospite su una girata in area di Hojlund! Atalanta vicinissima al terzo gol per due volte nello spazio di un minuto.22:39

90'+2' OCCASIONE ATALANTA! Boga semina il panico sulla sinistra e mette in mezzo per Lookman che, favorito da una deviazione di Luperto, calcia a botta sicura ma trova la risposta di Perisan!22:38

90'+1' Cartellino giallo per Ruggeri dopo un fallo su Ebuehi.22:37

90' Sei minuti di recupero.22:35

89' Sostituzione Atalanta: fuori Pasalic, dentro Demiral.22:36

89' Sostituzione Atalanta: fuori Zappacosta, dentro Maehle.22:34

88' Palomino affossa Caputo nel cerchio di centrocampo e viene ammonito.22:33

88' Rete confermata dopo un check con la sala VAR!22:32

86' GOL! ATALANTA-Empoli 2-1! Rete di Hojlund! Ederson pesca Pasalic in area, il croato calcia male verso la porta, un rimpallo favorisce però Hojlund che fa esplodere il Gewiss da pochi passi col destro!



Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund22:32

85' Boga calcia a giro verso la porta ma trova la deviazione della barriera.22:31

84' Giallo per Lookman che spinge a terra Parisi prima della battuta.22:37

84' Ammonito anche Bandinelli.22:30

82' Punizione sulla lunetta dell'area avversaria per l'Atalanta, sul pallone Boga e Hojlund.22:28

82' Henderson stende De Roon al limite della propria area e viene ammonito da Dionisi.22:26

80' Palomino commette fallo su Satriano e concede qualche secondo di respiro all'Empoli che però spreca l'occasione di tirare il fiato con un fallo di Henderson su Pasalic.22:25

79' Sostituzione Empoli: fuori Ismajli, dentro Walukiewicz.22:24

79' Sostituzione Atalanta: fuori Muriel, dentro Boga.22:24

79' Sostituzione Atalanta: fuori Zapata, dentro Hojlund.22:24

78' Problema muscolare per Ismajli che rimane a terra al limite della propria area.22:23

78' Destro dai 25 metri di Ederson e palla in Curva Nord.22:22

76' Gasperini passa a quattro dietro e piazza Muriel, Pasalic e Lookman alle spalle di Zapata.22:21

76' Sostituzione Atalanta: fuori Scalvini, dentro Lookman.22:20

75' Atalanta in gestione del possesso ed Empoli rintanato a difesa della propria porta.22:20

73' Riprende il gioco tra i fischi del pubblico di casa per la perdita di tempo anche se Luperto sembra effettivamente stordito dopo lo scontro precedente.22:19

71' Luperto a terra in area dopo uno scontro con Muriel. Si ferma il gioco al Gewiss Stadium per soccorrere il difensore scuola Napoli.22:17

70' Zanetti si gioca altri due cambi per ridare energia ai suoi, spariti letteralmene dal campo dopo il pareggio atalantino.22:15

69' Sostituzione Empoli: esce Akpa Akpro, entra Henderson.22:15

69' Sostituzione Empoli: fuori Baldanzi, dentro Haas.22:14

69' OCCASIONE ATALANTA! Ederson si destreggia sulla trequarti e mette al centro dalla destra, Zapata prolunga sul secondo palo per Ruggeri che va a centimetri dal 2-1 col colpo di testa!22:14

68' Muriel colpisce male e centra la barriera, l'azione rimane però a ridosso dell'area ospite.22:13

67' Sgambetto di Akpa Akpro su Zapata poco fuori dal lato corto dell'area di rigore empolese. Punizione da posizione interessante per Muriel che potrebbe anche cercare la porta da lì.22:12

66' Cross di Muriel dalla destra, respinge De Winter.22:11

64' E' aumentata tantissimo la pressione atalantina dopo il gol del pareggio.22:09

63' Ruggeri va sul fondo e crossa teso in area, Zappacosta cerca la porta col destro ma trova un muro davanti a sé. Poi l'azione prosegue con lo stesso esterno nerazzurro che finisce a terra in area con Dionisi che fa ampi cenni di proseguire.22:08

62' Ruggeri prova il destro dal limite, Ebuehi respinge in fallo laterale.22:07

61' PILLOLA STATISTICA: Marten De Roon ha segnato il suo primo gol in questo campionato, sfruttando il primo assist di Matteo Ruggeri.22:06

59' Sostituzione Empoli: esce Grassi, entra Ismajli.22:04

59' Sostituzione Empoli: fuori Fazzini, dentro Bandinelli.22:04

58' GOL! ATALANTA-Empoli 1-1! Rete di De Roon! Ruggeri finta il cross col sinistro, rientra sul destro e trova l'inserimento di De Roon che fredda Perisan di testa!



Guarda la scheda del giocatore Marten De Roon22:04

58' Proteste del pubblico di casa dopo un tocco di mano in area empolese, Dionisi si consulta velocemente con la sala VAR e non concede rigore.22:03

56' ANCORA CAPUTO! Calcio d'angolo dalla sinistra, Musso smanaccia sui piedi di Caputo che calcia in equilibrio precario centrando lo stesso portiere nerazzurro sulla linea di porta!22:17

56' OCCASIONE EMPOLI! Palomino sbaglia l'intervento di testa e favorisce Caputo in campo aperto. L'ex Samp si presenta davanti a Musso ma viene rimontato da Scalvini che salva un gol già fatto intervenendo in scivolata sulla conclusione dell'avversario.22:01

55' Atalanta monocorde ormai con l'ennesimo cross di Zappacosta dalla destra a trovare ancora una volta la respinta della difesa ospite.21:59

53' Zappacosta crossa rasoterra dalla destra ma i suoi compagni sono tutti schiacciati in area piccola e la difesa empolese respinge.21:58

52' Fuorigioco di Zapata dopo un flipper in area empolese. Gasperini intanto sembra intenzionato a operare i primi cambi.21:57

51' Cross di Parisi dalla sinistra, Musso blocca senza problemi in area.21:56

50' Palla in area per Zapata che aggancia con la punta del piede ma viene anticipato da un reattivo Perisan al momento del tiro. Decisivo anche l'intervento di Luperto a far perdere il tempo all'attaccante colombiano.21:55

49' Si riporta in avanti stabilmente l'Atalanta che prova a riprendere sulla falsariga della prima frazione.21:54

47' OCCASIONE EMPOLI! Grassi fa velo in area per Caputo che, da ottima posizione, calcia alto sopra la traversa. Brivido per l'Atalanta che ha rischiato di subire il secondo gol al secondo tiro dell'Empoli.21:52

46' Akpa Akpro prova a sfondare a destra e viene chiuso in calcio d'angolo.21:51

46' Si ricomincia!21:50

Non è semplice pensare a cosa possa cambiare l'Atalanta nella ripresa per riacciuffare il match, nel primo tempo è mancato infatti solo un pizzico di lucidità sotto porta per concretizzare le numerose chances avute. L'Empoli invece è riuscito a resistere, quasi miracolosamente, e a colpire nell'unica situazione pericolosa creata in area avversaria.21:42

Epilogo di primo tempo beffardo per l'Atalanta che, dopo aver dominato e creato almeno una decina tra occasioni da gol nitide e azioni pericolose, viene colpita dal gol fortunoso di Ebuehi, su azione comunque ben confezionata da Akpa Akpro e Baldanzi. Prosegue il digiuno degli uomini di Gasperini che non segnano una rete in campionato dall'1-2 interno col Lecce del 19 febbraio.21:42

45'+3' Duplice fischio di Dionisi. Si va al riposo con l'Empoli in vantaggio 1-0.21:33

45'+3' TOLOI! Zappacosta rimette in mezzo dalla destra, Toloi anticipa tutti ma non trova la porta di testa!21:33

45'+2' Zapata cerca Ruggeri in area, Ebuehi lo anticipa ma concede calcio d'angolo.21:32

45' Due minuti di recupero.21:31

44' GOL! Atalanta-EMPOLI 0-1! Rete di Ebuehi! Tacco geniale di Akpa Akpro per Baldanzi, cross basso per Ebuehi che prima viene anticipato da Ruggeri, poi si ritrova la palla sui piedi in area piccola dopo un rimpallo su Caputo e segna il più facile dei gol col destro da due metri.



Guarda la scheda del giocatore Tyronne Ebuehi21:31

43' Palla persa in attacco da Fazzini che poi ferma la ripartenza nerazzurra con un fallo su Zappacosta.21:29

42' Baldanzi in profondità per Satriano, Ederson capisce tutto e spedisce la palla in fallo laterale.21:27

40' ANCORA PASALIC! Traversone di Ruggeri dalla sinistra, Pasalic sale a colpire di testa ma manca ancora una volta lo specchio della porta!21:26

39' Muriel difende palla al limite e serve Zapata che calcia però alle stelle.21:24

38' ZAPATA IN TUFFO! Palla che gira da sinistra a destra al limite dell'area empolese, Zappacosta crossa al centro dove Zapata sfiora il palo in tuffo di testa!21:24

37' Baldanzi crossa dalla destra, Satriano prova la torsione a centro area ma non trova la porta di Musso.21:22

36' Caputo prova il servizio volante col tacco per Baldanzi in area atalantina, Toloi spazza via senza pensarci troppo.21:21

34' OCCASIONE ATALANTA! Pasalic anticipa tutti di testa e manda la sfera sul secondo palo, Parisi salva tutto calciando via la palla a due passi dalla linea di porta.21:20

33' Flipper in area che per poco non inganna Perisan. Palla fuori di poco dopo il tocco di Luperto e nuovo tiro dalla bandierina per i bergamaschi.21:18

33' Calcio d'angolo per l'Atalanta, lo guadagna Zapata.21:18

33' Niente da fare per l'Empoli che non riesce in alcun modo a uscire dalla propria metà campo.21:18

31' Zapata prova a mandare in porta Muriel con un tocco in profondità ma Luperto capisce tutto e chiude sul colombiano.21:16

30' Palomino impatta male di testa sul corner di Muriel, palla a fondo campo.21:15

29' Traversone dalla destra, Perisan non ci arriva in tuffo ma c'è De Winter ad anticipare Zapata e a mettere in corner.21:14

28' OCCASIONE ATALANTA! Ruggeri mette in mezzo dalla sinistra, la palla, deviata da un difensore, si impenna e finisce dalle parti di Pasalic che non inquadra lo specchio di testa da ottima posizione.21:14

28' Ottima chiusura difensiva di De Winter su Muriel. Il difensore belga ferma ottimamente l'avversario impedendogli l'ingresso in area.21:13

26' Caputo ha spazio sul lato corto dell'area atalantina e serve Satriano al limite dell'area piccola. Il giocatore di proprietà dell'Inter sbaglia però il controllo e perde sia la palla che l'opportunità di battere a rete da buona posizione.21:12

25' Zappacosta rimane a terra dopo un colpo subito da Grassi. Dionisi ferma tutto ma poi si riparte senza l'intervento dei sanitari bergamaschi.21:10

24' Prosegue il monologo atalantino con l'Empoli che non riesce praticamente mai a mantenere il possesso della sfera.21:09

23' Cross dalla sinistra per Zapata che viene sbilanciato da Parisi al momento dello stacco, Dionisi lascia correre e si riprende con una rimessa dal fondo per l'Empoli.21:08

22' Palla in mezzo per Zapata che prova a girarsi per la conclusione ma viene ostacolato alla perfezione da Luperto.21:07

21' OCCASIONE ATALANTA! Ruggeri-Scalvini-Ruggeri al limite dell'area avversaria e cross sul secondo palo dove Zappacosta non trova la coordinazione giusta per bucare Perisan e calcia altissimo da buona posizione.21:06

19' Muriel si crea lo spazio al limite dell'area per liberare il destro ma viene murato.21:04

19' OCCASIONE ATALANTA! Zappacosta mette in mezzo dalla destra per Pasalic, il croato sale in terzo tempo a colpire riesce solamente a sfiorare di testa. Grande chance per i padroni di casa che non stanno concretizzando la mole di gioco creata finora.21:05

18' Atalanta che fa girare palla al limite dell'area avversaria, Empoli alle corde.21:03

17' Non riesce il triangolo tra Fazzini e Baldanzi, la palla finisce a Musso che fa ripartire la manovra dei padroni di casa.21:01

15' Palla di nuovo in calcio d'angolo, Perisan esce di pugno, Zappacosta la rimette in mezzo a cercare Zapata ma il suo tentativo è dosato male e finisce a fondo campo.21:00

15' Il VAR conferma la legalità del tocco del centrale empolese, niente rigore per l'Atalanta.21:00

14' Altro corner per l'Atalanta con Ebuhei che tocca in corner un cross di Muriel dalla destra. Check del VAR in corso per verificare il tocco del giocatore cresciuto nella Juve.20:59

13' Pasalic prolunga di testa a cercare Zapata che viene anticipato, poi la difesa ospite riesce a respingere.20:59

13' Sesto calcio d'angolo per l'Atalanta, sulla palla Muriel pronto a mettere al centro dalla destra.20:58

12' Respira per qualche istante l'Empoli che riesce a gestire palla dopo la mareggiata nerazzurra dei primi minuti.20:57

10' Zappacosta riceve palla in area e la rimette tesa sul secondo palo dove trova però Ebuhei ad anticipare Pasalic.20:56

9' Bello slalom di Baldanzi a centrocampo e fallo guadagnato dopo lo sgambetto di De Roon.20:53

7' Nulla di fatto sul corner nerazzurro ma si rimane nella trequarti dell'Empoli.20:52

7' Altro calcio d'angolo per l'Atalanta dopo una respinta maldestra di Akpa Akpro.20:52

7' Cross di Muriel dalla destra, Grassi respinge di testa. In agguato c'era Zapata.20:51

6' Prova a rispondere l'Empoli che arriva col fraseggio nell'area nerazzurra ma non riesce a incidere e la difesa di casa libera.20:51

5' Scalvini tocca di testa sul corner dalla destra battuto da Muriel ma la sua conclusione esce di molto a lato.20:52

4' Serie di corner per l'Atalanta che preme subito a caccia del vantaggio.20:49

3' DE ROON! Zapata difende palla, la tocca in mezzo per Ruggeri che serve subito De Roon al limite. L'olandese non ci pensa due volte calciando in porta col mancino ma Perisan respinge in tuffo.20:49

2' OCCASIONE ATALANTA! Subito nerazzurri pericolosi in area con Pasalic che, liberissimo in area, non impatta bene sul cross di Muriel e calcia alle stelle.21:41

Si comincia!20:46

E' tutto pronto a Bergamo dove si attende solo l'ingresso in campo delle due squadre e il fischio iniziale.20:36

Vicario ancora out tra le fila dei toscani, in porta c'è sempre Perisan che trova la terza consecutiva da titolare. Nei quattro di difesa sono ben due i cambi rispetto alla sconfitta con l'Udinese: Stojanovic e Ismajli lasciano il posto a Ebuhei e De Winter. Completano il reparto Luperto e Parisi. Zanetti ne cambia poi due anche in mezzo al campo dove Marin e Bandinelli vanno in panchina, al loro posto ci sono Grassi e Fazzini a far reparto insieme ad Akpa Akpro. Nessun cambio invece in avanti con Baldanzi dietro le punte Caputo e Satriano.20:30

Gasperini opera tre cambi rispetto alla sconfitta di Napoli. Il primo è obbligato visto l'infortunio occorso a Djimsiti, al suo posto al centro della difesa, affiancato da Toloi e Scalvini c'è Palomino. Maehle lascia il posto a Zappacosta sulla destra mentre a sinistra viene confermato Ruggeri. In mezzo al campo sempre De Roon ed Ederson. Pasalic ancora dietro le punte dove Muriel viene preferito a Hojlund per completare il duo offensivo con Zapata.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: consueto 4-3-1-2 per l'Empoli. Perisan - Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi - Akpa Akpro, Grassi, Fazzini - Baldanzi - Caputo, Satriano. A disposizione: Ujkani, Stubljar, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Pjaca, Marin, Destro, Bandinelli, Tonelli, Stojanovic.20:23

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-4-1-2 per l'Atalanta. Musso - Toloi, Palomino, Scalvini - Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri - Pasalic - Zapata, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Okoli, Boga, Lookman, Hojlund, Demiral, Colombo, Chiwisa, Soppy.20:21

A dirigere il match è chiamato Dionisi con Rossi e D'Ascanio assistenti. Quarto uomo Sacchi. In sala VAR ci sono Marini e Muto.15:23

Al Gewiss Stadium si affrontano due squadre che attraversano momenti non semplici: i bergamaschi non vincono da quattro gare, di cui due interne, mentre i toscani sono addirittura fermi alla vittoria di San Siro sull'Inter dello scorso 23 gennaio. Per entrambe c'è quindi bisogno di aggiungere tre punti per non veder peggiorare ulteriormente la propria classifica. L'Atalanta rischia infatti di perdere il treno che porta all'Europa mentre l'Empoli potrebbe finire, seppur con margine, invischiato nella lotta per non retrocedere, cosa impensabile fino a qualche settimana fa.15:20

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Empoli, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A.15:13