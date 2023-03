Dal MAPEI Stadium è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:28

Pausa per le Nazionali, si torna in campo ad aprile per la ventottesima giornata: i ragazzi di Dionisi ospiteranno il Torino mentre la squadra di Semplici affronterà la Salernitana.20:28

Quarta vittoria di fila per i neroverdi a cui basta un rigore di Berardi assegnato per un fallo di mano di Amian rivisto al VAR. Tante le occasioni create dalla squadra di casa (traversa di Berardi, palo di Harroui, Dragowski reattivo su Henrique e Rogerio), i liguri nonostante abbiano chiuso con quattro giocatori offensivi non sono mai riusciti ad impensierire Consigli.20:25

90'+6' FINITA! Sassuolo-Spezia 1-0, triplice fischio di Ghersini.20:22

90'+6' Consigli salva sul destro ravvicinato di Caldara ma Ghersini aveva fischiato fallo di mani di Cipot.20:22

90'+5' Nzola prolunga per Cipot che lavora palla verso Shomurodov, Marchizza s'immola.20:21

90'+3' Bajrami serve a Defrel un rigore in movimento, sinistro centrale, Dragowski senza problemi.20:19

90'+2' Traversone di Cipot, piattone al volo di Nzola, alle stelle.20:19

90' Sei minuti di recupero.20:16

89' Esposito centra dalla destra, Marchizza anticipa Nzola in angolo.20:15

88' Ampadu per Shomurodov, suggerimento troppo profondo.20:14

86' Punizione di Verde, sinistro di Cipot in curva.20:12

86' ULTIMO CAMBIO SASSUOLO. Dionisi si copre: Marchizza per Berardi.20:12

84' Da corner, colpo di testa di Ampadu, lontano dallo specchio.20:10

83' Shomurodov allarga per Verde, cross deviato in angolo da Rogerio.20:09

82' Frattesi scarica il destro dal limite, centrale, nessun problema per Dragowski.20:08

80' ULTIMO CAMBIO SPEZIA. All-in di Semplici: Verde per Bourabia.20:06

80' SOSTITUZIONE SPEZIA. Finisce la gara di Gyasi, scampoli per Shomurodov.20:06

80' PALO SASSUOLO! Harroui piazza il destro dai 25 metri, la palla scheggia la base del legno a Dragowski battuto.20:07

77' I liguri alzano il proprio baricentro, i neroverdi non concedono spazi.20:04

75' SOSTITUZIONE SPEZIA. Semplici si gioca la carta Cipot, esce Agudelo.20:02

75' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Harroui prende il posto di Henrique.20:02

75' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Dionisi richiama anche Pinamonti, spezzone per Defrel.20:01

75' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Staffetta in attacco tra Lauriente e Bajrami.20:01

74' Pinamonti addomestica per Lauriente, destro debole tra le braccia di Dragowski.20:00

73' Percussione inarrestabile di Frattesi che sfonda centralmente, la sua conclusione è potente ma imprecisa.19:59

71' GOL! SASSUOLO-Spezia 1-0! Rigore di Berardi. Dragowski indovina l'angolo ma la palla gli passa sotto il corpo, Berardi fortunato dagli 11 metri.



70' AMMONITO Amian per fallo di mano.19:56

70' RIGORE SASSUOLO! Ghersini dopo aver rivisto le immagini assegna il penalty ai neroverdi, fallo di mano di Amian sul tiro di Lauriente.19:56

69' Ghersini viene richiamato al VAR per rivedere il fallo di mano di Amian.19:56

68' L'azione prosegue, destro di Lauriente parato da Amian, Ghersini fa proseguire.19:55

68' OCCASIONE SASSUOLO! Cross morbido di Rogerio, Dragowski sbaglia l'uscita smanacciando corto, Berardi e Henrique non riescono ad approfittarne.19:54

66' AMMONITO Nzola, braccio largo su Henrique.19:53

66' SOSTITUZIONE SPEZIA. Semplici rinforza la mediana: Zurkowski per Maldini.19:52

65' SOSTITUZIONE SPEZIA. Ekdal non ce la fa a continuare, entra Esposito.19:51

63' Problemi per Ekdal, gioco fermo.19:50

61' Ancora Amian in proiezione offensiva, scambia con Nzola, destro fiacco facile preda di Consigli.19:47

60' Amian apre per Gyasi, pescato in offside.19:46

58' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Thorstvedt lascia il campo a favore di Frattesi.19:45

57' Lauriente si accentra dalla sinistra, il suo destro si spegne sul fondo.19:42

55' Ripartenza di Lauriente, ottimo timing di Dragowski in uscita bassa su Berardi.19:40

54' Batte Maldini, sinistro di Nzola da dimenticare.19:40

53' Agudelo si guadagna una punizione sulla trequarti, fallo di Lopez.19:39

50' Neroverdi in pressione, i liguri si difendono con ordine.19:37

48' Thorstvedt in verticale per Lauriente, Dragowski arriva prima.19:34

46' OCCASIONE SASSUOLO! Lauriente tocca dietro per Rogerio, destro teso dal limite, vola Dragowski.19:32

46' COMINCIA LA RIPRESA. Sassuolo-Spezia 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.19:31

Dionisi deve aumentare il ritmo e la qualità delle giocate in fase di costruzione; Semplici ha bisogno di maggiore concretezza e peso offensivo.19:19

Avvio migliore dei liguri che mancano però in fase conclusiva, i neroverdi crescono col passare dei minuti e creano le due occasioni più nitide della prima frazione: Berardi fa tremare la traversa con un sinistro dal limite, Dragowski di puro istinto riesce a respingere il colpo di testa ravvicinato di Henrique su assist di Thorstvedt.19:18

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Sassuolo-Spezia 0-0, reti bianche all'intervallo.19:16

45' Un minuto di recupero.19:16

45' OCCASIONE SASSUOLO! Thorstvedt calibra in area per Henrique, colpo di testa a tu per tu con Dragowski che riesce a chiudergli lo specchio.19:16

42' Traversone di Nikolaou, Gyasi e Nzola lisciano la conclusione.19:11

41' Cross di Amian, girata di Maldini neutralizzata da Toljan.19:10

40' Ripartenza di Nzola, Amian non s'intende con Agudelo e l'azione sfuma.19:09

38' Berardi punta l'area dalla destra, Ekdal interviene nuovamente in angolo.19:10

37' Lauriente centra dalla sinistra, Ekdal si rifugia in angolo.19:10

35' Cross profondo di Henrique, Toljan spara il destro in orbita.19:05

34' L'azione prosegue, la palla spiove nuovamente verso Berardi, il suo esterno sinistro si perde oltre il palo lontano.19:04

34' TRAVERSA SASSUOLO! Schema su punizione, Lauriente serve Berardi, il suo sinistro a giro dal limite si stampa sulla traversa.19:04

31' Berardi cerca nel corridoio Henrique che sbaglia il controllo in area.19:01

28' Ampadu a terra, gioco fermo per qualche istante.18:57

26' Traversone di Toljan, Bourabia libera di testa.18:55

24' Rogerio scende sulla sinistra, cross deviato in angolo da Amian.18:54

21' Ritmi leggermente calati, i neroverdi faticano a costruire.18:51

19' Sventagliata di Ampadu per Gyasi, Rogerio è in vantaggio.18:49

17' Azione prolungata dei liguri, Henrique copre su Gyasi, guadagnando fallo.18:47

15' Amian lungo linea per Nzola che rientra sul sinistro calciando sul fondo.18:45

13' I neroverdi aumentano il fraseggio, i liguri continuano a pressare alti.18:43

11' Berardi dai 25 metri, sinistro masticato ampiamente a lato.18:40

8' Cross tagliato di Bourabia, Consigli reattivo sulla zampata di Caldara che era però in posizione irregolare.18:39

7' Lancio per Nzola che incrocia il destro da posizione defilata, smorzato in angolo da Ferrari.18:40

5' Cross di Amian, Agudelo manca l'aggancio in area, Erlic spazza.18:35

3' Maldini si fa spazio al limite, destro contrato da Thorstvedt.18:33

1' Gyasi sfonda sulla destra, tocco dietro per Ekdal, tiro murato da Ferrari.18:31

1' Dragowski è subito costretto ad uscire in scivolata per anticipare Berardi.18:31

1' INIZIA Sassuolo-Spezia, palla ai liguri.18:30

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Ghersini.18:10

Semplici si mette a specchio con il tridente Gyasi-Nzola-Maldini. Ekdal ritorna titolare in mediana, Zurkowski parte dalla panchina.18:32

Squalificato Tressoldi, gioca l'ex Erlic. Dionisi conferma il tridente Berardi-Pinamonti-Lauriente, Thorstvedt preferito a Frattesi in mediana.18:03

4-3-3 anche per lo Spezia: Dragowski - Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou - Bourabia, Ekdal, Agudelo - Gyasi, Nzola, Maldini. A disp.: Zoet, Zovko, Wisniewski, Ferrer, Sala, Zurkowski, Beck, Cipot, Esposito, Kovalenko, Krollis, Shomurodov, Verde.18:33

Ecco le formazioni. Sassuolo con il 4-3-3: Consigli - Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio - Thorstvedt, Lopez, Henrique - Berardi, Pinamonti, Lauriente. A disp.: Pegolo, Russo, Romagna, Marchizza, Frattesi, Harroui, Obiang, Alvarez, Bajrami, Ceide, Defrel.18:08

I neroverdi, reduci da tre vittorie di fila, affrontano i liguri, alla ricerca di punti salvezza e tornati al successo in campionato contro l'Inter.17:58

Al MAPEI Stadium tutto pronto per Sassuolo-Spezia, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A.17:56