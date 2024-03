Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Genoa 0-0 e arrivederci ai prossimi impegni della Serie A Tim 2023-24.14:29

Dopo la pausa per le nazionali, la Juventus sarà ospite della Lazio sabato 30 marzo 2024 dalle ore 18:00. Nella stessa giornata, ma dalle ore 15:00, il Genoa ritroverà invece il pubblico amico del Ferraris nell'attendere il Frosinone. 14:28

Due pali, ma anche tantissimi errori tecnici frenano la Juventus, obbligandola al secondo pareggio consecutivo dopo quello contro l'Atalanta. Espulso Vlahovic per proteste nel finale di gara, assenza pesante nelle prossime giornate. Ottimo invece il rendimento del Genoa in questa partita, che strappa l'ennesimo punto a una "grande" della Serie A. 14:27

90'+6' FINISCE QUI. Juventus-Genoa 0-0. Triplice fischio del direttore di gara Giua, la crisi dei bianconeri prosegue mentre è ottimo il punto conquistato dal Grifone. 14:25

90'+3' ESPULSO VLAHOVIC. Ancora proteste dell'attaccante serbo, che si becca il secondo cartellino giallo e deve così lasciare il campo. La Juventus chiuderà in 10. 14:23

90'+2' AMMONITO VLAHOVIC. Troppe proteste dell'attaccante serbo per la decisione di Giua, il quale gli aveva fischiato fallo per carica su Martinez.14:22

90'+1' Ci saranno cinque minuti di recupero in questo secondo tempo tra Juventus e Genoa. Sfida sempre bloccata sullo 0-0, ma sta crescendo molto la Signora in questo finale. 14:21

90' PALO DI KEAN. Strappo di Yildiz, con ricamata per Vlahovic in area. Il bomber serbo viene anticipato da Vasquez, con palla che resta a limite. Sbuca Kean che batte a rete con un destro secco rasoterra, ma la sfera incoccia sul legno alla destra di Martinez. 14:20

87' Altra azione insistita della Juventus, con Gatti che arriva sul fondo da destra e mette in mezzo un cross teso a mezza altezza. Martinez esce e fa sua la sfera con una presa in due tempi. Forcing finale dei bianconeri, che vogliono vincere questo lunch match. 14:17

86' ENTRA PURE BOHINEN. Altro cambio deciso da mister Gilardino, che richiama in panchina Badelj. 14:14

85' CAMBIO GENOA. Bani non ce la fa a proseguire, al suo posto entra così Giorgio Cittadini. 14:14

83' ENTRA PURE KEAN. Allegri si gioca l'ultima carta in uscita dalla panchina, richiamando Cambiaso per dare spazio a un'altra punta. 14:12

82' Altro contropiede sprecato dalla Juventus. Yildiz scappa via e, dal limite, allarga a sinistra per Iling-Junior anziché imbucare dall'altra parte verso Vlahovic. L'esterno bianconero viene rimontato da Spence e non può nemmeno mettere in mezzo per i compagni. 14:11

79' SOSTITUZIONE GENOA. Lascia il campo Retegui, gli subentra David Ankeye. Questa la scelta di mister Gilardino. 14:09

78' CAMBIO JUVENTUS. Esce Miretti, al suo posto c'è ora spazio per Timothy Weah. 14:07

75' Vlahovic sbaglia da due passi! Altro grande cross di Cambiaso dalla destra, il bomber serbo stacca di testa nell'area piccola ma arriva troppo in anticipo e non riesce a girare verso lo specchio, mandando alta sopra la traversa la conclusione aerea. 14:05

72' Nelle ultime sette giornate (dall’inizio del 22° turno), la Juventus ha raccolto sei punti (una vittoria, tre pareggi, tre sconfitte) e solo quattro squadre hanno avuto un rendimento inferiore; inoltre, i bianconeri hanno subito due gol in ciascuna delle ultime quattro gare e non arrivano a cinque dal marzo 1962.14:02

70' ECCO MALINOVSKYI. Questa la seconda "mossa" di mister Gilardino, che decide invece di richiamare in panchina Gudmundsson.14:00

69' CAMBIO GENOA. C'è Kevin Strootman a rilevare un Frendrup comunque autore di una buonissima partita. 14:07

69' Vlahovic vicino all'1-0! Grande cross dalla destra di Cambiaso, con palla a rientrare, e l'attaccante serbo stacca benissimo di testa a centro area. Spizzata che va vicinissima al palo alla destra di Martinez, il quale si lamenta tanto coi compagni di difesa. 13:59

67' PALO DI ILING-JUNIOR. Yildiz rifinisce al limite per il compagno, che si sistema al meglio palla e calcia da posizione defilata col sinistro a incrociare. Martinez si distende e devia quel tanto che basta per deviare la palla sul palo. Sarà calcio d'angolo per la Juventus. 13:57

65' AMMONITO VITINHA. Perde palla su Rabiot e poi stende l'avversario lanciato in ripartenza, nessun dubbio da parte di Giua nell'estrarre il cartellino giallo. 13:54

62' Juventus che ora vuole sbloccare questo lunch match della giornata 29 di Serie A 2023-24. Cresce la pressione della squadra bianconera, Yildiz tecnicamente già un fattore. 13:52

60' FUORI CHIESA. Rumoreggia lo Stadium alla sostituzione del numero sette, che lascia comunque il suo posto in campo a Kenan Yildiz. 14:08

59' TRIPLO CAMBIO JUVENTUS. Esce anche Kostic, con mister Allegri che decide così di far subentrare Samuel Iling-Junior. 14:08

59' ENTRA RABIOT. Gli lascia spazio McKennie, il quale ha giocato senza essere al meglio della condizione.13:48

58' AMMONITO CAMBIASO. Duro intervento in ritardo del quinto bianconero su Vasquez, nessun dubbio allora per il signor Giua nell'estrarre il cartellino giallo. 13:47

56' Squadre ora molto allungate, con Kostic che rimonta Vitinha fin nei pressi della sua bandierina di sinistra e gli strappa palle senza commettere fallo, salvo poi sbagliare tutto nella transizione con l'imbucata per Chiesa. 13:46

54' Bella imbucata di Kostic per il taglio in area di Chiesa, ma Badelj fa buona guardia e, in scivolata, concede soltanto calcio d'angolo. Poi bel gesto di fair-play dello stesso Badelj nell'accusarsi di aver toccato per ultimo palla.13:44

51' Fraseggio insistito ora dei bianconeri, con Miretti a svariare molto da una fascia all'altra e Chiesa che si è spostato a destra per non intralciarsi più così a vicenda con Kostic. 13:41

48' Si alza ovviamente il possesso palla della Juventus, che aveva chiuso il primo tempo con un ottimo 60%. Certo manca ancora concretezza nei 20-25 metri finali, ma la Signora sembra aver approcciato bene questa ripresa. 13:38

47' Prima palla in verticale di Locatelli per Vlahovic, il quale fa perno, si gira e serve Gatti in area. Destro da posizione defilata, deviazione della difesa rossoblù e allora corner per la Juventus. 13:36

47' COMINCIA LA RIPRESA. Juventus-Genoa 0-0. Fischio di Giua, si riparte qui allo Stadium. Manovrano i padroni di casa. 13:35

Se mister Gilardino può essere ampiamente soddisfatto di come sta giocando il suo Genoa, per Allegri non può essere affatto la stessa cosa. Ipotizzabili alcuni cambi del tecnico bianconero, che già sul finale di primo tempo aveva mandato a scaldare Iling jr e Yildiz. Chiesa e Kostic sulla sinistra non sembrano poter coesistere con continuità. 13:22

Prima metà di gara con pochissimi squilli e due soli interventi (uno a testa) per i portieri. Juventus molto sottotono, specie perché incapace di finalizzare tre contropiedi potenzialmente molto interessanti a causa di evidenti errori tecnici. Genoa che invece fraseggia meglio e tiene sempre il pallino del gioco, facendo in sostanza la partita. 13:20

45'+2' FINE 1° TEMPO. Juventus-Genoa 0-0. Fischia Giua, ma fischiano anche tanti dei tifosi bianconeri presenti allo Stadium.13:19

45' Ci sarà un minuto di recupero in questo primo tempo tra Juventus e Genoa. Risultato cristallizato sullo 0-0. 13:18

44' Altro contropiede sprecato dalla Juventus. Ottimo Danilo a lanciare Miretti in un tre contro tre, il centrocampista serve Vlahovic e lo manda verso la porta. L'attaccante serbo prova ad aprire a sinistra per Chiesa, cogliendolo però in controtempo e sbagliando tutto. 13:17

43' Chiesa tra alti e (tanti) bassi. Quando si accende è sempre un fattore importante, ma oggi sta sbagliando tanto con errori tecnici. Vlahovic non ha invece ancora ricevuto un pallone giocabile, aspetto sintomatico di quanto la Juventus stia faticando in questo lunch match. 13:16

40' Ci prova Messias dal limite. Cambio gioco del Genoa, con l'ex Milan che ricev sull'out di sinistra, si accentra e, dal vertice dell'area, lascia partire un destro violento ma decentrato, non trovando così lo specchio della porta difesa da Szczesny. 13:13

39' AMMONITO DANILO. Ripartenza veloce di Vitinha in campo aperto, col terzino brasiliano costretto a fermarne la corsa col fallo. Cartellino giallo indiscutibile. 13:12

37' A terra Chiesa al limite dell'area, ancora proteste della Juventus. Spence non tocca il pallone e Chiesa vorrebbe calcio di punizione: svista del direttore di gara Giua, che invece concede soltanto calcio d'angolo. 13:10

35' Timide proteste della Juventus per un presunto tocco di braccio in area di De Winter sul cross di Vlahovic. Braccio aderente al corpo, Giua lo indica chiaramente e lascia proseguire. Sul ribaltamento di fronte, Vitinha subisce fallo e fa rifiatare un po' il suo Genoa. 13:09

32' Gatti pericoloso! Kostic ottimo sulla sinistra, con un cross rasoterra al bacio per l'inserimento a centro area del compagno. Il difensore bianconero calcia di prima a botta sicura col mancino in corsa, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Bani. 13:05

30' Chiesa veramente troppo sacrificato nell'agire sulla stessa fascia (sinistra) di Kostic, ma oggi molto impreciso anche in passaggi davvero elementari. Sta invece crescendo alla distanza Miretti. 13:02

27' Ci prova Gatti. Miretti esce alla grande dalla pressione del Genoa a centrocampo, serve in orizzontale McKennie e poi riceve il lancio di ritorno del compagno, accentrandosi e scaricando per Gatti. Dai 25 metri, il difensore prova un destro velleitario su cui Martinez ha vita facile in presa a terra. 13:00

25' Altra buona trama offensiva del Genoa, con Spence che mette in mezzo un cross molto interessante dalla destra. Cambiaso attento a centro area nel chiudere in angolo. Grifone che continua ad affacciarsi nell'area bianconera...12:58

23' Retegui pericoloso. Chiesa frenato a ridosso dell'area genoana, ripartenza rossoblù e il bomber della Nazionale può calciare col destro da posizione defilata al limite. Szczesny controlla la traiettoria del pallone senza correre alcun rischio. 12:56

21' Bel dialogo dai e vai tra Miretti e Chiesa, col centrocampista che riceve il passaggio di ritorno, si incunea in area e va a terra nel tentativo di dribbling su Bani. Per il signor Giua è tutto regolare e sarà così soltanto calcio d'angolo a favore della Juventus. 12:54

20' Sempre Genoa in controllo del possesso, mentre la Juventus sbaglia davvero tanto in fase di impostazione e, almeno finora, non è riuscita a servire mai Vlahovic. Locatelli sempre regista basso, ma pochissime verticalizzazioni dei bianconeri. 12:53

17' Grande recupero difensivo di Kostic su un Gudmundsson lanciato in contropiede sull'out di destra. Molto buona la transizione difensiva del serbo, mentre il numero 11 del Genoa resta a terra per un colpo fortuito. 12:50

15' Ripartenza importante per la Juventus, con Chiesa che accelera e ricama alla grande sulla destra per Cambiaso. Quest'ultimo fa 40 metri palla al piede ma, una volta giunto al limite dell'area avversaria, sbaglia l'imbucata per Vlahovic. Sfuma una potenziale occasione in superiorità numerica per la Juventus. 12:48

13' A terra Danilo dopo uun contrasto con Vitinha nell'area di rigore della Juventus. Il capitano bianconero si rialza ma zoppica un po' per un piccolo problema alla caviglia sinistra. 12:46

10' Juventus che fatica molto ad avere un buon possesso palla, anche perché il Genoa raddoppia quasi sistematicamente il portatore di palla bianconero. Chiesa a terra più volte e un po' risentito per il fatto che il direttore di gara, il signor Giua, non abbia ancora fischiato un fallo a suo favore.12:42

7' SUPER SZCZESNY. Punizione rossoblù dal vertice sinistro dell'area avversaria. Gudmundsson mette in mezzo un bel cross e trova la testa di Bani. Deviazione aerea verso l'incrocio alla sinistra del portiere bianconero, che però si supera deviando in angolo. 12:40

5' Fraseggio prolungato del Genoa, che prova a fare la partita sfruttando anche un Gudmundsson che si abbassa tanto per cominciare l'azione. Juventus che sta per ora giocando un po' d'attesa, con quasi tutti i suoi effettivi dietro la linea della palla. 12:38

3' Rischio per il Genoa. Messias con un avventato retropassaggio verso Martinez, il quale deve fare gli straordinari coi piedi per rinviare ed evitare l'intervento sottoporta di Vlahovic. Sugli sviluppi dell'azione, calcio d'angolo per i padroni di casa. 12:36

2' Prima trama offensiva del Genoa, con Vasquez che arriva al limite dell'area bianconera e, da posizione defilata, cerca un destro verso la porta di Szczesny. Conclusione da dimenticare, rimessa dl fondo per la Juve. 12:34

1' INIZIA Juventus-Genoa, fischio di Giua e si può partire qui allo Stadium. Meteo sereno, grandi presenze sugli spalti. Signora in classica divisa casalinga, con maglia a strisce bianche e nere, calzoncini e calzettoni bianchi. Grifone che gioca con divisa oro e blu da trasferta. 12:32

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dello Stadium. A dirigere questo Juventus-Genoa sarà Antonio Giua (sezione di Olbia), coadiuvato da Marco Bresmes (Bergamo) e Mattia Scarpa (Reggio Emilia). IV Ufficiale Marco Di Bello (Brindisi), VAR Gianluca Aureliano (Bologna) e AVAR Marco Guida (Torre Annunziata).12:16

La Juventus è imbattuta da 19 gare casalinghe di fila contro il Genoa in Serie A (15 vittorie, quattro pareggi) e, in questo parziale, ha subito in media soltanto 0,6 gol a partita, mantenendo la porta inviolata per ben 10 volte, inclusa la sfida più recente (2-0, il 5 dicembre 2021).12:16

Mister Gilardino propone invece il tridente “pesante” a livello offensivo, con la coppia Gudmundsson-Vitinha che agirà alle spalle di Retegui. Per il resto, altre due novità: ritorna Vasquez nei tre di difesa, si accomoda invece in panchina Strootman, anche perché il centrocampo del Grifone passa a quattro.12:16

Mister Allegri cambia qualcosa rispetto al pareggio con l’Atalanta. Confermata per nove undicesimi la formazione iniziale di Bergamo, ma con due novità di spicco: Kostic prende il posto di Iling jr quale quinto di sinistra a centrocampo, mentre Vlahovic parte da titolare per fare coppia con Chiesa al posto di Milik.12:14

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa risponde invece con un 3-4-2-1 formato da: Martinez - De Winter, Bani, Vasquez - Spence, Badelj, Frendrup, Messias - Gudmundsson, Vitinha - Retegui. All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Strootman, Vogliacco, Malinovskyi, Cittadini, Ankeye, Pittino, Haps.12:13

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic - Chiesa, Vlahovic. All. Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio - De Sciglio, Alex Sandro, Djalò, Rugani - Iling jr, Nicolussi Caviglia, Nonge, Rabiot, Weah - Kean, Yildiz.12:11

Il Genoa ha invece perso le ultime due sfide di campionato giocate (2-3 contro il Monza, 1-2 contro l’Inter) e nelle ultime sei partite di Serie A ha vinto soltanto una volta (2-0 vs Udinese). Il Grifone occupa attualmente il 12° posto in classifica con 33 punti e, lontano dal Ferraris, ha vinto soltanto tre volte (a fronte di quattro pareggi e sette sconfitte).12:11

La Juventus è reduce dal pareggio (2-2) contro l’Atalanta e, in campionato, ha vinto soltanto una delle ultime sette sfide (tre pari, altrettante sconfitte). Attualmente al terzo posto con 58 punti, quella di oggi per i bianconeri diventa una gara spartiacque della stagione. In casa, la Signora ha perso soltanto una volta in questa Serie A 2023-24 (0-1 contro l’Udinese).12:11

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus e Genoa, gara valida per la Giornata 29 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.12:10