Da Fiorentina - Atalanta é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:47

In pieno recupero, gran chiusura di Nico Gonzalez sul contropiede di Boga, con Muriel solissimo sul secondo palo.23:25

Partita che si accende nel finale, Biraghi entra e colpisce il palo su punizione, Bonaventura sfiora il gol di testa ma intervento miracoloso di Sportiello che tiene a galla i suoi.22:46

Pareggio tra Fiorentina e Atalanta, Dea in vantaggio con Maehle, pareggia Cabral su rigore dopo l'intervento del VAR.22:45

90'+8' FINISCE FIORENTINA - ATALANTA! 1-1 il finale di una partita veramente intensa.22:44

90'+6' Contropiede Atalanta, é Nico Gonzalez a chiudere il pallone di Boga per Muriel.22:43

90'+5' CABRAL! Destro violento della punta che sfiora il sette!22:40

90'+4' BONAVENTURA! Colpo di testa sul secondo palo del fantasista, incredibile parata di Sportiello che chiude a fil di palo.22:40

90'+3' Angolo per la Fiorentina, guadagnato da Nico Gonzalez: salgono le torri dalla difesa.22:39

90'+2' Sostituzione FIORENTINA: esce Gaetano Castrovilli, entra Alessandro Bianco.22:38

90'+1' Cross di Biraghi, Bonaventura anticipato da Toloi.22:37

90' Sette i minuti di recupero.22:36

89' EDERSON! Cross di Koopmeiners, colpo di testa del centrocampista che manda alto.22:35

88' Altro duello Sottil - Toloi, ha la meglio il difensore della Dea con il viola che chiedeva il fallo.22:34

86' Punizione per la Fiorentina: Dodó non mette al centro ma ripartono con il possesso palla per schiacciare l'Atalanta in area.22:33

84' Sostituzione ATALANTA: esce Duván Zapata, entra Jérémie Boga.22:31

83' Numero di Sottil che si libera con un bel dribbling di Toloi, che non puó far fallo: cross arretrato, conclusione di Dodó respinta.22:30

82' Ancora un pallone corto per Terracciano, costretto a calciare lontano per anticipare Muriel.22:29

80' Piú Fiorentina in questo finale, con l'Atlanta che fatica a trovare occasioni.22:26

78' Atalanta che passa a quattro in difesa, con Toloi terzino destro.22:24

77' Dribbling e sinistro dal limite di Nico Gonzalez, palla alta sopra la traversa.22:23

76' Sostituzione ATALANTA: esce Giorgio Scalvini, entra José Luis Palomino22:23

75' AMMONITO Lucas Martínez Quarta. Trattenuta su Muriel che era scappato in velocitá al difensore. 22:21

73' PALO DI BIRAGHI! Il difensore con il suo sinistro batte Sportiello su punizione, ma trova il legno a negargli la gioia del gol.22:19

72' Sostituzione FIORENTINA: esce Aleksa Terzić, entra Cristiano Biraghi.22:18

71' AMMONITO Rafael Tolói. Giallo al difensore che stende Bonaventura al lmiite dell'area. 22:17

70' Sostituzione ATALANTA: esce Rasmus Højlund, entra Luis Muriel.22:16

69' Che numero di Koopmeiners, dribbling su Martinez Quarta e cross morbido per Hojlund: colpo di testa a lato della punta.22:16

69' Fallo di Zapata che apre troppo il gomito per prendere posizione su Martinez Quarta.22:15

67' Fiorentina che prova a sfondare centralmente, non riesce il triangolo tra Bonaventura e Cabral.22:14

66' Angolo per l'Atalanta, che sembra aver aumentato il ritmo: fallo in attacco di Djimsiti.22:13

65' Sostituzione FIORENTINA: esce Antonín Barák, entra Giacomo Bonaventura.22:11

64' Sostituzione FIORENTINA: esce Josip Brekalo, entra Riccardo Sottil.22:10

63' Zapata si lamenta per una trattenuta di Martinez Quarta in area, Guida dice che si puó continuare.22:10

62' Non ancora pronto il cambio, Fiorentina momentaneamente in dieci.22:09

61' Brekalo fa segno di aver problemi, gli gira la testa dopo il colpo precedente: cambio obbligato per Italiano.22:08

60' AMMONITO Éderson. Il mediano stende Dodó che si era inserito in velocità palla al piede a centrocampo.22:07

58' Si rialza il giocatore ex Torino, che vuole continuare la partita.22:05

57' A terra Brekalo dopo uno scontro aereo con Toloi, entra immediatamente lo staff medico della Fiorentina.22:04

56' GOL! FIORENTINA - Atalanta 1-1! Rete su Rigore di Arthur Cabral. La punta spiazza Sportiello, rigore perfetto con pallone a destra, portiere a sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Arthur Cabral22:03

55' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Guida giudica l'intervento di Toloi con il braccio, Cabral pronto per calciare il penalty.22:01

54' Guida va a vedere le immagini, sale la tensione in campo.22:00

53' Check del VAR per un possibile tocco di mano di Toloi nella precedente azione di Castrovilli. Si attende al Franchi.21:59

52' CASTROVILLI! Destro di esterno, palla di poco a lato: quante occasioni per i viola.21:57

51' Scalda il destro Brekalo, conclusione che colpisce in pieno Scalvini.21:56

50' Fiorentina che, come nel primo tempo, parte decisamente forte: Atalanta che aspetta.21:55

49' BARAK! Cross di Terzic, conclusione del fantasista che non impegna Sportiello, attento sul suo palo.21:55

47' NICO GONZALEZ! Cross di Castrovilli, l'argentino sul dischetto prova il controllo favorendo la presa di Sportiello.21:53

47' Un cambio per la Fiorentina, fuori Ikoné, dentro Brekalo: non cambia lo schema di Italiano che porta Nico Gonzalez a destra.21:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI FIORENTINA - ATALANTA!21:52

46' Sostituzione FIORENTINA: esce Jonathan Ikoné, entra Josip Brekalo.21:51

Fiorentina che ha spinto per tutto il primo tempo, sfiorando il gol con Nico Gonzalez e Cabral, ma dopo lo svantaggio i viola hanno faticato a trovare la reazione.21:34

Atalanta che torna negli spogliatoi con il terzo gol in campionato di Mæhle, abile ad inserirsi centralmente e battere Terracciano in uscita.21:33

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FIORENTINA - ATALANTA! 0-1 il risultato parziale, decide il gol di Mæhle.21:33

45'+1' Punizione di Castrovilli che termina direttamente sul fondo.21:32

45' Un minuto di recupero.21:32

44' Castrovilli steso sulla trequarti, punizione per la Fiorentina.21:32

43' Barak prova un pallonetto, pallone alto: gioco comunque fermo per fallo precedente di Cabral.21:29

42' Cross di Koopmeiners, è Nico Gonzalez a chiudere, favorendo l'intervento di Terracciano.21:28

41' Avanza Dodó che quasi si scontra con Ikoné: incomprensione tra i due.21:27

40' Cabral prova la conclusione dal limite, chiude Scalvini.21:26

38' AMMONITO Joakim Mæhle. L'autore del gol festeggia sotto la curva della Fiorentina, con gesti verso i tifosi avversari: giallo per lui. 21:25

37' GOL! Fiorentina - ATALANTA 0-1! Rete di Joakim Mæhle. L'esterno si inserisce centralmente e con un tocco di esterno batte Terraciano.



Guarda la scheda del giocatore Joakim Maehle21:25

36' Che rischio per Nico Gonzalez, retropassaggio per Terracciano con Hojlund molto vicino: il portiere spazza lontano.21:22

34' Non ancora in partita Terzic, altro passaggio errato dell'esterno.21:21

33' Martinez Quarta usa tutto il suo fisico per fermare la corsa di Zapata, che si era liberato sulla destra.21:20

32' 63% di possesso palla della Fiorentina, che ha realizzato praticamente il doppio dei passaggi dell'Atalanta (166 a 86).21:18

31' ZAPATA! Il colombiano si mette in proprio e conclude di potenza, palla alta sopra la traversa.21:17

30' ANCORA NICO GONZALEZ! Altro sinistro a giro dell'argentino, blocca al petto Sportiello.21:16

29' Punizione Fiorentina: Castrovilli sul secondo palo, Toloi allontana.21:15

28' Guida richiama a sé de Roon, entrato duro su Nico Gonzalez.21:15

27' Ikoné ne salta tre prima di trovare la scivolata vincente di de Roon.21:14

26' Tanti uno contro uno in mezzo al campo, Ederson e Barak con continue trattenute, fallo alla fine dell'ex Verona.21:13

24' CHE PARATA DI SPORTIELLO! Sull'angolo di Castrovilli, colpo di testa di Cabral con Nico Gonzalez che devia a due passi: il portiere riesce a mandare in angolo.21:11

23' De Roon costretto agli straordinari per chiudere Ikoné: angolo per la Viola.21:10

22' Ci prova dalla distanza anche Mandragora, Fiorentina che ci prova tanto da lontano.21:09

21' Barak finta il tiro e scarica su Dodó, cross di prima che Zappacosta respinge in out.21:08

19' NICO GONZALEZ! Sinistro a giro dai 25 metri, palla che termina di pochissimo a lato!21:06

18' Rischia molto la Fiorentina con il possesso palla dei suoi centrali, Zapata e Hojlund sempre sulle linee di passaggio.21:05

17' Dopo l'angolo per la Fiorentina, parte il contropiede della Dea: Terzic ferma Hojlund.21:04

16' CABRAL! Conclusione improvvisa della punta, destro secco che Sportiello mette in angolo.21:03

15' Italiano accentra molto i terzini, quasi da mezzala, lasciando larghi gli esterni: superiorità numerica in mezzo al campo per i viola in fase di possesso.21:02

14' Rischia molto Castrovilli sul pressing di Koopmeiners, fallo dell'olandese.21:01

13' Cross di Dodó dalla trequarti, pallone che termina direttamente sul fondo.21:00

12' BARAK! Conclusione dalla distanza del centrocampista, Sportiello blocca in due tempi.20:58

11' Ritmi alti in questo inizio di partita, sfida tra due squadre che non si stanno certo accontentando del pareggio.20:58

10' OCCASIONE ATALANTA! Hojlund entra in area e crossa basso, Zapata anticipa il movimento ma non trova il pallone!20:56

9' Nico Gonzalez cerca l'uno contro uno con Toloi, ha la meglio il centrale della Dea.20:55

7' Sta crescendo di colpi l'Atalanta, che ha alzato decisamente il baricentro.20:54

6' Sará una bella sfida sugli esterni, Ikoné - Gonzalez per i viola, Maehle - Zappacosta per la Dea.20:53

5' Cross basso di Zappacosta, Hojlund anticipa tutti sul primo palo ma manda a lato.20:52

4' Intervento duro di Milenkovic su Zapata, primo fischio di Guida.20:51

3' Possesso palla della Fiorentina, Atalanta che aspetta.20:50

2' MARTINEZ QUARTA! Punizione per la Fiorentina, Mandragora trova il centrale che, di testa, manda a lato.20:49

2' Prima indicazione tattica: Koopmeiners trequartista, Ederson in coppia con de Roon.20:48

1' INIZIA FIORENTINA - ATALANTA! Primo pallone per gli ospiti.20:47

Dirige il match l'arbitro Marco Guida.20:17

L’Atalanta ha trovato la vittoria in cinque delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P), dopo che nelle precedenti 13 partite nel massimo campionato non era mai riuscita a battere la formazione toscana (4N, 9P).20:17

Gasperini con Scalvini e Djimsiti in difesa, coppia de Roon - Koopmeiners in mediana, doppia prima punta con Zapata al fianco di Hojlund.20:16

Italiano opta per il trio Ikoné, Barak, Gonzalez alle spalle di Cabral, Castrovilli con Mandragora in mediana, Terziò per Biraghi sulla sinistra. Panchina per Bonaventura e Igor.20:15

La formazione dell'ATALANTA: (3-4-1-2): Sportiello - Toloi, Scalvini, Djimsiti - Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle - Ederson - Zapata, Hojlund. A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Palomino, Demiral, Bernasconi, Soppy, Boga, Muhameti, Muriel.20:14

Sono ufficiali le formazioni del match: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic - Mandragora, Castrovilli - Ikoné, Barak, Gonzalez - Cabral. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Biraghi, Ranieri, Venuti, Kayode, Igor, Bonaventura, Duncan, Bianco, Brekalo, Jovic, Saponara, Sottil, Koaumé.20:10

Posticipo di Serie A, in questo lunedì sera al Franchi si affrontano Fiorentina e Atalanta: Italiano contro Gasperini, nona contro sesta in classifica.20:07