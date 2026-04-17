Terza vittoria di fila per l’Inter che sale a 78 punti e mette, momentaneamente, 12 punti sul Napoli.I nerazzurri sono attesi dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como e, nella prossima giornata di campionato, dalla sfida esterna contro il Torino.

Al rientro dalla pausa per le nazionali, terminata con l'esclusione degli azzurri dal mondiale nord-americano, l'Inter è tornata in campo superando gli ostacoli Roma e Como segnando 9 reti e mettendo altrettanti punti di vantaggio sulle inseguitrici. I nerazzuri arrivavano da un periodo decisamente negativo condito da un Marzo senza nessuna vittoria ma il rientro, effimero, di Lautaro Martinez e un ritrovato Thuram hanno pemesso alla squadra di Chivu di riprendere con forza le redini del campionato.16:29

Successo vitale per il Cagliari nell'ultima giornata di campionato. La rete di Sebastiano Esposito, pronto a sfidare il fratello questa sera, ha permesso ai rossoblu di superare la Cremonese in un cruciale scontro salvezza. La compagine sarda, 16° in classifica, ha così messo 6 lunghezze di distanza su Cremonese e Lecce che sono appaiate al terzultimo posto sul baratro della retrocessione in cadetteria. La vittoria mancava dal 31 Gennaio, quando il Cagliari aveva infilato tre successi consecutivi contro Juventus, Fiorentina e Hellas Verona.16:35

Le scelte di Chivu. Sorprende l'allenatore dell'Inter che schiera tra i pali Josep Martinez a discapito di Sommer. Difesa inedita con Carlos Augusto e Akanji che agiscono ai lati di De Vrij. Solo una sorpresa a centrocampo con Mkkhitaryan a completare l'asse asseme a Barella e a Calhanoglu. Dumfries e Dimarco inammovibili sulle fasce. In attacco Thuram e Pio Esposito.20:29

Le scelte di Pisacane. Ze Pedro e Obert larghi con Mina e Rodriguez a difendere l'operato di Caprile. In mediana Adopo e Sulemana sostengono la manovra offensiva di Palestra, Gaetano e Sebastiano Esposito. Il terminale offensivo dei rossoblu è Borrelli.20:27

PREPARTITA

Inter - Cagliari è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Cagliari sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 288 Fuorigioco 41 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 42 Espulsioni 4 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1 27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3 07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2 16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1 04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1 14-02-2026 Serie A Como-Fiorentina 1-2 01-03-2026 Serie A Sassuolo-Atalanta 2-1 15-03-2026 Serie A Verona-Genoa 0-2 21-03-2026 Serie A Juventus-Sassuolo 1-1 11-04-2026 Serie A Milan-Udinese 0-3 17-04-2026 Serie A Inter-Cagliari 3-0

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 78 punti (frutto di 25 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece il Cagliari si trova 16° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte).

L'Inter ha segnato 78 gol e ne ha subiti 29; il Cagliari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 47.

La partita di andata Cagliari - Inter si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa l'Inter ha fatto 41 punti (13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, Como e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Sassuolo e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 3-0 mentre Il Cagliari ha incontrato la Cremonese vincendo 1-0.

Inter e Cagliari si sono affrontate 89 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 46 volte, il Cagliari ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Inter-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite di Serie A contro il Cagliari (7V, 1N), tante quante nelle precedenti 24 sfide disputate contro i sardi nel massimo campionato.

L'Inter ha segnato in tutte le ultime 26 partite casalinghe di Serie A disputate contro il Cagliari (57 reti del club meneghino nel periodo - 2.2 di media) e solo contro l'Udinese (31 tra il 1959 e il 2010) i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di gare interne consecutive con gol nel massimo campionato.

L'Inter ha segnato 75 gol in questa Serie A, almeno 19 in più rispetto a ogni altra squadra nel torneo in corso; solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria i nerazzurri hanno superato 75 reti dopo 33 partite disputate (79 marcature nel 2023/24).

L'Inter ha realizzato almeno quattro reti in cinque gare casalinghe di Serie A in questo campionato e nei precedenti 66 campionati disputati solo una volta i nerazzurri hanno realizzato 4+ gol in più gare interne diverse: sei nel 2020/21.

Il Cagliari è tornato al successo in Serie A dopo che avevano ottenuto solo due punti nelle precedenti otto gare di campionato. Prima di questa striscia, i sardi avevano ottenuto tre vittorie consecutive, contro Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona.

Il Cagliari ha perso le ultime due trasferte di Serie A e non subisce più di due sconfitte esterne di fila in una singola stagione di Serie A dal periodo novembre-dicembre 2023 (quattro in quel caso).

Solo la Juventus (55) ha tentato più tiri in seguito a recuperi offensivi rispetto all'Inter (48) in questa Serie A, mentre il Cagliari ha il numero più basso di tiri di questo tipo (17).

L'Inter è la squadra che ha effettuato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi (512) in Serie A in questa stagione, mentre il Cagliari (219) è tra le formazioni che ne hanno completate di meno (cinque squadre ne contano meno).

Marcus Thuram ha segnato 10 gol in questa Serie A e potrebbe superare la doppia cifra di reti nel massimo campionato per la terza stagione consecutiva con l'Inter; solo due giocatori stranieri finora sono riusciti a superare la doppia cifra di gol nelle loro prime tre stagioni con il club nel torneo dal 1929/30: Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (in ciascuna delle prime cinque quest'ultimo).

Sebastiano Esposito ha partecipato a quattro gol (tre reti, un assist) nelle sue ultime cinque presenze in Serie A, lo stesso numero di quelle collezionate nelle precedenti 13 gare nella competizione (quattro assist in quel caso). Con sei gol e cinque assist, il classe 2002 ha preso parte a 11 reti nella Serie A 2025/26, superando il precedente record in una stagione tra Serie A e Serie B (10 - sei reti e quattro passaggi vincenti con la Sampdoria nella Serie B 2023/24).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: