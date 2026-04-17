L’Inter va in vantaggio sul Cagliari in avvio di ripresa grazie alle reti di Thuram e Barella. Chiude la gara la soluzione balistica di Zielinski che in pieno recupero sigla dal limite il gol del 3-0.
Terza vittoria di fila per l’Inter che sale a 78 punti e mette, momentaneamente, 12 punti sul Napoli.I nerazzurri sono attesi dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como e, nella prossima giornata di campionato, dalla sfida esterna contro il Torino.
Torna alla sconfitta il Cagliari. I sardi rimangono al 16° posto a quota 33 punti. Il prossimo impegno di Serie A vedrà i rossoblu ospitare l’Atalanta alla Unipol Domus.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive. 23:01
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLA STADIO GIUSEPPE MEAZZA! Inter-Cagliari 3-022:42
90'+2'
GOOL!! INTER-Cagliari 3-0!! Rete di Piotr Zielinski! Gol spettacolare del numero 7 nerazzurro che col collo-esterno infila sotto l'incrocio dei pali un incolpevole Caprile. Assist di Denzel Dumfries.
Folorunscho col destro da fuori area. Palla lontana dallo specchio.22:39
90'
4 minuti di recupero.22:38
89'
5° sostituzione Inter. Esce Nicolò Barella ed entra Andy Diouf.22:36
87'
5° sostituzione Cagliari. Esce Zw Pedro ed entra Andrea Belotti.22:37
86'
Numero di Bonny che se ne va via in tunnel sulla sinintra e crossa al centro. Alto il colpo di testa di Dumfries.22:34
85'
4° sostituzione Inter. Esce Hakan Çalhanoglu ed entra Davide Frattesi.22:33
81'
Filtrante di Akanji per Bonny che prova a districarsi a destra. Zappa interviene e riesce anche a conquistare la rimessa dal fondo.22:29
80'
Cross dalla trequarti sinistra di Folorunsho sul primo palo. Mendy riceve ma controlla male e la palla rotola in rinvio dal fondo.22:28
79'
Ottimo disimpegno di Bonny che, con un paio di finte ben eseguite, esce dalla pressione avversaria e serve Barella per il contropiede.22:27
78'
Palla lunga per Zappa sulla fascia destra. Luis Henrique sbaglia completamente il tempo dell'intervento e permette all'avversario di andare al cross. Chiude la difesa nerazzurra.22:26
76'
4° sostituzione Cagliari. Esce Adam Obert ed entra Gabriele Zappa.22:24
76'
3° sostituzione Cagliari. Esce Ibrahim Sulemana ed entra Michael Folorunsho.22:24
76'
3° sostituzione Inter. Esce Federico Dimarco ed entra Luis Henrique.22:23
76'
2° sostituzione Inter. Esce Henrikh Mkhitaryan ed entra Piotr Zielinski.22:23
76'
1° sostituzione Inter. Esce Marcus Thuram ed entra Ange-Yoan Bonny.22:23
74'
Percussione centrale di Akanji e palla in verticale per Pio Esposito che si gira e prova la conclusione dal limite. Respinge la difesa sarda.22:22
72'
Crossa da sinistra Obert. Adopo, sul secondo palo, tenta la sponda ma non trova nessun compagno di squadra.22:19
71'
Angolo Cagliari. Calcia bene Obert sul secondo palo ma allontana la difesa meneghina.22:18
69'
OCCASIONE CAGLIARI! Palestra scappa sulla destra e raggiunge il fondo aspettando il movimento del giovane Mendy, che vien anticipato a centro area da Akanji che spazza in corner.22:18
68'
Sbagliata la palla, troppo forte, di Barella per Dumfries sulla fascia destra. Occasione sprecata per il 3-0.22:16
67'
Break di Calhanoglu che sprinta nella metà campo avversaria e serve Dimarco a sinistra. Palla al centro per Thuram ma anticipa tutti Caprile.22:15
66'
Pio Esposito finisce a terra, in area di rigore, in un contratto con Mina a palla lontana. Si continua a giocare.22:14
65'
Acceso il duello tra Palestra e Carlos Augusto, che ancora una volta riesce ad arginare l'avversario.22:12
64'
Tuffo di Carlos Augusto che di testa anticipa Palestra e regala corner al Cagliari.22:11
63'
Calcio di punizione interessante per il Cagliari dalla trequarti. Palestra messo giù da Dimarco.22:11
62'
Fallo in attacco di Pio Esposito che non riesce ad anticipare la difesa avversaria.22:10
60'
Il turco va direttamente in porta. Traiettoria ad uscire che si spegne sul fondo.22:08
59'
L'Inter spinge sull'onda dell'entusiasmo. Fallo evidente di Mina che atterra Thuram dando un calcio piazzato dai 30 metri ai nerazzurri. Sul pallone Calhanoglu.22:07
57'
2° sostituzione Cagliari. Esce Gianluca Gaetano ed entra Alessandro Deiola.22:05
57'
1° sostituzione Cagliani. Esce Gennaro Borrelli ed entra Paul Mendy.22:05
56'
GOOL!! INTER-Cagliari 2-0!! Rete di Nicolò Barella! Va ancora in post basso Pio Esposito che serve a destra per Thuram. Conclusione del francese ribattuta dalla difesa e palla che schizza al limite dove, di potenza, Barella trasforma nell'angolino basso a sinistra.
Ottimo avvio di ripresa dei nerazzurri che capitalizzano subito e si portano in vantaggio.22:02
52'
GOOL!! INTER-Cagliari 1-0!! Rete di Marcus Thuram! Vantaggio nerazzurro con la discesa di Dimarco a sinistra, che parte grazie al fallo subito da Barella su cui Marchetti concede il vantaggio. Palla al centro per Thuram che deve solo appoggiare in rete.
Palestra ferma lo scambio tra Dimarco e Carlos Augusto e prova a ripartire. Il brasiliano si aggrappa subito per evitare il contropiede rossoblu. 21:59
50'
Gran lavoro di Pio Esposito che va in post basso e scarica per Dumfries che prova il tiro-cross a centro area. Palla ancora sul fondo, ma Inter subito pericolosa.21:58
48'
Barella tenta la conclusione al volo dal limite. Tiro strozzato e palla sul fondo.21:56
47'
Ancora il turco dell'Inter che questa volta vaalla conclusione. Palla sul fondo.21:55
46'
Calhanoglu riceve al limite e viene chiuso dalla difesa cagliaritana. Palla alzata per Pio Esposito che viene anticipato.21:54
46'
SI RIPARTE! E' l'Inter a toccare il primo pallone della ripresa.21:53
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:36
Primo tempo in completo equilibrio tra Inter e Cagliari. I nerazzurri provano ad alzare il ritmo ma non sono ancora abbastanza imprevedibili per stupire la difesa dei rossoblu.21:36
45'+2'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Inter-Cagliari 0-021:35
45'+2'
Sebastiano Esposito attacca Barella e gli scippa la sfera sulla linea di centrocampo. Martinez costretto all'uscita per debellare la minaccia.21:35
45'
Due minuti di recupero.21:33
45'
Altra manovra nerazzurra prolungata al limite dell'area avversaria. Ne esce un corner sul cross di Barella.21:33
43'
Azione prolungata dei padroni di casa. Arriva il cross di Mkhitaryan su cui Pio Esposito tenta una conclusione veramente complicata con il tacco. Palla sul fondo.21:31
40'
OCCASIONE INTER! Movimento ad uscire di Pio Esposito che si libera e riceve il cross da Barella. Palla messa giù e calciata verso il secondo palo col destro. Respinge Caprile.21:28
37'
Barella alza la palla per servire Pio Esposito ma sbaglia la misura del cross. Caprile sicuro sul pallone.21:26
35'
Rischia Borrelli che si disinteressa del pallone andando in contrasto aereo con De Vrij.21:22
33'
SCHEMA INTER! Palla rasoterra su Mikhitaryan che scarica per Carlos Augusto. Il brasiliano, ostacolato da Gaetano, calcia col mancino sfiorando l'incrocio dei pali! Palla deviata dal centrocampista rossoblu e ancora corner per i nerazzurri.21:21
32'
Palla per Esposito ma deviata dalla difesa. Ancora corner per la Beneamata.21:19
32'
Si presenta davanti l'Inter. Cross di Dimarco da sinistra con Caprile che manca completamente l'uscita. Rodriguez copre il secondo palo e manda in corner.21:19
30'
Occasione sprecata dal Cagliari con Sebastiano Esposito che scambia dalla bandierina e spedisce il cross oltre la linea di fondo.21:18
30'
Palestra continua a fare male sulla destra. Cross sul secondo palo dove Dumfries devia di testa in calcio d'angolo.21:17
29'
Difesa rocciosa di Akanji che prima devia il cross di Borrelli e poi evita il corner spedendo la sfera lontana.21:16
27'
Malconcio Dimarco a seguito dello scontro con Sulemana.21:15
26'
Proteste dei nerazzurri nei confronti del direttore di gara. Marchetti decreta una punizione a centrocampo per gli ospiti per un contatto tra Dimarco e Sulemana. 21:14
25'
Cartellino anche per Borrelli che salta assieme a De Vrij allargando il gomito.21:12
24'
Mkhitrayan cade in area su un, presunto, contatto con Gaetano. Lascia correre Marchetti esortando l'armeno a riprendere il gioco.21:12
23'
Sebastiano Esposito entra in scivolata, in ritardo, su Mkhitaryan e ferma la ripartenza nerazzurra. Cartellino giallo.21:10
22'
Raddoppio di Dimarco e Mkhitaryan su Palestra che elude la marcatura e prova a scappare sulla fascia. Fallo di Dimarco.21:10
22'
Prova a muovere il pallone l'Inter al limite dell'area avversaria. Esposito scarica esternamente per Barella che si accontenta della rimessa laterale.21:09
19'
Traversone basso di Dimarco per Pio Esposito. Mina fa da muro e ribatte la conclusione aerea dell'attaccante meneghino.21:06
16'
CONTROPIEDE INTER! Fulmineo il contropiede nerazzurro con Pio Esposito che conduce e serve per Thuram che viene chiuso dalla difesa avversaria. La palla schizza sui piedi di Dimarco che da due passi non riesce a superare l'estremo difensore rossoblu.21:04
15'
Il Cagliari si addentra nella metà campo avversaria giocando solo di prima. Bell'avvio della formazione sarda.21:03
13'
Thuram, in chiara posizione di fuorigioco, controlla a centro area e conclude col destro. Grande intervento di Caprile prima del fischio di Marchetti.21:01
12'
Manovra ben distesa del Cagliari. Borrelli riceve al limite, controlla e smista a destra per il liberissimo Palestra che conclude sopra la traversa da buona posizione.21:00
11'
L'Inter concede il palleggio alla difesa avversaria per poi pressare forte appena la palla arriva a centrocampo.20:59
9'
Sugli sviluppi arriva una conclusione col mancino da parte di Gaetano. Mura la difesa nerazzurra.20:56
8'
Ancora spazio per Palestra sulla fascia destra. Cross deviato e altro corner in favore del Cagliari.20:56
8'
L'Inter guadagna metri con il palleggio. Imbucata di Calhanoglu per Dumfries che manca il controllo col pallone. Mette in rimessa laterale la difesa sarda.20:55
6'
Calhanoglu riceve al limite e tenta la palla morbida al centro. Caprile fa sua la sfera senza problemi.20:54
3'
Ancora angolo per i rossoblu. Dimarco perde il contromovimento di Palestra che trova spazio a destra. Palla indietro per Sebastiano Esposito che calcia trovando la deviazione di Martinez.20:50
2'
Arriva subito il primo spunto di Palestra, talento seguito anche dai nerazzurri. Ne scaturisce il primo calcio d'angolo della partita.20:49
INIZIA LA PARTITA! Fischia Marchetti e il Cagliari muove il primo pallone del match.20:47
Altro rischio per Borreli che commette fallo su De Vrij. Ancora graziato dal direttore di gara.21:29
Quarto derby tra i fratelli Esposito. Le squadre si schierano al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter-Cagliari!20:44
Le scelte di Pisacane. Ze Pedro e Obert larghi con Mina e Rodriguez a difendere l'operato di Caprile. In mediana Adopo e Sulemana sostengono la manovra offensiva di Palestra, Gaetano e Sebastiano Esposito. Il terminale offensivo dei rossoblu è Borrelli.20:27
Le scelte di Chivu. Sorprende l'allenatore dell'Inter che schiera tra i pali Josep Martinez a discapito di Sommer. Difesa inedita con Carlos Augusto e Akanji che agiscono ai lati di De Vrij. Solo una sorpresa a centrocampo con Mkkhitaryan a completare l'asse asseme a Barella e a Calhanoglu. Dumfries e Dimarco inammovibili sulle fasce. In attacco Thuram e Pio Esposito.20:29
FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI. 4-2-3-1. Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Sulemana, Adopo; Palestra, Gaetano, Esposito; Borrelli.20:22
A disposizione Inter. Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Alexiou, Bonny, Darmian, Diouf, Frattesi, Mosconi, Zielinski, Luis Henrique.20:37
FORMAZIONE UFFICIALE INTER. 3-5-2. Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.20:22
Il direttore di gara designato per la partita di questa sera è il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.16:39
Nella gara di andata, disputata alla Unipol Domus, l'Inter è uscita vittoriosa con il risultato di 0-2 grazie alla rete in apertura di Lautaro Martinez e alla prima marcatura nella massina serie di Pio Esposito.16:38
Successo vitale per il Cagliari nell'ultima giornata di campionato. La rete di Sebastiano Esposito, pronto a sfidare il fratello questa sera, ha permesso ai rossoblu di superare la Cremonese in un cruciale scontro salvezza. La compagine sarda, 16° in classifica, ha così messo 6 lunghezze di distanza su Cremonese e Lecce che sono appaiate al terzultimo posto sul baratro della retrocessione in cadetteria. La vittoria mancava dal 31 Gennaio, quando il Cagliari aveva infilato tre successi consecutivi contro Juventus, Fiorentina e Hellas Verona.16:35
Al rientro dalla pausa per le nazionali, terminata con l'esclusione degli azzurri dal mondiale nord-americano, l'Inter è tornata in campo superando gli ostacoli Roma e Como segnando 9 reti e mettendo altrettanti punti di vantaggio sulle inseguitrici. I nerazzuri arrivavano da un periodo decisamente negativo condito da un Marzo senza nessuna vittoria ma il rientro, effimero, di Lautaro Martinez e un ritrovato Thuram hanno pemesso alla squadra di Chivu di riprendere con forza le redini del campionato.16:29
Siamo allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro! L'Inter di Cristian Chivu ospita il Cagliari di Fabio Pisacane.16:23
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter e Cagliari, gara valida per la 33° giornata di Serie A Enilive.16:22
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori16:22
Inter - Cagliari è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Cagliari sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
288
Fuorigioco
41
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
42
Espulsioni
4
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
6.1
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Inter-Udinese 1-2
20-09-2025
Serie B
Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025
Serie B
Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025
Serie A
Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025
Serie B
Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025
Serie A
Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025
Serie A
Parma-Lazio 0-1
27-12-2025
Serie A
Lecce-Como 0-3
07-01-2026
Serie A
Napoli-Verona 2-2
16-01-2026
Serie A
Pisa-Atalanta 1-1
04-02-2026
Coppa Italia
Inter-Torino 2-1
14-02-2026
Serie A
Como-Fiorentina 1-2
01-03-2026
Serie A
Sassuolo-Atalanta 2-1
15-03-2026
Serie A
Verona-Genoa 0-2
21-03-2026
Serie A
Juventus-Sassuolo 1-1
11-04-2026
Serie A
Milan-Udinese 0-3
17-04-2026
Serie A
Inter-Cagliari 3-0
Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 78 punti (frutto di 25 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece il Cagliari si trova 16° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte). L'Inter ha segnato 78 gol e ne ha subiti 29; il Cagliari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 47. La partita di andata Cagliari - Inter si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa l'Inter ha fatto 41 punti (13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, Como e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Sassuolo e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 3-0 mentre Il Cagliari ha incontrato la Cremonese vincendo 1-0.
Inter e Cagliari si sono affrontate 89 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 46 volte, il Cagliari ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Inter-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite di Serie A contro il Cagliari (7V, 1N), tante quante nelle precedenti 24 sfide disputate contro i sardi nel massimo campionato.
L'Inter ha segnato in tutte le ultime 26 partite casalinghe di Serie A disputate contro il Cagliari (57 reti del club meneghino nel periodo - 2.2 di media) e solo contro l'Udinese (31 tra il 1959 e il 2010) i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di gare interne consecutive con gol nel massimo campionato.
L'Inter ha segnato 75 gol in questa Serie A, almeno 19 in più rispetto a ogni altra squadra nel torneo in corso; solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria i nerazzurri hanno superato 75 reti dopo 33 partite disputate (79 marcature nel 2023/24).
L'Inter ha realizzato almeno quattro reti in cinque gare casalinghe di Serie A in questo campionato e nei precedenti 66 campionati disputati solo una volta i nerazzurri hanno realizzato 4+ gol in più gare interne diverse: sei nel 2020/21.
Il Cagliari è tornato al successo in Serie A dopo che avevano ottenuto solo due punti nelle precedenti otto gare di campionato. Prima di questa striscia, i sardi avevano ottenuto tre vittorie consecutive, contro Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona.
Il Cagliari ha perso le ultime due trasferte di Serie A e non subisce più di due sconfitte esterne di fila in una singola stagione di Serie A dal periodo novembre-dicembre 2023 (quattro in quel caso).
Solo la Juventus (55) ha tentato più tiri in seguito a recuperi offensivi rispetto all'Inter (48) in questa Serie A, mentre il Cagliari ha il numero più basso di tiri di questo tipo (17).
L'Inter è la squadra che ha effettuato più sequenze su azione di almeno 10 passaggi (512) in Serie A in questa stagione, mentre il Cagliari (219) è tra le formazioni che ne hanno completate di meno (cinque squadre ne contano meno).
Marcus Thuram ha segnato 10 gol in questa Serie A e potrebbe superare la doppia cifra di reti nel massimo campionato per la terza stagione consecutiva con l'Inter; solo due giocatori stranieri finora sono riusciti a superare la doppia cifra di gol nelle loro prime tre stagioni con il club nel torneo dal 1929/30: Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (in ciascuna delle prime cinque quest'ultimo).
Sebastiano Esposito ha partecipato a quattro gol (tre reti, un assist) nelle sue ultime cinque presenze in Serie A, lo stesso numero di quelle collezionate nelle precedenti 13 gare nella competizione (quattro assist in quel caso). Con sei gol e cinque assist, il classe 2002 ha preso parte a 11 reti nella Serie A 2025/26, superando il precedente record in una stagione tra Serie A e Serie B (10 - sei reti e quattro passaggi vincenti con la Sampdoria nella Serie B 2023/24).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: