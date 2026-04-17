Seconda sconfitta consecutiva per il Como, che adesso vede complicarsi la rincorsa al quarto posto. Succede tutto nel finale di primo tempo, quando Volpato e Nzola colpiscono in rapida successione la porta di Butez e mettono la sfida in discesa per i neroverdi. Il Como accorcia con Nico Paz, ma nel secondo tempo non riesce mai a rendersi realmente pericoloso, tranne che per una giocata spettacolare sempre di Nico Paz, su cui Turati compie un autentico miracolo
Il Como rischia ora di finire a -5 dal quarto posto, nel caso la Juventus dovesse battere il Bologna domenica sera. La squadra di Fabregas deve guardarsi però anche alle spalle, dove la Roma ha la possibilità del sorpasso domani contro l'Atalanta
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:31
90'+5'
FINISCE QUI! Il Sassuolo vince contro il Como!20:25
90'+2'
Tutto in avanti il Como in questo finale, la squadra di Fabregas tuttavia non trova idee per far male al Sassuolo20:23
90'
Cinque minuti di recupero20:20
89'
Cross di Vojvoda, altra uscita di Turati che fa sua la sfera20:20
87'
Thorstvedt libera un corridoio per Laurientè, la palla sbatte sul tacco del francese che si sarebbe potuto trovare a tu per tu con Butez20:19
83'
Rodriguez mette un cross forte e teso che taglia tutta l'area del Sassuolo senza trovare compagni a deviare verso la porta20:13
82'
Ammonito Thorstvedt, fallo su Morata20:12
81'
Punizione mal calibrata di Laurientè, il suo tiro non si abbassa e finisce alle stelle20:11
79'
Ammonito Alberto Moreno, che atterra Laurientè al limite dell'area20:09
77'
Terzo cambio nel Sassuolo: esce Matic, entra Lipani20:07
76'
Secondo cambio nel Sassuolo: esce Nzola, entra Pinamonti20:06
75'
Fallo di Kempf che abbatte Idzes nel tentativo di colpire di testa sugli sviluppi di un corner20:06
74'
A terra Idzes, staff medico del Sassuolo in campo20:03
73'
Como a trazione molto offensiva per questo finale 20:02
72'
Quinto cambio nel Como: esce Da Cunha, entra Kühn20:01
68'
MIRACOLO DI TURATI, COSA STAVA PER FARE NICO PAZ! Lancio in profondità di Da Cunha per l'argentino, il quale stoppa al volo e scavalca Turati con un immediato pallonetto. Il portiere del Sassuolo compie un intervento prodigioso e toglie la sfera dalla linea di porta anticipando anche Morata che stava per spingere la sfera in rete!20:00
67'
Da Cunha prova a sorprendere Turati con un tiro morbido dalla distanza, attento il portiere neroverde19:57
64'
Primo cambio nel Sassuolo: esce Volpato, entra Fadera19:53
64'
Ammonito Volpato, che allontana il pallone impedendo la rapida ripresa del gioco da parte del Como19:54
63'
Ritmi bassi in questa prima parte di ripresa, il Como non riesce a decollare19:53
60'
Quarto cambio nel Como: esce Diao, entra Jesús Rodríguez19:50
57'
Primo squillo del secondo tempo del Sassuolo, Volpato converge e chiude con il mancino sul primo palo. Tiro debole bloccato da Muric19:48
56'
Uscita rischiosa ma efficace di Turati sul cross di Vojvoda19:46
52'
Rilancio immediato di Turati a cercare Nzola, il centravanti ex Pisa tenta il tiro al volo ma calibra male la conclusione19:42
51'
Ammonito Koné, intervento imprudente su Moreno19:41
48'
Va giù in area Moreno dopo il leggero tocco di Volpato, non c'è nulla secondo Fourneau19:39
47'
Ha ridisegnato il suo Como Cesc Fabregas, che schiera contemporaneamente Douvikas e Morata per cercare di cambiare volto alla partita19:37
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di SASSUOLO-COMO!19:35
46'
Terzo cambio nel Como: esce Baturina, entra Douvikas19:36
46'
Secondo cambio nel Como: esce Caqueret, entra Perrone19:35
46'
Primo cambio nel Como: esce Smolcic, entra Vojvoda19:35
Como irriconoscibile nei primi 45 minuti al Mapei. Approccio molto positivo del Sassuolo, vicino al gol con Thorstvedt dopo nemmeno 20 secondi. Molti errori e occasioni nulle invece per la squadra di Fabregas, che proprio nel momento in cui stava provando a crescere incassa il doppio schiaffo dei neroverdi. Prima Volpato corona con uno splendido pallonetto una micidiale ripartenza, poi Nzola sfrutta al meglio il suggerimento di Laurientè e batte Butez per la seconda volta in due minuti. All'ultima azione del primo tempo, Nico Paz accorcia beffando un non perfetto Turati con un colpo di testa su assist di Smolcic.19:22
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo avanti all'intervallo!19:20
45'+2'
GOL! Sassuolo-COMO 2-1! Rete di Nico Paz! Cross dalla destra di Smolcic, colpo di testa arcuato di Nico Paz che beffa Turati, scavalcato dal pallone!
GOL! SASSUOLO-Como 1-0! Rete di Volpato! Contropiede letale dei neroverdi che ripartono veloci dopo il corner del Como! Nzola parte in campo aperto e sulla trequarti apparecchia per Volpato, bravissimo a beffare Butez con un pallonetto!
Retropassaggio completamente sbagliato di Coulibaly, calcio d'angolo regalato al Como19:13
38'
Prova a crescere il Como in questo finale di frazione19:10
34'
Lampo di Nico Paz, l'argentino prende l'iniziativa e carica il destro, Muharemovic con la schiena devia in angolo19:06
31'
Smolcic cerca sulla lunetta Diao, il suo tentativo di prima viene murato da Muharemovic19:03
29'
Diao, dirottato a sinistra, penetra pericolosamente dalla sinistra, il suo cross rasoterra viene respinto in corner19:01
26'
Ammonito Morata, intervento da dietro su Nzola che stava ripartendo in contropiede18:58
25'
Nico Paz prova un tiro insidioso dal limite, il suo mancino viene deviato in corner dall'allungo di Turati18:57
23'
Molte imprecisioni tecniche da parte del Como in questa prima metà di primo tempo18:55
21'
Cross a rientrare sul secondo palo di Nico Paz, Moreno arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento con il pallone18:53
19'
Diao prova a forzare l'avanzata sulla destra, fa opposizione la difesa del Sassuolo18:51
16'
Laurientè! Direttamente su punizione, la sua conclusione viene alzata in corner da Butez!18:47
14'
Ammonito Ramón, fallo al limite dell'area su Thorstvedt18:46
12'
Corner per il Sassuolo respinto, Coulibaly conclude verso la porta per evitare la ripartenza del Como, palla altissima18:44
11'
Spinge il Sassuolo, in difficoltà in questo avvio il Como18:43
9'
Chiusura decisiva di Kempf che smorza l'inserimento di Thorstvedt sul suggerimento di un fin qui ispirato Laurientè18:41
8'
Duro colpo subito da Laurientè dopo un contrasto con Kempf. Pur dolorante, si rialza e può continuare l'attaccante neroverde18:40
5'
Nico Paz cerca la sponda aerea sugli sviluppi di un corner, pallone troppo alto e colpito in malo modo dall'argentino18:37
3'
Punta sulla destra Diao, cross forte e teso al centro agguantato in sicurezza da Turati18:34
1'
SUBITO OCCASIONE PER IL SASSUOLO! Laurientè tiene in campo un pallone complicato sulla sinistra e imbuca per NZola. Il centravanti neroverde viene stoppato dentro l'area ma arriva Thorstvedt a bocca sicura che sfiora il palo con la decisiva deviazione di Ramon!18:33
SI PARTE! È iniziata la sfida tra SASSUOLO-COMO!18:31
Le scelte di Fabregas: qualche pensiero alla Coppa Italia per il tecnico spagnolo, che rinuncia a Douvikas davanti e fa riposare Perrone in mediana. C'è Morata a guidare l'attacco dei lariani, supportato da Diao, Nico Paz e Baturina. A centrocampo invece tocca a Caqueret, che affiancherà Da Cunha, mentre in difesa confermati Kempf e Ramon al centro con Smolcic e Moreno sulle corsie. Tra i pali, come sempre, Butez17:51
Le scelte di Grosso: diverse sorprese nello schieramento neroverde, dove pesano le assenze per squalifica di Doig e soprattutto Berardi. Tra i pali non c'è Muric, spazio a Turati. In difesa torna a disposizione Garcia ma andrà in panchina, c'è infatti Coulibaly a sinistra con Walukievicz a destra e la coppia Idzes-Muharemovic al centro. Tutto confermato in mediana, con Matic vertice basso affiancato da Konè e Thorstvedt. Davanti Volpato e Laurientè gli esterni, c'è N'Zola, preferito a Pinamonti, a completare il reparto17:47
FORMAZIONE UFFICIALE COMO: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Butez - Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno - Caqueret, Da Cunha - Diao, Nico Paz, Baturina - Morata17:48
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: i padroni di casa si schierano con un 4-3-3: Turati - Walukievicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly - Thorstvedt, Matic, Konè - Volpato, Nzola, Laurientè 17:43
Dirigerà l'incontro Francesco Forneau della sezione di Roma, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Barone e Monaco e dal Quarto Ufficiale Galipò. Al Var ci sono invece Di Paolo e Giua17:27
La sconfitta contro l'Inter ha complicato i piani del Como di Fabregas, adesso a -2 dalla Juventus. La squadra di Fabregas, in caso di vittoria, tornerebbe al quarto posto almeno fino a domenica sera, quando i bianconeri ospiteranno il Bologna. Tre vittorie, una sconfitta e un pareggio per i lariani nelle ultime cinque uscite, adesso inizia il rush finale per la storica qualificazione europea17:26
Ipotecato il discorso salvezza, il Sassuolo di Fabio Grosso mira a chiudere nella miglior maniera possibile il campionato del ritorno in Serie A. I neroverdi, reduci dalla sconfitta di Marassi, affrontano questa sera un Como lanciato verso la zona Champions cercando di dare seguito al buon trend recente casalingo, contraddistinto da tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate al Mapei17:22
Benvenuti all diretta di SASSUOLO-COMO, gara valida per la 33' giornata del campionato di Serie A!17:14
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori17:14
Sassuolo - Como è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 aprile alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Como sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
265
Fuorigioco
32
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
39
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.9
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2025
Serie B
Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025
Serie A
Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025
Serie A
Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025
Serie A
Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025
Serie B
Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025
Serie B
Bari-Cesena 1-0
22-11-2025
Serie B
Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025
Coppa Italia
Juventus-Udinese 2-0
21-12-2025
Serie A
Cagliari-Pisa 2-2
10-01-2026
Serie A
Atalanta-Torino 2-0
17-01-2026
Serie A
Napoli-Sassuolo 1-0
01-02-2026
Serie A
Parma-Juventus 1-4
15-02-2026
Serie A
Torino-Bologna 1-2
28-02-2026
Serie A
Como-Lecce 3-1
21-03-2026
Serie A
Milan-Torino 3-2
Attualmente il Sassuolo si trova 9° in classifica con 45 punti (frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 41 gol e ne ha subiti 44; Como ha segnato 57 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Como - Sassuolo si è giocata il 28 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Sassuolo ha fatto 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Cagliari e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 2-1 mentre Como ha incontrato l'Inter perdendo 3-4. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 12 gol.
Sassuolo e Como è la prima che si affrontano in campionato.
Sassuolo-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'unico precedente tra Sassuolo e Como in Serie A è la gara di andata, terminata 2-0 per il Como, con reti di Tasos Douvikas e Alberto Moreno. Sono cinque le squadre contro cui i lariani hanno vinto le prime due gare disputate nella competizione: Atalanta, Fiorentina, Lecce, Legnano e Sampdoria.
Il Sassuolo ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie A (1V 1N), dopo averne vinte cinque delle precedenti sei (1P). Inoltre, entrambe le squadre sono andate a segno nelle ultime tre gare di campionato dei neroverdi.
Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 15 gare interne nel massimo campionato (4V, 4N, 7P).
Il Como ha perso l'ultima partita di Serie A, contro l'Inter, dopo che nelle precedenti sette aveva collezionato cinque successi e due pareggi; i lariani hanno perso due gare di fila solo una volta in questo campionato, a dicembre, quando la prima sconfitta fu contro l'Inter e la seconda contro la Roma.
Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sette trasferte in Serie A (5V 2N) subendo soltanto due gol nel parziale; per i lariani questa è già la striscia più lunga di gare esterne senza sconfitte nel massimo campionato.
Il Como ha segnato otto gol in seguito a un recupero offensivo in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra e il doppio rispetto al Sassuolo che, con quattro reti, si trova in quarta posizione a pari merito con il Parma.
Il Como ha il livello di pressing più alto in questa Serie A, come dimostrato dal PPDA medio più basso (9.1), mentre il Sassuolo si trova in penultima posizione in questo campionato per PPDA medio (passaggi avversari per azione difensiva) con 15.6 (meno solo della Lazio con 16.3).
Ismaël Koné, autore di sei reti in questo campionato, potrebbe diventare solo il terzo centrocampista del Sassuolo a realizzare almeno sette gol in una stagione di Serie A, dopo Davide Frattesi nel 2022/23 e Hamed Traoré nel 2021/22 (entrambi sette).
Con 17 gol e 14 assist nelle ultime due stagioni di Serie A, Nico Paz ha superato 30 coinvolgimenti in gol all'età di 21 anni. Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei con più di 30 partecipazioni al gol nello stesso periodo, solo Lamine Yamal (2007) è nato dopo il fantasista del Como (2004).
Tasos Douvikas e Nico Paz hanno entrambi segnato 11 gol in questa stagione di Serie A; solo due giocatori del Como hanno realizzato più reti in una singola edizione del massimo campionato: Vittorio Ghiandi (18 nel 1949/50) e Giuseppe Baldini (13 nel 1951/52).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: