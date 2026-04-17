Dirigerà l'incontro Francesco Forneau della sezione di Roma, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Barone e Monaco e dal Quarto Ufficiale Galipò. Al Var ci sono invece Di Paolo e Giua17:27

Le scelte di Grosso: diverse sorprese nello schieramento neroverde, dove pesano le assenze per squalifica di Doig e soprattutto Berardi. Tra i pali non c'è Muric, spazio a Turati. In difesa torna a disposizione Garcia ma andrà in panchina, c'è infatti Coulibaly a sinistra con Walukievicz a destra e la coppia Idzes-Muharemovic al centro. Tutto confermato in mediana, con Matic vertice basso affiancato da Konè e Thorstvedt. Davanti Volpato e Laurientè gli esterni, c'è N'Zola, preferito a Pinamonti, a completare il reparto17:47

Le scelte di Fabregas: qualche pensiero alla Coppa Italia per il tecnico spagnolo, che rinuncia a Douvikas davanti e fa riposare Perrone in mediana. C'è Morata a guidare l'attacco dei lariani, supportato da Diao, Nico Paz e Baturina. A centrocampo invece tocca a Caqueret, che affiancherà Da Cunha, mentre in difesa confermati Kempf e Ramon al centro con Smolcic e Moreno sulle corsie. Tra i pali, come sempre, Butez17:51

Como irriconoscibile nei primi 45 minuti al Mapei. Approccio molto positivo del Sassuolo, vicino al gol con Thorstvedt dopo nemmeno 20 secondi. Molti errori e occasioni nulle invece per la squadra di Fabregas, che proprio nel momento in cui stava provando a crescere incassa il doppio schiaffo dei neroverdi. Prima Volpato corona con uno splendido pallonetto una micidiale ripartenza, poi Nzola sfrutta al meglio il suggerimento di Laurientè e batte Butez per la seconda volta in due minuti. All'ultima azione del primo tempo, Nico Paz accorcia beffando un non perfetto Turati con un colpo di testa su assist di Smolcic.19:22

MIRACOLO DI TURATI, COSA STAVA PER FARE NICO PAZ! Lancio in profondità di Da Cunha per l'argentino, il quale stoppa al volo e scavalca Turati con un immediato pallonetto. Il portiere del Sassuolo compie un intervento prodigioso e toglie la sfera dalla linea di porta anticipando anche Morata che stava per spingere la sfera in rete!20:00

PREPARTITA

Sassuolo - Como è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 aprile alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Como sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 265 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 39 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.9 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2 10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0 17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0 01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4 15-02-2026 Serie A Torino-Bologna 1-2 28-02-2026 Serie A Como-Lecce 3-1 21-03-2026 Serie A Milan-Torino 3-2

Attualmente il Sassuolo si trova 9° in classifica con 45 punti (frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 41 gol e ne ha subiti 44; Como ha segnato 57 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Como - Sassuolo si è giocata il 28 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Sassuolo ha fatto 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Cagliari e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 2-1 mentre Como ha incontrato l'Inter perdendo 3-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 12 gol.

Sassuolo e Como è la prima che si affrontano in campionato.

Sassuolo-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Sassuolo e Como in Serie A è la gara di andata, terminata 2-0 per il Como, con reti di Tasos Douvikas e Alberto Moreno. Sono cinque le squadre contro cui i lariani hanno vinto le prime due gare disputate nella competizione: Atalanta, Fiorentina, Lecce, Legnano e Sampdoria.

Il Sassuolo ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie A (1V 1N), dopo averne vinte cinque delle precedenti sei (1P). Inoltre, entrambe le squadre sono andate a segno nelle ultime tre gare di campionato dei neroverdi.

Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 15 gare interne nel massimo campionato (4V, 4N, 7P).

Il Como ha perso l'ultima partita di Serie A, contro l'Inter, dopo che nelle precedenti sette aveva collezionato cinque successi e due pareggi; i lariani hanno perso due gare di fila solo una volta in questo campionato, a dicembre, quando la prima sconfitta fu contro l'Inter e la seconda contro la Roma.

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sette trasferte in Serie A (5V 2N) subendo soltanto due gol nel parziale; per i lariani questa è già la striscia più lunga di gare esterne senza sconfitte nel massimo campionato.

Il Como ha segnato otto gol in seguito a un recupero offensivo in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra e il doppio rispetto al Sassuolo che, con quattro reti, si trova in quarta posizione a pari merito con il Parma.

Il Como ha il livello di pressing più alto in questa Serie A, come dimostrato dal PPDA medio più basso (9.1), mentre il Sassuolo si trova in penultima posizione in questo campionato per PPDA medio (passaggi avversari per azione difensiva) con 15.6 (meno solo della Lazio con 16.3).

Ismaël Koné, autore di sei reti in questo campionato, potrebbe diventare solo il terzo centrocampista del Sassuolo a realizzare almeno sette gol in una stagione di Serie A, dopo Davide Frattesi nel 2022/23 e Hamed Traoré nel 2021/22 (entrambi sette).

Con 17 gol e 14 assist nelle ultime due stagioni di Serie A, Nico Paz ha superato 30 coinvolgimenti in gol all'età di 21 anni. Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei con più di 30 partecipazioni al gol nello stesso periodo, solo Lamine Yamal (2007) è nato dopo il fantasista del Como (2004).

Tasos Douvikas e Nico Paz hanno entrambi segnato 11 gol in questa stagione di Serie A; solo due giocatori del Como hanno realizzato più reti in una singola edizione del massimo campionato: Vittorio Ghiandi (18 nel 1949/50) e Giuseppe Baldini (13 nel 1951/52).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: