Vince l'Atalanta in un match divertente e ricco di emozioni. Rimonta bergamasca targata Sulemana, Maldini e Retegui, bravo a firmare il sorpasso nel finale. Non basta al Genoa la doppietta di Pinamonti che torna al gol in grande stile, ma senza riuscire a regalare punti alla sua squadra. Finisce 3-2 l'anticipo della 37a giornata di Serie A.

Nell'ultimo turno di campionato il Genoa sfiderà il Bologna, mentre l'Atalanta se la vedrà con il Parma.