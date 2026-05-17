Secondo tempo con poche emozioni e ritmi bassi, con il gioco spezzettato da tanti falli. Non succede quasi nulla fino al 78’ quando il Bologna trova il vantaggio grazie alla rete di Orsolini su assist di Rowe. Nel recupero Krstovic ha la palla giusta ma Skorupski gli nega il pari.
L’Atalanta saluta il proprio pubblico con una sconfitta indolore e conquista matematicamente l’accesso alla prossima Conference League attraverso i preliminari di agosto. Nel prossimo turno la squadra di Palladino affronterà la Fiorentina in trasferta.
Il Bologna trova la vittoria grazie ad Orsolini e sale a 55 punti ma deve dire addio alle speranze di un posto in Europa a causa della differenza reti negli scontri diretti con la squadra orobica. Ultima di campionato al Dall’Ara contro l’Inter.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Atalanta-Bologna 0-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.20:02
90'+5'
Finisce la partita! ATALANTA-BOLOGNA 0-1 (78’ Orsolini)!19:53
90'+4'
OCCASIONE ATALANTA! Lancio in profondità per Krstovic che davanti a Skorupski prova a piazzare la palla, il portiere del Bologna devia in angolo!19:53
90'
Quattro minuti di recupero.19:49
90'
Ferguson ruba palla e appoggia per Orsolini che all'altezza del vertice destro dell'area atalantina carica il sinistro: palla abbondantemente a lato.19:48
88'
SOSTITUZIONE BOLOGNA Fuori Jonathan Rowe e dentro Benja Domínguez.19:47
88'
CAMBIO ATALANTA Esce Davide Zappacosta ed entra Sead Kolasinac.19:46
87'
Ora l'Atalanta cerca di tenere lontano il Bologna dalla propria area di rigore.19:46
83'
Prova a reagire l'Atalanta ma il tiro di Zappacosta viene murato da un difensore del Bologna.19:41
82'
SOSTITUZIONE ATALANTA Palladino toglie Charles De Ketelaere e mette in campo Mitchel Bakker, che non giocava in Serie A dal 2024 a causa di un brutto infortunio.19:41
81'
Decima rete in campionato per Riccardo Orsolini, che per la quarta stagione consecutiva va in doppia cifra.19:39
78'
GOL! Atalanta-BOLOGNA 0-1! ORSOLINI! Rowe pennella da sinistra un cross morbido sul secondo palo, Orsolini sbuca sfuggendo alla marcatura di Pasalic e con il sinistro appoggia in rete!
CARTELLINO GIALLO per Mario Pasalic per proteste.19:35
76'
SULEMANA! De Ketelaere apre per Zappacosta che mette in mezzo, colpo di testa di Sulemana e palla che esce di pochi centimetri!19:35
74'
Spunto di Rowe a sinistra, Djimsiti allontana in acrobazia.19:32
71'
Dallinga a terra dopo uno scontro di gioco con Pasalic.19:30
69'
TRIPLO CAMBIO BOLOGNA Risponde Italiano che toglie Castro, Pobega e Bernardeschi per Dallinga, Moro e Orsolini.19:27
67'
Joao Mario avanza e serve Bernardeschi, che da posizione defilata si accentra e ci prova con il sinistro: para Carnesecchi.19:26
66'
Ritmi molto bassi in questa fase della partita.19:24
65'
Primo spunto di Sulemana che butta in mezzo una palla tesa da sinistra, agguanta la palla Skorupski.19:23
63'
TRIPLA SOSTITUZIONE ATALANTA Escono de Roon, Zalewski e Raspadori per Pasalic, Musah e Sulemana.19:22
63'
Ci prova De Ketelaere con il sinistro: palla che esce a lato della porta difesa da Skorupski.19:21
62'
Pobega, già ammonito, rischia con un intervento falloso su Ahanor.19:20
59'
Ahanor dolorante alla caviglia destra: intervengono i sanitari dell'Atalanta.19:18
55'
Carnesecchi rischia su un retropassaggio di Ederson: il portiere si salva dal pressing di Rowe.19:13
53'
Krstovic serve Raspadori che si fa ipnotizzare da Skorupski: l'arbitro però ferma il gioco per un controllo di mano dello stesso Krstovic.19:12
53'
Gioco molto spezzettato in questo frangente.19:11
52'
AMMONITO Tommaso Pobega per proteste. 19:10
51'
Raspadori cerca il taglio per Zalewski, passaggio troppo lungo.19:09
48'
Risponde il Bologna con la palla messa in mezzo da Joao Mario, ma il traversone attraversa tutta l'area senza trovare nessun compagno.19:07
46'
Subito in avanti l'Atalanta: cross di Zalewski da sinistra, poi Raspadori non riesce a liberarsi dalla morsa dei difensori avversari.19:05
45'
Inizia il secondo tempo! ATALANTA-BOLOGNA 0-0!19:03
I giocatori rientrano in campo. Non sembrano esserci stati cambi durante l'intervallo.19:02
Con questo risultato l'Atalanta sarebbe matematicamente qualificata alla prossima Conference Leaugue, mentre il Bologna resterebbe fuori dall'Europa.19:00
Primo tempo giocato su buoni ritmi. Il Bologna, più aggressivo, ha comandato la gara nella fase iniziale, poi con il passare dei minuti l’Atalanta ha preso campo e ristabilito l’equilibrio. Pochi azioni pericolose fino al finale di tempo, con Carnesecchi prodigioso su Rowe e Castro.18:52
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. ATALANTA-BOLOGNA 0-0!18:47
45'+1'
CASTRO! L'attaccante argentino riceve palla in area, si gira e calcia con il sinistro: ancora decisivo Carnesecchi!18:47
45'+1'
Cross di Zappacosta da destra, Skorupski agguanta la sfera in uscita.18:53
45'
Un minuto di recupero.18:46
44'
Altro duello tra Bernardeschi ed Ahanor sulla destra: ha la meglio l'esterno del Bologna ma il cross viene allontanato dalla difesa nerazzurra.18:45
41'
Berenzoni ferma il gioco per permettere il recupero di Ederson, rimasto a terra dopo uno scontro.18:42
40'
OCCASIONE BOLOGNA! Rowe dal limite dell'area si porta la palla sul sinistro e calcia forte e basso, Carnesecchi devia in corner!18:41
38'
Spinge con più insistenza ora l'Atalanta.18:38
34'
Giocata di Zalewski che rientra sul destro e calcia: palla che esce sopra la traversa.18:35
33'
Ci prova anche Rowe, tiro centrale.18:34
32'
Lampo di Bernardeschi che si accentra e da fuori area lascia partire un sinistro rasoterra, palla che esce di poco.18:33
31'
De Ketelaere ruba palla e serve Zappacosta al limite: scivolata provvidenziale di Miranda.18:32
28'
Uscita provvidenziale di Skorupski che di testa fuori area allontana un pericolo.18:28
25'
Rowe a terra, l'arbitro chiama in campo lo staff medico del Bologna.18:26
24'
Pennellata morbida di De Ketelaere sul secondo palo, Djimsiti sfiora solo il pallone.18:25
23'
Fallo su Rowe a centrocampo, l'arbitro ammonisce solo verbalmente Scalvini.18:24
20'
Bernardeschi va giù in area dopo un contatto con De Ketelaere: timida protesta del rossoblu, l'arbitro lascia proseguire.18:21
18'
Ci prova Raspadori con insistenza in area bolognese, interviene Skorupski.18:18
17'
Miranda si fa mezzo campo palla al piede ma viene murato al limite dell'area dell'Atalanta.18:18
13'
Lotta ancora Krstovic con Heggem, esce bene Skorupski.18:14
11'
Zalewski prova a lanciare Krstovic in mezzo all'area: legge bene e sventa il pericolo Heggem.18:12
10'
Bernardeschi d'esterno serve Rowe in mezzo: l'inglese non riesce a controllare bene, allontana la difesa nerazzurra.18:10
8'
Insiste il Bologna con un pressing alto e aggressivo.18:09
7'
Calcia Bernardeschi, Castro prova un tacco volante senza fortuna, ma il Bologna riesce a guadagnare un altro calcio d'angolo.18:08
6'
Bernardeschi lotta con Ahanor sulla destra e conquista il primo corner della partita.18:06
5'
La sfida d’andata si concluse con il risultato di 0-2 per l’Atalanta grazie alla doppietta di Krstovic: fu l’esordio di Raffaele Palladino sulla panchina orobica. Mentre, paradossalmente, quella di oggi potrebbe essere l’ultima del tecnico campano alla New Balance Arena: Palladino, nella conferenza stampa di ieri, ha ringraziato l’ambiente con parole che sono suonate quantomai sibilline.18:05
3'
Prova a gestire subito il possesso palla il Bologna.18:04
3'
Atalanta in classica divisa nerazzurra , Bologna in completo bianco.18:03
Allo stadio New Balance Arena di Bergamo è tutto pronto. Comincia la sfida ATALANTA-BOLOGNA!18:01
Le due squadre entrano in campo in questo momento.17:56
Arbitra la sfida Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Grasso e dal quarto uomo Zanotti. Pezzuto e Serra rispettivamente al Var e Avar.17:53
Il Bologna deve rinunciare allo squalificato Lucumi e agli indisponibili Casale, Vitik e Cambiaghi. Heggem centrale al posto del colombiano Lucumi, davanti panchina per Orsolini: saranno Bernardeschi e Rowe con Ferguson a supportare Castro.17:47
L’Atalanta deve fare a meno dello squalificato Hien degli infortunati Bernasconi e Kossounou. Palladino schiera Scalvini, Djimsiti e Ahanor in difesa e sceglie De Ketelaere e Raspadori a supporto di Krstovic, con Scamacca in panchina.17:45
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con il 4-3-3: Skorupski – Joao Mario, Heggem, Helland, Miranda – Ferguson, Freuler, Pobega – Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Pessina, Ravaglia, Tomasevic, Zortea, De Silvestri, Lykogiannis, Sohm, Orsolini, Odgaard, Moro, Dominguez, Dallinga. All. Vincenzo Italiano.18:15
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta si schiera con il 3-4-2-1: Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Ahanor – Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski – De Ketelaere, Raspadori – Krstovic. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Obric, Vavassori, Kolasinac, Musah, Pasalic, Bellanova, Bakker, Samardzic, Sulemana, Scamacca. All. Raffaele Palladino.17:57
Il Bologna, ottavo con 52 punti, ha ancora una piccolissima speranza di arrivare settimo: è necessaria una vittoria oggi con almeno tre reti di scarto e poi la squadra di Italiano deve sperare in un successo nel prossimo turno e nella contemporanea sconfitta dell’Atalanta. Nello scorso turno i felsinei hanno battuto il Napoli al Maradona (2-3).17:00
L’Atalanta si trova in settima posizione con 58 punti, ultimo posto valido per l’Europa: in questo caso Conference League. La squadra di Palladino ha sei punti di vantaggio sul Bologna che la segue in classifica ed è reduce dal successo contro il Milan a San Siro (2-3).16:58
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta e Bologna, gara valida per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di serie A.16:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori16:56
Atalanta - Bologna è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 18:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Bologna sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 16 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025
Serie B
Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025
Serie B
Palermo-Bari 2-0
28-09-2025
Serie A
Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025
Serie B
Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025
Serie B
Catanzaro-Venezia 2-1
22-11-2025
Serie B
Carrarese-Reggiana 0-0
08-12-2025
Serie B
Frosinone-Juve Stabia 3-0
20-12-2025
Serie B
Monza-Carrarese 4-1
11-01-2026
Serie B
Mantova-Palermo 1-1
15-02-2026
Serie B
Empoli-Reggiana 1-1
21-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
27-02-2026
Serie B
Sampdoria-Bari 0-2
07-03-2026
Serie B
Avellino-Calcio Padova 1-0
22-03-2026
Serie B
Bari-Carrarese 0-3
12-04-2026
Serie B
Calcio Padova-Empoli 1-0
25-04-2026
Serie B
Pescara-Juve Stabia 1-1
01-05-2026
Serie B
Carrarese-Cesena 0-0
Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 58 punti (frutto di 15 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 55 punti (frutto di 16 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 50 gol e ne ha subiti 35; il Bologna ha segnato 46 gol e ne ha subiti 43. La partita di andata Bologna - Atalanta si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.
In casa l'Atalanta ha fatto 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Genoa e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Milan vincendo 2-3 mentre Il Bologna ha incontrato il Napoli vincendo 2-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 10 gol.
Atalanta e Bologna si sono affrontate 109 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 40 volte, il Bologna ha vinto 40 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Atalanta-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17), l'Atalanta ha vinto 12 partite contro il Bologna (3N, 4P); contro nessuna squadra i bergamaschi hanno ottenuto più successi nel periodo - 12 anche contro Sassuolo e Genoa.
L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A contro il Bologna: tanti clean sheet quanti quelli collezionati dai bergamaschi nelle precedenti 15 sfide interne contro i rossoblù nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Dopo una serie di due pareggi e due sconfitte, l'Atalanta ha vinto l'ultima partita di Serie A per 3-2 contro il Milan; i bergamaschi hanno già ottenuto due vittorie consecutive contro squadre della metà alta della classifica in due occasioni in questo campionato: a gennaio - chiudendo la serie contro il Bologna - e a febbraio.
L'Atalanta punta a raggiungere la doppia cifra di vittorie casalinghe in questa stagione di Serie A, superando le nove del 2024/25; in caso di successo contro il Bologna, i bergamaschi arriverebbero, infatti, a quota 10, registrando questo traguardo per la 16ª volta nella loro storia nel massimo campionato, la settima nelle ultime 10 stagioni.
Da metà febbraio, il Bologna ha vinto sette delle 12 partite disputate in Serie A (1N, 4P), conquistando 22 punti; solo Como (24) e Inter (27) hanno fatto meglio nel periodo - 22 anche la Juventus.
Il Bologna ha vinto sei delle ultime otto trasferte di Serie A (2P); nel periodo, da metà gennaio in avanti, solo l'Inter ha conquistato più punti (20) in gare esterne rispetto agli emiliani (18) nel massimo campionato.
L'Atalanta ha effettuato più attacchi diretti (71) di qualsiasi altra squadra in questa Serie A, trovando però la via del gol soltanto in una occasione; il Bologna, pur avendo prodotto 17 attacchi diretti in meno (54), ha realizzato tre reti da questa situazione di gioco.
Solo Juventus (22) e Inter (20) hanno colpito più pali del Bologna in questa Serie A (18); da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05), solo una volta i rossoblù hanno totalizzato più legni in un singolo campionato (19 nel 2021/22).
Gianluca Scamacca ha segnato tre reti in Serie A contro il Bologna; soltanto contro Cagliari (sei), Empoli e Udinese (quattro ciascuna) ha fatto meglio nella competizione - tre anche contro Hellas Verona, Napoli e Parma. L'Atalanta è una delle tre squadre, assieme a Como e Inter, a contare due giocatori in doppia cifra di gol in questo campionato, grazie a Nikola Krstovic e proprio Gianluca Scamacca, entrambi a 10 marcature.
Riccardo Orsolini potrebbe raggiungere la doppia cifra di gol per la quarta stagione consecutiva in Serie A con il Bologna; solo sei giocatori hanno tagliato questo traguardo con il club rossoblù nel massimo campionato, ma soltanto Marco Di Vaio ci è riuscito nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: