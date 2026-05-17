L’Atalanta si trova in settima posizione con 58 punti, ultimo posto valido per l’Europa: in questo caso Conference League. La squadra di Palladino ha sei punti di vantaggio sul Bologna che la segue in classifica ed è reduce dal successo contro il Milan a San Siro (2-3).16:58

Il Bologna, ottavo con 52 punti, ha ancora una piccolissima speranza di arrivare settimo: è necessaria una vittoria oggi con almeno tre reti di scarto e poi la squadra di Italiano deve sperare in un successo nel prossimo turno e nella contemporanea sconfitta dell’Atalanta. Nello scorso turno i felsinei hanno battuto il Napoli al Maradona (2-3).17:00

L’Atalanta deve fare a meno dello squalificato Hien degli infortunati Bernasconi e Kossounou. Palladino schiera Scalvini, Djimsiti e Ahanor in difesa e sceglie De Ketelaere e Raspadori a supporto di Krstovic, con Scamacca in panchina.17:45

Il Bologna deve rinunciare allo squalificato Lucumi e agli indisponibili Casale, Vitik e Cambiaghi. Heggem centrale al posto del colombiano Lucumi, davanti panchina per Orsolini: saranno Bernardeschi e Rowe con Ferguson a supportare Castro.17:47

Arbitra la sfida Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Grasso e dal quarto uomo Zanotti. Pezzuto e Serra rispettivamente al Var e Avar.17:53

La sfida d’andata si concluse con il risultato di 0-2 per l’Atalanta grazie alla doppietta di Krstovic: fu l’esordio di Raffaele Palladino sulla panchina orobica. Mentre, paradossalmente, quella di oggi potrebbe essere l’ultima del tecnico campano alla New Balance Arena: Palladino, nella conferenza stampa di ieri, ha ringraziato l’ambiente con parole che sono suonate quantomai sibilline.18:05

Primo tempo giocato su buoni ritmi. Il Bologna, più aggressivo, ha comandato la gara nella fase iniziale, poi con il passare dei minuti l’Atalanta ha preso campo e ristabilito l’equilibrio. Pochi azioni pericolose fino al finale di tempo, con Carnesecchi prodigioso su Rowe e Castro.18:52

PREPARTITA

Atalanta - Bologna è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 18:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Bologna sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 16 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0 20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1 11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1 15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1 21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3 27-02-2026 Serie B Sampdoria-Bari 0-2 07-03-2026 Serie B Avellino-Calcio Padova 1-0 22-03-2026 Serie B Bari-Carrarese 0-3 12-04-2026 Serie B Calcio Padova-Empoli 1-0 25-04-2026 Serie B Pescara-Juve Stabia 1-1 01-05-2026 Serie B Carrarese-Cesena 0-0

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 58 punti (frutto di 15 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 55 punti (frutto di 16 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 50 gol e ne ha subiti 35; il Bologna ha segnato 46 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Bologna - Atalanta si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.

In casa l'Atalanta ha fatto 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Genoa e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Milan vincendo 2-3 mentre Il Bologna ha incontrato il Napoli vincendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 10 gol.

Atalanta e Bologna si sono affrontate 109 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 40 volte, il Bologna ha vinto 40 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Atalanta-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17), l'Atalanta ha vinto 12 partite contro il Bologna (3N, 4P); contro nessuna squadra i bergamaschi hanno ottenuto più successi nel periodo - 12 anche contro Sassuolo e Genoa.

L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A contro il Bologna: tanti clean sheet quanti quelli collezionati dai bergamaschi nelle precedenti 15 sfide interne contro i rossoblù nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Dopo una serie di due pareggi e due sconfitte, l'Atalanta ha vinto l'ultima partita di Serie A per 3-2 contro il Milan; i bergamaschi hanno già ottenuto due vittorie consecutive contro squadre della metà alta della classifica in due occasioni in questo campionato: a gennaio - chiudendo la serie contro il Bologna - e a febbraio.

L'Atalanta punta a raggiungere la doppia cifra di vittorie casalinghe in questa stagione di Serie A, superando le nove del 2024/25; in caso di successo contro il Bologna, i bergamaschi arriverebbero, infatti, a quota 10, registrando questo traguardo per la 16ª volta nella loro storia nel massimo campionato, la settima nelle ultime 10 stagioni.

Da metà febbraio, il Bologna ha vinto sette delle 12 partite disputate in Serie A (1N, 4P), conquistando 22 punti; solo Como (24) e Inter (27) hanno fatto meglio nel periodo - 22 anche la Juventus.

Il Bologna ha vinto sei delle ultime otto trasferte di Serie A (2P); nel periodo, da metà gennaio in avanti, solo l'Inter ha conquistato più punti (20) in gare esterne rispetto agli emiliani (18) nel massimo campionato.

L'Atalanta ha effettuato più attacchi diretti (71) di qualsiasi altra squadra in questa Serie A, trovando però la via del gol soltanto in una occasione; il Bologna, pur avendo prodotto 17 attacchi diretti in meno (54), ha realizzato tre reti da questa situazione di gioco.

Solo Juventus (22) e Inter (20) hanno colpito più pali del Bologna in questa Serie A (18); da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05), solo una volta i rossoblù hanno totalizzato più legni in un singolo campionato (19 nel 2021/22).

Gianluca Scamacca ha segnato tre reti in Serie A contro il Bologna; soltanto contro Cagliari (sei), Empoli e Udinese (quattro ciascuna) ha fatto meglio nella competizione - tre anche contro Hellas Verona, Napoli e Parma. L'Atalanta è una delle tre squadre, assieme a Como e Inter, a contare due giocatori in doppia cifra di gol in questo campionato, grazie a Nikola Krstovic e proprio Gianluca Scamacca, entrambi a 10 marcature.

Riccardo Orsolini potrebbe raggiungere la doppia cifra di gol per la quarta stagione consecutiva in Serie A con il Bologna; solo sei giocatori hanno tagliato questo traguardo con il club rossoblù nel massimo campionato, ma soltanto Marco Di Vaio ci è riuscito nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: