Il Cagliari batte il Torino in rimonta grazie ai gol di Esposito e Mina che replicano a Obrador e ottiene la salvezza matematica con una giornata di anticipo. Nella ripresa i sardi hanno gestito il vantaggio, i granata non hanno concretizzato l'occasione di Adams.

Pisacane è senza lo squalificato Pedro, rimpiazzato dal recuperato Mina; attacco affidato a Esposito e Mendy, c'è Deiola in mediana al posto di Folorunsho. D'Aversa sostituisce Gineitis, appiedato dal Giudice Sportivo, con Prati, preferito a Casadei; tandem offensivo Simeone-Zapata, corsie esterne affidate a Pedersen e Obrador. 20:47

In classifica, i sardi mantengono il vantaggio su Lecce e Cremonese (in vantaggio e Reggio Emilia e Udine) che significa salvezza. 21:42

PREPARTITA

Cagliari - Torino è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Torino sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 216 Fuorigioco 38 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 34 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1 02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2 08-11-2025 Serie B Frosinone-Modena 2-2 23-11-2025 Serie A Lazio-Lecce 2-0 13-12-2025 Serie B Juve Stabia-Empoli 2-0 03-01-2026 Serie A Como-Udinese 1-0 19-01-2026 Serie A Cremonese-Verona 0-0 31-01-2026 Serie A Pisa-Sassuolo 1-3 11-02-2026 Serie B Avellino-Frosinone 1-3 21-02-2026 Serie B Venezia-Pescara 3-2 09-03-2026 Serie A Lazio-Sassuolo 2-1 06-04-2026 Serie B Bari-Modena 3-1 08-05-2026 Serie B Cesena-Calcio Padova 3-4 17-05-2026 Serie A Cagliari-Torino 2-1

Attualmente il Cagliari si trova 16° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 38 gol e ne ha subiti 52; il Torino ha segnato 42 gol e ne ha subiti 61.

La partita di andata Torino - Cagliari si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Cagliari ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Udinese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Torino ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 11 gol.

Cagliari e Torino si sono affrontate 75 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 24 volte, il Torino ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Cagliari-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha vinto cinque delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Torino (2N, 3P): un netto cambio di passo rispetto alle 10 precedenti in cui non aveva ottenuto alcun successo (4N, 6P); inoltre, nelle ultime nove gare tra le due squadre non si è mai verificato lo stesso risultato per due volte consecutive.

Il Torino ha segnato in ciascuna delle ultime cinque trasferte di Serie A contro il Cagliari; i granata non hanno mai registrato una striscia più lunga di gare esterne consecutive in gol contro i sardi nella competizione, avendo già raggiunto quota cinque tra il 2013 e il 2018.

Il Cagliari ha ottenuto sei vittorie casalinghe nelle 18 gare di questo campionato (4N, 8P) e punta a raggiungere quota sette successi interni in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2019/20, dopo avere chiuso i quattro campionati successivi senza mai superare le sei affermazioni tra le mura amiche.

Il Cagliari non ha segnato in tre delle ultime quattro partite di Serie A: tante quante nelle precedenti otto; i sardi non arrivano a tre gare di fila senza reti nel torneo dallo scorso febbraio, unica occasione in cui è accaduto in questo campionato.

Con l'arrivo di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino, la squadra granata ha cambiato marcia: 1.7 la media punti registrata nelle 10 partite col nuovo tecnico - frutto di cinque vittorie e due pareggi (3P) - contro una media di 1.0 a match tenuta in tutte le 26 gare precedenti di questa Serie A, sotto la gestione di Marco Baroni (7V, 6N, 13P).

Il Torino ha subito almeno due gol in 11 delle 18 trasferte in questa stagione di Serie A (sette clean sheet nelle restanti); i granata non fanno peggio dal 2016/17, unica volta con 12 gare esterne con almeno due reti concesse nel torneo negli ultimi 60 anni.

Il Cagliari ha mandato in gol 18 giocatori diversi in questa Serie A (come Roma e Juventus): meno solo del Napoli (19); i sardi hanno fatto meglio in una singola stagione del massimo campionato solo nel 2023/24, quando contarono 19 marcatori differenti.

Il 92% dei gol del Cagliari (al pari di Lazio e Pisa) in questa Serie A è arrivato dall'interno dell'area di rigore (33 su 36): una percentuale inferiore soltanto a quella della Roma (93%); di contro, il Torino è la squadra che ha subito più reti dalla distanza (10) nel massimo campionato.

Sebastiano Esposito ha creato 65 occasioni in questa stagione di Serie A: quarto miglior dato del campionato dietro a Federico Dimarco (93), Kenan Yildiz (73) e Nicolò Barella (71); dal 2004/05, soltanto tre giocatori del Cagliari hanno fatto meglio in un singolo torneo: Razvan Marin (due volte), Andrea Cossu (tre) e Michele Fini (una).

Giovanni Simeone ha segnato sei gol nelle ultime 10 partite di Serie A: tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 73; con un'ulteriore rete in trasferta, l'attaccante del Torino potrebbe eguagliare il suo record stagionale di marcature esterne nel massimo campionato (cinque, raggiunto nel 2021/22, 2019/20 e 2017/18).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: