Il Cagliari batte il Torino in rimonta grazie ai gol di Esposito e Mina che replicano a Obrador e ottiene la salvezza matematica con una giornata di anticipo. Nella ripresa i sardi hanno gestito il vantaggio, i granata non hanno concretizzato l'occasione di Adams.
Nel prossimo turno, Torino-Juventus e Milan-Cagliari.
Per la diretta di Cagliari-Torino è tutto, buona notte.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+6'
CAGLIARI SALVO! TORINO KO 2-1! Reti di Obrador, Esposito e Mina. 22:46
90'+6'
Check del VAR per un possibile fallo di mano di Folorunsho: non c'è irregolarità. 22:45
90'+5'
SIMEONE! Destro in precario equilibrio che viene murato da Dossena. 22:44
90'+4'
Ultimo giro di orologi. 22:42
90'+2'
Punizione per gli ospiti, Njie punta Palestra che lo stende. 22:39
90'
Cinque minuti di recupero. 22:38
89'
Anticipo di Dossena che poi subisce anche una scorrettezza da parte di Simeone. 22:37
87'
Fallo di Coco in attacco ai danni di Folorunsho. 22:35
85'
QUINTO CAMBIO NEL TORINO: entra Kulenovic, esce Ilkhan. 22:33
85'
Uscita di Caprile fuori area, anticipo deciso su Adams. 22:33
83'
QUARTO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Rodriguez, esce Esposito. 22:31
82'
AMMONITO MENDY: perdita di tempo. 22:32
82'
TERZO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Belotti, esce Mendy. 22:31
82'
AMMONITO MARIPAN: primo cartellino del match per proteste. 22:30
80'
Inserimento di Ilkhan in area Cagliari: contatto con Gaetano e giù a terra, tutto regolare. 22:28
78'
D'Aversa aumenta la trazione offensiva degli ospiti. 22:27
77'
QUARTO CAMBIO NEL TORINO: entra Njie, esce Pedersen. 22:25
76'
Padroni di casa nella metà campo avversaria. 22:24
74'
OCCASIONISSIMA PER IL TORINO! Errore di Zappa che "serve" Adams, destro a colpo sicuro ma Caprile para col piede. 22:23
73'
Cross di Adams che sbatte sul volto di Dossena, necessario l'intervento dei sanitari. 22:21
72'
SECONDO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Folorunsho, esce Deiola. 22:19
72'
PRIMO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Sulemana, esce Adopo. 22:19
70'
Arena lascia correre parecchio, pochi fischi da parte del fischietto di Torre del Greco. 22:18
68'
Recupera palla Esposito che però poi sbaglia la misura del passaggio. 22:16
66'
Simeone a terra al limite dopo un contatto con Dossena, tutto regolare per il direttore di gara. 22:14
64'
Mendy prova a sfondare da posizione defilata, conquista comunque un tiro dalla bandierina. 22:12
63'
Botta di Deiola dal limite, muro ospite. 22:10
62'
Adams vede Caprile un po' fuori dalla porta e tenta la gran giocata ma la conclusione non è complicata per l'estremo difensore rossoblù. 22:10
60'
Scocca l'ora di gioco all'Unipol Domus: parziale sempre di 2 a 1 in favore dei sardi. 22:08
59'
TERZO CAMBIO NEL TORINO: entra Adams, esce Zapata. 22:07
59'
SECONDO CAMBIO NEL TORINO: entra Casadei, esce Prati. 22:06
58'
Ci prova anche Deiola, conclusione altissima. 22:06
57'
Destro da fuori area di Palestra: c'è la potenza, manca la precisione. 22:05
57'
Traversone di Palestra, Pedersen manca il tocco ma comunque manda fuori tempo Esposito: rimessa dal fondo per Paleari. 22:05
55'
Gioco fermo: scontro fortuito tra Mendy e Coco, dolorante il giovane attaccante del Cagliari. 22:03
54'
Forcing del Torino, assist a centro area per Vlasic, domina Mina in gioco aereo. 22:02
52'
Fallo di Adopo su Prati, batte Obrador che però manda direttamente sul fondo. 22:00
50'
Doppio traversone granata, prima Obrador, poi Ilkhan, padroni di casa in apprensione. 21:58
49'
Esposito stende Ilkhan che lo aveva dribblato a centrocampo. 21:57
48'
La formazione di Pisacane continua a attaccare. 21:56
46'
COLPO DI TESTA DI MENDY! Calcio d'angolo per lo stacco aereo dell'attaccante che esce non di molto. 21:54
46'
PRIMO CAMBIO NEL TORINO: entra Maripan, esce Marianucci. 21:53
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-TORINO! Si riparte dal risultato di 2-1. 21:53
In classifica, i sardi mantengono il vantaggio su Lecce e Cremonese (in vantaggio e Reggio Emilia e Udine) che significa salvezza. 21:42
Il Cagliari ribalta il Torino e conduce all'intervallo: granata avanti con un gran sinistro di Obrador, risposta immediata dei rossoblù con il destro di Esposito e poi nel recupero Mina segna di testa. 21:41
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! CAGLIARI-TORINO 2-1! Reti di Obrador, Esposito e Mina. 21:39
45'+2'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il nazionale colombiano. 21:38
45'+2'
GOL! CAGLIARI-Torino 2-1! Rete di Mina. Sorpasso dei padroni di casa: dagli sviluppi del corner, Zappa calcia, Paleari devia, la sfera si impenna e Mina schiaccia di testa in porta.
PILLOLA STATISTICA: primo centro con la maglia granata per il giocatore spagnolo. 21:30
37'
GOL! Cagliari-TORINO 0-1! Rete di Obrador. Ospiti in vantaggio: corner di Vlasic per Prati, scarico dietro a Obrador che lascia partire un gran sinistro che batte Caprile. 21:27
36'
Tiro dalla bandierina per i granata. 21:25
35'
TORINO PERICOLOSO! Simeone strappa il pallone e si invola, tackle difensivo decisivo di Mina, poi Obert spazza l'area. 21:24
34'
Risponde Mendy, sempre in gioco aereo: stesso esito, conclusione in curva. 21:22
32'
Colpo di testa di Simeone in avvitamento, alto sopra la traversa. 21:20
31'
Gaetano vede l'incursione di Palestra, Coco è provvidenziale nella chiusura. 21:20
30'
SIMEONE! Inserimento di Vlasic, rimpallo che favorisce Simeone, sinistro fuori. 21:19
29'
I rossoblù perdono il possesso palla ma il Torino non ne approfitta a dovere: passaggio impreciso a Simeone che non aggancia. 21:18
28'
L'azione del Cagliari si sviluppa sulle sponde di Mendy che fa giocare Esposito, il quale allarga a destra per Palestra. 21:16
26'
Imbucata di Gaetano per Mendy, lunga di poco, sfuma l'attacco degli isolani. 21:14
25'
Cambia ancora il parziale al "Mapei Stadium": doppietta di Cheddira, Lecce avanti 2 a 1. 21:13
23'
Gioco fermo: tackle tra Ilkhan e Deiola, ha la peggio il centrocampista granata. I sanitari applicano una vistosa fasciatura al ginocchio. 21:12
22'
Caprile esce dall'area e, di testa, anticipa Simeone. 21:10
20'
Pareggio di Laurienté in Sassuolo-Lecce. 21:09
19'
PALESTRA! Il numero 2 rossoblù si accentra e calcia: rasoterra sinistro bloccato da Paleari. 21:08
18'
Buon cross di Palestra, Marianucci anticipa Esposito nel gioco aereo. 21:06
17'
Aggiornamento anche da Reggio Emilia: Cheddira porta avanti il Lecce. 21:05
16'
Obert fa carambolare il pallone su Simeone, rimessa da fondo campo per Caprile. 21:04
14'
Errore di Ilkhan pressato, sfera in fallo laterale. 21:02
13'
Discesa di Zappa che si propone bene ma poi sbaglia completamente la misura del cross. 21:01
11'
Traversone insidioso di Gaetano, spizzata aerea di Mendy e deviazione di Marianucci sul fondo. 21:00
10'
Dribbling di Esposito che si coordina alla conclusione, sinistro potente murato in calcio d'angolo. 20:58
9'
Aggiornamento da Udine: Cremonese in vantaggio, gol di Vardy. 20:59
8'
Azione verticale dei padroni di casa: Esposito per la discesa di Palestra, assist verso Mendy, Coco chiude in corner. 20:56
7'
Corpo a corpo tra Mendy e Coco, ha la meglio il difensore di D'Aversa. 20:55
6'
Uscita in anticipo di Paleari su Esposito, pronto a colpire a rete. 20:54
5'
Traversone di Obert dalla corsia mancina che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare alcuna deviazione. 20:53
4'
Mendy non aggancia in area di rigore, allontana la retroguardia ospite. 20:51
2'
Riconquista in pressing della sfera, Esposito tenta il filtrante che però non passa. 20:50
1'
INIZIA CAGLIARI-TORINO! Primo pallone giocato da Zapata. 20:48
Squadre in campo agli ordini di Arena: padroni di casa in maglia bianca con maniche rossoblù, ospiti in completo granata. 20:43
All'andata, disputata all'Olimpico lo scorso 27 dicembre, vittoria corsara degli isolani per 2 a 1. 13:04
Pisacane è senza lo squalificato Pedro, rimpiazzato dal recuperato Mina; attacco affidato a Esposito e Mendy, c'è Deiola in mediana al posto di Folorunsho. D'Aversa sostituisce Gineitis, appiedato dal Giudice Sportivo, con Prati, preferito a Casadei; tandem offensivo Simeone-Zapata, corsie esterne affidate a Pedersen e Obrador. 20:47
Nell'ultimo turno, sardi ko tra le mura amiche contro l'Udinese, piemontesi vittoriosi contro il Sassuolo. 12:46
Dirige l'incontro il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Mattia Regattieri. Quarto Ufficiale Mario Perri. Al VAR Ghersini di Genova, AVAR Prontera di Bologna. 12:41
Il match dell'Unipol Domus vale tantissimo per i rossoblù: con un punto è salvezza matematica. Granata al 12° posto a quota 44. 12:38
Benvenuti alla diretta di Cagliari-Torino, gara valida per il 37° turno di Serie A. 12:14
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori12:14
Cagliari - Torino è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Torino sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Alberto Arena
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
216
Fuorigioco
38
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
34
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Milan-Bari 2-0
24-08-2025
Serie A
Atalanta-Pisa 1-1
15-09-2025
Serie A
Verona-Cremonese 0-0
27-09-2025
Serie B
Monza-Calcio Padova 0-1
05-10-2025
Serie A
Udinese-Cagliari 1-1
25-10-2025
Serie A
Cremonese-Atalanta 1-1
02-11-2025
Serie A
Torino-Pisa 2-2
08-11-2025
Serie B
Frosinone-Modena 2-2
23-11-2025
Serie A
Lazio-Lecce 2-0
13-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Empoli 2-0
03-01-2026
Serie A
Como-Udinese 1-0
19-01-2026
Serie A
Cremonese-Verona 0-0
31-01-2026
Serie A
Pisa-Sassuolo 1-3
11-02-2026
Serie B
Avellino-Frosinone 1-3
21-02-2026
Serie B
Venezia-Pescara 3-2
09-03-2026
Serie A
Lazio-Sassuolo 2-1
06-04-2026
Serie B
Bari-Modena 3-1
08-05-2026
Serie B
Cesena-Calcio Padova 3-4
17-05-2026
Serie A
Cagliari-Torino 2-1
Attualmente il Cagliari si trova 16° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 38 gol e ne ha subiti 52; il Torino ha segnato 42 gol e ne ha subiti 61. La partita di andata Torino - Cagliari si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Cagliari ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Udinese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Torino ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 11 gol.
Cagliari e Torino si sono affrontate 75 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 24 volte, il Torino ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 24.
Cagliari-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari ha vinto cinque delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Torino (2N, 3P): un netto cambio di passo rispetto alle 10 precedenti in cui non aveva ottenuto alcun successo (4N, 6P); inoltre, nelle ultime nove gare tra le due squadre non si è mai verificato lo stesso risultato per due volte consecutive.
Il Torino ha segnato in ciascuna delle ultime cinque trasferte di Serie A contro il Cagliari; i granata non hanno mai registrato una striscia più lunga di gare esterne consecutive in gol contro i sardi nella competizione, avendo già raggiunto quota cinque tra il 2013 e il 2018.
Il Cagliari ha ottenuto sei vittorie casalinghe nelle 18 gare di questo campionato (4N, 8P) e punta a raggiungere quota sette successi interni in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2019/20, dopo avere chiuso i quattro campionati successivi senza mai superare le sei affermazioni tra le mura amiche.
Il Cagliari non ha segnato in tre delle ultime quattro partite di Serie A: tante quante nelle precedenti otto; i sardi non arrivano a tre gare di fila senza reti nel torneo dallo scorso febbraio, unica occasione in cui è accaduto in questo campionato.
Con l'arrivo di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino, la squadra granata ha cambiato marcia: 1.7 la media punti registrata nelle 10 partite col nuovo tecnico - frutto di cinque vittorie e due pareggi (3P) - contro una media di 1.0 a match tenuta in tutte le 26 gare precedenti di questa Serie A, sotto la gestione di Marco Baroni (7V, 6N, 13P).
Il Torino ha subito almeno due gol in 11 delle 18 trasferte in questa stagione di Serie A (sette clean sheet nelle restanti); i granata non fanno peggio dal 2016/17, unica volta con 12 gare esterne con almeno due reti concesse nel torneo negli ultimi 60 anni.
Il Cagliari ha mandato in gol 18 giocatori diversi in questa Serie A (come Roma e Juventus): meno solo del Napoli (19); i sardi hanno fatto meglio in una singola stagione del massimo campionato solo nel 2023/24, quando contarono 19 marcatori differenti.
Il 92% dei gol del Cagliari (al pari di Lazio e Pisa) in questa Serie A è arrivato dall'interno dell'area di rigore (33 su 36): una percentuale inferiore soltanto a quella della Roma (93%); di contro, il Torino è la squadra che ha subito più reti dalla distanza (10) nel massimo campionato.
Sebastiano Esposito ha creato 65 occasioni in questa stagione di Serie A: quarto miglior dato del campionato dietro a Federico Dimarco (93), Kenan Yildiz (73) e Nicolò Barella (71); dal 2004/05, soltanto tre giocatori del Cagliari hanno fatto meglio in un singolo torneo: Razvan Marin (due volte), Andrea Cossu (tre) e Michele Fini (una).
Giovanni Simeone ha segnato sei gol nelle ultime 10 partite di Serie A: tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 73; con un'ulteriore rete in trasferta, l'attaccante del Torino potrebbe eguagliare il suo record stagionale di marcature esterne nel massimo campionato (cinque, raggiunto nel 2021/22, 2019/20 e 2017/18).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: