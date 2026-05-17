Il Como ha dominato la gara col Parma, meritando il successo grazie al gol di Alberto Moreno. Da considerare anche i due pali colpiti da Douvikas e Baturina (su calcio di punizione). C’è però da considerare che il Parma ha avuto le sue chance per pareggiare: annullato un gol per fuorigioco millimetrico di Pellegrino oltre all’occasione di Elphege a tu per tu con Butez.

Parma già salvo da due giornate e che ha poco da giocarsi in questo finale di stagione. La squadra di Cuesta sarà di nuovo arbitro della corsa Champions, dopo aver provato comunque a dar fastidio alla Roma nell’ultima giornata. Parma che stava vincendo 2-1 sui giallorossi in casa fino al 93’, venendo però ribaltata nel recupero (pareggio di Rensch e 3-2 di Malen su rigore).22:19

Como senza Nico Paz, Alex Valle e Addai infortunati. Fabregas cambia la difesa inserendo Van der Brempt e Jacobo Ramón al posto di Vojvoda e Diego Carlos. In regia c'è Caqueret, con Da Cunha che sale sulla linea dei trequartisti affiancandosi a Diao e Baturina.11:55

Cuesta con una lunga lista di infortunati: non ci sono Bernabé, Cremaschi, Frigan, Ondrejka e Oristanio. Out anche Britschgi per squalifica dopo il doppio giallo contro la Roma. Carboni viene provato come esterno a sinistra e Ordoñez gioca in mezzo al posto di Bernabé.11:55

Sono 48 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Como e Parma. Il bilancio vede leggermente in vantaggio i Ducali con 16 hurrà oltre a 17 pareggi e 15 successi per i lariani. Lo scorso anno è finita 1-1 al Sinigaglia con le reti di Bonny e Nico Paz. Il primo gol di Nico Paz in Serie A... Il Parma non vince in casa del Como dall'agosto 1987, in Coppa Italia, col 2-1 targato Impallomeni-Pasa.22:20

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Laudato e dal quarto ufficiale, il sig. Valerio Crezzini. A completare la squadra arbitrale, nella sala VAR di Lissone, ci saranno Aleandro Di Paolo (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR).22:20

Il Napoli va sul 2-0 col Pisa, mentre la Juventus sta perdendo in casa con la Fiorentina per 1-0. Genoa-Milan 0-0 e Roma-Lazio 0-0 fin qui. Se il Como dovesse segnare, ci sarebbero quattro squadre a quota 68 punti: Juve, Milan, Roma e Como.12:40

Fabregas e Ordonez hanno qualcosa da dirsi a bordo campo e deve intervenire l'arbitro per sedare gli animi12:45

Solo una squadra in campo. È il Como che staziona nella trequarti del Parma per tutto il tempo, ma il gol non arriva. Occasioni per Diao, Baturina e Douvikas ma, per ora, niente di fatto per la squadra di Fabregas che non la sblocca. Douvikas ha colpito anche un palo.12:52

Difficile fare gol al Parma? Beh, un qualcosa che abbiamo visto per quasi tutte le squadre in questa stagione di Serie A. Lo stesso Como è stato bloccato nel match d’andata, con un 0-0 al Tardini. Solo una volta Douvikas è stato trovato solo in area, e il greco c’è andato vicino colpendo il palo. Deve migliorare in questo la squadra lariana: velocizzare la trasmissione di palla nei pressi dell’area per portare uno degli attaccanti solo contro Suzuki. Provarci da fuori potrebbe essere un’altra arma che, fin qui, il Como non ha provato ad usare.12:59

E, con questo risultato, il Como è 5° a quota 68 punti. I lariani hanno raggiunto la Juventus e sarebbero avanti grazie al discorso degli scontri diretti. Ma sia il Como che la Juventus, in questo momento, sarebbero in Europa League. Il Napoli va a 73 ed è matematicamente in Champions, poi Milan e Roma a quota 70. Si deciderà tutto all’ultima giornata.14:11

PREPARTITA

Como - Parma è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Parma sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 16 Falli fischiati 397 Fuorigioco 36 Rigori assegnati 9 Ammonizioni 48 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.1 Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso: Serie A: 16 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0 30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2 14-02-2026 Serie B Sampdoria-Calcio Padova 1-0 28-02-2026 Serie B Spezia-Reggiana 0-1 08-03-2026 Serie A Fiorentina-Parma 0-0 05-04-2026 Serie A Pisa-Torino 0-1 18-04-2026 Serie A Napoli-Lazio 0-2 04-05-2026 Serie A Roma-Fiorentina 4-0 10-05-2026 Serie A Milan-Atalanta 2-3

Attualmente Como si trova 5° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece il Parma si trova 13° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte).

Como ha segnato 61 gol e ne ha subiti 28; il Parma ha segnato 27 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Parma - Como si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa Como ha fatto 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Napoli e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Inter e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 0-1 mentre Il Parma ha incontrato la Roma perdendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol.

Como e Parma si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 1 volta, il Parma ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Como-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il bilancio tra Como e Parma in Serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e tre pareggi, incluso quello registrato nella gara di andata di questa stagione.

Il Como ha vinto solo due degli ultimi 16 confronti disputati contro il Parma tra Serie A e Serie B, negli ultimi 50 anni (9N, 5P).

Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A (2V, 1N); nella storia della competizione, i lariani hanno raggiunto una striscia di quattro clean sheet consecutivi solo in tre occasioni: nel 1950, nel 1986 e nel 2025.

Il Como ha stabilito il proprio record di gol in una singola stagione di Serie A arrivando a quota 60 (quello precedente era di 59 nel 1949/50); inoltre, con 18 vittorie in questo torneo, i lariani potrebbero superare il primato del club di 18 successi ottenuto nel campionato 1950/51.

Il Como ha tenuto la porta inviolata 18 volte in questa stagione di Serie A, di cui nove in gare casalinghe; solo quattro squadre hanno collezionato più clean sheet nelle partite interne dei cinque maggiori campionati europei in corso: PSG (11), Roma, Barcellona e Arsenal (10) - a 9 anche Borussia Dortmund e Real Oviedo.

Il Parma è stato sconfitto nelle ultime due partite di Serie A e in questa stagione non ha mai subito tre ko consecutivi; inoltre, i gialloblù hanno perso cinque delle ultime nove gare (1V, 3N) contro squadre che occupavano le prime sei posizioni in classifica a inizio giornata.

Il Parma ha tenuto la porta inviolata otto volte in trasferta in questa stagione di Serie A, stabilendo il proprio record lontano da casa in una singola edizione del massimo campionato; solo Inter (10), Como (nove) e Lazio (nove) hanno collezionato più clean sheet esterni rispetto agli emiliani nel torneo in corso - otto anche Juventus e Milan.

Il Como ha segnato otto gol in seguito a recuperi offensivi in questa Serie A: più di qualsiasi altra squadra e il doppio rispetto a quelli del Parma (quattro); inoltre, i lariani condividono con l'Inter il record di otto marcature realizzate al termine di una sequenza di almeno 10 passaggi, mentre il Parma è una delle sei squadre ancora a quota zero in questa classifica.

Con 13 gol segnati nella stagione 2025/26 di Serie A, Tasos Douvikas ha eguagliato il secondo miglior bottino realizzativo in una singola edizione del massimo campionato nella storia del Como, raggiungendo Giuseppe Baldini (13 gol nel 1951/52); solo Vittorio Ghiandi ha fatto meglio con 18 reti nel 1949/50.

Gabriel Strefezza, che con il Como ha giocato 37 partite condite da sei gol e quattro assist nello scorso campionato di Serie A, ha segnato due reti in questo torneo, entrambe in gare casalinghe; l'ultima marcatura in trasferta del giocatore del Parma risale al 3 maggio 2025, proprio contro la sua attuale squadra, allo stadio Ennio Tardini.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: