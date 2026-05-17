Como che, alla prossima, giocherà contro la Cremonese che si giocherà le ultime chance di salvezza. Il Parma chiuderà il proprio campionato contro il Sassuolo in casa.
Il Como ha dominato la gara col Parma, meritando il successo grazie al gol di Alberto Moreno. Da considerare anche i due pali colpiti da Douvikas e Baturina (su calcio di punizione). C’è però da considerare che il Parma ha avuto le sue chance per pareggiare: annullato un gol per fuorigioco millimetrico di Pellegrino oltre all’occasione di Elphege a tu per tu con Butez.
Finita su tutti i campi: Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3 e Roma-Lazio 2-0
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E, con questo risultato, il Como è 5° a quota 68 punti. I lariani hanno raggiunto la Juventus e sarebbero avanti grazie al discorso degli scontri diretti. Ma sia il Como che la Juventus, in questo momento, sarebbero in Europa League. Il Napoli va a 73 ed è matematicamente in Champions, poi Milan e Roma a quota 70. Si deciderà tutto all’ultima giornata.14:11
90'+6'
E FINISCE QUI!!! Como batte Parma 1-0 e continua a sperare per la Champions14:02
90'+5'
95' superato, ma l'arbitro fa cenno di giocare un altro minuto viste le tante interruzioni in questo recupero14:00
90'+3'
Ancora scintille in campo. Sergi Roberto a terra. Colloquio molto teso tra Jesus Rodriguez e Estevez13:59
90'+1'
5 minuti di recupero...13:55
90'
Colpo di testa di Delprato sugli sviluppi del calcio di punizione, para facile Butez13:55
88'
Jacobo Ramón ammonito per un brutto fallo su Pellegrino sull'out di sinistra13:53
87'
Il Genoa prova a riaprire il match col Milan. 1-2 a Marassi. Mentre la Juventus va sotto sul 2-0 con la Fiorentina. In questo Como 5°13:53
85'
Elphege viene già sostituito. Infortunio alla coscia sinistra per l'attaccante francese che lascia il posto al classe 2006 Mikolajewski13:52
83'
SUBITO MORATA!!! Occasionissima per l'ex Juve e Milan, ma Suzuki gli dice di no e manda in angolo13:48
82'
E dentro anche Morata che prende il posto di Douvikas13:47
82'
E va fuori proprio Baturina che ha appena sfiorato il gol: al suo posto Sergi Roberto13:46
82'
TRIPLO CAMBIO COMO!!! Dentro Diego Carlos per chiudere gli spazi dentro: prende il posto di Kempf13:46
81'
OCCASIONE COMO!!! Diao trova Baturina al limite dell'area, sinistro in gira del croato che sfiora il palo alla sinistra di Suzuki13:46
77'
OCCASIONE PARMA!!! Palla dentro per Elphege che cerca la porta col mancino, ma trova i guantoni di Butez. Parata importantissima del francese.13:42
76'
ANNULLATO IL GOL DI PELLEGRINO!!! L'attaccante argentino era in fuorigioco sul calcio di punizione13:40
75'
VAR IN CORSO!!! C'è un check per un possibile fuorigioco di Pellegrino sul gol13:40
74'
9° gol in campionato per Pellegrino13:39
73'
GOL! Como-PARMA 1-1. Rete di Mateo Pellegrino. Colpo di testa dell’attaccante argentino che batte Butez sull’assist di Estevez su calcio di punizione. Tutto da rifare per il Como.13:40
71'
Fa un cambio anche il Como con Smolcic che prende il posto di Van der Brempt13:37
71'
E dentro anche Sorensen al posto di Ordonez. Cambia tutto Cuesta13:37
71'
Dentro anche Estevez al posto di un Nicolussi Caviglia poco ispirato quest'oggi13:36
71'
TRIPLO CAMBIO PARMA!!! Dentro Valeri che si mette a sinistra al posto di Franco Carboni13:36
69'
Prima offensiva del Parma con Pellegrino che viene, però, chiuso in calcio d'angolo13:33
66'
Intanto Milan in vantaggio col Genoa grazie al rigore di Nkunku e Roma che va sul 2-0 alla Lazio con la doppietta di Mancini. Como che, con questo risultato, sarebbe 5° con la Juventus... In Europa League13:32
65'
Arriva anche il primo giallo dell'incontro: ammonito Alberto Moreno che non figurava nella lista dei diffidati. Importante visto che Valle è infortunato13:31
64'
Douvikas ci prova da fuori area, destro deviato in calcio d'angolo. Continua ad attaccare la squadra di casa13:28
61'
Sinistro di Jacobo Ramos, sugli sviluppi del corner, ma non trova la porta di Suzuki. Como subito alla ricerca del raddoppio13:27
59'
CAMBIO PARMA!!! Standing ovation per Strefezza, ex del Como, che lascia il campo a Elphege. Parma con le due punte in questo secondo tempo13:24
59'
2° gol in campionato per Alberto Moreno13:23
58'
GOL! COMO-Parma 1-0. Rete di Alberto Moreno. E il Como la sblocca con il perfetto inserimento di Alberto Moreno che manda sotto la traversa sull'assist da sinistra di Jesus Rodriguez.13:23
57'
PALO DI BATURINA!!! Secondo palo per il Como. Questa volta è di Baturina che centra in pieno il palo alla sinistra di Suzuki su calcio di punizione13:22
55'
Subito Jesus Rodriguez protagonista a sinistra, Douvikas cerca la deviazione ma para Suzuki13:21
53'
Primo cambio per Fabregas che butta nella mischia Jesus Rodriguez per Caqueret. Da Cunha torna in mediana13:18
51'
Uscita di Suzuki che va a colpire addirittura di testa sulla trequarti campo13:16
47'
Ancora Diao da sinistra, smanaccia Suzuki scacciando via il pericolo13:13
47'
DOPPIO OCCASIONE COMO!!! Circati sbaglia il controllo, c'è Diao ma il suo destro viene parato da Suzuki. Seconda chance per Douvikas, ma ancora grande intervento di Suzuki13:11
46'
SI RIPARTE A COMO!!!13:10
Ecco i risultati finora nelle sfide Champions: Genoa-Milan 0-0, Juventus-Fiorentina 0-1, Pisa-Napoli 0-2 e Roma-Lazio 1-012:54
Difficile fare gol al Parma? Beh, un qualcosa che abbiamo visto per quasi tutte le squadre in questa stagione di Serie A. Lo stesso Como è stato bloccato nel match d’andata, con un 0-0 al Tardini. Solo una volta Douvikas è stato trovato solo in area, e il greco c’è andato vicino colpendo il palo. Deve migliorare in questo la squadra lariana: velocizzare la trasmissione di palla nei pressi dell’area per portare uno degli attaccanti solo contro Suzuki. Provarci da fuori potrebbe essere un’altra arma che, fin qui, il Como non ha provato ad usare.12:59
Solo una squadra in campo. È il Como che staziona nella trequarti del Parma per tutto il tempo, ma il gol non arriva. Occasioni per Diao, Baturina e Douvikas ma, per ora, niente di fatto per la squadra di Fabregas che non la sblocca. Douvikas ha colpito anche un palo.12:52
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 all'intervallo tra Como e Parma12:51
45'+3'
Sinistro di Caqueret, anche questo respinto dalla difesa del Parma che dice di no12:51
45'+2'
Resta davanti il Como, con la girata di Douvikas. Altro calcio d'angolo per il Como, l'ennesimo di questo primo tempo12:50
45'+1'
Perrone chiuso, ci prova Van der Brempt col mancino ma viene respinto anche lui12:50
45'
Si può ripartire e si giocheranno 2 minuti di recupero...12:48
44'
Gioco fermo. A terra Baturina che si tocca la caviglia destra. Sarebbe una perdita importante per Fabregas, ma il croato sembra comunque in grado di ripartire12:47
41'
Fabregas e Ordonez hanno qualcosa da dirsi a bordo campo e deve intervenire l'arbitro per sedare gli animi12:45
40'
PALO DI DOUVIKAS!!! Baturina serve un pallone d'oro per Douvikas, stop e tiro in diagonale del greco che colpisce però il palo alla destra di Suzuki. Occasione clamorosa per i lariani12:43
38'
OCCASIONE COMO!!! Transizione di Da Cunha per Diao che, con una finta, mette giù Delprato ma al momento del tiro viene contratto da Keita che manda in angolo.12:41
37'
Il Napoli va sul 2-0 col Pisa, mentre la Juventus sta perdendo in casa con la Fiorentina per 1-0. Genoa-Milan 0-0 e Roma-Lazio 0-0 fin qui. Se il Como dovesse segnare, ci sarebbero quattro squadre a quota 68 punti: Juve, Milan, Roma e Como.12:40
36'
Duello di Diao, a sinistra, con Delprato, ma il capitano del Parma chiude ancora in angolo12:39
33'
Il Como ha accerchiato il Parma negli ultimi 20-25 metri, ma la partita non si sblocca. 3 conclusioni a 0 nello specchio della porta fin qui.12:37
31'
Gioco fermo. Resta a terra Pellegrino dopo un colpo subito da Kempf a centrocampo12:34
30'
70% di possesso palla per il Como in questa prima mezz'ora di gioco...12:34
27'
Caqueret cerca la verticalizzazione verso l'area di rigore, ma niente da fare. La difesa del Parma chiude ogni spazio12:30
26'
8° giro dalla bandierina per il Como. E siamo solo al 25' del primo tempo12:28
25'
Solito cross da destra di Van der Brempt - molto attivo in questa prima parte di gara - ma Valenti manda in angolo12:27
23'
Chiusura perfetta di Valenti che, in diagonale, va ad anticipare Douvikas lanciato in area dal tacco di Baturina12:25
21'
Ancora Pellegrino davanti, cross da sinistra a cercare Strefezza, ma la difesa del Como è attenta. C'è anche un fallo di Keita e palla regalata al Como12:25
20'
Prima palla giocata da Pellegrino che supera Kempf, ma Butez lo chiude in uscita. Arriva anche il fallo di Pellegrino che spinge poi Jacobo Ramon che era andato in raddoppio12:23
18'
Continua a spingere il Como col cross da destra di Van der Brempt, ma Caqueret tocca soltanto senza riuscire a mirare di testa verso la porta di Suzuki. Solo una squadra in campo, però, fino a questo momento12:21
16'
Da Cunha vede il taglio in area di Diao, bella palla, ma il senegalese viene anticipato di testa da Troilo12:20
15'
Numero di Douvikas su Troilo, il greco si gira in area di rigore, ma arriva Circati in raddoppio a lberare l'area di rigore12:19
14'
Ci prova RAMON con una deviazione volante sugli sviluppi di un corner, tutto facile per Suzuki12:17
13'
Ancora 0-0 sugli altri campi interessati alla zona Champions. In questo momento, la classifica direbbe: Napoli, Juventus e Milan in Champions League. Roma e Como in Europa League12:16
11'
COMO PERICOLOSO!!! Palla dentro Douvikas che può calciare, ma cerca lo scarico in area, ma non arriva nessuno. Seconda chance per BATURINA che cerca il destro, ma viene murato12:15
9'
Occhio a STREFEZZA che sguscia via a Jacobo Ramon, ma l'ex di giornata era partito in fuorigioco12:12
8'
IL COMO CI PROVA!!! Sinistro da fuori di Perrone, respinge Suzuki. La palla resta lì e Valenti manda in calcio d'angolo. Prima vera occasione da gol per il Como12:11
5'
Continua ad attaccare con convinzione il Como, ma il Parma si chiude ad oltranza12:09
2'
Subito Douvikas pericoloso in area di rigore, ma dopo un colpo di tacco la difesa del Parma si chiude12:04
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...12:03
Il direttore di gara sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Laudato e dal quarto ufficiale, il sig. Valerio Crezzini. A completare la squadra arbitrale, nella sala VAR di Lissone, ci saranno Aleandro Di Paolo (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR).22:20
Sono 48 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Como e Parma. Il bilancio vede leggermente in vantaggio i Ducali con 16 hurrà oltre a 17 pareggi e 15 successi per i lariani. Lo scorso anno è finita 1-1 al Sinigaglia con le reti di Bonny e Nico Paz. Il primo gol di Nico Paz in Serie A... Il Parma non vince in casa del Como dall'agosto 1987, in Coppa Italia, col 2-1 targato Impallomeni-Pasa.22:20
Cuesta con una lunga lista di infortunati: non ci sono Bernabé, Cremaschi, Frigan, Ondrejka e Oristanio. Out anche Britschgi per squalifica dopo il doppio giallo contro la Roma. Carboni viene provato come esterno a sinistra e Ordoñez gioca in mezzo al posto di Bernabé.11:55
Como senza Nico Paz, Alex Valle e Addai infortunati. Fabregas cambia la difesa inserendo Van der Brempt e Jacobo Ramón al posto di Vojvoda e Diego Carlos. In regia c'è Caqueret, con Da Cunha che sale sulla linea dei trequartisti affiancandosi a Diao e Baturina.11:55
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con un 3-5-1-1 in cui figurano: Suzuki - Circati, Troilo, Valenti - Delprato, C.Ordoñez, M.Keita, Nicolussi Caviglia, F.Carboni - Strefezza - Pellegrino. All. Carlos Cuesta. A disposizione: Corvi, Astaldi - Mena Martinez, A.Ndiaye, Valeri - Almqvist, Tigani, N.Estévez, Sorensen - Mikolajewski, Cardinali, N.Elphege.12:00
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Butez - Van der Brempt, Jacobo Ramón, Kempf, Alberto Moreno - Perrone, Caqueret - A.Diao, Da Cunha, Baturina - Douvikas. All. Cesc Fabregas. A disposizione: Vigorito, Tornqvist, Cavlina - Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Goldaniga - Sergi Roberto, Lahdo, R.Cassano - Jesús Rodríguez, Kühn, Morata.11:58
Parma già salvo da due giornate e che ha poco da giocarsi in questo finale di stagione. La squadra di Cuesta sarà di nuovo arbitro della corsa Champions, dopo aver provato comunque a dar fastidio alla Roma nell’ultima giornata. Parma che stava vincendo 2-1 sui giallorossi in casa fino al 93’, venendo però ribaltata nel recupero (pareggio di Rensch e 3-2 di Malen su rigore).22:19
Como che prova a giocarsi le proprie chance per conquistare un posto nella prossima League Phase di Champions League. La squadra di Fabregas è a -2 dal quarto posto occupato dalla coppia Milan-Roma. Como che arriva dalla vittoria del Bentegodi contro il Verona (0-1) che ha sancito la qualificazione matematica dei lariani nelle Coppe europee. C’è da capire, però, in quale Coppa giocheranno...22:18
Benvenuti alla diretta scritta di Como-Parma, gara valida per la Giornata 37 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.22:18
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori22:18
Como - Parma è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Parma sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
16
Falli fischiati
397
Fuorigioco
36
Rigori assegnati
9
Ammonizioni
48
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.1
Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso:
Serie A: 16 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025
Serie A
Roma-Bologna 1-0
13-09-2025
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025
Serie A
Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025
Serie A
Atalanta-Como 1-1
24-10-2025
Serie A
Milan-Pisa 2-2
01-11-2025
Serie A
Napoli-Como 0-0
08-11-2025
Serie A
Juventus-Torino 0-0
24-11-2025
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-0
07-12-2025
Serie A
Cagliari-Roma 1-0
27-12-2025
Serie B
Bari-Avellino 1-1
06-01-2026
Serie A
Sassuolo-Juventus 0-3
18-01-2026
Serie A
Milan-Lecce 1-0
30-01-2026
Serie A
Lazio-Genoa 3-2
14-02-2026
Serie B
Sampdoria-Calcio Padova 1-0
28-02-2026
Serie B
Spezia-Reggiana 0-1
08-03-2026
Serie A
Fiorentina-Parma 0-0
05-04-2026
Serie A
Pisa-Torino 0-1
18-04-2026
Serie A
Napoli-Lazio 0-2
04-05-2026
Serie A
Roma-Fiorentina 4-0
10-05-2026
Serie A
Milan-Atalanta 2-3
Attualmente Como si trova 5° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece il Parma si trova 13° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte). Como ha segnato 61 gol e ne ha subiti 28; il Parma ha segnato 27 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Parma - Como si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa Como ha fatto 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Napoli e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Inter e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Como ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 0-1 mentre Il Parma ha incontrato la Roma perdendo 2-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol.
Como e Parma si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 1 volta, il Parma ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Como-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il bilancio tra Como e Parma in Serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e tre pareggi, incluso quello registrato nella gara di andata di questa stagione.
Il Como ha vinto solo due degli ultimi 16 confronti disputati contro il Parma tra Serie A e Serie B, negli ultimi 50 anni (9N, 5P).
Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A (2V, 1N); nella storia della competizione, i lariani hanno raggiunto una striscia di quattro clean sheet consecutivi solo in tre occasioni: nel 1950, nel 1986 e nel 2025.
Il Como ha stabilito il proprio record di gol in una singola stagione di Serie A arrivando a quota 60 (quello precedente era di 59 nel 1949/50); inoltre, con 18 vittorie in questo torneo, i lariani potrebbero superare il primato del club di 18 successi ottenuto nel campionato 1950/51.
Il Como ha tenuto la porta inviolata 18 volte in questa stagione di Serie A, di cui nove in gare casalinghe; solo quattro squadre hanno collezionato più clean sheet nelle partite interne dei cinque maggiori campionati europei in corso: PSG (11), Roma, Barcellona e Arsenal (10) - a 9 anche Borussia Dortmund e Real Oviedo.
Il Parma è stato sconfitto nelle ultime due partite di Serie A e in questa stagione non ha mai subito tre ko consecutivi; inoltre, i gialloblù hanno perso cinque delle ultime nove gare (1V, 3N) contro squadre che occupavano le prime sei posizioni in classifica a inizio giornata.
Il Parma ha tenuto la porta inviolata otto volte in trasferta in questa stagione di Serie A, stabilendo il proprio record lontano da casa in una singola edizione del massimo campionato; solo Inter (10), Como (nove) e Lazio (nove) hanno collezionato più clean sheet esterni rispetto agli emiliani nel torneo in corso - otto anche Juventus e Milan.
Il Como ha segnato otto gol in seguito a recuperi offensivi in questa Serie A: più di qualsiasi altra squadra e il doppio rispetto a quelli del Parma (quattro); inoltre, i lariani condividono con l'Inter il record di otto marcature realizzate al termine di una sequenza di almeno 10 passaggi, mentre il Parma è una delle sei squadre ancora a quota zero in questa classifica.
Con 13 gol segnati nella stagione 2025/26 di Serie A, Tasos Douvikas ha eguagliato il secondo miglior bottino realizzativo in una singola edizione del massimo campionato nella storia del Como, raggiungendo Giuseppe Baldini (13 gol nel 1951/52); solo Vittorio Ghiandi ha fatto meglio con 18 reti nel 1949/50.
Gabriel Strefezza, che con il Como ha giocato 37 partite condite da sei gol e quattro assist nello scorso campionato di Serie A, ha segnato due reti in questo torneo, entrambe in gare casalinghe; l'ultima marcatura in trasferta del giocatore del Parma risale al 3 maggio 2025, proprio contro la sua attuale squadra, allo stadio Ennio Tardini.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: