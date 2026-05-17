Salvezza in cassaforte per il Genoa di Daniele De Rossi, che vuole comunque chiudere al meglio il percorso davanti ai propri tifosi. L'ex tecnico della Roma è riuscito a risollevare la squadra dopo l'inizio negativo portando i rossoblù al raggiungimento dell'obiettivo con largo anticipo. Il Grifone è reduce da due 0-0, al Franchi contro la Fiorentina e a Bergamo con l'Atalanta, e non gonfia la rete dalla vittoria contro il Pisa dello scorso 19 aprile 15:23

Situazione molto delicata in casa Milan. I rossoneri si trovano ora a dover difendere il piazzamento Champions dopo essere stati in lotta per lo Scudetto. Quattro sconfitte nelle ultime sei gare per i rossoneri, reduci dai pesanti k.o. con Sassuolo e Atalanta, intervallate dalla vittoria di Verona e dal pari senza reti con la Juventus15:26

Dirigerà l'incontro Simone Sozza di Seregno, con l'ausilio dei due assistenti Lo Cicero e Cecconi e del quarto ufficiale Marchetti. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Paganessi15:28

Le scelte di De Rossi: è l'ultima a Marassi per Ruslan Malinovskyi, che parte titolare in mediana insieme ad Amorim e Frendrup. Probabile difesa a 4 dove manca Ostigard per infortunio: tocca allora a Vasquez, Otoa Marcandalli ed Ellertsso comporre la linea davanti a Bijlow. In attacco l'ex Colombo è supportato da Vitinha e Baldanzi11:12

Le scelte di Allegri: tripla assenza per squalifica in casa rossonera, non saranno infatti del match Leao, Saelemaekers ed Estupinian. Recuperi lampo invece per Modric e Pulisic, entrambi partiranno però dalla panchina. Davanti tocca allora a Nkunku e Gimenez, con Rabiot, Jashari e Fofana in mediana e Atekhame e Bartesaghi sugli esterni. Dietro tutto confermato, con Maignan tra i pali e Pavlovic, Gabbia e il rientrante Tomori a comporre la retroguardia00:00

PREPARTITA

Genoa - Milan è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Milan sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 384 Fuorigioco 41 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 50 Espulsioni 6 Cartellini per partita 3.9 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0 15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0 01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3 08-03-2026 Serie A Lecce-Cremonese 2-1 22-03-2026 Serie B Virtus Entella-Reggiana 3-0 05-04-2026 Serie A Inter-Roma 5-2 10-04-2026 Serie B Frosinone-Palermo 1-1 21-04-2026 Coppa Italia Inter-Como 3-2 26-04-2026 Serie A Milan-Juventus 0-0 08-05-2026 Serie B Catanzaro-Bari 2-3

Attualmente il Genoa si trova 14° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte); invece il Milan si trova 3° in classifica con 70 punti (frutto di 20 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 41 gol e ne ha subiti 50; il Milan ha segnato 52 gol e ne ha subiti 33.

La partita di andata Milan - Genoa si è giocata il 8 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.

In casa il Genoa ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Atalanta e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 0-0 mentre Il Milan ha incontrato l'Atalanta perdendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.

Genoa e Milan si sono affrontate 113 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 20 volte, il Milan ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 37.

Genoa-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di campionato contro il Genoa (10V, 5N); l’unico successo rossoblù nel periodo risale all’8 marzo 2020: 2-1, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata per il Grifone e di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri.

Il Milan ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide in casa del Genoa in Serie A e nella propria storia non ha mai registrato più successi consecutivi in trasferta contro il Grifone nel torneo.

Il Genoa non segna da tre match di fila in Serie A e l'ultima volta che ha registrato più partite consecutive senza andare a bersaglio nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2022, quando in panchina si succedettero ben tre allenatori in quattro gare (Andriy Shevchenko, Abdoulay Konko e Alexander Blessin).

In casa, il Genoa ha vinto cinque degli ultimi otto match di campionato (3P): tanti successi quanti quelli collezionati dal Grifone nelle precedenti 18 gare interne giocate nel torneo (5N, 8P).

Il Genoa ha conquistato 25 punti nel girone di ritorno di questa Serie A: ben nove in più rispetto a tutti quelli ottenuti all'andata (16) - si tratta della seconda differenza positiva più ampia nel torneo in corso tra la prima e la seconda metà di stagione, dietro solo alla Fiorentina (+12).

Considerando solamente il girone di ritorno (25), il Milan ha conquistato 17 punti in meno rispetto al girone d’andata (42): record negativo nella Serie A in corso. Anche se i rossoneri vincessero entrambe le ultime due partite del torneo, chiuderebbero con -11 punti rispetto a quelli conquistati nella prima metà di campionato e solo due volte hanno fatto peggio in massima serie nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): -15 nel 2016/17 e -17 nel 2002/03.

Il Milan ha raccolto solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato (1V, 1N): l'ultima volta che i rossoneri avevano conquistato così pochi punti in un intervallo di partite di Serie A altrettanto lungo risale al periodo tra settembre e ottobre 2019, a cavallo della gestione Giampaolo-Pioli.

Da un lato, solo il Lecce (3997) ha ingaggiato più duelli del Genoa (3831) in questa Serie A, dall'altro il Milan è la squadra che ha disputato meno situazioni di uno contro uno nel torneo in corso (2985).

Le prime cinque presenze in Serie A di Lorenzo Colombo sono arrivate proprio con la maglia del Milan, tra luglio 2020 e gennaio 2021. Il classe 2002 - due reti contro la sua ex squadra nel torneo, meno solo delle quattro realizzate contro l'Hellas Verona - ha preso parte a otto marcature in questo campionato (7G+1A) e potrebbe stabilire il suo primato assoluto in una singola stagione tra Serie A e Serie B (otto anche nel 2024/25 con l'Empoli).

Christopher Nkunku ha segnato sei gol in questa Serie A con la maglia del Milan, tanti quanti ne aveva complessivamente realizzati nelle due precedenti stagioni di Premier League disputate con il Chelsea (tre sia nel 2023/24 che nel 2024/25). Solo Christian Pulisic (una rete ogni 194') vanta una miglior media minuti/gol rispetto al francese (una ogni 202') tra i giocatori rossoneri in questo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: