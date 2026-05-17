Tre punti pesantissimi per il Milan. Dopo un primo tempo opaco, i rossoneri sbloccano la gara nella ripresa con il rigore di Nkunku, a dieci dal termine il raddoppio è firmato dal sinistro dal limite di Atekhame. Nel finale il Genoa accorcia con Vasquez ma non riesce a concretizzare gli assalti finali.
Alla luce della sconfitta della Juventus a Firenze, adesso il Milan è nei primi quattro posti. Tutto verrà deciso nell'ultimo turno della prossima settimana
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!14:08
90'+11'
FINISCE QUI! Il Milan supera il Genoa a Marassi!14:05
90'+10'
PULISIC! Altra occasione in ripartenza per il Milan, Bijlow respinge con il piede il diagonale dell'americano!14:05
90'+8'
RABIOT! Botta improvvisa da fuori, Bijlow respinge in corner dopo che la palla gli era rimbalzata davanti!14:03
90'+7'
Tiene palla in avanti il Milan, ultimi tre minuti di sofferenza per la squadra di Allegri14:01
90'+6'
Conclusione di Bartesaghi dopo una ripartenza del Milan, respinge Bijlow14:01
90'+4'
Il Genoa prova a spingersi in avanti con tutti gli effettivi13:59
90'+1'
Terzo cambio nel Genoa: esce Amorim, entra Martín13:56
90'
Dieci minuti di recupero, dovuti al lungo stop a causa dei fumogeni a inizio ripresa13:55
89'
Ci crede il Genoa in questo finale13:53
86'
GOL! GENOA-Milan 1-2! Rete di Vasquez! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Marcandalli la rimette al centro dove si accende un flipper impazzito davanti a Maignan, alla fine Vasquez in scivolata riesce ad insaccare!13:52
86'
Ammonito Ricci, fallo su Vitinha13:50
85'
Quinto cambio nel Milan: esce Jashari, entra Loftus-Cheek13:50
85'
Secondo cambio nel Genoa: esce Colombo, entra Ekuban13:49
83'
OCCASIONE GENOA! La combina grossa Jashari che con un retropassaggio folle serve Ekhator a tu per tu con Maignan, prodigioso il portiere francese a chiudere la porta!13:50
81'
GOL! Genoa-MILAN 0-2! Rete di Athekame! Sinistro imprendibile dal limite dell'area che non lascia scampo a Bijlow dopo la sponda di Pulisic! La chiude il Milan!
RIGORE PER IL MILAN! Leggerezza di Amorim che passa la sfera all'indietro troppo debolmente, Nkunku interviene e viene steso da Bijlow! Nessun dubbio per Sozza!13:13
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!13:10
Termina senza reti la prima frazione di gioco a Marassi. Decisamente meglio il Genoa in avvio, la squadra di De Rossi aggredisce il Milan e mette in difficoltà i rossoneri. Di Vitinha l'occasione migliore dei rossoblù, il Milan cresce alla distanza senza mai però impensierire seriamente Bijlow12:49
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! 0-0 all'intervallo!12:49
45'
Un minuto di recupero12:48
43'
Imbucata di Rabiot per Pavlovic che si stava sovrapponendo, il suggerimento del francese è però mal calibrato12:47
40'
Sugli sviluppi del corner Bijlow respinge di pugno la girata aerea di Fofana12:43
39'
MILAN PERICOLOSO! Tiro cross rasoterra di Rabiot, intervento decisivo di Marcandalli a deviare in corner anticipando Nkunku!12:42
36'
Sta crescendo il Milan negli ultimi minuti, almeno sotto il profilo dell'intensità12:40
33'
Combinazione tra Colombo e Vitinha, uscita tempestiva di Maignan a fermare il portoghese12:36
29'
Buono sviluppo del Milan sulla sinistra, cross di Jashari per Gimenez che prova la rovesciata senza però colpire al meglio la sfera12:33
28'
Ottimo recupero alto di Bartesaghi che riesce a servire Gimenez dentro l'area, recupero lampo di Marcandalli12:31
27'
Sponda al limite dell'area di Frendrup per Malinovskyi, la conclusione dell'ucraino sorvola la traversa12:30
26'
Traiettoria insidiosa di Nkunku, nessun compagno arriva però sul secondo palo a spingere il pallone in porta12:29
25'
Fallo di Malinovskyi su Jashari: prima opportunità di far male per il Milan12:28
23'
In archivio la prima metà del primo tempo: molto bene il Genoa fin qui, Milan al momento non pervenuto12:26
21'
Insiste il Genoa, soprattutto dalla parte di un Vitinha molto attivo sulla sinistra12:24
18'
Malinovskyi calcia direttamente in porta su una punizione dalla lunga distanza, palla alle stelle12:21
15'
Il Milan prova ad abbassare i ritmi della gara, cercando di smorzare la grande intensità del Genoa in questi primi minuti12:19
13'
Ripartenza rapidissima del Genoa che trova spazio a sinistra con Vitinha, il quale mette un insidioso cross rasoterra per Baldanzi che pochissimo non arriva alla conclusione a botta sicura!12:16
11'
Approccio molto positivo del Genoa, deve ancora entrare in partita il Milan12:14
8'
OCCASIONE GENOA! Punizione laterale di Malinovskyi, il suo tiro cross viene controllato sul secondo palo da Vitinha che di potenza manda alto di poco!12:11
6'
Vasquez cerca Colombo in verticale, Gabbia protegge la sfera che esce innocua sul fondo12:09
4'
Cross profondo di Vitinha, uscita alta e sicura di Maignan12:06
2'
Duro scontro a centrocampo, resta a terra Amorim, prontamente soccorso dallo staff tecnico del Genoa12:06
SI PARTE! È iniziat GENOA-MILAN!12:03
Le scelte di Allegri: tripla assenza per squalifica in casa rossonera, non saranno infatti del match Leao, Saelemaekers ed Estupinian. Recuperi lampo invece per Modric e Pulisic, entrambi partiranno però dalla panchina. Davanti tocca allora a Nkunku e Gimenez, con Rabiot, Jashari e Fofana in mediana e Atekhame e Bartesaghi sugli esterni. Dietro tutto confermato, con Maignan tra i pali e Pavlovic, Gabbia e il rientrante Tomori a comporre la retroguardia00:00
Le scelte di De Rossi: è l'ultima a Marassi per Ruslan Malinovskyi, che parte titolare in mediana insieme ad Amorim e Frendrup. Probabile difesa a 4 dove manca Ostigard per infortunio: tocca allora a Vasquez, Otoa Marcandalli ed Ellertsso comporre la linea davanti a Bijlow. In attacco l'ex Colombo è supportato da Vitinha e Baldanzi11:12
FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: i rossoneri rispondono con un 3-5-2: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Atekhame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi - Nkunku, Gimenez23:54
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i rossoblù si schierano con un 4-3-2-1 Bijlow - Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez - Frendrup, Malinovskyi, Amorim - Baldanzi, Vitinha - Colombo11:11
Dirigerà l'incontro Simone Sozza di Seregno, con l'ausilio dei due assistenti Lo Cicero e Cecconi e del quarto ufficiale Marchetti. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Paganessi15:28
Situazione molto delicata in casa Milan. I rossoneri si trovano ora a dover difendere il piazzamento Champions dopo essere stati in lotta per lo Scudetto. Quattro sconfitte nelle ultime sei gare per i rossoneri, reduci dai pesanti k.o. con Sassuolo e Atalanta, intervallate dalla vittoria di Verona e dal pari senza reti con la Juventus15:26
Salvezza in cassaforte per il Genoa di Daniele De Rossi, che vuole comunque chiudere al meglio il percorso davanti ai propri tifosi. L'ex tecnico della Roma è riuscito a risollevare la squadra dopo l'inizio negativo portando i rossoblù al raggiungimento dell'obiettivo con largo anticipo. Il Grifone è reduce da due 0-0, al Franchi contro la Fiorentina e a Bergamo con l'Atalanta, e non gonfia la rete dalla vittoria contro il Pisa dello scorso 19 aprile 15:23
Benvenuti alla diretta di GENOA-MILAN, gara valida per la 37' giornata del campionato di Serie A!15:19
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori15:19
Genoa - Milan è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Milan sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
384
Fuorigioco
41
Rigori assegnati
6
Ammonizioni
50
Espulsioni
6
Cartellini per partita
3.9
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025
Serie A
Lazio-Roma 0-1
27-09-2025
Serie A
Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025
Serie A
Genoa-Parma 0-0
29-10-2025
Serie A
Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025
Serie A
Inter-Milan 0-1
07-12-2025
Serie B
Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025
Serie A
Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025
Serie A
Juventus-Roma 2-1
07-01-2026
Serie A
Lazio-Fiorentina 2-2
25-01-2026
Serie B
Catanzaro-Sampdoria 0-0
01-02-2026
Serie A
Torino-Lecce 1-0
15-02-2026
Serie A
Cremonese-Genoa 0-0
01-03-2026
Serie A
Roma-Juventus 3-3
08-03-2026
Serie A
Lecce-Cremonese 2-1
22-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Reggiana 3-0
05-04-2026
Serie A
Inter-Roma 5-2
10-04-2026
Serie B
Frosinone-Palermo 1-1
21-04-2026
Coppa Italia
Inter-Como 3-2
26-04-2026
Serie A
Milan-Juventus 0-0
08-05-2026
Serie B
Catanzaro-Bari 2-3
Attualmente il Genoa si trova 14° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte); invece il Milan si trova 3° in classifica con 70 punti (frutto di 20 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte). Il Genoa ha segnato 41 gol e ne ha subiti 50; il Milan ha segnato 52 gol e ne ha subiti 33. La partita di andata Milan - Genoa si è giocata il 8 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.
In casa il Genoa ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Atalanta e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 0-0 mentre Il Milan ha incontrato l'Atalanta perdendo 2-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.
Genoa e Milan si sono affrontate 113 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 20 volte, il Milan ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 37.
Genoa-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di campionato contro il Genoa (10V, 5N); l’unico successo rossoblù nel periodo risale all’8 marzo 2020: 2-1, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata per il Grifone e di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri.
Il Milan ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide in casa del Genoa in Serie A e nella propria storia non ha mai registrato più successi consecutivi in trasferta contro il Grifone nel torneo.
Il Genoa non segna da tre match di fila in Serie A e l'ultima volta che ha registrato più partite consecutive senza andare a bersaglio nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2022, quando in panchina si succedettero ben tre allenatori in quattro gare (Andriy Shevchenko, Abdoulay Konko e Alexander Blessin).
In casa, il Genoa ha vinto cinque degli ultimi otto match di campionato (3P): tanti successi quanti quelli collezionati dal Grifone nelle precedenti 18 gare interne giocate nel torneo (5N, 8P).
Il Genoa ha conquistato 25 punti nel girone di ritorno di questa Serie A: ben nove in più rispetto a tutti quelli ottenuti all'andata (16) - si tratta della seconda differenza positiva più ampia nel torneo in corso tra la prima e la seconda metà di stagione, dietro solo alla Fiorentina (+12).
Considerando solamente il girone di ritorno (25), il Milan ha conquistato 17 punti in meno rispetto al girone d’andata (42): record negativo nella Serie A in corso. Anche se i rossoneri vincessero entrambe le ultime due partite del torneo, chiuderebbero con -11 punti rispetto a quelli conquistati nella prima metà di campionato e solo due volte hanno fatto peggio in massima serie nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): -15 nel 2016/17 e -17 nel 2002/03.
Il Milan ha raccolto solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato (1V, 1N): l'ultima volta che i rossoneri avevano conquistato così pochi punti in un intervallo di partite di Serie A altrettanto lungo risale al periodo tra settembre e ottobre 2019, a cavallo della gestione Giampaolo-Pioli.
Da un lato, solo il Lecce (3997) ha ingaggiato più duelli del Genoa (3831) in questa Serie A, dall'altro il Milan è la squadra che ha disputato meno situazioni di uno contro uno nel torneo in corso (2985).
Le prime cinque presenze in Serie A di Lorenzo Colombo sono arrivate proprio con la maglia del Milan, tra luglio 2020 e gennaio 2021. Il classe 2002 - due reti contro la sua ex squadra nel torneo, meno solo delle quattro realizzate contro l'Hellas Verona - ha preso parte a otto marcature in questo campionato (7G+1A) e potrebbe stabilire il suo primato assoluto in una singola stagione tra Serie A e Serie B (otto anche nel 2024/25 con l'Empoli).
Christopher Nkunku ha segnato sei gol in questa Serie A con la maglia del Milan, tanti quanti ne aveva complessivamente realizzati nelle due precedenti stagioni di Premier League disputate con il Chelsea (tre sia nel 2023/24 che nel 2024/25). Solo Christian Pulisic (una rete ogni 194') vanta una miglior media minuti/gol rispetto al francese (una ogni 202') tra i giocatori rossoneri in questo campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: