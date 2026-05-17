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Genoa-Milan: 1-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
17 Maggio 2026 ore 12:00
Genoa
1
Milan
2
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 50' 0-1 Christopher Nkunku (R)
  2. 81' 0-2 Zachary Athekame
  3. 86' 1-2 Johan Vásquez
0'
45'
90'
90'
101'

Tre punti pesantissimi per il Milan. Dopo un primo tempo opaco, i rossoneri sbloccano la gara nella ripresa con il rigore di Nkunku, a dieci dal termine il raddoppio è firmato dal sinistro dal limite di Atekhame. Nel finale il Genoa accorcia con Vasquez ma non riesce a concretizzare gli assalti finali.

Alla luce della sconfitta della Juventus a Firenze, adesso il Milan è nei primi quattro posti. Tutto verrà deciso nell'ultimo turno della prossima settimana

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!14:08

  2. 90'+11'

    FINISCE QUI! Il Milan supera il Genoa a Marassi!14:05

  3. 90'+10'

    PULISIC! Altra occasione in ripartenza per il Milan, Bijlow respinge con il piede il diagonale dell'americano!14:05

  4. 90'+8'

    RABIOT! Botta improvvisa da fuori, Bijlow respinge in corner dopo che la palla gli era rimbalzata davanti!14:03

  5. 90'+7'

    Tiene palla in avanti il Milan, ultimi tre minuti di sofferenza per la squadra di Allegri14:01

  7. 90'+6'

    Conclusione di Bartesaghi dopo una ripartenza del Milan, respinge Bijlow14:01

  8. 90'+4'

    Il Genoa prova a spingersi in avanti con tutti gli effettivi13:59

  9. 90'+1'

    Terzo cambio nel Genoa: esce Amorim, entra Martín13:56

  10. 90'

    Dieci minuti di recupero, dovuti al lungo stop a causa dei fumogeni a inizio ripresa13:55

  11. 89'

    Ci crede il Genoa in questo finale13:53

  13. 86'

    GOL! GENOA-Milan 1-2! Rete di Vasquez! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Marcandalli la rimette al centro dove si accende un flipper impazzito davanti a Maignan, alla fine Vasquez in scivolata riesce ad insaccare!13:52

    Johan Vásquez
  14. 86'

    Ammonito Ricci, fallo su Vitinha13:50

  15. 85'

    Quinto cambio nel Milan: esce Jashari, entra Loftus-Cheek13:50

  16. 85'

    Secondo cambio nel Genoa: esce Colombo, entra Ekuban13:49

  17. 83'

    OCCASIONE GENOA! La combina grossa Jashari che con un retropassaggio folle serve Ekhator a tu per tu con Maignan, prodigioso il portiere francese a chiudere la porta!13:50

  19. 81'

    GOL! Genoa-MILAN 0-2! Rete di Athekame! Sinistro imprendibile dal limite dell'area che non lascia scampo a Bijlow dopo la sponda di Pulisic! La chiude il Milan!

    Guarda la scheda del giocatore Zachary Athekame13:47

    Zachary Athekame
  20. 78'

    OCCASIONE GENOA! Cross dal vertice dell'area di Amorim, sul secondo palo Vitinha anticipa Atekhame e in acrobazia schiaccia la sfera che termina alta!13:43

  21. 76'

    Quarto cambio nel Milan: esce Tomori, entra De Winter13:40

  22. 76'

    Terzo cambio nel Milan: esce Nkunku, entra Pulisic13:40

  23. 72'

    Ammonito Tomori, punizione laterale per il Genoa13:36

  25. 70'

    Manovra con pazienza adesso il Genoa, si difende compatto il Milan13:35

  26. 68'

    Secondo cambio nel Milan: esce Giménez, entra Füllkrug13:32

  27. 68'

    Primo cambio nel Milan: esce Fofana, entra Ricci13:32

  28. 65'

    Chance per il Milan! Trova spazio sulla destra Atekhame, cross basso al centro per Nkunku che gira di prima verso la porta trovando l'opposizione di Vasquez!13:30

  29. 64'

    Primo cambio nel Genoa: esce Baldanzi, entra Ekhator13:28

  31. 63'

    Ammonito per proteste Vitinha, che era diffidato13:28

  32. 63'

    Ammonito Gabbia, intervento duro su Colombo13:27

  33. 61'

    Malinovskyi cerca il suggerimento al volo verso Colombo, suggerimento troppo profondo13:26

  34. 59'

    MALINOVSKYI! Soluzione potente e angolata, palla poco alta sopra all'incrocio dei pali!13:24

  35. 58'

    Si può riprendere, pronto Malinovskyi sul punto di battuta13:22

  37. 53'

    I sostenitori del Genoa hanno lanciato in campo alcuni fumogeni, Sozza costretto a interrompere il gioco13:18

  38. 52'

    Calcio di punizione per il Genoa al limite dell'area, fallo di Rabiot13:18

  39. 50'

    GOL! Genoa-MILAN 0-1! Rete di Nkunku! Dagli undici metri l'attaccante del Milan spiazza Bijlow e mette la palla all'angolino basso!

    Guarda la scheda del giocatore Christopher Nkunku13:16

    Christopher Nkunku
  40. 48'

    Arriva anche il cartellino giallo per Bijlow13:14

  41. 48'

    RIGORE PER IL MILAN! Leggerezza di Amorim che passa la sfera all'indietro troppo debolmente, Nkunku interviene e viene steso da Bijlow! Nessun dubbio per Sozza!13:13

  43. 46'

    SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!13:10

  44. Termina senza reti la prima frazione di gioco a Marassi. Decisamente meglio il Genoa in avvio, la squadra di De Rossi aggredisce il Milan e mette in difficoltà i rossoneri. Di Vitinha l'occasione migliore dei rossoblù, il Milan cresce alla distanza senza mai però impensierire seriamente Bijlow12:49

  45. 45'+1'

    FINE PRIMO TEMPO! 0-0 all'intervallo!12:49

  46. 45'

    Un minuto di recupero12:48

  47. 43'

    Imbucata di Rabiot per Pavlovic che si stava sovrapponendo, il suggerimento del francese è però mal calibrato12:47

  49. 40'

    Sugli sviluppi del corner Bijlow respinge di pugno la girata aerea di Fofana12:43

  50. 39'

    MILAN PERICOLOSO! Tiro cross rasoterra di Rabiot, intervento decisivo di Marcandalli a deviare in corner anticipando Nkunku!12:42

  51. 36'

    Sta crescendo il Milan negli ultimi minuti, almeno sotto il profilo dell'intensità12:40

  52. 33'

    Combinazione tra Colombo e Vitinha, uscita tempestiva di Maignan a fermare il portoghese12:36

  53. 29'

    Buono sviluppo del Milan sulla sinistra, cross di Jashari per Gimenez che prova la rovesciata senza però colpire al meglio la sfera12:33

  55. 28'

    Ottimo recupero alto di Bartesaghi che riesce a servire Gimenez dentro l'area, recupero lampo di Marcandalli12:31

  56. 27'

    Sponda al limite dell'area di Frendrup per Malinovskyi, la conclusione dell'ucraino sorvola la traversa12:30

  57. 26'

    Traiettoria insidiosa di Nkunku, nessun compagno arriva però sul secondo palo a spingere il pallone in porta12:29

  58. 25'

    Fallo di Malinovskyi su Jashari: prima opportunità di far male per il Milan12:28

  59. 23'

    In archivio la prima metà del primo tempo: molto bene il Genoa fin qui, Milan al momento non pervenuto12:26

  61. 21'

    Insiste il Genoa, soprattutto dalla parte di un Vitinha molto attivo sulla sinistra12:24

  62. 18'

    Malinovskyi calcia direttamente in porta su una punizione dalla lunga distanza, palla alle stelle12:21

  63. 15'

    Il Milan prova ad abbassare i ritmi della gara, cercando di smorzare la grande intensità del Genoa in questi primi minuti12:19

  64. 13'

    Ripartenza rapidissima del Genoa che trova spazio a sinistra con Vitinha, il quale mette un insidioso cross rasoterra per Baldanzi che pochissimo non arriva alla conclusione a botta sicura!12:16

  65. 11'

    Approccio molto positivo del Genoa, deve ancora entrare in partita il Milan12:14

  67. 8'

    OCCASIONE GENOA! Punizione laterale di Malinovskyi, il suo tiro cross viene controllato sul secondo palo da Vitinha che di potenza manda alto di poco!12:11

  68. 6'

    Vasquez cerca Colombo in verticale, Gabbia protegge la sfera che esce innocua sul fondo12:09

  69. 4'

    Cross profondo di Vitinha, uscita alta e sicura di Maignan12:06

  70. 2'

    Duro scontro a centrocampo, resta a terra Amorim, prontamente soccorso dallo staff tecnico del Genoa12:06

  71. SI PARTE! È iniziat GENOA-MILAN!12:03

  73. Le scelte di Allegri: tripla assenza per squalifica in casa rossonera, non saranno infatti del match Leao, Saelemaekers ed Estupinian. Recuperi lampo invece per Modric e Pulisic, entrambi partiranno però dalla panchina. Davanti tocca allora a Nkunku e Gimenez, con Rabiot, Jashari e Fofana in mediana e Atekhame e Bartesaghi sugli esterni. Dietro tutto confermato, con Maignan tra i pali e Pavlovic, Gabbia e il rientrante Tomori a comporre la retroguardia00:00

  74. Le scelte di De Rossi: è l'ultima a Marassi per Ruslan Malinovskyi, che parte titolare in mediana insieme ad Amorim e Frendrup. Probabile difesa a 4 dove manca Ostigard per infortunio: tocca allora a Vasquez, Otoa Marcandalli ed Ellertsso comporre la linea davanti a Bijlow. In attacco l'ex Colombo è supportato da Vitinha e Baldanzi11:12

  75. FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: i rossoneri rispondono con un 3-5-2: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Atekhame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi - Nkunku, Gimenez23:54

  76. FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i rossoblù si schierano con un 4-3-2-1 Bijlow - Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez - Frendrup, Malinovskyi, Amorim - Baldanzi, Vitinha - Colombo11:11

  77. Dirigerà l'incontro Simone Sozza di Seregno, con l'ausilio dei due assistenti Lo Cicero e Cecconi e del quarto ufficiale Marchetti. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Paganessi15:28

  79. Situazione molto delicata in casa Milan. I rossoneri si trovano ora a dover difendere il piazzamento Champions dopo essere stati in lotta per lo Scudetto. Quattro sconfitte nelle ultime sei gare per i rossoneri, reduci dai pesanti k.o. con Sassuolo e Atalanta, intervallate dalla vittoria di Verona e dal pari senza reti con la Juventus15:26

  80. Salvezza in cassaforte per il Genoa di Daniele De Rossi, che vuole comunque chiudere al meglio il percorso davanti ai propri tifosi. L'ex tecnico della Roma è riuscito a risollevare la squadra dopo l'inizio negativo portando i rossoblù al raggiungimento dell'obiettivo con largo anticipo. Il Grifone è reduce da due 0-0, al Franchi contro la Fiorentina e a Bergamo con l'Atalanta, e non gonfia la rete dalla vittoria contro il Pisa dello scorso 19 aprile 15:23

  81. Benvenuti alla diretta di GENOA-MILAN, gara valida per la 37' giornata del campionato di Serie A!15:19

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Luigi Ferraris
    Città: Genova
    Capienza: 36685 spettatori15:19

    Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

Formazioni Genoa - Milan

PREPARTITA

Genoa - Milan è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Genoa - Milan sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette15
Falli fischiati384
Fuorigioco41
Rigori assegnati6
Ammonizioni50
Espulsioni6
Cartellini per partita3.9
Falli per cartellino6.5

Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 15 partite
  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1
27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0
29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1
07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1
07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2
25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0
01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0
15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0
01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3
08-03-2026 Serie A Lecce-Cremonese 2-1
22-03-2026 Serie B Virtus Entella-Reggiana 3-0
05-04-2026 Serie A Inter-Roma 5-2
10-04-2026 Serie B Frosinone-Palermo 1-1
21-04-2026 Coppa Italia Inter-Como 3-2
26-04-2026 Serie A Milan-Juventus 0-0
08-05-2026 Serie B Catanzaro-Bari 2-3

Attualmente il Genoa si trova 14° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte); invece il Milan si trova 3° in classifica con 70 punti (frutto di 20 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte).
Il Genoa ha segnato 41 gol e ne ha subiti 50; il Milan ha segnato 52 gol e ne ha subiti 33.
La partita di andata Milan - Genoa si è giocata il 8 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.

In casa il Genoa ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Atalanta e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 0-0 mentre Il Milan ha incontrato l'Atalanta perdendo 2-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.

Genoa e Milan si sono affrontate 113 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 20 volte, il Milan ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 37.

Genoa-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di campionato contro il Genoa (10V, 5N); l’unico successo rossoblù nel periodo risale all’8 marzo 2020: 2-1, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata per il Grifone e di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri.
  • Il Milan ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide in casa del Genoa in Serie A e nella propria storia non ha mai registrato più successi consecutivi in trasferta contro il Grifone nel torneo.
  • Il Genoa non segna da tre match di fila in Serie A e l'ultima volta che ha registrato più partite consecutive senza andare a bersaglio nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2022, quando in panchina si succedettero ben tre allenatori in quattro gare (Andriy Shevchenko, Abdoulay Konko e Alexander Blessin).
  • In casa, il Genoa ha vinto cinque degli ultimi otto match di campionato (3P): tanti successi quanti quelli collezionati dal Grifone nelle precedenti 18 gare interne giocate nel torneo (5N, 8P).
  • Il Genoa ha conquistato 25 punti nel girone di ritorno di questa Serie A: ben nove in più rispetto a tutti quelli ottenuti all'andata (16) - si tratta della seconda differenza positiva più ampia nel torneo in corso tra la prima e la seconda metà di stagione, dietro solo alla Fiorentina (+12).
  • Considerando solamente il girone di ritorno (25), il Milan ha conquistato 17 punti in meno rispetto al girone d’andata (42): record negativo nella Serie A in corso. Anche se i rossoneri vincessero entrambe le ultime due partite del torneo, chiuderebbero con -11 punti rispetto a quelli conquistati nella prima metà di campionato e solo due volte hanno fatto peggio in massima serie nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): -15 nel 2016/17 e -17 nel 2002/03.
  • Il Milan ha raccolto solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato (1V, 1N): l'ultima volta che i rossoneri avevano conquistato così pochi punti in un intervallo di partite di Serie A altrettanto lungo risale al periodo tra settembre e ottobre 2019, a cavallo della gestione Giampaolo-Pioli.
  • Da un lato, solo il Lecce (3997) ha ingaggiato più duelli del Genoa (3831) in questa Serie A, dall'altro il Milan è la squadra che ha disputato meno situazioni di uno contro uno nel torneo in corso (2985).
  • Le prime cinque presenze in Serie A di Lorenzo Colombo sono arrivate proprio con la maglia del Milan, tra luglio 2020 e gennaio 2021. Il classe 2002 - due reti contro la sua ex squadra nel torneo, meno solo delle quattro realizzate contro l'Hellas Verona - ha preso parte a otto marcature in questo campionato (7G+1A) e potrebbe stabilire il suo primato assoluto in una singola stagione tra Serie A e Serie B (otto anche nel 2024/25 con l'Empoli).
  • Christopher Nkunku ha segnato sei gol in questa Serie A con la maglia del Milan, tanti quanti ne aveva complessivamente realizzati nelle due precedenti stagioni di Premier League disputate con il Chelsea (tre sia nel 2023/24 che nel 2024/25). Solo Christian Pulisic (una rete ogni 194') vanta una miglior media minuti/gol rispetto al francese (una ogni 202') tra i giocatori rossoneri in questo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GenoaMilan
Partite giocate3636
Numero di partite vinte1019
Numero di partite perse157
Numero di partite pareggiate1110
Gol totali segnati4050
Gol totali subiti4832
Media gol subiti per partita1.30.9
Percentuale possesso palla47.852.4
Numero totale di passaggi1373017639
Numero totale di passaggi riusciti1101815433
Tiri nello specchio della porta140157
Percentuale di tiri in porta46.144.2
Numero totale di cross601610
Numero medio di cross riusciti157176
Duelli per partita vinti19381562
Duelli per partita persi18931423
Corner subiti181154
Corner guadagnati130153
Numero di punizioni a favore509407
Numero di punizioni concesse456357
Tackle totali620522
Percentuale di successo nei tackle64.855.7
Fuorigiochi totali4767
Numero totale di cartellini gialli5955
Numero totale di cartellini rossi33

Genoa - Milan Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter86
  2. Napoli73
  3. Milan70
  4. Roma70
  5. Como68
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Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez17
  2. Tasos Douvikas13
  3. Donyell Malen13
  4. Marcus Thuram13
  5. Nico Paz12
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