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Inter-Verona: 1-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
17 Maggio 2026 ore 15:00
Inter
1
Verona
1
Partita finita
Arbitro: Andrea Calzavara
  1. 47' 1-0 Andrias Edmundsson (A)
  2. 90+1' 1-1 Kieron Bowie
0'
45'
90'
90'
94'

L'Inter pareggia 1-1 con il Verona in casa nel giorno della festa per il 21esimo scudetto. Apre le marcature l'autorete di Edmundsson, chiude i conti Bowie nel finale. Una partita giocata in un contesto splendido e allegro, un match vivace e con diverse occasioni create da una parte e dall'altra. Alla fine un punto per parte per due squadre che non hanno altro da chiedere a questo campionato.

Nel prossimo turno l'Inter affronterà il Bologna, mentre il Verona dovrà vedersela con la Roma.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Inter-Verona e arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:09

  2. 90'+4'

    Fine partita: INTER-VERONA 1-1 (48' Aut. Edmundsson, 91' Bowie).17:01

  3. 90'+1'

    GOL! Inter-VERONA 1-1! Rete di Kieron BOWIE! Splendida giocata dell'attaccante del Verona che si mette in proprio e con il mancino fulmina un incolpevole Di Gennaro.16:58

    Kieron Bowie
  4. 90'

    Sono stati concessi 4 minutio di recupero!16:56

  5. 89'

    Cartellino giallo per Roberto Gagliardini.16:54

  7. 87'

    Solito contropiede perfetto di Dimarco che serve Sucic: il croato conclude con il destro, salva Edmundsson.16:54

  8. 84'

    Sostituzione Verona: esce Sandi Lovric, entra Ioan Vermesan.16:55

  9. 84'

    Sostituzione Verona: esce Martin Frese, entra Domagoj Bradaric.16:54

  10. 84'

    Iniziativa brillante di Mosconi che si mette in proprio e conclude con il mancino, palla di poco fuori a lato.16:49

  11. 82'

    Sostituzione Inter: esce Yann Sommer, entra Raffaele Di Gennaro.16:47

  13. 79'

    Bel tentativo di Sarr con il destro, respinge in maniera attenta il solito Sommer.16:46

  14. 75'

    Sostituzione Inter: esce Lautaro Martínez, entra Mattia Mosconi.16:41

  15. 72'

    Tenta la solita incursione Dimarco, libera bene Nelsson.16:39

  16. 69'

    Ritmi estremamente bassi, l'Inter gestisce senza affondare in questo momento.16:37

  17. 65'

    Sostituzione Inter: esce Andy Diouf, entra Piotr Zielinski.16:30

  19. 65'

    Sostituzione Inter: esce Ange-Yoan Bonny, entra Francesco Pio Esposito.16:29

  20. 65'

    Sostituzione Inter: esce Matteo Darmian, entra Federico Dimarco.16:29

  21. 62'

    Sostituzione Verona: esce Tomás Suslov, entra Amin Sarr.16:27

  22. 62'

    Sostituzione Verona: esce Rafik Belghali, entra Jean-Daniel Akpa Akpro.16:27

  23. 61'

    Cartellino giallo per Nicolás Valentini.16:26

  25. 58'

    Incredibile opportunità per l'Inter con Lautaro che colpisce praticamente a botta sicura: parata clamorosa di Montipò che si oppone!16:24

  26. 55'

    Ci prova ancora Sucic con il mancino, la palla termina largamente fuori a lato.16:21

  27. 51'

    Super occasione per l'Inter con Lautaro che prova ad incrociare con il destro, molto reattivo ancora una volta Montipò.16:17

  28. 48'

    GOL! INTER-Verona 1-0! Autorete di EDMUNDSSON! Calcio d'angolo battuto in maniera perfetta, Bonny sfiora il pallone di testa, ma grazie ad una deviazione di Edmundsson la sfera termina alle spalle di Montipò.16:21

    Andrias Edmundsson
  29. 47'

    Doppia occasione enorme per l'Inter: prima Edmundsson devia verso la propria porta con Montipò che evita il peggio e poi proprio Edmundsson determinante sul colpo di testa di Mkhitaryan.16:13

  31. 47'

    Inizia il secondo tempo di INTER-VERONA!16:10

  32. 46'

    Sostituzione Verona: esce Antoine Bernede, entra Abdou Harroui.16:10

  33. Ovviamente in casa Inter occhio a Thuram e Dimarco per il secondo tempo, nel Verona scalpita Harroui.15:51

  34. Termina a reti bianche la prima frazione di Inter-Verona. Non sono mancate le occasioni, sia da una parte che dall'altra. In particolare Mkhitaryan e Lautaro per l'Inter e Bowie e Lovric per il Verona hanno sfiorato la rete in una sfida comunque piacevole nonostante le zero reti segnate.15:50

  35. 45'+1'

    Finisce il primo tempo di INTER-VERONA!15:49

  37. 45'

    E' stato concesso 1 minuto di recupero!15:49

  38. 42'

    Doppia occasione enorme per l'Inter: prima Mkhitaryan si lascia ipnotizzare da Montipò e poi Lautaro mette di poco fuori a lato da ottima posizione.15:46

  39. 38'

    Ottimo spunto di Carlos Augusto che poi crossa per Lautaro, ancora una volta attento Valentini in chiusura.15:43

  40. 34'

    Super occasione per Lautaro su assist di Mkhitaryan, decisivo l'intervento in spaccata di Valentini15:37

  41. 32'

    Prova a sfondare Acerbi partendo da lontano e inserendosi in area a sorpresa, bravo però Nelsson a fermare tutto.15:36

  43. 28'

    Continua il dominio territoriale dell'Inter che in questi primi 28 minuti ha registrato l'80% di possesso palla.15:33

  44. 24'

    Ci prova Mkhitaryan dalla lunga distanza, palla di poco fuori a lato.15:28

  45. 22'

    La prima grande occasione della partita arriva sulla testa di Lovric: molto bravo Sommer controtempo a salvare.15:27

  46. 18'

    L'Inter controlla il possesso senza affondare il colpo, il Verona è tutto dietro la linea del pallone.15:23

  47. 14'

    Bella giocata di Mkhitaryan per Lautaro che però non si intende con Bonny. Si salva il Verona.15:18

  49. 11'

    Tentativo di Bonny che serve Sucic, perfetta però la chiusura di Valentini.15:15

  50. 7'

    Spunto interessante di Belghali dalla destra, attento in uscita Sommer.15:13

  51. 4'

    L'Inter gestisce il possesso e il ritmo in questo inizio gara, il Verona si difende.15:11

  52. 1'

    Inizia il primo tempo di INTER-VERONA!15:03

  53. L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 29 partite di Serie A contro l'Hellas Verona (24V, 5N); soltanto contro la Sampdoria, i nerazzurri vantano una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (30 gare tra il 1961 e il 1977).14:33

  55. L'Inter ha vinto le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro l'Hellas Verona: già striscia record di successi consecutivi per i nerazzurri contro i veneti; inoltre, quella gialloblù è la squadra che i meneghini hanno affrontato più volte in casa senza mai perdere (34 - 23V, 11N): solo la Juventus, sempre contro l'Hellas Verona, vanta più partite interne senza sconfitte in Serie A (35) - con 34 pure il Milan, anche in questo caso contro la squadra veneta.14:33

  56. Le scelte di Sammarco: confermatissimi Bowie e Suslov in avanti, gioca Lovric a centrocampo. Titolare Belghali.14:31

  57. Le scelte di Chivu: ampio turnover per i nerazzurri che però confermano Lautaro avanti. Giocano Darmian e Luis Henrique sulle fasce, titolare Bonny. Spazio anche per Acerbi.14:30

  58. Panchina Verona: 34 Perilli, 94 Toniolo, 9 Sarr, 11 Akpa Akpro, 12 Bradaric, 14 Lirola, 19 Slotsager, 21 Harroui, 36 Niasse, 37 Bella-Kotchap, 41 Aguiar, 70 Cham, 72 Ajayi, 73 Elmusrati, 90 Vermesan. 14:28

  59. Panchina Inter: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 9 Thuram, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 25 Akanji, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito, 95 Bastoni. 14:28

  61. Formazione VERONA (3-5-1-1): 1 Montipò; 5 Edmundsson, 15 Nelsson, 6 Valentini; 7 Belghali, 4 Lovric, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 3 Frese; 10 Suslov; 18 Bowie.14:27

  62. Formazione INTER (3-5-2): 1 Sommer; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 8 Sucic, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian; 14 Bonny, 10 Lautaro. 14:27

  63. L'Inter, già vincitrice del suo 21esimo scudetto in questa stagione, è reduce anche dalla vittoria in finale di Coppa Italia contro la Lazio nella sfida di mercoledì.14:27

  64. Benvenuti alla diretta del match tra Inter e Verona, valevole per la 37a giornata di Serie A!14:25

  66. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori14:25

    Stadio Giuseppe Meazza Fonte: Gettyimages

Formazioni Inter - Verona

PREPARTITA

Inter - Verona è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Inter - Verona sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Andrea Calzavara

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati61
Fuorigioco6
Rigori assegnati1
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino8.7

Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 15 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1
23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0
24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0
30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1
18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2
28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1
07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1
28-11-2025 Serie B Cesena-Modena 1-0
13-12-2025 Serie B Catanzaro-Avellino 1-0
21-12-2025 Serie A Sassuolo-Torino 0-1
17-01-2026 Serie B Calcio Padova-Mantova 1-2
07-02-2026 Serie B Carrarese-Südtirol 0-0
15-02-2026 Serie B Avellino-Pescara 0-1
28-02-2026 Serie B Modena-Calcio Padova 1-2
07-03-2026 Serie B Südtirol-Virtus Entella 0-1
21-03-2026 Serie B Cesena-Catanzaro 3-1
18-04-2026 Serie B Mantova-Avellino 0-2
25-04-2026 Serie A Parma-Pisa 1-0

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 86 punti (frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 21 punti (frutto di 3 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte).
L'Inter ha segnato 86 gol e ne ha subiti 32; il Verona ha segnato 25 gol e ne ha subiti 59.
La partita di andata Verona - Inter si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa l'Inter ha fatto 44 punti (14 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Parma e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 0-3 mentre Il Verona ha incontrato Como perdendo 0-1.

Inter e Verona si sono affrontate 69 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 43 volte, il Verona ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 22.

Inter-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 29 partite di Serie A contro l'Hellas Verona (24V, 5N); soltanto contro la Sampdoria, i nerazzurri vantano una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (30 gare tra il 1961 e il 1977).
  • L'Inter ha vinto le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro l'Hellas Verona: già striscia record di successi consecutivi per i nerazzurri contro i veneti; inoltre, quella gialloblù è la squadra che i meneghini hanno affrontato più volte in casa senza mai perdere (34 - 23V, 11N): solo la Juventus, sempre contro l'Hellas Verona, vanta più partite interne senza sconfitte in Serie A (35) - con 34 pure  il Milan, anche in questo caso contro la squadra veneta.
  • L'Inter affronta l'Hellas Verona con un distacco di almeno 65 punti in classifica (85 contro 20), stabilendo così un nuovo record di differenza punti tra le due squadre in Serie A: superato, infatti, il precedente primato di 56, del 26 maggio 2024.
  • L'Inter ha vinto 27 delle 36 partite disputate in questa Serie A (4N, 5P) e può ancora eguagliare i 29 successi ottenuti nella stagione 2023/24, che rappresentano il secondo miglior risultato di sempre per il club nel massimo campionato, dietro solo ai 30 trionfi del 2006/07.
  • L'Inter ha segnato almeno due gol in 26 partite di questo campionato (come nel 2019/20 e 2020/21); nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i nerazzurri hanno fatto meglio soltanto nelle stagioni 2006/07 e 2023/24, in cui hanno raggiunto questo traguardo in 27 match.
  • L'Hellas Verona non ha trovato la rete in 19 giornate di questa Serie A; solo nella stagione 1988/89, i veneti hanno chiuso più gare (20) senza segnare in un singolo torneo del massimo campionato, mentre hanno eguagliato il dato di 19 partite registrato anche nel 1978/79 e nel 2017/18.
  • L'Inter ha segnato 19 gol di testa in questo campionato: record nei cinque maggiori tornei europei in corso; dal 2004/05, soltanto tre squadre hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A: la Fiorentina nel 2005/06 (21), la Juventus nel 2008/09 (20) e l'Inter stessa nel 2019/20 (20).
  • L'Inter è attualmente prima in questa Serie A sia per tiri effettuati (622) che per minor numero di conclusioni subite (322); qualora i nerazzurri mantenessero questo primato, sarebbe la terza volta, dal 2004/05, che una squadra chiude un campionato con il miglior dato in entrambe le statistiche, dopo la Juventus nelle stagioni 2011/12 e 2012/13.
  • Federico Dimarco ha creato 93 occasioni in questa Serie A, superando il record per un giocatore dell'Inter, dal 2004/05 in avanti, di 92 stabilito da Luís Figo nella stagione 2006/07. Inoltre, l'esterno nerazzurro condivide con Lautaro Martínez il primato di partecipazioni attive a gol in questo campionato (23 ciascuno): 17 assist e sei reti per Dimarco; 17 marcature e sei passaggi vincenti invece per l'attaccante argentino.
  • Gli ultimi tre gol dell'Hellas Verona in Serie A portano la firma di Kieron Bowie, tutti in trasferta. L'ultimo giocatore a realizzare quattro reti consecutive per il club nel torneo è stato Giovanni Simeone nel 2021, mentre Antonín Barák resta l'unico ad avere segnato quattro gol di fila dell'Hellas Verona in trasferta, nel 2022.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

InterVerona
Partite giocate3636
Numero di partite vinte273
Numero di partite perse522
Numero di partite pareggiate411
Gol totali segnati8524
Gol totali subiti3158
Media gol subiti per partita0.91.6
Percentuale possesso palla59.440.8
Numero totale di passaggi1966312022
Numero totale di passaggi riusciti172339047
Tiri nello specchio della porta218133
Percentuale di tiri in porta47.946.2
Numero totale di cross841561
Numero medio di cross riusciti250134
Duelli per partita vinti15961839
Duelli per partita persi14531991
Corner subiti107179
Corner guadagnati227142
Numero di punizioni a favore371320
Numero di punizioni concesse476575
Tackle totali550663
Percentuale di successo nei tackle60.259.9
Fuorigiochi totali6163
Numero totale di cartellini gialli6280
Numero totale di cartellini rossi04

Inter - Verona Live

Enel

Classifica SERIE A

  1. Inter86
  2. Napoli73
  3. Milan70
  4. Roma70
  5. Como68
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez17
  2. Tasos Douvikas13
  3. Donyell Malen13
  4. Marcus Thuram13
  5. Nico Paz12
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