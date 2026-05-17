L'Inter pareggia 1-1 con il Verona in casa nel giorno della festa per il 21esimo scudetto. Apre le marcature l'autorete di Edmundsson, chiude i conti Bowie nel finale. Una partita giocata in un contesto splendido e allegro, un match vivace e con diverse occasioni create da una parte e dall'altra. Alla fine un punto per parte per due squadre che non hanno altro da chiedere a questo campionato.

L'Inter ha vinto le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro l'Hellas Verona: già striscia record di successi consecutivi per i nerazzurri contro i veneti; inoltre, quella gialloblù è la squadra che i meneghini hanno affrontato più volte in casa senza mai perdere (34 - 23V, 11N): solo la Juventus, sempre contro l'Hellas Verona, vanta più partite interne senza sconfitte in Serie A (35) - con 34 pure il Milan, anche in questo caso contro la squadra veneta.14:33

Termina a reti bianche la prima frazione di Inter-Verona. Non sono mancate le occasioni, sia da una parte che dall'altra. In particolare Mkhitaryan e Lautaro per l'Inter e Bowie e Lovric per il Verona hanno sfiorato la rete in una sfida comunque piacevole nonostante le zero reti segnate.15:50

PREPARTITA

Inter - Verona è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Verona sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 61 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 8.7 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1 07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1 28-11-2025 Serie B Cesena-Modena 1-0 13-12-2025 Serie B Catanzaro-Avellino 1-0 21-12-2025 Serie A Sassuolo-Torino 0-1 17-01-2026 Serie B Calcio Padova-Mantova 1-2 07-02-2026 Serie B Carrarese-Südtirol 0-0 15-02-2026 Serie B Avellino-Pescara 0-1 28-02-2026 Serie B Modena-Calcio Padova 1-2 07-03-2026 Serie B Südtirol-Virtus Entella 0-1 21-03-2026 Serie B Cesena-Catanzaro 3-1 18-04-2026 Serie B Mantova-Avellino 0-2 25-04-2026 Serie A Parma-Pisa 1-0

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 86 punti (frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 21 punti (frutto di 3 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte).

L'Inter ha segnato 86 gol e ne ha subiti 32; il Verona ha segnato 25 gol e ne ha subiti 59.

La partita di andata Verona - Inter si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa l'Inter ha fatto 44 punti (14 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Parma e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 0-3 mentre Il Verona ha incontrato Como perdendo 0-1.

Inter e Verona si sono affrontate 69 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 43 volte, il Verona ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 22.

Inter-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 29 partite di Serie A contro l'Hellas Verona (24V, 5N); soltanto contro la Sampdoria, i nerazzurri vantano una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (30 gare tra il 1961 e il 1977).

L'Inter ha vinto le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro l'Hellas Verona: già striscia record di successi consecutivi per i nerazzurri contro i veneti; inoltre, quella gialloblù è la squadra che i meneghini hanno affrontato più volte in casa senza mai perdere (34 - 23V, 11N): solo la Juventus, sempre contro l'Hellas Verona, vanta più partite interne senza sconfitte in Serie A (35) - con 34 pure il Milan, anche in questo caso contro la squadra veneta.

L'Inter affronta l'Hellas Verona con un distacco di almeno 65 punti in classifica (85 contro 20), stabilendo così un nuovo record di differenza punti tra le due squadre in Serie A: superato, infatti, il precedente primato di 56, del 26 maggio 2024.

L'Inter ha vinto 27 delle 36 partite disputate in questa Serie A (4N, 5P) e può ancora eguagliare i 29 successi ottenuti nella stagione 2023/24, che rappresentano il secondo miglior risultato di sempre per il club nel massimo campionato, dietro solo ai 30 trionfi del 2006/07.

L'Inter ha segnato almeno due gol in 26 partite di questo campionato (come nel 2019/20 e 2020/21); nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i nerazzurri hanno fatto meglio soltanto nelle stagioni 2006/07 e 2023/24, in cui hanno raggiunto questo traguardo in 27 match.

L'Hellas Verona non ha trovato la rete in 19 giornate di questa Serie A; solo nella stagione 1988/89, i veneti hanno chiuso più gare (20) senza segnare in un singolo torneo del massimo campionato, mentre hanno eguagliato il dato di 19 partite registrato anche nel 1978/79 e nel 2017/18.

L'Inter ha segnato 19 gol di testa in questo campionato: record nei cinque maggiori tornei europei in corso; dal 2004/05, soltanto tre squadre hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A: la Fiorentina nel 2005/06 (21), la Juventus nel 2008/09 (20) e l'Inter stessa nel 2019/20 (20).

L'Inter è attualmente prima in questa Serie A sia per tiri effettuati (622) che per minor numero di conclusioni subite (322); qualora i nerazzurri mantenessero questo primato, sarebbe la terza volta, dal 2004/05, che una squadra chiude un campionato con il miglior dato in entrambe le statistiche, dopo la Juventus nelle stagioni 2011/12 e 2012/13.

Federico Dimarco ha creato 93 occasioni in questa Serie A, superando il record per un giocatore dell'Inter, dal 2004/05 in avanti, di 92 stabilito da Luís Figo nella stagione 2006/07. Inoltre, l'esterno nerazzurro condivide con Lautaro Martínez il primato di partecipazioni attive a gol in questo campionato (23 ciascuno): 17 assist e sei reti per Dimarco; 17 marcature e sei passaggi vincenti invece per l'attaccante argentino.

Gli ultimi tre gol dell'Hellas Verona in Serie A portano la firma di Kieron Bowie, tutti in trasferta. L'ultimo giocatore a realizzare quattro reti consecutive per il club nel torneo è stato Giovanni Simeone nel 2021, mentre Antonín Barák resta l'unico ad avere segnato quattro gol di fila dell'Hellas Verona in trasferta, nel 2022.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: