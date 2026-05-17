Clamoroso quanto accaduto a 90' dalla fine del campionato: la Juventus crolla in casa con la Fiorentina già salva e precipita al sesto posto in classifica, rischiando di compromettere la propria rincorsa alla Champions. Decidono le reti, una per tempo, di Ndour e Mandragora: stupenda quella dell'ex bianconero. Impresa della Viola che in una stagione complessa si toglie la soddisfazione di battere la Juve con una super prestazione.
La Juve ora non dipende più da se stessa nella rincorsa alla Champions: i bianconeri saranno obbligati a vincere il derby e sperare in un passo falso di almeno due delle tre squadre in questo momento davanti (Milan, Roma e Como).
FINE PARTITA. JUVENTUS-FIORENTINA 0-2. Clamoroso allo Stadium, decidono i gol di Ndour e Mandragora.14:03
90'+3'
Miretti conclude in curva dopo un tentativo ribattuto di Zhegrova.13:58
90'+1'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Giallo a Gudmundsson per perdita di tempo. 13:58
90'
Sette minuti di recupero. 13:55
90'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Yildiz, dentro Miretti.13:54
89'
Boga prova il destro a giro dal limite, poco angolato: respinge coi pugni De Gea.13:54
88'
GOL ANNULLATO A PICCOLI! Aveva battuto in diagonale Di Gregorio, ma partendo da posizione irregolare su assistenza di Harrison. 13:53
87'
Zhegrova sciupa malamente una chance, non riuscendo a impattare su un cross morbido di Boga sul secondo palo. 13:51
85'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Harrison in ritardo su Yildiz. 13:50
83'
GOL! Juventus-FIORENTINA 0-2. Ha segnato Mandragora! Clamorosa conclusione da fuori: un mancino arrotato dalla lunga distanza che si spegne sotto l'incrocio dei pali. Incredibile jolly e terzo gol consecutivo alla Juve per il centrocampista. Bianconeri in ginocchio.
Corre il cronometro, l'invito dello Stadium alla Juve è quello di tirare fuori gli attributi.13:46
82'
Yildiz sposta sul mancino e calcia dai 20 metri. Conclusione larga.13:46
81'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Kelly, dentro Gatti.13:45
76'
Piccoli prova a sorprendere Di Gregorio sul primo palo: solo esterno della rete.13:40
74'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Gosens, dentro Balbo.13:39
72'
GOL ANNULLATO A VLAHOVIC! Il serbo aveva corretto in rete sotto porta una conclusione deviata da Pongracic di Zhegrova. La rete viene prima convalidata e poi annullata in seguito a OFR per posizione irregolare del serbo. Il tocco di Pongracic viene valutato come una deviazione e non come una giocata.13:40
72'
ESPULSIONE PER LA FIORENTINA. Rosso a Ranieri, in panchina, per proteste in occasione del gol poi annullato a Vlahovic. 13:39
69'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Cambiaso, dentro Thuram.13:34
69'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Conceicao, dentro Zhegrova.13:33
67'
Bremer da attaccante aggiunto svetta sul cross di Cambiaso. Imprime forza ma non direzione, De Gea blocca il pallone centrale. 13:31
65'
Ndour dosa male per Piccoli che si sarebbe presentato a tu per tu con Di Gregorio. 13:30
64'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Fagioli, dentro Gudmundsson.13:28
64'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Ranieri, dentro Comuzzo.13:28
64'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Brescianini, dentro Mandragora.13:28
62'
La Juve ora attacca senza soluzione di continuità: con gli attuali risultati sarebbe addirittura sesta.13:27
60'
GOL ANNULLATO A MCKENNIE! Lieve spinta dello statunitense alle spalle di Gosens che poi insacca di testa. L'arbitro fischia al momento del contatto. 13:26
59'
DIAGONALE DI CONCEICAO! Fiorentina completamente sorpresa dalla ripartenza centrale di Yildiz che salta secco Ranieri e poi allarga per Conceicao. Il diagonale secco del portoghese, col destro, viene respinto coi piedi da De Gea. 13:25
58'
CHANCHE PER MCKENNIE! Ottima sponda di Vlahovic per lo statunitense che deve accelerare la conclusione che alla fine risulta debole e centrale.13:23
55'
De Gea respinge coi pugni un piazzato ravvicinato di Boga dopo un tentativo di acrobazia di Vlahovic, murato. 13:19
53'
La Juventus continua a rischiare molto in transizione.13:17
52'
È comunque viva la Fiorentina: Solomon rientra sul destro e calcia da fuori. Centrale e facile per Di Gregorio che blocca in due tempi. 13:16
47'
Juve prevedibilmente all'assalto in questo inizio di ripresa. 13:12
47'
Ripartenza della Juve: Boga va per la soluzione personale in area e conclude col mancino, scherma Pongracic.13:11
46'
Subito un cross pericoloso di Kalulu, appena lungo per Vlahovic.13:11
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con un cambio nella fila dei bianconeri. 13:10
46'
SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Koopmeiners, dentro Boga.13:08
Dagli altri campi: Pisa-Napoli 0-2; Como-Parma 0-0; Genoa-Milan 0-0; Roma-Lazio 1-0. La Juve in questo momento è scavalcata dalla Roma e appaiata al Milan a quota 68, ma avanti e quindi quarta grazie alla migliore differenza reti. 12:56
Juventus a sorpresa sotto all'intervallo: bianconeri poco puliti in fase offensiva ed estremamente leggeri dietro. Ne approfitta una buona Fiorentina che passa al 34' grazie al diagonale di Ndour non letto da Di Gregorio. La Viola dà costante sensazione di pericolosità, bianconeri appannati e fischiati dallo Stadium al duplice fischio nonostante un paio di occasioni.12:54
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: JUVENTUS-FIORENTINA 0-1. Fischi dello Stadium, decide sin qui il gol di Ndour.12:52
45'+1'
OCCASIONE PER HARRISON! Apertura di un maiuscolo Fagioli per l'inglese che dal centro-destra fa girare il piatto mancino. Si allunga Di Gregorio in corner. Ma è sempre pericolosa la Fiorentina. 12:49
45'
Tre minuti di recupero.12:48
45'
AMMONIZIONE PER LA JUVENTUS. Bremer spende il cartellino su Piccoli per fermare un'azione pericolosa della Fiorentina. Era diffidato e salterà il derby all'ultima giornata.12:48
41'
TIRO DI YILDIZ! Prova ad accendersi dal nulla il turco: lo fa con una conclusione secca dalla sua mattonella. De Gea bravo a respingere verso l'esterno. 12:44
39'
Altro ottimo intervento di Pongracic che anticipa Vlahovic in area e subisce fallo. 12:42
38'
Conceicao prova il numero in area, ma viene fermato. Il portoghese è il migliore sin qui di una Juve un po' leggera. 12:41
34'
GOL! Juventus-FIORENTINA 0-1. Ha segnato Ndour! Solomon solo sulla trequarti premia l'inserimento di Ndour su cui è in ritardo Koopmeiners. Il destro incrociato del centrocampista sorprende Di Gregorio che se la fa passare sotto il corpo. Buono lo sviluppo della Fiorentina, molto passiva invece la Juve.
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Parisi, dentro Harrison.12:35
29'
INFORTUNIO PER PARISI! Chiesto immediatamente il cambio. Si è fatto male da solo l'esterno della Fiorentina, c'è grande preoccupazione in campo perché il problema sembra essere al ginocchio. Serve la barella.12:34
24'
RANIERI MURA CONCEICAO! Intervento salvifico sulla volée praticamente a botta sicura del portoghese che era arrivato a rimorchio su un cross respinto di Yildiz. 12:27
22'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Pongracic tampona Yildiz a campo aperto.12:26
20'
OCCASIONE PER VLAHOVIC! Retropassaggio più che rischioso di Ndour sulla pressione di Koopmeiners: Vlahovic si avventa sul pallone e allungandosi riesce a concludere, ma con De Gea addosso che rimpalla la conclusione.13:00
18'
Piccoli gira sul fondo dal limite con grande spazio, troppo passiva la difesa della Juventus nell'occasione.12:21
17'
Buona transizione della Fiorentina, Parisi perde il tempo per la battua incrociata in area.12:20
15'
Dopo un recupero alto di Koopmeiners la palla arriva a Conceicao che punta e calcia in area, respinge col corpo Ranieri. Sul prosieguo ci prova anche Locatelli da fuori, blocca De Gea.12:18
13'
Bremer mura Gosens. Che aveva ricevuto in area da Solomon: intervento decisivo del brasiliano. 13:01
13'
Vlahovic giù in area dopo un corpo a corpo con Pongracic: tutto regolare.13:01
10'
Dodo scende ancora sulla destra: Kelly riesce a intercettarne il cross basso. Poi rischia Cambiaso in area proprio sul brasiliano. 12:13
9'
Positivo l'approccio della Fiorentina che gioca senza paure.12:12
6'
Incursione di Dodo in area della Juve, alla fine rimedia McKennie.13:01
4'
Juventus subito in pressione alta.12:06
2'
È rimasto contuso Parisi dopo un pestone di Koopmeiners. Ma può proseguire.12:05
1'
FISCHIO D'INIZIO! È cominciata Juventus-Fiorentina. Buona partita a tutti. 12:03
Squadre sul prato, prima di cominciare si aspetterà la perfetta contemporaneità con gli altri campi.11:58
È Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere la gara della 37ª giornata di Serie A tra Juventus e Fiorentina. Assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio, quarto uomo Livio Marinelli. Al Var Daniele Chiffi, Avar Francesco Meraviglia.11:54
Vanoli non è riuscito a recuperare Kean, il riferimento offensivo è Piccoli. Sia Gudmundsson sia Mandragora poartono dalla panchina. 11:50
Spalletti ha recuperato tutti in settimana: in mediana Koopmeiners vince il ballottaggio con Thuram, comunque non al top. Vlahovic guida l'attacco.11:48
FORMAZIONE FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea - Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens - Fagioli - Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon - Piccoli. 11:42
FORMAZIONE JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Koopmeiners - Conceiçao, McKennie, Yildiz - Vlahovic.11:42
La Fiorentina di Vanoli è già salva, ma vuole chiudere una stagione complicatissima regalando ai propri tifosi una vittoria a Torino in una partita sempre estremamente sentita in quel di Firenze.11:39
Tenersi stretto il terzo posto (o almeno il quarto) e sognare il secondo: la Juventus di Spalletti cerca tre punti con la Fiorentina per avvicinarsi all’obiettivo Champions e salire sempre di più in classifica.11:37
Traguardo storico per la Fiorentina: dall’avvento della Serie A a girone unico, nessuna squadra si era salvata senza aver vinto alcuna partita nelle prime 15 giornate.11:36
Juventus reduce da 11 partite consecutive senza sconfitte fra tutte le competizioni: sette vittorie e quattro pareggi nel periodo. Ultima sconfitta il 21 febbraio scorso (Juventus-Como 0-2, Serie A).11:36
I precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino sono 94: bilancio di 62 successi della Juventus (ultimo 1-0, Serie A 2023/24), 23 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2024/25) e nove vittorie della Fiorentina (ultima 0-3, Serie A 2020/21).11:35
Benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Fiorentina, gara valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A. 11:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori11:31
Juventus - Fiorentina è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Fiorentina sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
16
Falli fischiati
455
Fuorigioco
37
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
72
Espulsioni
6
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
5.6
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 16 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025
Serie A
Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025
Serie B
Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025
Serie A
Roma-Inter 0-1
30-10-2025
Serie A
Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025
Serie A
Roma-Napoli 0-1
14-12-2025
Serie A
Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026
Serie A
Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026
Serie A
Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026
Serie A
Cagliari-Juventus 1-0
01-02-2026
Serie A
Cremonese-Inter 0-2
07-02-2026
Serie A
Genoa-Napoli 2-3
01-03-2026
Serie A
Cremonese-Milan 0-2
15-03-2026
Serie A
Como-Roma 2-1
06-04-2026
Serie A
Juventus-Genoa 2-0
12-04-2026
Serie A
Como-Inter 3-4
25-04-2026
Serie A
Verona-Lecce 0-0
Attualmente la Juventus si trova 6° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 41 punti (frutto di 9 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte). La Juventus ha segnato 59 gol e ne ha subiti 32; la Fiorentina ha segnato 40 gol e ne ha subiti 49. La partita di andata Fiorentina - Juventus si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa la Juventus ha fatto 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Verona e il Lecc ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Roma e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 0-1 mentre La Fiorentina ha incontrato il Genoa pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.
Juventus e Fiorentina si sono affrontate 173 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 82 volte, la Fiorentina ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 55.
Juventus-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra formazione (55N, 36P). In aggiunta, nessun club ha segnato più gol contro i toscani rispetto ai bianconeri nel torneo: 275, al pari dell'Inter.
Dopo aver perso tre partite di fila senza segnare contro la Juventus in Serie A, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle tre più recenti (1V, 2N), segnando esattamente due reti in media a gara (6-3 il punteggio complessivo nel parziale). La Viola non registra quattro gare consecutive senza sconfitte contro i bianconeri nella competizione dal periodo tra aprile 2006 e agosto 2008, sotto la guida tecnica di Cesare Prandelli (1V, 3N in quel caso).
La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 17 match casalinghi contro la Fiorentina in Serie A (13V, 3N) - l'unico successo viola nel periodo risale al 22 dicembre 2020: 3-0 esterno per i toscani grazie alle reti di due giocatori che hanno vestito entrambe le maglie (Dusan Vlahovic e Martín Cáceres) e ad un autogol (Alex Sandro).
La Juventus non perde da 10 partite di fila in Serie A (6V, 4N) e potrebbe registrare più match di fila senza sconfitte in una singola edizione del torneo per la prima volta dalla serie di 21 registrata tra agosto 2024 e gennaio 2025, con Thiago Motta in panchina (8V, 13N).
Dopo l'1-1 contro l'Hellas Verona alla 35ª giornata, la Juventus potrebbe pareggiare due match interni di fila in Serie A per la prima volta dall'inizio della gestione Spalletti; l'ultima volta, infatti, risale al periodo tra settembre e ottobre 2025, in occasione degli ultimi due incontri casalinghi con Igor Tudor in panchina (1-1 contro l'Atalanta e 0-0 contro il Milan in quel caso).
Nel girone di ritorno della Serie A 2025/26, la Fiorentina ha conquistato 25 punti, ben 12 in più rispetto a tutti quelli collezionati nell'intero girone d'andata (13): si tratta del miglior incremento di punti tra la prima e la seconda metà di stagione tra le formazioni iscritte al torneo in corso.
Dopo i due 0-0 contro Sassuolo e Genoa e lo 0-4 contro la Roma, la Fiorentina potrebbe restare per quattro match di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da novembre 2020 a cavallo delle gestioni Iachini-Prandelli (contro Roma, Parma, Benevento e Milan in quel caso).
Dall'inizio della 28ª giornata di Serie A, la Juventus vanta la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei con soli due gol subiti, oltre ad essere prima per numero di clean sheet registrati nel periodo: sette, mentre la Fiorentina è a quota cinque match con la porta inviolata nello stesso intervallo temporale.
Le prime 98 presenze e i primi 44 gol in Serie A di Dusan Vlahovic sono arrivati proprio indossando la maglia della Fiorentina, ma da ex il classe 2000 non ha mai segnato contro la Viola in campionato. Dopo le reti contro Hellas Verona e Lecce nelle ultime due giornate, il centravanti serbo potrebbe andare a bersaglio per almeno tre match di fila nel massimo campionato italiano per la prima volta da gennaio 2024 (serie di quattro in quel caso).
Nella sua carriera in Serie A, Rolando Mandragora ha sia esordito proprio contro la Juventus (il 29 ottobre 2014 con il Genoa), sia giocato una partita in maglia bianconera (il 23 aprile 2017 contro il Grifone), sia segnato due reti contro la sua ex squadra (entrambe con la maglia della Fiorentina). In questo campionato, il classe 1997 vanta ben nove partecipazioni attive (6G+3A) e tra i centrocampisti italiani solo Nicolò Barella e Nicolò Zaniolo hanno fatto meglio (11 entrambi).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: