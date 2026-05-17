La Juve ora non dipende più da se stessa nella rincorsa alla Champions: i bianconeri saranno obbligati a vincere il derby e sperare in un passo falso di almeno due delle tre squadre in questo momento davanti (Milan, Roma e Como).

Vanoli non è riuscito a recuperare Kean, il riferimento offensivo è Piccoli. Sia Gudmundsson sia Mandragora poartono dalla panchina. 11:50

È Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere la gara della 37ª giornata di Serie A tra Juventus e Fiorentina. Assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio, quarto uomo Livio Marinelli. Al Var Daniele Chiffi, Avar Francesco Meraviglia.11:54

Dagli altri campi: Pisa-Napoli 0-2; Como-Parma 0-0; Genoa-Milan 0-0; Roma-Lazio 1-0. La Juve in questo momento è scavalcata dalla Roma e appaiata al Milan a quota 68, ma avanti e quindi quarta grazie alla migliore differenza reti. 12:56

È comunque viva la Fiorentina: Solomon rientra sul destro e calcia da fuori. Centrale e facile per Di Gregorio che blocca in due tempi. 13:16

GOL ANNULLATO A VLAHOVIC! Il serbo aveva corretto in rete sotto porta una conclusione deviata da Pongracic di Zhegrova. La rete viene prima convalidata e poi annullata in seguito a OFR per posizione irregolare del serbo. Il tocco di Pongracic viene valutato come una deviazione e non come una giocata.13:40

PREPARTITA

Juventus - Fiorentina è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Fiorentina sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 16 Falli fischiati 455 Fuorigioco 37 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 72 Espulsioni 6 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 16 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0 01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2 07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3 01-03-2026 Serie A Cremonese-Milan 0-2 15-03-2026 Serie A Como-Roma 2-1 06-04-2026 Serie A Juventus-Genoa 2-0 12-04-2026 Serie A Como-Inter 3-4 25-04-2026 Serie A Verona-Lecce 0-0

Attualmente la Juventus si trova 6° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 41 punti (frutto di 9 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte).

La Juventus ha segnato 59 gol e ne ha subiti 32; la Fiorentina ha segnato 40 gol e ne ha subiti 49.

La partita di andata Fiorentina - Juventus si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Juventus ha fatto 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Verona e il Lecc ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Roma e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 0-1 mentre La Fiorentina ha incontrato il Genoa pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.

Juventus e Fiorentina si sono affrontate 173 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 82 volte, la Fiorentina ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 55.

Juventus-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra formazione (55N, 36P). In aggiunta, nessun club ha segnato più gol contro i toscani rispetto ai bianconeri nel torneo: 275, al pari dell'Inter.

Dopo aver perso tre partite di fila senza segnare contro la Juventus in Serie A, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle tre più recenti (1V, 2N), segnando esattamente due reti in media a gara (6-3 il punteggio complessivo nel parziale). La Viola non registra quattro gare consecutive senza sconfitte contro i bianconeri nella competizione dal periodo tra aprile 2006 e agosto 2008, sotto la guida tecnica di Cesare Prandelli (1V, 3N in quel caso).

La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 17 match casalinghi contro la Fiorentina in Serie A (13V, 3N) - l'unico successo viola nel periodo risale al 22 dicembre 2020: 3-0 esterno per i toscani grazie alle reti di due giocatori che hanno vestito entrambe le maglie (Dusan Vlahovic e Martín Cáceres) e ad un autogol (Alex Sandro).

La Juventus non perde da 10 partite di fila in Serie A (6V, 4N) e potrebbe registrare più match di fila senza sconfitte in una singola edizione del torneo per la prima volta dalla serie di 21 registrata tra agosto 2024 e gennaio 2025, con Thiago Motta in panchina (8V, 13N).

Dopo l'1-1 contro l'Hellas Verona alla 35ª giornata, la Juventus potrebbe pareggiare due match interni di fila in Serie A per la prima volta dall'inizio della gestione Spalletti; l'ultima volta, infatti, risale al periodo tra settembre e ottobre 2025, in occasione degli ultimi due incontri casalinghi con Igor Tudor in panchina (1-1 contro l'Atalanta e 0-0 contro il Milan in quel caso).

Nel girone di ritorno della Serie A 2025/26, la Fiorentina ha conquistato 25 punti, ben 12 in più rispetto a tutti quelli collezionati nell'intero girone d'andata (13): si tratta del miglior incremento di punti tra la prima e la seconda metà di stagione tra le formazioni iscritte al torneo in corso.

Dopo i due 0-0 contro Sassuolo e Genoa e lo 0-4 contro la Roma, la Fiorentina potrebbe restare per quattro match di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da novembre 2020 a cavallo delle gestioni Iachini-Prandelli (contro Roma, Parma, Benevento e Milan in quel caso).

Dall'inizio della 28ª giornata di Serie A, la Juventus vanta la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei con soli due gol subiti, oltre ad essere prima per numero di clean sheet registrati nel periodo: sette, mentre la Fiorentina è a quota cinque match con la porta inviolata nello stesso intervallo temporale.

Le prime 98 presenze e i primi 44 gol in Serie A di Dusan Vlahovic sono arrivati proprio indossando la maglia della Fiorentina, ma da ex il classe 2000 non ha mai segnato contro la Viola in campionato. Dopo le reti contro Hellas Verona e Lecce nelle ultime due giornate, il centravanti serbo potrebbe andare a bersaglio per almeno tre match di fila nel massimo campionato italiano per la prima volta da gennaio 2024 (serie di quattro in quel caso).

Nella sua carriera in Serie A, Rolando Mandragora ha sia esordito proprio contro la Juventus (il 29 ottobre 2014 con il Genoa), sia giocato una partita in maglia bianconera (il 23 aprile 2017 contro il Grifone), sia segnato due reti contro la sua ex squadra (entrambe con la maglia della Fiorentina). In questo campionato, il classe 1997 vanta ben nove partecipazioni attive (6G+3A) e tra i centrocampisti italiani solo Nicolò Barella e Nicolò Zaniolo hanno fatto meglio (11 entrambi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: