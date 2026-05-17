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Pisa-Napoli: 0-3 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
17 Maggio 2026 ore 12:00
Pisa
0
Napoli
3
Partita finita
Arbitro: Francesco Fourneau
  1. 21' 0-1 Scott McTominay
  2. 27' 0-2 Amir Rrahmani
  3. 90+2' 0-3 Rasmus Højlund
0'
45'
90'
90'
95'

Tris del Napoli a Pisa, azzurri qualificati aritmeticamente in Champions League. Il risultato si sblocca al 21' con un rete di McTomany, raddoppio di Rrahmani al 27', segna anche Hojlund al 92'.

Nel prossimo turno di campionato il Pisa affronterà in casa la Lazio, il Napoli ospiterà l'Udinese.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pisa-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:02

  2. 90'+5'

    Fine partita! PISA-NAPOLI 0-3 (21' McTominay, 27' Rrahmani, 92' Hojlund).14:00

  3. 90'+2'

    GOL! Pisa-NAPOLI 0-3! Rete di Hojlund. L'azione parte dai piedi di De Bruyne, cross al centro di Mazzocchi, Hojlund in area con una deviazione di sinistro gonfia la rete.

    Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund13:58

    Rasmus Højlund
  4. 90'+1'

    L'arbitro concede quattro minuti di recupero. 13:56

  5. 88'

    Sostituzione NAPOLI: entra Mazzocchi esce Di Lorenzo.13:55

  7. 85'

    Punizione dalla trequarti per il Pisa, fallo su Vural. 13:50

  8. 82'

    Rimpallo sfavorevole per Hojlund, sfuma l'azione del Napoli. 13:47

  9. 80'

    Sostituzione NAPOLI: entra Vergara esce Alisson Santos.13:44

  10. 79'

    Sostituzione NAPOLI: entra Gutierrez esce Spinazzola.13:44

  11. 78'

    Ammonito ALISSON SANTOS per gioco scorretto su Vural.13:43

  13. 78'

    Ammonito CARACCIOLO per gioco scorretto su De Bruyne.13:42

  14. 77'

    Lancio di McTominay, Hojlund non controlla la sfera. 13:41

  15. 74'

    Meret rischia in disimpegno con i piedi, ma non paga dazio. 13:38

  16. 71'

    Sostituzione PISA: entra Vural esce Moreo.13:35

  17. 70'

    Sostituzione PISA: entra Cuadrado esce Leris.13:35

  19. 70'

    Sostituzione PISA: entra Touré esce Calabresi.13:35

  20. 70'

    Problema per Moreo, staff medico del Pisa in campo. 13:34

  21. 68'

    Traversone di De Bruyne, McTominay di testa non riesce a indirizzare verso la porta. 13:33

  22. 66'

    Si lotta a metà campo, Aebischer interviene in ritardo su Olivera. 13:30

  23. 63'

    Prime mosse dalle panchine, due cambi per parte. 13:27

  25. 61'

    Sostituzione PISA: entra Piccinini esce Akinsanmiro.13:25

  26. 60'

    Sostituzione PISA: entra Meister esce Stojilkovic.13:24

  27. 59'

    Sostituzione NAPOLI: entra Olivera esce Buongiorno.13:23

  28. 59'

    Sostituzione NAPOLI: entra De Bruyne esce Elmas.13:23

  29. 57'

    Lunga serie di passaggi del Napoli, poi c'è un cross impreciso di Di Lorenzo. 13:22

  31. 54'

    L'arbitro riporta la calma, ammoniti Elmas e Calabresi. 13:19

  32. 53'

    Ammonito CALABRESI per comportamento non regolamentare. 13:18

  33. 53'

    Ammonito ELMAS per comportamento non regolamentare.13:18

  34. 52'

    Animi accesi in campo, scintille tra Elmas e Calabresi.13:17

  35. 49'

    OCCASIONE PISA! Pallone vagante in area, Moreo calcia verso la porta, Meret risponde presente. 13:14

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di PISA-NAPOLI!13:09

  38. Il Napoli conduce 2-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 21', in gol McTominay. Al 27' il raddoppio di testa di Rrahmani.12:52

  39. 45'+2'

    Fine primo tempo: PISA-NAPOLI 0-2! In gol McTominay e Rrahmani.12:50

  40. 45'+2'

    OCCASIONE PISA! Opportunità per Stojilkovic, Meret in uscita bassa chiude lo specchio della porta. 12:50

  41. 45'

    L'arbitro Fourneau concede un minuto di recupero. 12:48

  43. 43'

    Lobotka per Hojlund, l'attaccante danese è in evidente posizione irregolare. 12:46

  44. 41'

    Gioco fermo, problemi per Beukema e McTominay ma nulla di serio. 12:44

  45. 38'

    OCCASIONE NAPOLI! Elmas sorprende la difesa alle spalle e in area conclude di destro, prodigiosa la risposta in tuffo di Semper. 12:41

  46. 36'

    Angori mette al centro, sinistro al volo di Stojilkovic, pallone alto. 12:39

  47. 35'

    Fraseggio del Napoli, il Pisa attende nella propria metà campo. 12:38

  49. 32'

    Stojilkovic non trova spazio sulla corsia di destra, nulla di fatto per il Pisa. 12:34

  50. 29'

    Il Napoli resta in avanti anche dopo la rete del raddoppio. 12:31

  51. 27'

    GOL! Pisa-NAPOLI 0-2! Rete di Rrahmani. Corner di Elmas, stacca di testa Rrahmani, Semper in tuffo tocca la sfera ma non riesce a salvare.

    Guarda la scheda del giocatore Amir Rrahmani12:30

    Amir Rrahmani
  52. 26'

    Alisson Santos in area libera il destro, tiro deviato in corner da Calabresi.12:29

  53. 24'

    Reazione del Pisa, ma c'è un malinteso tra Calabresi e Leris. 12:26

  55. 21'

    GOL! Pisa-NAPOLI 0-1! Rete di McTominay. Passaggio verticale di Lobotka, sponda di Hojlund, dal limite dell'area McTominay trafigge Semper (palo-rete).

    Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay12:25

    Scott McTominay
  56. 18'

    Tiro-cross di Alisson Santos, Semper cattura la sfera. 12:20

  57. 16'

    Hojlund in area gira di testa sul cross di Rrahmani, pallone largo. 12:19

  58. 14'

    Tentativo da fuori area di Beukema, nessun problema per Semper. 12:16

  59. 11'

    Contrasto tra Aebischer e Di Lorenzo, entrambi doloranti. 12:13

  61. 8'

    Elmas da posizione decentrata calcia al volo, tiro murato da Angori. 12:11

  62. 7'

    McTominay a metà campo recupera palla e ottiene anche una punizione. 12:10

  63. 4'

    Cross dalla destra di Lobotka, segnalato un fallo in attacco di Hojlund. 12:07

  64. 1'

    Inizio primo tempo di PISA-NAPOLI!12:03

  65. Le scelte di Conte: Hojlund al centro dell'attacco, Alisson Santos ed Elmas e a supporto. De Bruyne parte dalla panchina. Lobotka e McTominay a metà campo.11:22

  67. Le scelte di Hiljemark: in avanti il tandem Moreo-Stojilkovic, Meister e Durosinmi in panchina. Leris e Angori gli esterni, in mediana spazio a Hojholt.11:21

  68. Panchina NAPOLI: Milinkovic-Savic, Contini, Guiterrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Gilmour, De Bruyne, Vergara, Anguissa, Giovane.11:21

  69. Panchina PISA: Nicolas, Scuffet, Albiol, Marin, Cuadrado, Touré, Vural, Piccinini, Meister, Durosinmi, Iling-Junior, Stengs, Lorran, Bettazzi.11:20

  70. Formazione NAPOLI (3-4-2-1): Meret - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Elmas, Alisson - Hojlund.11:19

  71. Formazione PISA (3-5-2): Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori - Moreo, Stojilkovic.11:17

  73. Manca poco all'inizio di Pisa-Napoli. I partenopei hanno vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A. 11:16

  74. Benvenuti alla diretta della partita della 37^ giornata di Serie A, si affrontano Pisa e Napoli.11:16

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
    Città: Pisa
    Capienza: 25000 spettatori11:16

    Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

Formazioni Pisa - Napoli

PREPARTITA

Pisa - Napoli è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Napoli sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Francesco Fourneau

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati290
Fuorigioco32
Rigori assegnati4
Ammonizioni45
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino6.4

Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0
22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0
21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2
10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0
17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0
01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4
15-02-2026 Serie A Torino-Bologna 1-2
28-02-2026 Serie A Como-Lecce 3-1
21-03-2026 Serie A Milan-Torino 3-2
17-04-2026 Serie A Sassuolo-Como 2-1
12-05-2026 Serie B Modena-Juve Stabia 0-1

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 23 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 73 punti (frutto di 22 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 25 gol e ne ha subiti 69; il Napoli ha segnato 57 gol e ne ha subiti 36.
La partita di andata Napoli - Pisa si è giocata il 22 settembre 2025 e si è conclusa 3-2.

In casa il Pisa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 30 punti (9 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e la Cremones ottenendo 0 punti.
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, Como e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 3-0 mentre Il Napoli ha incontrato il Bologna perdendo 2-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 11 gol.

Pisa e Napoli si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 3 volte, il Napoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Pisa-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver evitato la sconfitta in sei delle prime otto sfide contro il Napoli in Serie A (3V, 3N), il Pisa ha perso cinque dei sette confronti più recenti contro i partenopei nel torneo (2N), incluso lo 0-2 a tavolino del 27 settembre 1987.
  • Il Napoli è rimasto imbattuto nei cinque match più recenti di Serie A giocati in casa del Pisa (2V, 3N - incluso il successo per 2-0 a tavolino del 27 settembre 1987), dopo aver subito due sconfitte nelle prime due trasferte in assoluto nel torneo contro i nerazzurri.
  • Il Pisa ha perso ciascuna delle ultime sette partite giocate in Serie A: l'ultima squadra che ha registrato più sconfitte consecutive in una singola edizione del torneo è stata l'Hellas Verona, che arrivò a 10 tra settembre e novembre 2022. L'unica squadra toscana ad aver messo in fila più ko di seguito in un campionato di massima serie, invece, è stata la Pistoiese tra marzo e maggio 1981 (9P).
  • Il Pisa ha perso 12 dei 18 match casalinghi disputati in questa Serie A e nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori 10 campionati europei 2025/26 (12 anche l'Hellas Verona). Nella storia della Serie A a girone unico, solo sei squadre hanno perso più gare interne in una singola edizione del torneo: 13 a testa per Treviso 2005/06, Hellas Verona 2017/18, SPAL 2019/20, Salernitana 2023/24 e Monza 2024/25, e 14 per il Pescara 2012/13.
  • Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A (2N, 2P) e, dopo il 2-3 contro il Bologna nell'ultimo turno, potrebbe perdere due match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2023 (contro Inter e Juventus in quel caso). Tuttavia, questa sarà solo la quinta volta nella storia del massimo campionato che i partenopei affronteranno una formazione su cui hanno almeno 52 punti di vantaggio e nei quattro precedenti non hanno mai perso (3V, 1N).
  • Dopo l'1-1 contro il Parma e lo 0-0 contro il Como, il Napoli potrebbe pareggiare tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2018 (contro Inter, Sassuolo e Milan in quel caso).
  • Solo l'Inter (600) vanta più sequenze su azione da almeno 10 passaggi rispetto al Napoli in questa Serie A: 561, sei delle quali terminate con un gol - meno solo del Como e sempre dei nerazzurri (otto entrambi).
  • Il Pisa è sia la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie A (49) sia quella che ne ha segnati di meno in queste situazioni di gioco nel torneo (11). Inoltre, ben sei dei 25 gol totali messi a segno dai nerazzurri nel torneo sono arrivati da calcio di rigore: record sia in valore assoluto (condiviso con Milan e Fiorentina), sia in percentuale (24%) nel massimo campionato italiano in corso.
  • Stefano Moreo è il miglior marcatore del Pisa in questo campionato con sei reti all'attivo; con un altro gol, aggancerebbe al terzo posto della classifica dei migliori marcatori stagionali italiani del club nerazzurro Giuseppe Incocciati (7G nel 1988/89) e Paolo Baldieri (7G nel 1985/86), dietro solo a Lamberto Piovanelli e Michele Padovano (rispettivamente 8G e 11G, entrambi nel 1990/91),
  • Dal suo esordio con la maglia del Napoli a metà febbraio, Alisson Santos ha segnato quattro reti in Serie A (anche se tutte in casa): record tra i giocatori azzurri nel periodo. Inoltre, più in generale, dalla giornata del suo debutto nel torneo (25ª) è il calciatore con più dribbling riusciti (30) e più conclusioni tentate al termine di discese palla al piede (16) nel massimo campionato italiano.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaNapoli
Partite giocate3636
Numero di partite vinte221
Numero di partite perse228
Numero di partite pareggiate127
Gol totali segnati2554
Gol totali subiti6636
Media gol subiti per partita1.81.0
Percentuale possesso palla40.458.2
Numero totale di passaggi1163019683
Numero totale di passaggi riusciti892617096
Tiri nello specchio della porta102168
Percentuale di tiri in porta39.448.1
Numero totale di cross632640
Numero medio di cross riusciti159145
Duelli per partita vinti18601540
Duelli per partita persi18201554
Corner subiti172101
Corner guadagnati133199
Numero di punizioni a favore399412
Numero di punizioni concesse480414
Tackle totali594447
Percentuale di successo nei tackle57.758.6
Fuorigiochi totali6250
Numero totale di cartellini gialli7345
Numero totale di cartellini rossi52

Pisa - Napoli Live

Enel

Classifica SERIE A

  1. Inter86
  2. Napoli73
  3. Milan70
  4. Roma70
  5. Como68
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez17
  2. Tasos Douvikas13
  3. Donyell Malen13
  4. Marcus Thuram13
  5. Nico Paz12
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