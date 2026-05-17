PREPARTITA

Pisa - Napoli è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Napoli sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 290 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 45 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2 10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0 17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0 01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4 15-02-2026 Serie A Torino-Bologna 1-2 28-02-2026 Serie A Como-Lecce 3-1 21-03-2026 Serie A Milan-Torino 3-2 17-04-2026 Serie A Sassuolo-Como 2-1 12-05-2026 Serie B Modena-Juve Stabia 0-1

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 23 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 73 punti (frutto di 22 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 25 gol e ne ha subiti 69; il Napoli ha segnato 57 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Napoli - Pisa si è giocata il 22 settembre 2025 e si è conclusa 3-2.

In casa il Pisa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 30 punti (9 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e la Cremones ottenendo 0 punti.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, Como e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 3-0 mentre Il Napoli ha incontrato il Bologna perdendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 11 gol.

Pisa e Napoli si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 3 volte, il Napoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Pisa-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver evitato la sconfitta in sei delle prime otto sfide contro il Napoli in Serie A (3V, 3N), il Pisa ha perso cinque dei sette confronti più recenti contro i partenopei nel torneo (2N), incluso lo 0-2 a tavolino del 27 settembre 1987.

Il Napoli è rimasto imbattuto nei cinque match più recenti di Serie A giocati in casa del Pisa (2V, 3N - incluso il successo per 2-0 a tavolino del 27 settembre 1987), dopo aver subito due sconfitte nelle prime due trasferte in assoluto nel torneo contro i nerazzurri.

Il Pisa ha perso ciascuna delle ultime sette partite giocate in Serie A: l'ultima squadra che ha registrato più sconfitte consecutive in una singola edizione del torneo è stata l'Hellas Verona, che arrivò a 10 tra settembre e novembre 2022. L'unica squadra toscana ad aver messo in fila più ko di seguito in un campionato di massima serie, invece, è stata la Pistoiese tra marzo e maggio 1981 (9P).

Il Pisa ha perso 12 dei 18 match casalinghi disputati in questa Serie A e nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori 10 campionati europei 2025/26 (12 anche l'Hellas Verona). Nella storia della Serie A a girone unico, solo sei squadre hanno perso più gare interne in una singola edizione del torneo: 13 a testa per Treviso 2005/06, Hellas Verona 2017/18, SPAL 2019/20, Salernitana 2023/24 e Monza 2024/25, e 14 per il Pescara 2012/13.

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A (2N, 2P) e, dopo il 2-3 contro il Bologna nell'ultimo turno, potrebbe perdere due match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2023 (contro Inter e Juventus in quel caso). Tuttavia, questa sarà solo la quinta volta nella storia del massimo campionato che i partenopei affronteranno una formazione su cui hanno almeno 52 punti di vantaggio e nei quattro precedenti non hanno mai perso (3V, 1N).

Dopo l'1-1 contro il Parma e lo 0-0 contro il Como, il Napoli potrebbe pareggiare tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2018 (contro Inter, Sassuolo e Milan in quel caso).

Solo l'Inter (600) vanta più sequenze su azione da almeno 10 passaggi rispetto al Napoli in questa Serie A: 561, sei delle quali terminate con un gol - meno solo del Como e sempre dei nerazzurri (otto entrambi).

Il Pisa è sia la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie A (49) sia quella che ne ha segnati di meno in queste situazioni di gioco nel torneo (11). Inoltre, ben sei dei 25 gol totali messi a segno dai nerazzurri nel torneo sono arrivati da calcio di rigore: record sia in valore assoluto (condiviso con Milan e Fiorentina), sia in percentuale (24%) nel massimo campionato italiano in corso.

Stefano Moreo è il miglior marcatore del Pisa in questo campionato con sei reti all'attivo; con un altro gol, aggancerebbe al terzo posto della classifica dei migliori marcatori stagionali italiani del club nerazzurro Giuseppe Incocciati (7G nel 1988/89) e Paolo Baldieri (7G nel 1985/86), dietro solo a Lamberto Piovanelli e Michele Padovano (rispettivamente 8G e 11G, entrambi nel 1990/91),

Dal suo esordio con la maglia del Napoli a metà febbraio, Alisson Santos ha segnato quattro reti in Serie A (anche se tutte in casa): record tra i giocatori azzurri nel periodo. Inoltre, più in generale, dalla giornata del suo debutto nel torneo (25ª) è il calciatore con più dribbling riusciti (30) e più conclusioni tentate al termine di discese palla al piede (16) nel massimo campionato italiano.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: