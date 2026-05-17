2-0 pesantissimo della Roma sulla Lazio: il successo nel derby porta la squadra di Gasperini al quarto posto in classifica a quota 70 punti e due di vantaggio sulla Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina. Giallorossi al momento in Champions League insieme al Milan (2-1 sul campo del Genoa).
Secondo successo stagionale della Roma nel derby con la Lazio; ai giallorossi il back to back con i capitolini in Serie A mancava dal 2015/16 (2-0 all’andata e 4-1 al ritorno in quel caso).
Grazie alla vittoria sulla Lazio la Roma ora è padrona del proprio destino, legato alla gara contro l'Hellas dell'ultima giornata.
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta del derby tra Roma e Lazio. L'appuntamento è al prossimo weekend, con l'ultima giornata della Serie A 2025/26. 14:37
90'+5'
Finisce qui: la Roma si aggiudica 2-0 il derby grazie alla doppietta di Mancini. 14:31
90'+2'
Furlanetto provvidenziale su Soulè: il portiere biancoceleste smanaccia in corner la palla calciata a giro dal talento giallorosso. 13:58
90'+1'
Occasione Roma: El Shaarawy si trova la palla sul destro ma calcia a lato. 13:57
90'
Saranno cinque i minuti di recupero. 13:55
89'
Clamoroso palo di Dovbyk, che a una manciata di secondi dal suo ingresso in campo sfiora il tris. 14:29
88'
Sostituzione Roma: fuori Paulo Dybala, dentro Artem Dovbyk.13:52
85'
Cartellino giallo per Stephan El Shaarawy, in netto ritardo su Isaksen.13:51
84'
La Lazio ci prova: Maldini dialoga bene con Isaksen che poi subisce il fallo di El Shaarawy, punizione e giallo per il giallorosso. 14:30
83'
Sostituzione Roma: out Donyell Malen, che lascia spazio a Matías Soulé.14:33
79'
Sostituzione Lazio: Adam Marusic esce e al suo posto entra Manuel Lazzari.13:47
79'
Sostituzione Lazio: Tijjani Noslin lascia il posto a Pedro. 13:44
78'
Gran recupero di Isaksen che si addentra nell'area giallorossa, Mancini lo contrasta con mestiere e guadagna rimessa dal fondo. 13:43
77'
Corner Lazio: Svilar prolunga il pallone con la punta delle dita ma i biancocelesti rimangono in possesso con Noslin. 13:42
76'
Azione sontuosa di Dybala che sguscia sull'out di destra e riesce a servire Celik: palla fuori dopo l'esterno del turco. 13:44
75'
Tiene palla la Roma ora, con Dybala e Malen che scambiano a centrocampo. 13:40
71'
Sostituzione Lazio: Matteo Cancellieri lascia il posto di Gustav Isaksen.13:44
70'
Cartellino rosso per Wesley, coinvolto nella rissa con Rovella. 13:38
70'
Cartellino rosso per Nicolò Rovella, punito per una rissa in campo. 13:37
66'
GOL! ROMA-Lazio 2-0! Rete di Mancini. Altra incornata del capitano giallorosso su calcio d'angolo e raddoppio. Il capitano della Roma salta dietro Gila e infila il pallone alle spalle di un incolpevole Furlanetto. Doppietta per il difensore della Roma e corsa sotto la Sud a festeggiare. Assist di Dybala.
FURLANETTO! Sinistro a giro di Dybala su calcio piazzato, il portiere della Lazio ci arriva con la punta delle dita!13:30
64'
Nuno Tavares stende Dybala al limite dell'area e viene ammonito da Maresca.13:29
64'
OCCASIONE ROMA! Malen dialoga con Dybala e trova la porta col destro in girata, Furlanetto risponde alla grande negando il gol all'olandese.13:29
63'
Cross di Rensch dalla sinistra, troppo su Furlanetto che lo blocca in due tempi.13:27
62'
Sostituzione Lazio: esce anche Boulaye Dia, entra Daniel Maldini al suo posto.13:26
62'
Sostituzione Lazio: fuori Kenneth Taylor, dentro Fisayo Dele-Bashiru.13:26
59'
Ingresso in area di Wesley dalla destra, Nuno Tavares lo recuper in velocità e lo sbilancia con una spallata. Palla a fondo campo e rimessa per la Lazio.13:24
56'
Noslin calcia malissimo dalla bandierina, la palla scavalca tutti ed esce sul fondo dalla parte opposta.13:21
56'
Corner per la Lazio. Opportunità da fermo per i biancocelesti.13:20
55'
Si riparte con la Roma momentaneamente in dieci in attesa del rientro di Celik.13:20
55'
Staff medico giallorosso in campo per verificare le condizioni di Celik, rimasto a terra dopo lo scontro con Rovella.13:19
54'
Celik a terra in area dopo uno scontro con Rovella. I giocatori della Roma chiedono il penalty ma Maresca non è dello stesso avviso.13:18
53'
Dybala sguscia via sulla destra e crossa basso in area piccola, Gila la spedisce in corner in scivolata. C'era Malen in agguato alle sue spalle.13:18
53'
Cross di Rensch dalla destra, troppo alto per tutti. Nuno Tavares controlla che la palla finisca in rimessa dal fondo.13:17
52'
Si riprende con una punizione per la Roma.13:16
51'
Scontro duro tra Noslin e Rensch nel campo biancolceleste, entrambi rimangono a terra doloranti. Gioco fermo.13:16
50'
Buon inizio di secondo tempo da parte della Lazio che sta provando ad alzare il ritmo per ottenere il pareggio.13:14
49'
Ci prova ancora la Lazio con Cancellieri che rientra sul sinistro e calcia, trovando però Svilar pronto a bloccare la sua traiettoria centrale.13:13
47'
Uno due largo tra Nuno Tavares e Taylor, il portoghese prende Rensch alle spalle e calcia col sinistro a incrociare, colpendo però malissimo da dentro l'area.13:12
46'
Roma attualmente al terzo posto considerati anche i risultati che stanno maturando sugli altri campi.13:10
46'
Si ricomincia!13:09
45'
Sostituzione Roma: fuori all'intervallo Niccolò Pisilli, dentro Stephan El Shaarawy.13:10
La Roma va al riposo avanti di una rete, quella realizzata da Mancini, di testa al 40', su assit di Pisilli dalla bandierina. In precedenza era stata però la Lazio a rendersi maggiormente pericolosa, soprattutto con Gila di testa e Noslin col sinistro a incrociare, senza però riuscire a sbloccare un primo tempo fin lì molto bloccato e con continue interruzioni. Situazione ora ottimale per i giallorossi che potranno, verosimilmente, sfruttare gli spazi in contropiede e provare a chiudere il match. Si fa invece dura per la squadra di Sarri, col tecnico toscano che dovrà necessariamente inventarsi qualcosa per ristabilire la parità.12:56
45'+5'
Fine primo tempo. Roma avanti 1-0 grazie alla rete di capitan Mancini, siglata al 40'.12:53
45'+4'
Lancio verticale di Taylor per Nuno Tavares, fermato in fuorigioco.12:52
45'+4'
Roma che prova a controllare il risultato per arrivare avanti all'intervallo.12:51
45'+2'
Dybala pima e Pisilli poi fanno infiammare l'Olimpico con due recuperi difensivi. Roma che ora gioca sulle ali dell'entusiasmo, sfruttando anche il calo fisico e mentale della Lazio che, fino al gol, era parsa ampiamente sul pezzo.12:50
45'
Quattro minuti di recupero.12:48
45'
OCCASIONE ROMA! Sinistro al volo di Hermoso e palla sull'esterno della rete. Furlanetto era comunque in traiettoria.12:47
42'
Arriva il giallo anche per Cancellieri.12:45
42'
Maresca ammonisce Hermoso per l'alterco con Cancellieri.12:45
42'
Si accendono gli animi con Hermoso e Cancellieri che si affrontano a muso duro.12:45
42'
Percussione di Cancellieri che viene anticipato all'ultimo da Svilar in uscita bassa, poi rimasto a terra dolorante.12:44
40'
GOL! ROMA-Lazio 1-0! Rete di Mancini. Il capitano giallorosso svetta in anticipo sul primo palo e fa passare la palla tra Noslin e il legno sbloccando il derby. Assist di Pisilli dalla bandierina.
Mancini pesca Malen in verticale, Provstgaard ci mette il piede spedendo la palla in corner.12:42
37'
Sostituzione Roma: cambio forzato per Gasperini che toglie Evan Ndicka e inserisce Devyne Rensch.12:40
37'
Problema muscolare per il giocatore ivoriano che non è in grado di proseguire.12:39
36'
Gioco fermo. Ndicka è a terra dolorante, assistito dai sanitari giallorossi.12:38
34'
ANCORA LAZIO! Rovella verticalizza per Dia che apre a sinistra per Noslin, la cui conclusione a incrociare finisce di pochissimo a lato.12:37
33'
OCCASIONE LAZIO! Corner per la Lazio, Gila anticipa tutti sul primo palo ma non inquadra lo specchio!12:36
32'
Situazione pericolosa in area romanista, Noslin rovescia verso il centro, Cancellieri ci prova col sinistro di prima mandando la palla alta.12:35
29'
GOL ANNULLATO! Taylor pesca Dia in area, Svilar lo mura una prima volta ma non può nulla sulla seconda conclusione dell'avversario. Si alza però la bandierina dell'assistente e Maresca annulla. Fuorigioco netto del senegalese.12:34
28'
Girata di Malen in area giallorossa, murata dalla difesa biancoceleste, sulla respinta ci prova Hermoso col sinistro spedendo la palla altissima.12:30
27'
Wesley trova Malen al limite dell'area laziale ma l'olandese viene subito circondato da quattro avversari e perde palla.12:29
26'
Buon momento per la Lazio che si sta proponendo continuamente a ridosso dell'area giallorossa.12:28
23'
Ripartenza della Lazio condotta da Noslin dopo un dribbling su Mancini. Il gioco si apre a destra per Cancellieri che rientra sul sinistro e calcia, trovando però uno Svilar pronto alla presa bassa in tuffo.12:28
21'
Intervento in ritardo di Taylor su Dybala. Maresca estrae il primo giallo del match per il centrocampista biancoceleste.12:25
21'
Basic corre sulla destra con tanto spazio a disposizione, entra in area ma perde la presa sul pallone e viene chiuso dalla difesa giallorossa.12:24
21'
Primi venti minuti di gara di grande studio da parte delle due squadre, nessuna delle due ha preso in mano le redini del gioco.12:24
19'
Malen punta e supera Gila in velocità ma arriva puntuale la chiusura di Provstgaard a fermare la progressione dell'olandese.12:22
17'
Episodio curioso in area giallorossa. Svilar cade a terra nel tentativo di battere velocemente una rimessa dal fondo. Nessun problema fisico per il portiere serbo che se la prende con una zolla per l'inciampo.12:20
14'
Noslin cade a terra in area travolgendo Nuno Tavares, qualche protesta laziale per una precedente spinta di Mancini che aveva sbilanciato l'ex Verona.12:19
13'
Lancio lungo di Taylor a cercare Dia, Svilar è attento e anticipa tutti.12:18
12'
Altro fischio di Maresca che sancisce un'altra interruzione del gioco. Gara molto spezzettata finora.12:15
10'
Respinta corta della Lazio sul tiro dalla bandierina, Wesley si coordina col destro dal limite ma conclude centralmente. Furlanetto blocca senza problemi.12:13
10'
Altro pericolo in area laziale, il cross a rientrare di Dybala viene messo fuori da Marusic, in anticipo su Furlanetto.12:12
9'
OCCASIONE ROMA! Nuno Tavares anticipa Malen sul secondo palo di testa ma finisce col mandare la palla verso la propria porta, Furlanetto ci arriva in tuffo e la tocca in corner.12:12
8'
Taylor abbatte El Aynaoui sulla propria trequarti. Maresca deve redarguire verbalmente un paio di giocatori della Lazio che protestavano per un mancato fischio precedente.12:11
7'
La Lazio trova spazio sulla sinistra, Nuno Tavares arriva al cross sul secondo palo per Cancellieri che non ci arriva di testa.12:10
6'
Rovella prova lo schema imbucando in area per Dia che non arriva a colpire.12:09
5'
Dia viene atterrato da El Aynaoui sotto gli occhi di Maresca che fischia fallo e assegna un calcio di punizione alla Lazio in zona centrale. Siamo a circa 35 metri dalla porta difesa da Svilar.12:08
4'
Cristante ci prova di testa sul primo palo, palla altissima sopra la traversa.12:06
3'
Retropassaggio troppo corto di Noslin per Provstgaard, Wesley porta palla e arriva al cross dalla destra, respinto dalla difesa della Lazio, poi la Roma guadagna calcio d'angolo.12:06
2'
Marusic subito duro su Wesley lungo la fascia laterale, Maresca fischia il primo fallo della gara punendo il capitano della Lazio.12:05
Primo giropalla della Roma, molto basso per provare a stanare la Lazio.12:04
Si comincia!12:03
Coreografia maestosa da parte dei tifosi della Roma, assenti invece i gruppi organizzati della Lazio, come spesso accaduto durante questa stagione.12:01
Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, manca pochissimo al fischio iniziale.11:56
Nel derby di andata, giocato a settembre, vinse la Roma grazie a una rete di Lorenzo Pellegrini.11:44
Emergenza quasi totale invece in casa Lazio con Sarri, presente in panchina nonostante i dubbi dei giorni scorsi, che è costretto a far esordire Furlanetto tra i pali al posto di Motta. Non ci sono nemmeno Zaccagni e Patric, oltre allo squalificato Romagnoli. Isaksen parte dalla panchina e nel trio offensivo trovano posto Cancellieri, Dia e Noslin. In mezzo al campo ci saranno Basic, Rovella e Taylor, in difesa Marusic sulla destra, Nuno Tavares a sinistra e Provstgaard affiancherà Gila al centro.11:42
Senza Koné e Pellegrini, Gasperini sceglie anche di tenere Soulé, almeno inizialmente, fuori dall'undici titolare. A centrocampo con Cristante ci sarà El Aynaoui mentre con Dybala dietro al confermatissimo Malen c'è Pisilli. Celil e Wesley agiranno sulle corsie esterne mentre davanti a Svilar ci saranno Mancini, Ndicka e Hermoso.11:38
FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: 4-3-3 per gli uomini di Sarri. Furlanetto - Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares - Basic, Rovella, Taylor - Cancellieri, Dia, Noslin. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Gigot, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Maldini, Ratkov, Pedro.12:21
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-4-2-1 per la squadra di Gasperini. Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley - Pisilli, Dybala - Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ziołkowski, Angelino, El Shaarawy, Soulé, Dovbyk, Vaz.11:33
Dirige il match Maresca con Peretti e Perrotti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Fabbri mentre in sala VAR ci sono Di Bello e Abisso.11:20
L'Olimpico apre le sue porte a un orario insolito ma sul terreno di gioco ci sarà lo spettacolo più comune e atteso della Capitale: il derby tra Roma e Lazio. I giallorossi cercano punti pesanti contro i rivali di sempre per continuare a sognare la Champions, per i biancocelesti ci sono invece da riscattare la delusione della sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter e interrompere la striscia negativa nella stracittadina che dura da quattro confronti, cinque se si guarda invece alle sole partite di campionato. Fischio d'inizio alle ore 12.11:13
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Lazio, gara valida per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26.10:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori10:54
Roma - Lazio è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Lazio sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
253
Fuorigioco
37
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
40
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025
Serie B
Empoli-Bari 5-0
08-12-2025
Serie A
Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025
Serie A
Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026
Serie A
Torino-Udinese 1-2
14-01-2026
Serie A
Inter-Lecce 1-0
25-01-2026
Serie A
Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026
Serie B
Pescara-Palermo 2-1
07-03-2026
Serie B
Spezia-Monza 4-2
13-03-2026
Serie A
Torino-Parma 4-1
18-03-2026
Serie B
Frosinone-Bari 2-1
06-04-2026
Serie A
Udinese-Como 0-0
11-04-2026
Serie A
Atalanta-Juventus 0-1
20-04-2026
Serie A
Lecce-Fiorentina 1-1
03-05-2026
Serie A
Sassuolo-Milan 2-0
Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 70 punti (frutto di 22 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 51 punti (frutto di 13 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte). La Roma ha segnato 57 gol e ne ha subiti 31; la Lazio ha segnato 39 gol e ne ha subiti 39. La partita di andata Lazio - Roma si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa la Roma ha fatto 39 punti (12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Fiorentina e il Parma ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 2-3 mentre La Lazio ha incontrato l'Inter perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 5 gol.
Roma e Lazio si sono affrontate 163 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 59 volte, la Lazio ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 62.
Roma-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma ha vinto tre delle ultime quattro partite (1N) contro la Lazio, considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 13 sfide (4N, 6P). Inoltre, in questo parziale, i giallorossi hanno subito soltanto un gol (nell'1-1 del 13 aprile 2025) tenendo la porta inviolata nelle altre tre occasioni.
Gian Piero Gasperini ha vinto il suo primo derby di Roma per 1-0 all'andata; considerando tutte le competizioni, solo sei allenatori nella storia dei giallorossi hanno vinto i loro primi due derby della Capitale, con Claudio Ranieri unico a riuscirci negli ultimi 50 anni, tra il 2009 e il 2010.
La Roma ha subito soltanto un gol nelle ultime cinque sfide casalinghe contro la Lazio, tra tutte le competizioni - quello di Felipe Anderson il 6 novembre 2022 -, tenendo la porta inviolata in quattro occasioni (incluse le due più recenti): tante quante nelle precedenti 13; i giallorossi non registrano tre clean sheet interni consecutivi dal periodo tra il 2003 e il 2005.
La Roma ha vinto le ultime tre partite di Serie A, dopo avere collezionato lo stesso numero di successi nelle precedenti nove gare (3N, 3P); i giallorossi non infilano più successi consecutivi in una singola stagione del massimo torneo dal filotto di sette ottenuto tra febbraio e marzo 2025 (in quel caso però nessuna squadra si trovava nella prima metà della classifica a inizio giornata).
La Roma è imbattuta nelle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (8V, 3N); nel periodo (dalla 15ª giornata), i giallorossi hanno tenuto la porta inviolata in sette occasioni: più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato italiano.
La Lazio ha perso l'ultima gara di Serie A contro l'Inter e in questo campionato ha subito due sconfitte consecutive in una sola occasione: lo scorso settembre, contro Sassuolo e Roma.
La Lazio non ha segnato in 16 partite di questo campionato; nella sua storia in Serie A, la squadra biancoceleste ha registrato un numero maggiore di gare senza gol in un singolo torneo soltanto in sei occasioni, la più recente delle quali nel 1988/89 (17).
La Roma ha segnato solo due gol nei minuti di recupero dei secondi tempi di questa Serie A, entrambi contro il Parma nell'ultima giornata, mentre la Lazio è la squadra che ha realizzato più reti dopo il 90° in questo campionato: otto, incluse due delle tre più recenti.
Donyell Malen ha realizzato 13 gol in 16 partite di questa Serie A, di cui sei in casa e sette in trasferta; dal suo arrivo alla Roma, tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei con più di 10 gol, solo Harry Kane ha disputato meno incontri (13) del giallorosso.
Pedro ha collezionato 185 presenze in Serie A, tutte dopo avere compiuto 33 anni; negli ultimi 20 anni, tra i giocatori di movimento, solo Javier Zanetti, Fabio Quagliarella, Francesco Totti e Antonio Di Natale hanno disputato più gare nel torneo dopo avere superato questa età: nel dettaglio, lo spagnolo potrebbe raggiungere Di Natale a quota 187 partite, scendendo in campo nelle ultime due giornate di questa stagione - a 185 anche Rodrigo Palacio.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: