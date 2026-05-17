L'Olimpico apre le sue porte a un orario insolito ma sul terreno di gioco ci sarà lo spettacolo più comune e atteso della Capitale: il derby tra Roma e Lazio. I giallorossi cercano punti pesanti contro i rivali di sempre per continuare a sognare la Champions, per i biancocelesti ci sono invece da riscattare la delusione della sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter e interrompere la striscia negativa nella stracittadina che dura da quattro confronti, cinque se si guarda invece alle sole partite di campionato. Fischio d'inizio alle ore 12.11:13

Dirige il match Maresca con Peretti e Perrotti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Fabbri mentre in sala VAR ci sono Di Bello e Abisso.11:20

Senza Koné e Pellegrini, Gasperini sceglie anche di tenere Soulé, almeno inizialmente, fuori dall'undici titolare. A centrocampo con Cristante ci sarà El Aynaoui mentre con Dybala dietro al confermatissimo Malen c'è Pisilli. Celil e Wesley agiranno sulle corsie esterne mentre davanti a Svilar ci saranno Mancini, Ndicka e Hermoso.11:38

Emergenza quasi totale invece in casa Lazio con Sarri, presente in panchina nonostante i dubbi dei giorni scorsi, che è costretto a far esordire Furlanetto tra i pali al posto di Motta. Non ci sono nemmeno Zaccagni e Patric, oltre allo squalificato Romagnoli. Isaksen parte dalla panchina e nel trio offensivo trovano posto Cancellieri, Dia e Noslin. In mezzo al campo ci saranno Basic, Rovella e Taylor, in difesa Marusic sulla destra, Nuno Tavares a sinistra e Provstgaard affiancherà Gila al centro.11:42

Dybala pima e Pisilli poi fanno infiammare l'Olimpico con due recuperi difensivi. Roma che ora gioca sulle ali dell'entusiasmo, sfruttando anche il calo fisico e mentale della Lazio che, fino al gol, era parsa ampiamente sul pezzo.12:50

La Roma va al riposo avanti di una rete, quella realizzata da Mancini, di testa al 40', su assit di Pisilli dalla bandierina. In precedenza era stata però la Lazio a rendersi maggiormente pericolosa, soprattutto con Gila di testa e Noslin col sinistro a incrociare, senza però riuscire a sbloccare un primo tempo fin lì molto bloccato e con continue interruzioni. Situazione ora ottimale per i giallorossi che potranno, verosimilmente, sfruttare gli spazi in contropiede e provare a chiudere il match. Si fa invece dura per la squadra di Sarri, col tecnico toscano che dovrà necessariamente inventarsi qualcosa per ristabilire la parità.12:56

GOL! ROMA-Lazio 2-0! Rete di Mancini. Altra incornata del capitano giallorosso su calcio d'angolo e raddoppio. Il capitano della Roma salta dietro Gila e infila il pallone alle spalle di un incolpevole Furlanetto. Doppietta per il difensore della Roma e corsa sotto la Sud a festeggiare. Assist di Dybala. Guarda la scheda del giocatore Gianluca Mancini 13:32

PREPARTITA

Roma - Lazio è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 12:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Lazio sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 253 Fuorigioco 37 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 40 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0 25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2 01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1 07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2 13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1 18-03-2026 Serie B Frosinone-Bari 2-1 06-04-2026 Serie A Udinese-Como 0-0 11-04-2026 Serie A Atalanta-Juventus 0-1 20-04-2026 Serie A Lecce-Fiorentina 1-1 03-05-2026 Serie A Sassuolo-Milan 2-0

Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 70 punti (frutto di 22 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 51 punti (frutto di 13 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte).

La Roma ha segnato 57 gol e ne ha subiti 31; la Lazio ha segnato 39 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Lazio - Roma si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa la Roma ha fatto 39 punti (12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Fiorentina e il Parma ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 2-3 mentre La Lazio ha incontrato l'Inter perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 5 gol.

Roma e Lazio si sono affrontate 163 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 59 volte, la Lazio ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 62.

Roma-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto tre delle ultime quattro partite (1N) contro la Lazio, considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 13 sfide (4N, 6P). Inoltre, in questo parziale, i giallorossi hanno subito soltanto un gol (nell'1-1 del 13 aprile 2025) tenendo la porta inviolata nelle altre tre occasioni.

Gian Piero Gasperini ha vinto il suo primo derby di Roma per 1-0 all'andata; considerando tutte le competizioni, solo sei allenatori nella storia dei giallorossi hanno vinto i loro primi due derby della Capitale, con Claudio Ranieri unico a riuscirci negli ultimi 50 anni, tra il 2009 e il 2010.

La Roma ha subito soltanto un gol nelle ultime cinque sfide casalinghe contro la Lazio, tra tutte le competizioni - quello di Felipe Anderson il 6 novembre 2022 -, tenendo la porta inviolata in quattro occasioni (incluse le due più recenti): tante quante nelle precedenti 13; i giallorossi non registrano tre clean sheet interni consecutivi dal periodo tra il 2003 e il 2005.

La Roma ha vinto le ultime tre partite di Serie A, dopo avere collezionato lo stesso numero di successi nelle precedenti nove gare (3N, 3P); i giallorossi non infilano più successi consecutivi in una singola stagione del massimo torneo dal filotto di sette ottenuto tra febbraio e marzo 2025 (in quel caso però nessuna squadra si trovava nella prima metà della classifica a inizio giornata).

La Roma è imbattuta nelle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (8V, 3N); nel periodo (dalla 15ª giornata), i giallorossi hanno tenuto la porta inviolata in sette occasioni: più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato italiano.

La Lazio ha perso l'ultima gara di Serie A contro l'Inter e in questo campionato ha subito due sconfitte consecutive in una sola occasione: lo scorso settembre, contro Sassuolo e Roma.

La Lazio non ha segnato in 16 partite di questo campionato; nella sua storia in Serie A, la squadra biancoceleste ha registrato un numero maggiore di gare senza gol in un singolo torneo soltanto in sei occasioni, la più recente delle quali nel 1988/89 (17).

La Roma ha segnato solo due gol nei minuti di recupero dei secondi tempi di questa Serie A, entrambi contro il Parma nell'ultima giornata, mentre la Lazio è la squadra che ha realizzato più reti dopo il 90° in questo campionato: otto, incluse due delle tre più recenti.

Donyell Malen ha realizzato 13 gol in 16 partite di questa Serie A, di cui sei in casa e sette in trasferta; dal suo arrivo alla Roma, tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei con più di 10 gol, solo Harry Kane ha disputato meno incontri (13) del giallorosso.

Pedro ha collezionato 185 presenze in Serie A, tutte dopo avere compiuto 33 anni; negli ultimi 20 anni, tra i giocatori di movimento, solo Javier Zanetti, Fabio Quagliarella, Francesco Totti e Antonio Di Natale hanno disputato più gare nel torneo dopo avere superato questa età: nel dettaglio, lo spagnolo potrebbe raggiungere Di Natale a quota 187 partite, scendendo in campo nelle ultime due giornate di questa stagione - a 185 anche Rodrigo Palacio.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: