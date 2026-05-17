Con l'odierno tiornfo, il Lecce ottiene tre punti di importanza enorme in ottica salvezza, proiettandosi a quota 35 punti, una lunghezza sopra la Cremonese; resta invece invariata la situazione del Sassuolo. Uomini di Grosso e Di Francesco che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Parma e Genoa.

Cala il sipario al Mapei Stadium! La Penna manda i titoli di coda di un match al cardiopalma, conclusosi con un roboante 2-3. Nella prima parte di gara le due compagini hanno mostrato una sfida accesa e ricca di reti, sigla lo 0-1 Cheddira al 14', segue Lauriente' che pareggia i conti al 20', al minuto 25' ancora Walid Cheddira a ribadire il vantaggio giallorosso. Nella ripresa, i ritmi sembrano più bassi ed aumentano le fasi di studio, colpisce un palo N'Zola che vede negata la gioia del pari, poi traversa di Thorstvedt che mantiene ancora lunghe le distanze a favore del Lecce. A siglare il 2-2 è però Pinamonti, che allo scoccare dell'82' colpisce di tacco sull'assist di Garcia e gonfia la rete alle spalle di Wladimiro Falcone. Le soprese non finiscono qui, in un finale acceso arriva la sentenza di Nikola Stulic, che al minuto 96' rovescia ancora il parziale apponendo il timbro del 2-3 che risulta pesantissimo in ottica salvezza. Termina al minuto 100', dopo quattro minuti addizionali, la sfida delle 20:45. Lecce che sorride ma sarà chiamato a confermare aritmeticamente il proprio futuro nel massimo torneo italiano nella 38^ giornata.

Luci accese al Mapei Stadium, è tempo di Sassuolo-Lecce! Quella dell'odierna serata è una delle tre gare che chiuderanno la penultima giornata della corrente stagione di A, ad affrontarsi sono Neroverdi e Salentini in una sfida che mette in palio tre punti dall'ingente importanza per gli ospiti giallorossi, partita fondamentale per gli uomini di Di Francesco in ottica salvezza. Sassuolo fisso a quota 49 punti in 11^ posizione, 17^ posto invece quello occupato dal Lecce che ha sinora collezionato 32 punti. L'ultimo incrocio tra Neroverdi e pugliesi risale allo scorso 18 ottobre ed ha visto un pareggio a reti bianche per 0-0.20:22

Si chiude dopo un lieve recupero la prima frazione di gioco al Mapei, parziale fisso sull'1-2 a favore degli ospiti salentini. Primi quarantacinque di gioco che hanno messo in mostra una gara dai ritmi elevati, combattuta sinora a suon di reti. Apre le danze Cheddira al 14' sfruttando un errore della retroguardia avversaria, risponde Lauriente' al 20' trasformando l'assist di Pedro Felipe. Lecce che non sta allo svantaggio e al minuto 25' è lo stesso Cheddira a trasformare ancora il parziale in 1-2. Seguono azioni insidiose, spicca quella di Thorstvedt che al minuto 29' vede annullata la propria rete dell'eventuale 2-2 a causa di un fuorigioco. Nessun ammonito sinora in questa intensa sfida.21:35

PREPARTITA

Sassuolo - Lecce è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Lecce sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 414 Fuorigioco 63 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 52 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0 12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0 31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1 14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2 28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1 08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0 15-03-2026 Serie A Pisa-Cagliari 3-1 06-04-2026 Serie A Lecce-Atalanta 0-3 11-04-2026 Serie B Monza-Bari 2-0 26-04-2026 Serie A Genoa-Como 0-2 01-05-2026 Serie B Empoli-Avellino 1-0 17-05-2026 Serie A Sassuolo-Lecce 2-3

Attualmente il Sassuolo si trova 11° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 35 punti (frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 46 gol e ne ha subiti 49; il Lecce ha segnato 27 gol e ne ha subiti 50.

La partita di andata Lecce - Sassuolo si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Sassuolo ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Torino e il Lecc ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Pisa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 2-3 mentre Il Lecce ha incontrato la Juventus perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 4 gol.

Sassuolo e Lecce si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 3 volte, il Lecce ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Sassuolo-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo ha perso solo uno dei sette match disputati contro il Lecce in Serie A (3V, 3N); tra le squadre affrontate almeno cinque volte nel massimo campionato, solo contro la SPAL (100% - 6/6) i neroverdi vantano una percentuale superiore di match senza sconfitte che contro i pugliesi (86% - 6/7).

Il Lecce ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due partite di campionato contro il Sassuolo (3-0 e 0-0), dopo che aveva registrato solo un clean sheet contro i neroverdi in tutte le precedenti sette sfide tra le due formazioni tra Serie A e Serie B (10 gol incassati nel parziale - 1.4 in media a partita).

L'unico successo del Lecce in casa del Sassuolo tra Serie A e Serie B è arrivato proprio nel confronto più recente tra le due formazioni al MAPEI Stadium: 3-0 giallorosso, il 21 aprile 2024; in precedenza erano arrivati un pareggio per 1-1 in cadetteria e due successi neroverdi nel massimo campionato (4-2 e 1-0).

Qualora evitasse la sconfitta in questa sfida, il Sassuolo - attualmente a quota 49 punti in classifica - diventerebbe solo la seconda squadra nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17) a conquistare 50 o più punti in un'intera stagione da neopromossa, dopo il Monza nel 2022/23 (52).

Il Sassuolo ha vinto ciascuna delle ultime tre partite casalinghe in Serie A - contro Cagliari, Como e Milan, segnando esattamente due gol in ciascun match - e potrebbe mettere in fila più successi interni consecutivi nel torneo per la prima volta nella propria storia.

In caso di successo contro il Sassuolo e di contemporanea sconfitta della Cremonese a Udine, il Lecce festeggerebbe la salvezza con un turno d'anticipo. Tuttavia, i giallorossi hanno vinto solo una delle ultime otto gare giocate in Serie A (2N, 5P), anche se l'unico successo del parziale è arrivato proprio nella trasferta più recente (2-1 in casa del Pisa l'1 maggio).

Dopo il 2-1 in casa del Pisa alla 35ª giornata, il Lecce potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2023 - contro Cremonese e Atalanta in quel caso, con Marco Baroni in panchina.

Solo il Como (sette) ha segnato più reti a seguito di attacchi diretti - sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria - rispetto al Sassuolo in questa Serie A: sei, al pari di Cagliari ed Hellas Verona ed esattamente il doppio rispetto al Lecce (tre).

Solo Federico Dimarco (17) ha servito più assist di Armand Laurienté (nove) nella Serie A in corso; da quando il massimo campionato italiano è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), solo un giocatore francese ha raggiunto la doppia cifra di passaggi vincenti in una singola edizione del torneo: Paul Pogba, che arrivò a 12 nel 2015/16.

L'ultimo gol in Serie A di Lassana Coulibaly prima di passare al Lecce è arrivato proprio contro il Sassuolo, il 22 aprile 2023 con la maglia della Salernitana (successo dei campani per 3-0 all'Arechi); il classe 1996 ha già realizzato tre reti in questo torneo - due delle quali di testa, record tra i giallorossi - e non ha mai fatto meglio in carriera in una singola edizione dei maggiori cinque campionati europei (tre anche nel 2022/23 con i granata).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: