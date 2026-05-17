La Cremonese porta a casa tre punti importanti per continuare la propria battaglia. Molto meglio la squadra di Giampaolo nel primo tempo, col gol di Vardy e altre occasioni per il raddoppio. Più equilibrata la ripresa, anche se grosse occasioni l’Udinese non ne ha confezionate se non per il tiro di Solet nel finale. La Cremonese si è difesa con le unghie e con i denti e ha sbancato il Bluenergy Stadium.
E, con questo risultato, la Cremonese sale a quota 34 punti, ma resta terzultima in campionato a -1 dal Lecce. Il Cagliari va a quota 40 punti ed è matematicamente salvo. L’Udinese resta invece al 10° posto con 50 punti.
La Cremonese chiuderà il campionato in casa contro il Como che, però, si gioca le ultime chance di Champions. L'Udinese farà visita al Napoli, già certo della qualificazione alla League Phase della prossima Champions League. Non si conoscono ancora date e orari dei match dell'ultima giornata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Cremonese e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.23:04
Ecco i risultati di serata: Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 2-3, Udinese-Cremonese 0-122:54
Finita anche Sassuolo-Lecce. Discorso salvezza rinviato all'ultima giornata.22:52
90'+7'
FINISCE A UDINE!!! La Cremonese vince 1-0 al Bluenergy Stadium, ma niente festa al fischio finale. È arrivata la notizia del gol del Lecce.22:44
90'+6'
GOL DEL LECCE!!! Segna anche Stulic e il Lecce va sul 3-2 col Sassuolo. Controsorpasso dei salentini sulla Cremonese22:43
90'+3'
ANCORA SOLET!! Spiovente di Zemura verso il secondo palo, ci arriva Solet di testa che manda alto22:40
90'+2'
PARATA DI AUDERO!!! Una parata che può valere una stagione! Destro da fuori di Solet indirizzato sotto l'incrocio, ma Audero compie un grande intervento22:39
90'+1'
Giallo per Grassi che arriva in ritardo su Zemura23:09
90'
6 minuti di recupero...22:38
89'
ECCO IL CAMBIO!!! Anche la Cremonese esaurisce i cambi con l'ingresso di Djuric per Vardy22:36
88'
VARDY NON CE LA FA PIÙ!!! L'attaccante inglese resta a terra sfinito. Giampaolo dovrà sostituirlo22:36
88'
E, infatti, il gol dell'Udinese viene annullato. C'era sia il fallo di Gueye su Audero, che quello di Buksa su Luperto22:35
87'
GOL! UDINESE-Cremonese 1-1. Rete di Adam Buksa che segna a due passi dalla porta dopo l'uscita non perfetta di Audero. C'era però la spinta di Gueye sull'ex portiere dell'Inter22:35
83'
PAREGGIO DEL SASSUOLO!!! 2-2 contro il Lecce e, con questo risultato, la Cremonese scavalcherebbe la squadra di Di Francesco22:31
83'
Collocolo non giocava in campionato dal 25 gennaio scorso, contro il Sassuolo. Poi il lungo infortunio alla coscia che l'ha lasciato fuori in questi mesi22:31
83'
Dentro anche Vandeputte per Thorsby. Giampaolo cambia il centrocampo22:30
82'
DOPPIO CAMBIO CREMONESE!!! Giampaolo fa entrare Collocolo al posto di Maleh22:30
80'
Esaurite le sostituzioni per l'Udinese, ancora tre cambi a disposizione per Giampaolo22:27
79'
Dentro il classe 2008 Abdoulaye Camara che prende il posto di... Hassane Kamara22:27
76'
Audero giganteggia in area sullo spiovente di Solet23:07
73'
Palla dentro per Bayo che non trova però lo spazio per calciare: c'è Zemura dietro di lui, ma viene chiuso. Si difende ora la Cremonese22:21
72'
E dentro anche Geuye che prende il posto di Miller. Tridente per Runjaic in questi ultimi 20 minuti22:19
71'
DOPPIO CAMBIO UDINESE!!! Dentro Bayo per ravvivare l'attacco dei friulani. Fuori Davis che ha fatto poco questa sera22:18
71'
OCCHIO A VARDY!!! L'ex Leicester semina il panico nell'area dell'Udinese, ma poi calcia alto. C'era comunque fuorigioco22:18
70'
Floriani Mussolini veloce sulla destra, ma il suo cross non arriva dalle parti di Thorsby. Respinge Kristensen22:17
67'
L'ARBITRO TORNA SUI SUOI PASSI!!! Non c'erano gli estremi per il cartellino rosso. Kamara 'solo' ammonito22:15
67'
L'ARBITRO VIENE RICHIAMATO!!! Dalla sala VAR richiamano il sig. Manganiello per rivedere l'azione e, eventualmente, togliere il rosso.22:15
66'
ROSSO DIRETTO PER KAMARA!!! Contropiede della Cremonese con Vardy che viene travolto da Kamara nella propria metà campo. E arriva il rosso22:14
64'
Davis va a fare sportellate, ma non riesce comunque ad entrare in area di rigore22:12
61'
Subito Okereke a guadagnare un buon calcio di punizione sull'opposizione di Solet22:09
61'
Cambio anche nell'Udinese con Zemura che prende il posto di Arizala. Vediamo se Zemura giocherà esterno a destra, o giocherà più in mezzo al campo22:08
61'
Dentro anche Okereke che prende il posto di Bonazzoli, anche lui già ammonito22:08
60'
DOPPIO CAMBIO CREMONESE!!! Giampaolo non vuole rischiare con Barbieri, già ammonito, e lo toglie per Floriani Mussolini22:07
57'
Super parata di Audero sulla deviazione di tacco di Kristensen, ma tutto a gioco fermo. C'era fuorigioco del giocatore dell'Udinese sugli sviluppi del calcio di punizione22:04
55'
Barbieri trattiene Solet che si era involato nella metà campo avversaria: inevitabile il giallo23:06
52'
Brutto fallo di Bonazzoli che va in tackle su Kristensen: giallo per l'attaccante della Cremonese21:59
51'
Si può ripartire. Cremonese momentaneamente in 10 per il contatto subito da Maleh che perde sangue dal naso21:58
50'
Gioco fermo per un colpo subito da Maleh21:58
49'
Contropiede della Cremonese con Vardy che prova a lanciare Bonazzoli, ma il pallone arriva direttamente a Okoye. Sprecata una grande chance per gli ospiti21:58
48'
Subito l'Udinese in avanti con lo spiovente di Solet per Buksa, ma il polacco non ci arriva sul secondo palo21:55
47'
UN CAMBIO PER L'UDINESE!!! Runjaic fa entrare Bertola in difesa al posto di Kabasele21:53
46'
SI RICOMINCIA A UDINE!!!21:53
La classifica nei bassifondi dice così: Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21 e Pisa 18 (Verona e Pisa già retrocesse).21:42
Ecco i risultati sugli altri campi a fine primo tempo: Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 1-2. 21:39
Molto bene la Cremonese in questo primo tempo, ma la squadra di Giampaolo deve essere più cinica sotto porta. Serve segnare almeno un altro gol per non rischiare. Nell’Udinese, invece, si è sentita tantissimo l’assenza di Zaniolo nel cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Assenza che si sente di più vista la serata poco brillante di Atta.21:52
La Cremonese fa valere la sua maggior motivazione nei confronti dell’Udinese. In gol Vardy, subito ad inizio partita, con la squadra di Giampaolo che ha poi cercato il raddoppio. Poca roba la formazione friulana, se non per un rigore prima assegnato e poi revocato per fuorigioco (c’era stata una trattenuta di Luperto su Kabasele).21:38
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avanti la Cremonese a Udine: decide per ora il gol di Vardy21:36
45'+2'
Proteste di Kristensen che finisce a terra sul contatto con Thorsby. L'arbitro lascia continuare...21:35
45'+1'
Bonazzoli cerca la ripartenza veloce per la Cremonese, ma sbaglia il passaggio per Maleh. Recupera l’Udinese21:35
45'
Due minuti di recupero...21:33
44'
Colpo di testa di DAVIS sul cross di Kamara, ma Audero è attento e para in due tempi21:51
39'
Due gol in rapida successione a Cagliari! Prima il vantaggio del Torino, poi il pareggio di Sebastiano Esposito21:51
36'
Va al tiro addirittura Luperto, tiro centrale e risponde in due tempi Okoye21:24
35'
Gran palla recuperata di Bonazzoli su Atta, verticalizzazione immediata per Vardy, ma Kabasele lo chiude e si rifugia in fallo laterale21:23
32'
Palla dentro per Davis, ma l'attaccante britannico è in fuorigioco21:21
30'
56% di possesso palla per l'Udinese in questa prima mezz'ora di gioco...21:21
28'
Come non detto: annullato il pareggio di Thorstvedt. Si resta sul 2-1 per il Lecce che resta davanti alla Cremonese in classifica21:18
28'
E cambia ancora il risultato al Mapei Stadium: Lecce che va sul 2-1 col Sassuolo, ma gli emiliani pareggiano subito e si va sul 2-2. Fuochi d'artificio a Reggio.21:16
27'
REVOCATO IL RIGORE PER L'UDINESE!!! C'era fuorigioco di Kristensen, addirittura, sulla prima sponda prima che il pallone arrivasse a Davis.21:15
26'
C'è comunque un check del VAR. C'è da capire se Kabasele fosse in posizione regolare sulla sponda di Davis21:14
26'
RIGORE PER L'UDINESE!!! Trattenuta evidente di Luperto su Kabasele. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto21:49
25'
Udinese pericolosa nell'area della Cremonese, ma gli ospiti spazzano via21:13
21'
CI PROVA MALEH!!! E intanto la Cremonese cerca il 2-0 col sinistro angolato di Maleh, Okoye risponde presente e Kabasele manda in angolo21:48
20'
1-1 tra Sassuolo e Lecce. E allora, in questo momento, la Cremonese scavalcherebbe i salentini. Un +1 a una giornata dal termine.21:50
19'
Si rivede l'Udinese in avanti col calcio di punizione battuto da Miller, ma la difesa della Cremonese respinge21:48
17'
Respira un attimo la Cremonese dopo le fiammate di poco fa. Adesso la squadra di Giampaolo prova a tenere palla21:05
14'
Intanto sta vincendo anche il Lecce sul campo del Sassuolo col gol di Cheddira. Resta tutto com'è, quindi, tra Lecce e Cremonese21:02
12'
ANCORA CREMONESE!!! Cross da sinistra di Maleh che attraversa tutta l'area di rigore dell'Udinese. Che rischio per Okoye e i suoi21:00
11'
Non sazia la Cremonese che attacca subito alla ricerca del raddoppio e guadagna un angolo da destra20:59
10'
7° gol in campionato per Vardy20:58
9'
GOL! Udinese-CREMONESE 0-1. Rete di Jamie Vardy. Passano i grigiorossi col tap-in di Vardy dopo la corta deviazione di Okoye sul sinistro di Bonazzoli. Ma tutto nato da una pessima gestione del possesso dei friulani in fase di impostazione.
Ancora Cremonese in avanti con Maleh: palla dentro da sinistra, ma Kabasele spazza in fallo laterale20:54
4'
CI PROVA GRASSI!!! Sugli sviluppi del corner, arriva al tiro Grassi da fuori area: c'è deviazione e un altro angolo per i grigiorossi.20:52
3'
Avanza Pezzella a sinistra, verticalizzazione per Bonazzoli che viene anticipato da Kristensen che manda in angolo. Primo giro dalla bandierina di questa partita20:51
2'
Possesso palla lento dell'Udinese nella sua metà campo, Maleh e Bonazzoli provano a pressare per mettere in difficoltà i bianconeri20:50
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per l'Udinese...20:48
Il direttore di gara sarà il sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Vecchi e dal quarto ufficiale, la signora Maria Sole Ferrieri Caputi. A completare la squadra arbitrale, nella sala VAR di Lissone, ci saranno Valerio Marini (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).22:20
Sono 52 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Udinese e Cremonese. Bilancio leggermente a favore dei lombardi con 17 vittorie contro i 16 hurrà dei friulani e 19 pareggi. L'ultimo confronto in casa dell'Udinese, è il 3-0 del 23 aprile 2023. A segno, in quella occasione, Samardzic, Pérez e Success. Cremonese che non vince a Udine dal 1976, quando le due squadre erano entrambe in Serie C.22:43
Anche la Cremonese con la sua dose di assenti: out per infortunio Baschirotto, Bondo, Ceccherini e Moumbagna. Giampaolo fa un solo cambio rispetto alla vittoria contro il Pisa: dentro Thosby in mezzo al campo al posto di Vandeputte.20:30
Udinese senza gli infortunati Ekkelenkamp, Zaniolo e Zanoli e lo squalificato Ehizibue. Davis torna a fare il titolare in attacco, venendo affiancato da Buksa. Arizala piazzato sulla fascia destra al posto di Ehizibue.20:27
FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera con un 3-5-2 in cui figrano: Audero - F.Terracciano, Bianchetti, Luperto - Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Giu.Pezzella - Bonazzoli, Vardy. All. Marco Giampaolo. A disposizione: Silvestri, Nava, Cassin - Folino, Faye - Collocolo, Floriani Mussolini, Payero, Vandeputte, Zerbin - Okereke, Sanabria, M.Djuric.20:24
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Arizala, Miller, Karlström, Atta, H.Kamara - Buksa, K.Davis. All. Kosta Runjaic. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli - Mlacic, Bertola, Piotrowski, Zemura - A.Camara, Zarraga - Bayo, I.Gueye.20:17
Partita decisiva per le sorti della Cremonese che si gioca una delle ultime chance di salvezza. La squadra di Giampaolo arriva dal successo per 3-0 sul Pisa, con i grigiorossi tornati a -1 dal Lecce che occupa il quartultimo posto in classifica. Servirà far risultato a Udine e poi contro il Como, con la speranza che i giallorossi abbiano un passo falso in queste ultime due giornate.22:43
L’Udinese è già salva matematicamente, ormai, da qualche settimana. La squadra di Runjaic arriva comunque da una serie positiva: il 3-3 con la Lazio all’Olimpico e poi i successi contro Torino (2-0) e Cagliari (0-2).22:43
Benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Cremonese, gara valida per la Giornata 37 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca al Bluenergy Stadium di Udine.22:42
Udinese - Cremonese è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Cremonese sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
224
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
27
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.2
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025
Serie A
Inter-Lazio 2-0
10-01-2026
Serie B
Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026
Serie B
Pescara-Modena 0-2
26-01-2026
Serie A
Verona-Udinese 1-3
03-02-2026
Serie A
Bologna-Milan 0-3
10-02-2026
Coppa Italia
Napoli-Como 1-1
21-02-2026
Serie A
Lecce-Inter 0-2
04-03-2026
Coppa Italia
Lazio-Atalanta 2-2
14-03-2026
Serie A
Inter-Atalanta 1-1
06-04-2026
Serie B
Carrarese-Spezia 3-1
17-04-2026
Serie B
Sampdoria-Monza 0-3
24-04-2026
Serie B
Avellino-Bari 2-0
08-05-2026
Serie B
Frosinone-Mantova 5-0
Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 19 sconfitte). L'Udinese ha segnato 45 gol e ne ha subiti 47; la Cremonese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 53. La partita di andata Cremonese - Udinese si è giocata il 20 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa l'Udinese ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Cagliari e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Lazio e il Pisa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 0-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Pisa vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 9 gol.
Udinese e Cremonese si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 3 volte, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 7.
Udinese-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese ha perso solo uno degli 11 confronti con la Cremonese in Serie A (3V, 7N); tra le squadre affrontate almeno 10 volte nel massimo campionato, i grigiorossi sono quella contro cui i bianconeri vantano la miglior percentuale di match senza sconfitte: 91% (10/11).
L'Udinese è imbattuto in casa contro la Cremonese in Serie A, grazie a due pareggi e tre successi, inclusi quelli nei due match più recenti allo Stadio Friuli/Bluenergy Stadium: 3-2 il 17 settembre 1995 e 3-0 il 23 aprile 2023.
Dopo i due successi per 2-0 ai danni di Torino e Cagliari, l'Udinese potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2025 - contro Empoli, Lecce e Parma in quel caso, senza mai subire gol (punteggio complessivo di 5-0).
Nelle ultime otto partite di campionato giocate in casa dell'Udinese, ben sette volte almeno una delle due formazioni non ha trovato la via del gol; l'unica eccezione è stata il successo esterno per 2-1 del Sassuolo, del 15 febbraio.
In caso di sconfitta contro l'Udinese e di un successo del Lecce in casa del Sassuolo, la Cremonese sarebbe matematicamente retrocessa in Serie B con un turno di anticipo. Nelle cinque precedenti stagioni di Serie A disputate da neopromossi, solo una volta i grigiorossi sono riusciti a salvarsi: nel 1993/94 (32 punti reali e 11° posto a fine campionato).
Dopo il 3-0 inflitto al Pisa nell'ultimo turno, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre (3-1 contro il Bologna e 2-0 contro il Lecce in quel caso). Solo una volta nella loro storia, invece, i grigiorossi hanno registrato due vittorie consecutive nel torneo con annesso clean sheet: 1-0 contro il Foggia e 2-0 contro il Cagliari nel marzo 1995.
Da inizio novembre, la Cremonese ha realizzato appena sette reti in 13 trasferte di Serie A, senza riuscire a segnare in ben nove di queste (incluse le due più recenti): nessuna squadra è rimasta a secco di gol in un maggior numero di match lontano da casa nel periodo nei maggiori cinque campionati europei (nove anche il Wolverhampton in Premier League).
Da un lato, l'Udinese è la squadra che ha registrato meno cross riusciti in questa Serie A (120, corner inclusi); dall'altro, la Cremonese ha segnato ben 11 reti a seguito di un traversone, meno solo di Inter (22) e Juventus (13).
Adam Buksa ha realizzato due reti negli ultimi 209' giocati in Serie A, tanti quanti ne aveva messi a segno nei precedenti 761' di campionato giocati tra Udinese e Antalyaspor. Inoltre, dopo il gol che ha sbloccato il punteggio nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari, il classe 1996 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nei maggiori 10 campionati europei per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2024, contro Hatayspor e Pendikspor nella Süper Lig turca.
Con il gol messo a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa, Jamie Vardy è salito a quota sei marcature in questa Serie A e, tra i giocatori con più di cinque reti all'attivo nei maggiori 10 campionati europei 2025/26, solo Olivier Giroud (7G, classe 1986) ha un'età più elevata del centravanti inglese. In aggiunta, il classe 1987 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nei cinque principali tornei europei per la prima volta da dicembre 2024, quando vestiva la maglia del Leicester (contro West Ham e Brighton in quel caso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: