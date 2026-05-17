La Cremonese porta a casa tre punti importanti per continuare la propria battaglia. Molto meglio la squadra di Giampaolo nel primo tempo, col gol di Vardy e altre occasioni per il raddoppio. Più equilibrata la ripresa, anche se grosse occasioni l’Udinese non ne ha confezionate se non per il tiro di Solet nel finale. La Cremonese si è difesa con le unghie e con i denti e ha sbancato il Bluenergy Stadium.

L’Udinese è già salva matematicamente, ormai, da qualche settimana. La squadra di Runjaic arriva comunque da una serie positiva: il 3-3 con la Lazio all’Olimpico e poi i successi contro Torino (2-0) e Cagliari (0-2).22:43

Sono 52 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Udinese e Cremonese. Bilancio leggermente a favore dei lombardi con 17 vittorie contro i 16 hurrà dei friulani e 19 pareggi. L'ultimo confronto in casa dell'Udinese, è il 3-0 del 23 aprile 2023. A segno, in quella occasione, Samardzic, Pérez e Success. Cremonese che non vince a Udine dal 1976, quando le due squadre erano entrambe in Serie C.22:43

Il direttore di gara sarà il sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Vecchi e dal quarto ufficiale, la signora Maria Sole Ferrieri Caputi. A completare la squadra arbitrale, nella sala VAR di Lissone, ci saranno Valerio Marini (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).22:20

PREPARTITA

Udinese - Cremonese è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 maggio alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Cremonese sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 224 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.2 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1 09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0 10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1 18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2 26-01-2026 Serie A Verona-Udinese 1-3 03-02-2026 Serie A Bologna-Milan 0-3 10-02-2026 Coppa Italia Napoli-Como 1-1 21-02-2026 Serie A Lecce-Inter 0-2 04-03-2026 Coppa Italia Lazio-Atalanta 2-2 14-03-2026 Serie A Inter-Atalanta 1-1 06-04-2026 Serie B Carrarese-Spezia 3-1 17-04-2026 Serie B Sampdoria-Monza 0-3 24-04-2026 Serie B Avellino-Bari 2-0 08-05-2026 Serie B Frosinone-Mantova 5-0

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 19 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 45 gol e ne ha subiti 47; la Cremonese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 53.

La partita di andata Cremonese - Udinese si è giocata il 20 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa l'Udinese ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Cagliari e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Lazio e il Pisa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 0-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Pisa vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 9 gol.

Udinese e Cremonese si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 3 volte, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 7.

Udinese-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese ha perso solo uno degli 11 confronti con la Cremonese in Serie A (3V, 7N); tra le squadre affrontate almeno 10 volte nel massimo campionato, i grigiorossi sono quella contro cui i bianconeri vantano la miglior percentuale di match senza sconfitte: 91% (10/11).

L'Udinese è imbattuto in casa contro la Cremonese in Serie A, grazie a due pareggi e tre successi, inclusi quelli nei due match più recenti allo Stadio Friuli/Bluenergy Stadium: 3-2 il 17 settembre 1995 e 3-0 il 23 aprile 2023.

Dopo i due successi per 2-0 ai danni di Torino e Cagliari, l'Udinese potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2025 - contro Empoli, Lecce e Parma in quel caso, senza mai subire gol (punteggio complessivo di 5-0).

Nelle ultime otto partite di campionato giocate in casa dell'Udinese, ben sette volte almeno una delle due formazioni non ha trovato la via del gol; l'unica eccezione è stata il successo esterno per 2-1 del Sassuolo, del 15 febbraio.

In caso di sconfitta contro l'Udinese e di un successo del Lecce in casa del Sassuolo, la Cremonese sarebbe matematicamente retrocessa in Serie B con un turno di anticipo. Nelle cinque precedenti stagioni di Serie A disputate da neopromossi, solo una volta i grigiorossi sono riusciti a salvarsi: nel 1993/94 (32 punti reali e 11° posto a fine campionato).

Dopo il 3-0 inflitto al Pisa nell'ultimo turno, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre (3-1 contro il Bologna e 2-0 contro il Lecce in quel caso). Solo una volta nella loro storia, invece, i grigiorossi hanno registrato due vittorie consecutive nel torneo con annesso clean sheet: 1-0 contro il Foggia e 2-0 contro il Cagliari nel marzo 1995.

Da inizio novembre, la Cremonese ha realizzato appena sette reti in 13 trasferte di Serie A, senza riuscire a segnare in ben nove di queste (incluse le due più recenti): nessuna squadra è rimasta a secco di gol in un maggior numero di match lontano da casa nel periodo nei maggiori cinque campionati europei (nove anche il Wolverhampton in Premier League).

Da un lato, l'Udinese è la squadra che ha registrato meno cross riusciti in questa Serie A (120, corner inclusi); dall'altro, la Cremonese ha segnato ben 11 reti a seguito di un traversone, meno solo di Inter (22) e Juventus (13).

Adam Buksa ha realizzato due reti negli ultimi 209' giocati in Serie A, tanti quanti ne aveva messi a segno nei precedenti 761' di campionato giocati tra Udinese e Antalyaspor. Inoltre, dopo il gol che ha sbloccato il punteggio nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari, il classe 1996 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nei maggiori 10 campionati europei per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2024, contro Hatayspor e Pendikspor nella Süper Lig turca.

Con il gol messo a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa, Jamie Vardy è salito a quota sei marcature in questa Serie A e, tra i giocatori con più di cinque reti all'attivo nei maggiori 10 campionati europei 2025/26, solo Olivier Giroud (7G, classe 1986) ha un'età più elevata del centravanti inglese. In aggiunta, il classe 1987 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nei cinque principali tornei europei per la prima volta da dicembre 2024, quando vestiva la maglia del Leicester (contro West Ham e Brighton in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: