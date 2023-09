Grazie per aver seguito la diretta di Cagliari-Udinese 0-0 valida per la 4° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:35

Cagliari che si porta a 2 punti in classifica, mentre l'Udinese sale a 3. Nel prossimo turno i sardi affronteranno l'Atalanta a Bergamo, mentre i friulani ospiteranno la Fiorentina.14:35

Partita giocata con grande intensità ma che rivela i problemi offensivi di entrambe le squadre, le quali faticano, e non poco, a trovare occasioni da rete. Le migliori occasioni capitano sui piedi e sulla testa di Deiola, che con i suoi inserimenti causa più di qualche problema alla retroguardia friulana. Nel finale di primo tempo è il palo, invece, a fermare la conclusione mancina di Luvumbo.14:36

Termina con il risultato di 0-0 l'anticipo della domenica tra Cagliari e Udinese, con le squadre che si accontentano di un punto ciascuna.14:32

90'+7' Finisce qui! Cagliari-Udinese 0-0.14:31

90'+5' Secondo cartellino giallo per Wieteska per aver fermato il contropiede dell'Udinese guidato da Lucca. Cartellino rosso e Cagliari in 10 in questo finale.14:30

90'+4' Nandez ha sui piedi la palla del vantaggio! Cross dalla sinistra verso il centro dell'area dove Guessand manca l'intervento col pallone, con la sfera che termina in zona Nandez che all'interno dell'area piccola smorza con il destro per le mani di Silvestri.14:29

90'+1' Grande rischio di Wieteska che serve di testa Radunovic ma il passaggio è lento e Pereyra prova ad inserirsi sulla traiettoria: è bravo il portiere del Cagliari a lanciarsi sulla sfera e a farla sua.14:25

90' Segnalati 6 minuti di recupero.14:26

88' Azzi avanza dalla fascia sinistra fino alla trequarti e, non trovando compagni liberi, prova la conclusione dalla distanza: la palla termina ampiamente sul fondo alla sinistra del palo.14:23

82' Entra Roberto Pereyra, esce Florian Thauvin. Quinta e ultima sostituzione per l'Udinese.14:17

82' Corner dalla sinistra per l'Udinese battuto da Samardzic verso il centro dove Deiola spizza di testa verso il secondo palo dove Ferreira chiude l'azione sparando una conclusione in curva.14:17

80' Entra Alessandro Di Pardo, esce Matteo Prati. Quinta e ultima sostituzione per l'Udinese.14:15

80' Entra Adam Obert, esce Pantelis Hatzidiakos. Quarta sostituzione per il Cagliari.14:15

80' Entra Nahitan Nández, esce Gabriele Zappa. Terza sostituzione per il Cagliari.14:15

79' Che parata di Radunovic su Lucca! Palla deliziosa di Thauvin per Lucca che riceve tutto solo in area, la fa rimbalzare e conclude a botta sicura, ma Radunovic si immola con tutto il corpo e con i guantoni respinge la conclusione, salvando la propria squadra.14:14

78' Payero serve con uno scavetto Thauvin dietro le maglie rossoblù. Il numero 26 entra in area, spostato sulla sinistra, e crossa al centro per Lucca che non trova lo spazio per colpire di testa.14:13

76' Contropiede non sfruttato dall'Udinese con Samardzic che prova a servire in profondità Thauvin ma trova la respinta di testa di Dossena.14:10

72' Entra João Ferreira, esce Festy Ebosele. Quarta sostituzione per l'Udinese.14:07

72' Entra Martín Payero, esce Sandi Lovrić. Terza sostituzione per l'Udinese.14:06

69' Secondo cooling break della partita.14:03

69' L'angolo battuto da Lovric viene concluso da Guessand che manda alto sulla traversa.14:03

68' Lucca arriva sul fondo sulla sinistra e crossa al centro ma Wieteska anticipa Thauvin e mette in corner.14:03

67' Ancora una volta Deiola! Transizione perfetta del Cagliari con Shomurodov che dalla sinistra imbuca per Deiola, il quale si trova a tu-per-tu con Silvestri e con il mancino ad incrociare sfiora il palo lontano.14:02

66' Entra Paulo Azzi, esce Tommaso Augello. Seconda sostituzione per il Cagliari.14:01

64' Bijol salva tutto! Grande sgasata di Shomurodov che va via palla al piede sulla destra, entra in area e prova a servire Luvumbo per il tap-in a porta vuota, ma la scivolata di Bijol è decisiva e permette a Silvestri di recuperare la sfera.13:59

63' Cartellino giallo per Thauvin, dopo aver fermato fallosamente il contropiede del Cagliari guidato da Augello. Primo ammonito per l'Udinese.13:57

62' Bella giocata di Thauvin che si inventa una palla filtrante per Perez, il quale non arriva per un soffio grazie alla chiusura di Dossena che spazza in corner.14:10

60' Entra Eldor Shomurodov, esce Leonardo Pavoletti. Prima sostituzione per il Cagliari.13:54

59' Cartellino giallo per Wieteska, dopo un intervento in ritardo ai danni di Walace. Primo ammonito del match.14:29

57' Ebosele in zona trequarti rientra sul sinistro e calcia, ma la conclusione è completamente fuori misura e termina sul fondo.13:51

55' Corner battuto da Samardzic verso il centro dove Bijol colpisce in tuffo, spendendo però alto sulla traversa.13:49

54' Walace riceve da punizione vicino alla bandierina di sinistra, poi guadagna un corner nel tentativo di cross.13:48

49' Terzo tentativo di testa di Deiola! Angolo battuto da Augello verso il primo palo dove arriva Deiola in anticipo e di testa la manda fuori vicino al palo opposto.13:44

47' Cross pericoloso di Luvumbo dalla trequarti con la palla che attraversa l'area di rigore senza deviazioni e con Silvestri che deve allungarsi all'ultimo e respingerla lateralmente.13:42

46' Sottil obbligato alla seconda sostituzione durante la pausa, proprio per l'infortunio di Ebosse che era subentrato al posto di Kabasele.13:41

46' Inizia il secondo tempo. Possesso per i padroni di casa.13:39

46' Entra Axel Guessand, esce Enzo Ebosse. Seconda sostituzione per l'Udinese.13:40

Da segnalare l'infortunio di Kabasele che al 38esimo è costretto a lasciare il cambio, sostituito da Ebosse.13:27

Primo tempo dai ritmi piuttosto bassi e in totale equilibrio, nonostante le occasioni più ghiotte le abbia avute la squadra di casa. Al 12esimo Deiola viene servito in area e di testa di divora il gol mandando a lato, con Silvestri in copertura verso il palo opposto. Sul finale, precisamente al 42esimo, arriva l'occasione per Luvumbo che riconquista palla ai danni di Walace al limite dell'area e conclude con il mancino, colpendo il palo di destra.13:27

45'+8' Termina qui il primo tempo. Risultato bloccato sullo 0-0.13:24

45'+7' Thauvin prova a mettersi in proprio! Il numero 26 bianconero entra in area da destra, finta il tiro saltando due avversari, poi prova ad incrociare con il mancino verso il palo di destra ma chiude troppo e manda ampiamente sul fondo.13:23

45'+6' Ripartenza veloce del Cagliari con Augello che viene servito sulla corsia sinistra ma, nel tentativo di velocizzare la giocata, sbaglia il cross e serve Silvestri.13:23

45'+4' Qualche problema per Ebosse che rimane a terra e viene accompagnato a bordo campo dallo staff medico. Pare non essere nulla di grave.13:20

45'+2' Ancora Deiola di testa! Scatenato Luvumbo in questo finale che va via sulla destra e crossa al centro verso il dischetto dove Deiola è tutto solo ma di testa colpisce davvero male mandando molto alto sulla traversa.13:18

45'+1' Dossena di testa! Calcio d'angolo battuto dalla destra da Augello verso il centro dell'area dove stacca benissimo Dossena che di testa manda di poco sopra la traversa.13:17

45' Segnalati 5 minuti di recupero.13:21

42' Palo di Luvumbo! Walace perde palla al limite dell'area sulla pressione di Luvumbo, il quale se la sistema sul sinistro e conclude forte e basso verso il palo di destra, colpendolo in pieno. La palla poi termina tra le mani di Silvestri.13:14

42' Palla lunga per Pavoletti che fa sponda in area per Luvumbo il quale non riesce a trovare lo spazio per la conclusione. L'Udinese allontana il pericolo.13:13

38' Entra Enzo Ebosse, esce Christian Kabasele. Prima sostituzione per l'Udinese.13:12

36' Resta a terra Kabasele e chiede il cambio alla panchina. Si prepara Ebosse.13:08

34' Kamara viene servito in profondità ancora da Samardzic ma nel tentativo di cross è sfortunato perché dopo l'intervento in scivolata di Wieteska la palla gli carambola addosso e termina sul fondo.13:06

31' Filtrante alto di Samardzic per l'inserimento in area di Lovric che colpisce male davanti a Radunovic. L'azione viene comunque poi fermata per il fuorigioco del centrocampista bianconero.13:03

30' Rossoblù che arrivano al cross con Augello che alza verso il secondo palo dove Zappa si coordina e calcia al volo, trovando la respinta di corpo di Kabasele. Allontana poi il pericolo la difesa bianconera.13:02

27' Qualche errore di troppo in questi minuti, con le squadre che non riescono a trovare le giuste giocate per superare le difese avversarie.12:58

24' Cooling break chiamato da Doveri: squadre a bordocampo.12:55

23' Tentativo di Wieteska di servire Luvumbo dietro le spalle della difesa friulana, ma la palla è lunga e termina sul fondo.12:54

21' Percussione laterale di Ebosele che salta secco Augello in area e crossa al centro: bravo Radunovic ad intercettare la traiettoria e a bloccare in due tempi.12:53

19' Sugli sviluppi del corner la palla arriva proprio sulla testa di Perez che colpisce, disturbato da Wieteska, mandando sul fondo.12:51

18' Ebosele premia l'inserimento in area di Perez servendolo con un filtrante basso, poi il difensore crossa al centro e grazie ad una deviazione trova un calcio d'angolo.12:50

17' Rientra regolarmente in campo Perez, con una fasciatura vistosa alla "Chiellini".12:49

15' Perez rimane a terra con una evidente ferita al volto dopo uno scontro di gioco fortuito: staff medico in campo.12:47

12' Che errore di Deiola! Azione avvolgente del Cagliari con Zappa che viene liberato sulla destra per un cross al pennello verso il secondo palo dove Deiola è tutto solo e con lo specchio scoperto, ma di testa manda incredibilmente sul fondo sfiorando il palo di sinistra.12:44

10' Aveva provato subito a rispondere il Cagliari con un contropiede dopo la riconquista su calcio d'angolo avversario, ma Luvumbo viene pescato in fuorigioco e l'azione viene vanificata.12:42

9' Hatzidiakos chiude lo specchio a Thauvin! Buon contropiede dell'Udinese con Kamara che la alza per Lucca, il quale fa sponda per Thauvin. Il numero 26 bianconero si indirizza verso l'area di rigore in solitaria ma al momento della conclusione viene chiuso dalla scivolata di Hatzidiakos che spedisce in calcio d'angolo.12:41

8' Sugli sviluppi del calcio d'angolo Deiola prova una girata al volo ma non aggancia la sfera e permette alla difesa dell'Udinese di spazzare.12:39

7' Bella palla verticale di Prati per Zappa, ma Kamara arriva in anticipo e chiude in calcio d'angolo.12:38

4' Scontro in area tra Pavoletti e Kabasele con entrambi i giocatori che finiscono a terra: l'arbitro Doveri assegna calcio di punizione per l'Udinese.12:35

3' Ebosele riceve sulla trequarti da Perez, prova ad accentrarsi e a concludere con il sinistro, ma colpisce male d'esterno sinistro e spedisce in rimessa laterale dalla parte opposta.12:34

Via al match. Primo possesso per l'Udinese.12:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Daniele Doveri, della sezione di Roma. Gli assistenti saranno Dei Giudici e Di Monte. Quarto uomo sarà Tremolada, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente a Maggioni-Di Paolo.11:52

Sottil si affida al suo 3-5-2: Silvestri tra i pali, Perez, Bijol e Kabasele in difesa. A centrocampo ci saranno Samardzic, Walace e Lovric, mentre sulle corsie laterali ecco Ebosele e Kamara. La coppia d’attacco sarà formata da Thauvin e Lucca.11:52

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese scende in campo con un 3-5-2: Silvestri – Perez, Bijol, Kabasele – Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara – Thauvin, Lucca.11:51

Ranieri stravolge i piani e cambia parecchi giocatori rispetto alle prime giornate. In porta confermato Radunovic, difeso dal trio formato da Wieteska, Dossena e Hatzidiakos. Sulle fasce ci saranno Zappa e Augello, mentre nella zona centrale del campo Deiola, Prati e Makoumbou. Davanti non ci sarà Petagna per problemi fisici, spazio dunque a Luvumbo e Pavoletti.11:51

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si dispone con un 3-5-2: Radunovic – Wieteska, Dossena, Hatzidiakos – Zappa, Deiola, Prati, Makoumbou, Augello – Pavoletti, Luvumbo.11:51

Sono 27 i precedenti giocati sull’Isola tra Cagliari e Udinese: 9 successi per i padroni di casa, 10 per i friulani e 8 pareggi. I rossoblù, con una vittoria, andrebbero a pareggiare questo dato statistico.11:51

L’Udinese all’esordio ha subito, tra le mura amiche, un 3-0 dalla Juventus di Allegri. Nelle successive due giornate due pareggi, rispettivamente contro Salernitana (1-1 con gol di Samardzic) e Frosinone (0-0). Ancora a secco fin qui il reparto offensivo bianconero.11:51

Il Cagliari nelle prime giornate ha faticato, trovando solamente un punto all’esordio contro il Torino, match conclusosi a reti inviolate. Nelle due successive giornate i rossoblù hanno subito due sconfitte: una interna per 2-0 contro l’Inter e una a Bologna per 2-1.11:50

Questa Domenica di Serie A si apre con il match tra i sardi allenati da Claudio Ranieri e i friulani guidati da Andrea Sottil, entrambi alla ricerca della prima vittoria in campionato.11:50

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari-Udinese, gara valida per la 4a giornata di Serie A.11:50