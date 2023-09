Dal Franchi è tutto. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Fiorentina-Atalanta. Appuntamento alla prossima partita di Serie A! 20:08

Dopo l’impegno della prima di Conference League, prevista per giovedì contro il Genk, la Fiorentina incontrerà l’Udinese in trasferta: appuntamento domenica alle ore 15.00. L’Atalanta invece, che compete in Europa League, sfiderà il Rakow Czestochowa giovedì per poi ospitare in casa il Cagliari domenica alle 15.0020:08

Con due vittorie, una sconfitta e un pareggio, la Fiorentina si porta al settimo posto in classifica con 7 punti, superando proprio l'Atalanta ferma a 6. La squadra di Gasperini incassa invece la seconda sconfitta in questo avvio di stagione, entrambe fuori casa. 20:07

5 gol e tante emozioni al Franchi in questa domenica di Serie A. Festeggia la squadra di Vincenzo Italiano che, dopo una partenza a rilento nel primo tempo, chiude i primi 45 minuti sul 2 a 1 grazie a Bonaventura e Martinez Quarta. Nel secondo tempo l'Atalanta recupera con la prima rete stagionale di Lookman ma i cambi sono stati fondamentali: Kouamé, subentrato al minuto 63, ha infatti segnato il gol decisivo del 3 a 2, oltre ad aver bloccato l'ultima azione dell'Atalanta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 20:05

90'+8' Finisce qui Fiorentina-Atalanta! Termina 3-2 il match al Franchi valido per la 4ª giornata di Serie A. 20:01

90'+7' Ultimo tentativo dell'Atalanta! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo tentativo di Pasalic chiuso da Kouamé.19:59

90'+6' Giocata di Scamacca che serve bene il compagno Adopo: la palla finisce in calcio d'angolo.19:58

90'+2' Tiro raso terra di Brekalo: tentativo dell'ex Torino centrale, facile per Carnesecchi. 19:57

90' Saranno 7 i minuti di recupero. 19:52

88' Altra sostituzione per Vincenzo Italiano: Joseph Alfred Duncan esce al poso di Antonín Barák.19:49

87' Ammonito anche Fabiano Parisi.19:49

80' Esce Matteo Ruggeri, al suo posto Aleksey Miranchuk.19:42

76' GOOOL! FIORENTINA-Atalanta 3-2! Gol di Kouamé! Primo gol in campionato dell'attaccante Viola! Splendida azione partita da Beltran che dopo aver saltato due avversari, passa la palla a Brekalo. Sbaglia Adopo che rende il pallone agli avversari: Kouamé è velocissimo e in spaccata segna il terzo gol della Fiorentina al Franchi della giornata.



74' Entra Cristiano Biraghi, esce Dodo Cordeiro dos Santos. 19:39

74' Fuori per l'Atalanta anche Teun Koopmeiners, al suo posto Michel Ndary Adopo.19:36

74' M'Bala Nzola esce al posto di Lucas Beltrán.19:36

73' CARNESECCHI! Gran parata del portiere dell'Atalanta su un tiro con il destro di Brekalo. Che intervento! 19:36

68' Secondo cooling break a Firenze. 19:31

65' Cartellino giallo per Nadir Zortea in ritardo su Parisi. 19:27

64' Arthur Melo entra al posto di Rolando Mandragora.19:26

63' Finisce la gran partita di Nicolás Iván González, autore di un assist per la Fiorentina. Inizia quella di Christian Michael Kouamé Kouakou.19:27

61' OCCASIONE FIORENTINA! Si fa sorprendere la difesa dell'Atalanta con uno splendido inserimento di Nico Gonzalez da una palla di Dodo. Solo davanti a Carnesecchi manda sull'esterno della rete.19:23

59' Tripla sostituzione per Gasperini: esce Ademola Lookman Olajade Alade Aylola, al suo posto Gianluca Scamacca.19:25

59' Finisce anche la partita di Davide Zappacosta, al suo posto Nadir Zortea.19:22

53' Assist di Marten Elco de Roon.19:15

53' LOOOKMAN! Primo gol stagione dell'attaccante. Fiorentina-Atalanta 2-2! Accelerata del giocatore verso la porta che calcia sul primo palo!



50' Risponde la Fiorentina! Tiro a giro di Nico Gonzalez: vicinissimo al palo il numero 10. 19:13

48' Che occasione per L'Atalanta! Azione solitaria di Lookman che dopo aver superato Martinez Quarta e Milenkovic viene bloccato da Duncan. Ci ha pensato troppo l'ex Lipsia che ha allungato molto i tempi di esecuzione. Al fianco, tutto solo, si trovava De Ketelaere. 19:13

46' Inizia la ripresa con gli stessi ventidue giocatori in campo del primo tempo. 19:09

45' Si riparte! Cominicia il secondo tempo di Fiorentina-Atalanta. 19:08

Diversi i cambi che entrambe le formazioni potrebbero effettuare. Per Gasperini in panchina è pronto Gianluca Scamacca, reduce dalla doppietta nell'ultima giornata di Serie A, così come Miranchuk e Muriel. Out invece Bakker: per il giocatore problema alla schiena. Dall'altra parte, la Fiorentina può contare sul capitano Biraghi, partito in panchina. 19:01

Partenza a rilento per i padroni di casa che, fino al Cooling Break hanno trovato poco spazio senza creare occasioni pericolose. Al minuto 20 è infatti Koopmeiners, lasciato da posizione centrale tutto solo, a sbloccare la partita. Una Fiorentina però cresciuta alla fine nel secondo tempo che grazie anche al calore del Franchi, segna prima il gol del pareggio con Bonaventura - oggi capitano al posto di Biraghi - e Martinez Quarta con un colpo preciso di testa. 2-1 a favore della squadra di Vincenzo Italiano dopo i primi 45 minuti.18:56

45'+4' Fine primo tempo! Fiorentina-Atalanta 2-1. Decidono le reti di Bonaventura e Martinez Quarta per la Fiorentina e Koopmeiners per l'Atalanta. 18:51

45' L'arbitro concede 3 minuti di recupero. 18:48

45' Assist di Joseph Alfred Duncan.18:47

45' GOLLLL! MARTINEZ QUARTA! Rimonta della Fiorentina, 2-1 al franchi. Cross di Duncan in area, perfetto il colpo di testa del difensore argentino che sorprende Carnesecchi.



43' A terra Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina ha accusato un problema a seguito di uno scontro di gioco. Sembra però farcela.18:45

39' Ancora pericolosa la Fiorentina! Prima con Martinez Quarta che richiede l'intervento di Carnesecchi poi nuovamente con un tentativo di Mandragora, facile però per il portere dell'Atalanta. 18:40

38' Sinistro raso terra di Mandragora. Chiude e anticipa la difensa dell'Atalanta. Fiorentina cresciuta negli ultimi minuti. 18:39

35' Assist di Nicolás Iván González.18:37

35' GOOOL! Pareggia Giacomo Bonaventura! Fiorentina-Atalanta 1-1. Stop, controllo e tiro al volo del numero 5 Viola. Secondo gol in questo avvio di stagione per l'ex Milan.



34' Il primo ammonito del match è Marten Elco de Roon. Intervento falloso su Nico Gonzalez.18:34

31' PILLOLA STATISTICA: Nelle ultime 3 stagioni di Serie A, dal 2021/2022, nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area di Teun Koopmeiners (7 al pari di Dybala). 18:32

27' Chiuso De Ketelaere diretto verso l'area avversaria. Ad anticiparlo è Nico Gonzalez.18:29

26' Non riesce a tenere il pallone in campo Dodo. Il giocatore della Fiorentina corre palla al piede con il tentativo di crossare, ma la palla finisce fuori. 18:27

23' Cooling Break al Franchi.18:24

20' Assist fornito da Marten Elco de Roon.18:21

20' GOOOOL! Fiorentina-ATALANTA 0-1! Gol di Teun Koopmeiners da fuori area. Il giocatore, lasciato solo dalla difesa Viola, calcia con il mancino e segna il suo quindicesimo gol con la maglia dell'Atalanta, il primo di questa stagione.



18' Palla troppo lunga di Koopemeiners per il compagno De Ketelaere: il belga non arriva, si riparte da Terraciano.18:19

14' Ancora Lookman a rendersi pericoloso. Dalla fascia destra cross raso terra in area: Dodo anticipa e recupera il pallone. 18:15

11' Primo intervento di Terracciano da un controbalzo di Zappacosta. Soluzione però centrale.18:13

8' Tentativo di Koopmeiners da fuori area. Il suo tiro con il destro poco preciso finisce fuori dallo specchio della porta.18:09

5' Ottimo intervento di Milenkovic che ferma Lookman. Il giocatore dell'Atalanta si stava dirigendo verso la porta da un passaggio di Ederson.18:08

1' Si parte! Comincia Fiorentina-Atalanta. Dirige il match l'arbitro Luca Pairetto. 18:01

Obiettivo continuità per l'Atalanta. La squadra di Gasperini è partita con due vittorie e una sconfitta in questo avvio di stagione. I tre punti a Firenze gli garantirebbero 9 punti in classifica e la possibilità di agganciare il Milan al terzo posto.18:04

Fiorentina alla ricerca della seconda vittoria in questo avvio di stagione. La formazione di Vincenzo Italiano, dopo i tre punti strappati contro il Genoa, ha incassato un pareggio e l'ultima sconfitta contro l'Inter. In questo momento i 4 punti in classifica la portano al nono posto dopo l'Hellas Verona. I viola inoltre, oltre alle prime tre di Serie A, hanno giocato anche due gare valide per i playoff di Conference League che hanno consentito il passaggio del turno e la qualificazione ai gironi.18:02

Per l'Atalanta a disposizione: Musso, Rossi, Pasalic, Muriel, Djimsiti, Zortea, Adopo, Hateboer, Miranchuk, Scamacca.18:57

Per la Fiorentina a disposizione: Martinelli, Christensen, Biraghi, Arthur, Sottil, Beltran, Ranieri, Infantino, Kayode, Comuzzo, Barak, Amatucci, Kouame.17:51

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Toloi, Scalvini, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners - De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini17:36

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi - Duncan, Mandragora - Gonzalez, Bonaventura, Brekalo - Nzola. Allenatore: Italiano17:36

Buonasera e benvenuti allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Appuntamento per la 4ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Atalanta.17:09