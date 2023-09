Per la diretta di Frosinone-Sassuolo è tutto, buon proseguimento di giornata. 17:11

In classifica, il Frosinone sale a quota 7 punti in zona Europa mentre il Sassuolo resta fermo a quota 3. Nel prossimo turno, Salernitana-Frosinone e Sassuolo-Juventus. 17:10

Il Frosinone rimonta la doppietta dell'ex Pinamonti prima accorciando col penalty di Cheddira e poi, nel secondo tempo, con doppio Mazzitelli e Lirola nel recupero. Match a dir poco pirotecnico allo ''Stirpe'', sei reti totali e anche due legni colpiti dai giallazzurri. 17:07

90'+8' E' FINITA! FROSINONE-SASSUOLO 4-2! Doppietta di Pinamonti, rigore di Cheddira, doppietta di Mazzitelli e gol di Lirola. 17:03

90'+7' Altro gol dell'ex allo ''Stirpe'' a chiudere il match. 17:04

90'+6' GOL! FROSINONE-Sassuolo 4-2! Rete di Lirola. Poker ciociaro: Brescianini recupera la sfera e lancia in contropiede in campo aperto Cheddira, solo davanti a Cragno, assist per Lirola che insacca a porta vuota.



90'+4' Deviazione di Pedersen sotto misura ma il portiere di casa arriva a bloccare la sfera. 17:00

90'+3' MIRACOLO DI TURATI! Colpo di testa di Ceide all'incrocio dei pali, volo clamoroso di Turati che salva il 3 a 2! 16:59

90'+2' TRAVERSA DI GARRITANO! Contropiede del Frosinone con Caso, tiro respinto da Cragno. Poi, Henrique perde palla e Garritano colpisce la parte alta della traversa! 16:59

90'+1' CASTILLEJO! Grande idea di Berardi per Castillejo, diagonale sinistro e parata in due tempi di Turati. 16:56

90' Otto minuti di recupero. 16:54

88' Gol annullato al Frosinone! Caso manda in rete Cheddira ma la sfera era già uscita oltre la linea del fallo laterale. 16:52

87' QUINTO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Lirola, esce Mazzitelli. 16:50

85' PALO DEL FROSINONE! Sinistro dal limite di Soulé che si stampa sul montante! 16:49

83' QUARTO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Brescianini, esce Gelli. 16:46

82' AMMONITO GELLI: trattenuto Castillejo. 16:46

80' QUINTO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Mulattieri, esce Pinamonti. 16:45

80' AMMONITO ERLIC: testa a testa con Caso. 16:45

80' AMMONITO CASO: testa a testa con Erlic. 16:44

79' Rissa in campo a causa di un faccia a faccia tra Erlic e Caso. 16:44

77' Uno-due micidiale del capitano della squadra di Di Francesco: rimonta completata dei ciociari. 16:42

76' GOL! FROSINONE-Sassuolo 3-2! Doppietta di Mazzitelli. Padroni di casa in vantaggio: Garritano in area, deviazione che porta Mazzitelli al tiro, destro respinto da Pedersen e poi sinistro ancora di Mazzitelli che insacca.



74' PEDERSEN! Scarico di Ceide per Pedersen, destro sull'esterno della rete. 16:38

73' Thorstvedt va sul fondo e mette in area per Castillejo, muro difensivo che allontana. 16:38

73' Si riparte dopo l'interruzione per il cooling break. 16:37

71' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale del centrocampista giallazzurro numero 36. 16:35

70' GOL! FROSINONE-Sassuolo 2-2! Rete di Mazzitelli. Pareggio dei padroni di casa: corner di Soulé che pesca Mazzitelli ai 16 metri, destro al volo imparabile per Cragno.



69' TERZO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Garritano, esce Barrenechea. 16:34

68' Marchizza dentro l'area, assist per Soulé anticipato da Pedersen in calcio d'angolo. 16:33

67' QUARTO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Castillejo, esce Boloca. 16:31

65' Sventagliata di Mazzitelli per Gelli, sfera difficile da addomesticare. 16:30

63' Caso non riesce a servire Cheddira, libera la difesa del Sassuolo. 16:29

62' Fuorigioco di Oyono. 16:26

60' Scocca l'ora di gioco, risultato sempre di 1 a 2, match aperto. 16:25

58' Contatto in area tra Cheddira e Ruan! Proteste del Frosinone che reclama il rigore: Prontera fa segno di proseguire e il Var conferma. 16:23

57' Colpo di testa di Thorstvedt su corner, sfera alta. 16:21

55' AMMONITO BARRENECHEA: fallo su Thorstvedt. 16:20

54' SUBITO CEIDE! Tiro da dentro l'area, Okoli devia in calcio d'angolo. 16:20

53' TERZO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Thorstvedt, esce Bajrami. 16:21

53' SECONDO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Pedersen, esce Vina. 16:21

53' PRIMO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Ceide, esce Laurienté. 16:21

52' Inserimento di Mazzitelli che allunga la sfera a centro area dove Cheddira non arriva per poco alla deviazione a rete. 16:16

50' Soulé si accentra e lascia partire la conclusione, deviata in calcio d'angolo. 16:14

48' Sinistro di Marchizza da fuori area, tiro alto sopra la traversa. 16:12

46' SECONDO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Caso, esce Stabile. 16:10

46' PRIMO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Okoli, esce Monterisi. 16:09

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI FROSINONE-SASSUOLO! Si riparte dal risultato di 1-2. 16:09

Squadre negli spogliatoi: Di Francesco e Dionisi studiano le mosse in vista della ripresa. 15:58

Sassuolo avanti all'intervallo grazie ai due gol firmati Pinamonti, su assist di Vina e Toljan. Nel recupero, Cheddira riapre il match per il Frosinone accorciando dal dischetto. 15:56

45'+7' FINE PRIMO TEMPO! FROSINONE-SASSUOLO 1-2! Doppietta di Pinamonti e rigore di Cheddira. 15:54

45'+7' Lo stesso Laurienté va alla trasformazione ma calcia in curva. 15:53

45'+6' Punizione per gli ospiti da buona posizione, fallo su Laurienté. 15:52

45'+5' PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per l'ex Bari. 15:54

45'+4' GOL! FROSINONE-Sassuolo 1-2! Rigore di Cheddira. I padroni di casa accorciano le distanze con il penalty trasformato in maniera perfetta da Cheddira.



45'+3' Sul dischetto si presenta proprio il numero 70 giallazzurro. 15:50

45'+2' AMMONITO RUAN: fallo da rigore. 15:51

45'+2' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Fallo di Ruan su Cheddira. 15:48

45'+1' Check del Var! Prontera all'on field review per un contatto in area tra Cheddira e Ruan. 15:47

45' Tre minuti di recupero. 15:46

44' Sinistro di Berardi centrale! Il numero 10 neroverde calcia in porta, blocca l'estremo difensore di casa. 15:45

43' La sfera tocca il direttore di gara, il quale ferma il gioco per restituire palla agli ospiti. 15:44

41' Ancora il Sassuolo alla conclusione, sinistro di Henrique smorzato in corner. 15:41

39' Destro di Bajrami, deviazione in calcio d'angolo. 15:40

37' BERARDI! Ripartenza del Sassuolo, Berardi entra in area e calcia di destro, Turati respinge con i piedi. 15:38

36' Filtrante di Berardi per Pinamonti, sfera un po' troppo profonda. 15:36

34' AMMONITO ROMAGNOLI: trattenuto Pinamonti. 15:34

32' Sugli sviluppi, schema per Soulé che di testa prova a mettere in porta i compagni ma Monterisi non riesce a colpire la palla. 15:33

31' Percussione di Marchizza, Toljan si rifugia in corner. 15:32

29' COLPO DI TESTA DI CHEDDIRA! Stacco perfetto sul secondo palo, grande parata di Cragno che salva lo 0 a 2. 15:31

28' Colpo di testa di Baez, servito da un grande assist di Soulé, che viene respinto da Cragno: ancora una volta, però, c'è offside. 15:28

27' Si riparte con i padroni di casa sotto di due gol. 15:28

25' Cooling break allo ''Stirpe''. 15:27

24' GOL! Frosinone-SASSUOLO 0-2! Doppietta di Pinamonti. Raddoppio ospite: cross di prima intenzione di Toljan, destro in mezza girata che non lascia scampo a Turati.



23' Pressing sui portatori di palla, Laurienté interrompe la trama in fallo laterale. 15:24

22' Fuorigioco di Cheddira. 15:22

20' FROSINONE VICINO AL PAREGGIO! Assist di Marchizza sul secondo palo, Soulé impatta il pallone ma manda fuori a un passo dalla porta. 15:24

17' Nel frattempo, dal punto di vista tattico, i padroni di casa passano a una sorta di 4-4-2 con Baez largo a sinistra con Soulé a destra e Gelli al fianco di Cheddira. 15:22

17' Si incarica della battuta Mazzitelli, tiro smorzato dalla barriera. 15:20

16' Boloca stende Baez, punizione per il Frosinone ai 30 metri dalla porta ospite. 15:16

15' Rischio di Erlic sulla pressione di Gelli, Cragno spazza la sfera evitando guai peggiori. 15:16

14' Inserimento di Vina che va alla conclusione in diagonale, sinistro che sfila oltre il secondo palo. 15:15

13' Cross di Oyono, colpo di testa di Cheddira che non riesce a inquadrare lo specchio di porta. 15:14

12' Cheddira servito da Soulé solo davanti a Cragno, conclusione respinta da Cragno: tutto inutile, c'era offside. 15:13

10' Fallo tattico di Barrenechea su Bajrami: richiamo solo verbale di Prontera che non estrae il cartellino giallo. 15:11

8' PILLOLA STATISTICA: secondo centro in campionato per l'ex della partita. 15:08

7' GOL! Frosinone-SASSUOLO 0-1! Rete di Pinamonti. Ospiti in vantaggio: Vina triangola con Henrique e taglia in due il campo prima di mettere Pinamonti nella condizione di battere Turati di piatto destro.



5' Spunto di Soulé, dribbling e palla a Oyono che scarica a Mazzitelli: tiro alto da centro area. 15:06

3' BAJRAMI! Seconda occasione per la formazione di Dionisi: destro dal limite a giro, Turati vola a deviare in corner. 15:03

1' OSPITI PERICOLOSI! Subito Pinamonti in azione, assist per Boloca che calcia a botta sicura, murato provvidenzialmente da Romagnoli. 15:04

1' INIZIA FROSINONE-SASSUOLO! Primo pallone giocato da Pinamonti. 15:02

Squadre in campo agli ordini di Prontera: padroni di casa in completo giallo, ospiti in casacca neroverde. 15:01

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:57

Di Francesco deve rinunciare a Harroui e schiera così Baez nella batteria dei trequartisti alle spalle di Cheddira; recuperato Gelli. Dionisi sceglie Cragno tra i pali al posto dell'infortunato Consigli; spazio a Bajrami, che vince il ballottaggio con Thorstvedt. 14:53

FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Cragno - Toljan, Erlic, Ruan, Vina - Boloca, Henrique, Bajrami - Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Scacchetti, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Ferrari, Obiang, Ceide, Castillejo, Viti, Volpato, Pegolo, Thorstvedt, Defrel. 16:22

FORMAZIONE FROSINONE (4-2-3-1): Turati - Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza - Mazzitelli, Barrenechea - Soulé, Baez, Gelli - Cheddira. A disposizione: Frattali, Brescianini, Okoli, Kaio Jorge, Caso, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Ibrahimovic, Cerofolini, Lusuardi. 14:43

Dirige l'incontro il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Laudato. Quarto uomo Massimi. Al VAR ci sarà Paolo Valeri con Valerio Marini come AVAR.13:09

Nella giornata che ha preceduto la sosta per le Nazionali, pari a reti bianche dei ciociari a Udine mentre gli emiliani hanno battuto il Verona tra le mura amiche. 13:07

Il match dello ''Stirpe'' oppone i padroni di casa, a quota 4 punti, agli ospiti, che hanno 3 punti all'attivo. 13:04

Benvenuti alla diretta di Frosinone-Sassuolo, gara valida per il 4° turno di Serie A. 13:01